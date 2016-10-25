مواطن يطلق زوجته الطلقة الثالثة على «سناب شات»!.. والزوجة تلجأ للقضاء

صحيفة المرصد: بدأت المحاكم السعودية تواجه مشكلات عصرية من قبيل «الطلاق الرقمي»! فقد ادعت زوجة أن زوجها أرسل إليها رسالة مرئية على موقع «سناب شات» يتلفظ فيها بالطلاق. وقالت إنها الطلقة الثالثة. لكنه تراجع، فيما تمسكت هي بأن الكلمة للقضاء الشرعي. ووفقا لصحيفة عكاظ قالت المحامية نسرين الغامدي إن الطلاق ليس فيه هزل أو مزاح، وتثبيته أو نفيه يعود للمحكمة الشرعية. وشدد المحامي خالد السريحي على أن الطلاق يقع إذا تلفظ به الزوج أو كتبه بأية طريقة.
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تعليقات ( 27 )
عوده عايد حربان حريب نحيت ال صملهالغبي صاحب ت 24 وش حزب وما حزب ***انت وترا عارفين اغلب التعليقات لك كلها لوجهك ****اذيتنا واشغلتنا بكل خبر معك الف معرف
محد قال لياللي بعدو .. هههههههه صار مثل ارشادات الطبيب كل ست ساعات جرعه وذولا كل ساعه خبر طلاق في الصحف غير اللي ماينشر في الصحف والاسباب تافهه مثلهم المصلح ربي
منصورلاحول ولاقوة الابالله
AMS.fفهد تعليق 8.،من انتم حتى تطالب بحجب مواقع التواصل . هل انتم حزب معارض ام ماذا
ابو محمدرفقاً بالقوارير الى متى هذا الاستهتار ببنات الناس اذا منت قد الزواج والمسؤلية لا تتزوج وتوهق بنت الناس معك
نجم سهيلبنات أبليس اللي كانوا بالأمس مع الزوجه اللي صورت ونشرت صور حفل زواجها بالسناب,,, هن اليوم ضد هذا الزوج الذي طلق عبر السناب. حقهم حق.. وحق الرجال باطل
ياسر11صبح صبح الحرمة رايحة بالثلاث واخونا يقول اذا رجعكم الشيخ -اموت واعرف بأي مدرسة تعلم الكيمياء اخونا
نجم سهيلالأسبانين والأسبانيات أدمنوا أستخدام مواقع التواصل الأجتماعي.والغريب الأوروبين وصلوا لدرجة القناعه من برامج التفكك الأجتماعي ونحن وصلنا لدرجة الأدمان.
عدد التعليقات:1
الحرماناذا رجعكم الشيخ اطلبي العصمه بيدك لمي تبقي من طلقات 👌
عدد التعليقات:14820
قلم الحقيقهالبعض المرأة عنده أي كان صفة قرابته لها لاتعني له شيء وكأنها عار عليه يجب الخلاص منها بقتلها سجنها اهانتها أكل حقوقها بالباطل .هذه دروس طواغيت الدين.
جنوبيه *كان. شال البرنامج ووتصالحو اي والله زمن العجايب وخلاص بالطلاق سبق السيف العذل !!!؟؟؟ و يرزقك الله باحسن منه ياقلبي
عدد التعليقات:14820
قلم الحقيقهليس برجل ويفتقد لأبسط معانيها والطلاق وجب على زوجته ولم تعد تحل له شرعآ.يجب القاء القبض عليه وسجنه وجلده والزامه بتعويض مادي معنوي لطليقته100,000ريال.
انسانيازمان العجايب وش بعد ماظهر
نجمة سماءشكله مايبها
عدد التعليقات:1
الحرمانمخالف للنشر
marتستاهل والا ماكن طلقها الثالثه تحصلها فقعت قلبه والرجل يصبر الى حد كرامته هذا الرجل كفو ولو ان ابغض الحلال الطلاق لاكن لا احد يعرف الاسباب
عوده عايد حربان حريب نحيت ال صملههو طلق بس اهم شي لان مشاكلنا انحلت كلها الحمدلله كنا قلقانين علي طلاقهم حاولو تتوسطون بينهم والحين من الي يسكن في البيت الي اعطتهم وزاره الاسكان !
دونيس البيشيمنى شخص غير سعودي حاقد حاسد ***واجد راشد ماجد
ياسر11منئ -بذمتك انتي منئ او حسنين ؟
فهد# نطالب_بحجب_السناب شات_والانستقرام_واليو ناو_ ماشفنا منها خير
روزالحاقد بدى يدخل بإسم بنات ويمدح نفسه ويذم في السعودي ، لاحول ولاقوة إلا بالله ، الله لايبتلينا مثل ما ابتلاك . الحسد دمر قلبه
هلامنى 👉 ذكر ( غير ) سعودي ، للتنبيه
❤️زائره بالعكس الزواج استقرار وخيرة الرجال عندنا بس يمكن عندك مشكلة تعانين منها فياليت تحتفظين فيها لنفسك ، وهذه حالة شاااذه في مجتمعنا
منىالسعودي لايقدر العشرة ومستهتر بالحياة الزوجية
منىالرجل الاجنبي اكثر عقل وحكمة من السعودي
زائرهالرجال مالهم امان ناقصين عقل ودين و الزواج بالنسبة لهم لعب وتسليه
هنولا غريب في الموضوع ، تحدث في كل دول العالم