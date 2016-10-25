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مواطن يطلق زوجته الطلقة الثالثة على «سناب شات»!.. والزوجة تلجأ للقضاء

25 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص
مواطن يطلق زوجته الطلقة الثالثة على «سناب شات»!.. والزوجة تلجأ للقضاء
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صحيفة المرصد: بدأت المحاكم السعودية تواجه مشكلات عصرية من قبيل «الطلاق الرقمي»! فقد ادعت زوجة أن زوجها أرسل إليها رسالة مرئية على موقع «سناب شات» يتلفظ فيها بالطلاق. وقالت إنها الطلقة الثالثة. لكنه تراجع، فيما تمسكت هي بأن الكلمة للقضاء الشرعي. ووفقا لصحيفة عكاظ قالت المحامية نسرين الغامدي إن الطلاق ليس فيه هزل أو مزاح، وتثبيته أو نفيه يعود للمحكمة الشرعية. وشدد المحامي خالد السريحي على أن الطلاق يقع إذا تلفظ به الزوج أو كتبه بأية طريقة.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 27
    25 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    عوده عايد حربان حريب نحيت ال صمله

    الغبي صاحب ت 24 وش حزب وما حزب ***انت وترا عارفين اغلب التعليقات لك كلها لوجهك ****اذيتنا واشغلتنا بكل خبر معك الف معرف
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  2. 26
    25 أكتوبر, 2016 , 12:08 م

    محد قال لي

    اللي بعدو .. هههههههه صار مثل ارشادات الطبيب كل ست ساعات جرعه وذولا كل ساعه خبر طلاق في الصحف غير اللي ماينشر في الصحف والاسباب تافهه مثلهم المصلح ربي
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  3. 25
    25 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    منصور

    لاحول ولاقوة الابالله
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  4. 24
    25 أكتوبر, 2016 , 11:58 ص

    AMS.f

    فهد تعليق 8.،من انتم حتى تطالب بحجب مواقع التواصل . هل انتم حزب معارض ام ماذا
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  5. 23
    25 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    ابو محمد

    رفقاً بالقوارير الى متى هذا الاستهتار ببنات الناس اذا منت قد الزواج والمسؤلية لا تتزوج وتوهق بنت الناس معك
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  6. 22
    25 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص

    نجم سهيل

    بنات أبليس اللي كانوا بالأمس مع الزوجه اللي صورت ونشرت صور حفل زواجها بالسناب,,, هن اليوم ضد هذا الزوج الذي طلق عبر السناب. حقهم حق.. وحق الرجال باطل
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  7. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص

    ياسر11

    صبح صبح الحرمة رايحة بالثلاث واخونا يقول اذا رجعكم الشيخ -اموت واعرف بأي مدرسة تعلم الكيمياء اخونا
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  8. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص

    نجم سهيل

    الأسبانين والأسبانيات أدمنوا أستخدام مواقع التواصل الأجتماعي.والغريب الأوروبين وصلوا لدرجة القناعه من برامج التفكك الأجتماعي ونحن وصلنا لدرجة الأدمان.
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  9. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 11:38 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    اذا رجعكم الشيخ اطلبي العصمه بيدك لمي تبقي من طلقات 👌
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 11:36 ص
    عدد التعليقات:14820

    قلم الحقيقه

    البعض المرأة عنده أي كان صفة قرابته لها لاتعني له شيء وكأنها عار عليه يجب الخلاص منها بقتلها سجنها اهانتها أكل حقوقها بالباطل .هذه دروس طواغيت الدين.
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  11. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    جنوبيه *

    كان. شال البرنامج ووتصالحو اي والله زمن العجايب وخلاص بالطلاق سبق السيف العذل !!!؟؟؟ و يرزقك الله باحسن منه ياقلبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:14820

    قلم الحقيقه

    ليس برجل ويفتقد لأبسط معانيها والطلاق وجب على زوجته ولم تعد تحل له شرعآ.يجب القاء القبض عليه وسجنه وجلده والزامه بتعويض مادي معنوي لطليقته100,000ريال.
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  13. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص

    انسان

    يازمان العجايب وش بعد ماظهر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 11:28 ص

    نجمة سماء

    شكله مايبها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص

    mar

    تستاهل والا ماكن طلقها الثالثه تحصلها فقعت قلبه والرجل يصبر الى حد كرامته هذا الرجل كفو ولو ان ابغض الحلال الطلاق لاكن لا احد يعرف الاسباب
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  17. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 11:23 ص

    عوده عايد حربان حريب نحيت ال صمله

    هو طلق بس اهم شي لان مشاكلنا انحلت كلها الحمدلله كنا قلقانين علي طلاقهم حاولو تتوسطون بينهم والحين من الي يسكن في البيت الي اعطتهم وزاره الاسكان !
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص

    دونيس البيشي

    منى شخص غير سعودي حاقد حاسد ***واجد راشد ماجد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 11:16 ص

    ياسر11

    منئ -بذمتك انتي منئ او حسنين ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص

    فهد

    # نطالب_بحجب_السناب شات_والانستقرام_واليو ناو_ ماشفنا منها خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  21. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص

    روز

    الحاقد بدى يدخل بإسم بنات ويمدح نفسه ويذم في السعودي ، لاحول ولاقوة إلا بالله ، الله لايبتلينا مثل ما ابتلاك . الحسد دمر قلبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  22. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 11:09 ص

    هلا

    منى 👉 ذكر ( غير ) سعودي ، للتنبيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  23. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    ❤️

    زائره بالعكس الزواج استقرار وخيرة الرجال عندنا بس يمكن عندك مشكلة تعانين منها فياليت تحتفظين فيها لنفسك ، وهذه حالة شاااذه في مجتمعنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  24. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    منى

    السعودي لايقدر العشرة ومستهتر بالحياة الزوجية
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  25. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    منى

    الرجل الاجنبي اكثر عقل وحكمة من السعودي
    لا يعجبني(11) اعجبني(4)
  26. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 11:03 ص

    زائره

    الرجال مالهم امان ناقصين عقل ودين و الزواج بالنسبة لهم لعب وتسليه
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  27. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 11:02 ص

    هنو

    لا غريب في الموضوع ، تحدث في كل دول العالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

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