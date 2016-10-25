مواطن يطلق زوجته الطلقة الثالثة على «سناب شات»!.. والزوجة تلجأ للقضاء

صحيفة المرصد: بدأت المحاكم السعودية تواجه مشكلات عصرية من قبيل «الطلاق الرقمي»! فقد ادعت زوجة أن زوجها أرسل إليها رسالة مرئية على موقع «سناب شات» يتلفظ فيها بالطلاق. وقالت إنها الطلقة الثالثة. لكنه تراجع، فيما تمسكت هي بأن الكلمة للقضاء الشرعي. ووفقا لصحيفة عكاظ قالت المحامية نسرين الغامدي إن الطلاق ليس فيه هزل أو مزاح، وتثبيته أو نفيه يعود للمحكمة الشرعية. وشدد المحامي خالد السريحي على أن الطلاق يقع إذا تلفظ به الزوج أو كتبه بأية طريقة.