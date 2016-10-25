بالفيديو…حادث مروع نتيجة تسابق متهورين على طريق سريع

صحيفة المرصد:شهد أحد الطرق السريعة بالمملكة حادثاً مروعاً نتيجة تهور قائدي مركبتين، وتسابقهما في السير بسرعة عالية، ما أدى لتصادم عدد من السيارات وانقلاب إحداها.
وأظهر مقطع فيديو صوره مواطن دون أن يوضح مكان ووقت تصويره، قائدي مركبتين يتسابقان بالسير بسرعة عالية، قبل أن يصطدم أحدهما بسيارة اصطدمت هي الأخرى بعدد من السيارات وانقلبت السيارة على جنبها.
تعليقات ( 13 )
الحقيقهْعيَالُ ابّوَ ****
مواطن سعوديقتلة ويستحقون الإعدام مع سجن كل من يحاول أن يتوسط لهم . نحن نعمل نحو تحقيق الرؤية . والنظام ومكافحة الفساد هما من أركانها كي تتحقق كما خطط لها .
يالطيفسلملي على ساهر الي ادعو انه قلل من الحوادث والسرعه وسلملي على انظمة المرور الجديده بما يخص المفحط وقاطع الاشارة زاد التفحيط زاد قطع الاشارة بوجوددوريه
لازم يزيدو ساهرهذا كانه خط الملك بجدة معروف فيلو شداات واجد
خشمان بن غالبأكثر الشعب يسوق صواريخ ما هي سيارات والله سافرت كثير وأمشي في حدود ١٢٠ -١٣٠ كم وتطوفني سيارات عوائل وشباب بسرعات مخيفة جدا وفي النهاية يقولون فلان مات
الغامدىحسبنا الله ونعم الوكيل الاستهتار بارواح الناس ظلم عطيم لابد ان يتوقف هؤلا المستهترين يجب ان يتم معاقبتهم
عتارهذولا من من أولاد الطبقة المخملية ماعندهم شغله وخرجوا يتبلون المساكين لان النظام ما يمشي عليهم والله لويدري انه بيدخل السجن ماسوا الحركة هذي
طنطلمبزرة
وين المواطن اللي وثق الحادثاوماي قاش . هذا مواطن متطور . تعليق 4 أفقك الراي انا شايف السيارة قبل بس والله اني مادري وين .
مسافرالسيارة الذهبية الدفع الرباعي والمتسببة في الحادث معروف صاحبها وقبل فترة كان يستعرض في لندن لاتقولون يالمرور انكم ماتعرفتو علية
بندرقمة الاستهتار بارواح البشر والله انهم مايملكون شعرة رجولة
زائرهالرجال ناقصين عقل ودين