بالفيديو…حادث مروع نتيجة تسابق متهورين على طريق سريع

صحيفة المرصد:شهد أحد الطرق السريعة بالمملكة حادثاً مروعاً نتيجة تهور قائدي مركبتين، وتسابقهما في السير بسرعة عالية، ما أدى لتصادم عدد من السيارات وانقلاب إحداها.

وأظهر مقطع فيديو صوره مواطن دون أن يوضح مكان ووقت تصويره، قائدي مركبتين يتسابقان بالسير بسرعة عالية، قبل أن يصطدم أحدهما بسيارة اصطدمت هي الأخرى بعدد من السيارات وانقلبت السيارة على جنبها.