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بالفيديو…حادث مروع نتيجة تسابق متهورين على طريق سريع

25 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص
بالفيديو…حادث مروع نتيجة تسابق متهورين على طريق سريع
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صحيفة المرصد:شهد أحد الطرق السريعة بالمملكة حادثاً مروعاً نتيجة تهور قائدي مركبتين، وتسابقهما في السير بسرعة عالية، ما أدى لتصادم عدد من السيارات وانقلاب إحداها.

وأظهر مقطع فيديو صوره مواطن دون أن يوضح مكان ووقت تصويره، قائدي مركبتين يتسابقان بالسير بسرعة عالية، قبل أن يصطدم أحدهما بسيارة اصطدمت هي الأخرى بعدد من السيارات وانقلبت السيارة على جنبها.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 12:14 م

    الحقيقه

    ْعيَالُ ابّوَ ****
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  2. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    مواطن سعودي

    قتلة ويستحقون الإعدام مع سجن كل من يحاول أن يتوسط لهم . نحن نعمل نحو تحقيق الرؤية . والنظام ومكافحة الفساد هما من أركانها كي تتحقق كما خطط لها .
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  3. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 12:08 م

    يالطيف

    سلملي على ساهر الي ادعو انه قلل من الحوادث والسرعه وسلملي على انظمة المرور الجديده بما يخص المفحط وقاطع الاشارة زاد التفحيط زاد قطع الاشارة بوجوددوريه
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  4. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 12:06 م

    لازم يزيدو ساهر

    هذا كانه خط الملك بجدة معروف فيلو شداات واجد
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  5. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص

    خشمان بن غالب

    أكثر الشعب يسوق صواريخ ما هي سيارات والله سافرت كثير وأمشي في حدود ١٢٠ -١٣٠ كم وتطوفني سيارات عوائل وشباب بسرعات مخيفة جدا وفي النهاية يقولون فلان مات
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  6. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    الغامدى

    حسبنا الله ونعم الوكيل الاستهتار بارواح الناس ظلم عطيم لابد ان يتوقف هؤلا المستهترين يجب ان يتم معاقبتهم
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  7. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    عتار

    هذولا من من أولاد الطبقة المخملية ماعندهم شغله وخرجوا يتبلون المساكين لان النظام ما يمشي عليهم والله لويدري انه بيدخل السجن ماسوا الحركة هذي
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  8. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 11:46 ص

    طنطل

    مبزرة
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  9. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص

    وين المواطن اللي وثق الحادث

    اوماي قاش . هذا مواطن متطور . تعليق 4 أفقك الراي انا شايف السيارة قبل بس والله اني مادري وين .
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  10. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    مسافر

    السيارة الذهبية الدفع الرباعي والمتسببة في الحادث معروف صاحبها وقبل فترة كان يستعرض في لندن لاتقولون يالمرور انكم ماتعرفتو علية
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  11. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص

    واضح من سياراتهم انهم عيال نعمه حسبنا الله ونعم الوكيل
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  12. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 11:01 ص

    بندر

    قمة الاستهتار بارواح البشر والله انهم مايملكون شعرة رجولة
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  13. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    زائره

    الرجال ناقصين عقل ودين
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