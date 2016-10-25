بالفيديو:عادل إمام يكشف حقيقة إساءته للمملكة على تويتر

صحيفة المرصد:قال الفنان المصري عادل إمام حقيقة أن ما نُشر على حساب باسمه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من إساءة للمملكة العربية السعودية “غير صحيح”، وإن الحساب لا يعود إليه.
وأضاف أثناء مداخلته على برنامج “كل يوم” على قناة “on E” المصرية أمس الإثنين، أنه لا يجيد استخدام “تويتر” ولا يملك أي حسابات فيه، مشيراً إلى أن أبناء الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدقاؤه.
وكشف أنه تحدث مع السفير السعودي في القاهرة أحمد قطان حول هذا الموضوع ونفى إدلاءه بأي إساءة بحق المملكة، موضحاً أن السفير أكد له أنهم يدركون ذلك.
تعليقات ( 25 )
هل تعرف من يكذبون كما يتنفسونهل سمعت بالأخوان ؟!
ليبرالي14لنك ماتبعتها ولاتعرف معنى الفلم واهدافه مثل الي يحضر حصة الدرس واذا انتهى الدرس قال هو ويش يقول في الدرس اما مفطح على الرز والجريش تعرفله جيداً
الحقبانيعلم كلام حلون وتشبيه جميله علم جنوبيه * الاسود لاتلتفت للخلف خذو راحتكم اللهم زيد بلاد الحرمين قوه وامن علم
.يا راقل أول غير الكلام ده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شاهد ما شفش حاقة ؟ ودي أصدق بس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سائق التكسيعادل امام هذا ... اسمى واشرف من ان يسيئ للسعودية. وانتم خلوكم فيبربرتكم اللي لاتودي ولا تجيب وانكم شعب مهايطي ..تحياتي لمصر..شعب العلم والتواضع
ابوخالد الدمامحسبنا الله على المزورين المجرمين ، شكرا عادل امام
واضح صريحماعاد يهمنا من ذمنا والا مدحنا .... خلاص اخذنا كفايتنا وعرفنا مقدارنا والحمدلله كل العالم يعرف من نحن
سالم العجميكذاب ماهو اول مرة يسئ للملكه وله تعليقات وكلام سابق كله سب وذم فينا صحي وتذكر ان له مسلسل في ام بي سي وخاف عليه مادراء انهم ***منه ويفرحون بالشي وبس
جنوبيه *الاسود لاتلتفت للخلف سبو وخذو راحتكم اللهم زيد بلاد الحرمين قوه وامن
الجوفههههه حتى بهذي يمثل شكل التغريدات تمثيل ولكن اخذوها بالجديه وصدقو.هذا ممثل ومفتري كبير عادل امام
منصور الزعيميا رجال سواء مدحتنا والا سبيتنا فهذا الشيء مايهمنا فبلاد الحرمين هي منبع الإسلام ونحن خدام ضيوف الرحمن ولا همنا دول وكيانات عاد بالله بنفكر في كلامك!؟
خشمان بن غالبعادل خراب سبب في خراب ودمار كثير من الشباب العربي بسبب أعماله الهابطة الغير هادفة
ليبراليربنا يعطي ابورامي طولت العمراسعدنا في افلامه واخذنا منها دروس لمشاكل الحياة وكلها ممتعه وجميله ورجل فيه الخيرويصرف امواله في الامور الخيريه الله يتقبل
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
شايف العجائبابو مصلفح تـ4 ,, صدقت فيه وانت كذ...... بحط النجوم بدلا من المشرف
خالد الزهرانيوالله انا اتوقع ان عادل إمام اكبر من انه يتكلم عن السعوديه واهلها هو اصلا مايعرف للسوشل ميديا
ليبراليماعتقدش ان ابورامي الفنان المحبوب لدي الدول العربيه والاجنبيه ان يصدر منه كلام يسي للمملكه لنه رجل مثقف والمثقف مايجي منه اي خطى لنه خصيم نفسه
الزهرانيعداك العيب ياكبير يا اسطه الهايف اللي استغل اسمك ربنا ينتقم منه اكيد اخونجي
الحقبانيعلم ليش نحون جدر قصير من بغي يسيب ثم يعتذر ليش هذه البلاده ليس رخيصه مثل التراب كم يقول مصرين يجيب أي شخص يساء لهذه البلاد تقام عليه دعوه ثم يوضع ع***
أبو مصلفح الرياضصباح الخير ماأدري إن في أحد يسيء للملكة العربية السعودية إلا يكون ***ولا حاقد لأن السعودية أصل العرب ومنبع الثقافة وقرن الطيبين وهي بلد الإسلام
الشعب العربي في المملكة السعوديةحتى في الكلام جالسين يلفون فيه ويدورون . تكفا ياسلمان الحزم والعزم . نبي نحط لكل هذولا الناس حد . لا زالت بعض الدول القريبة تتطاول بطريقة خبيثة
شايف العجائبعادة المصريين يتقلبون حسب المصالح ،، اجل محصلش ههههه