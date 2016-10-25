  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو:عادل إمام يكشف حقيقة إساءته للمملكة على تويتر

25 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص
بالفيديو:عادل إمام يكشف حقيقة إساءته للمملكة على تويتر
  • 3٬347
  • 25
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:قال الفنان المصري عادل إمام حقيقة أن ما نُشر على حساب باسمه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من إساءة للمملكة العربية السعودية “غير صحيح”، وإن الحساب لا يعود إليه.

وأضاف أثناء مداخلته على برنامج “كل يوم” على قناة “on E” المصرية أمس الإثنين، أنه لا يجيد استخدام “تويتر” ولا يملك أي حسابات فيه، مشيراً إلى أن أبناء الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدقاؤه.

وكشف أنه تحدث مع السفير السعودي في القاهرة أحمد قطان حول هذا الموضوع ونفى إدلاءه بأي إساءة بحق المملكة، موضحاً أن السفير أكد له أنهم يدركون ذلك.



تعليقات ( 25 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 25
    25 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    هل تعرف من يكذبون كما يتنفسون

    هل سمعت بالأخوان ؟!
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  2. 24
    25 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    ليبرالي

    14لنك ماتبعتها ولاتعرف معنى الفلم واهدافه مثل الي يحضر حصة الدرس واذا انتهى الدرس قال هو ويش يقول في الدرس اما مفطح على الرز والجريش تعرفله جيداً
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 23
    25 أكتوبر, 2016 , 12:08 م

    الحقباني

    علم كلام حلون وتشبيه جميله علم جنوبيه * الاسود لاتلتفت للخلف خذو راحتكم اللهم زيد بلاد الحرمين قوه وامن علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 22
    25 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    .

    يا راقل أول غير الكلام ده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شاهد ما شفش حاقة ؟ ودي أصدق بس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 12:03 م

    سائق التكسي

    عادل امام هذا ... اسمى واشرف من ان يسيئ للسعودية. وانتم خلوكم فيبربرتكم اللي لاتودي ولا تجيب وانكم شعب مهايطي ..تحياتي لمصر..شعب العلم والتواضع
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    ابوخالد الدمام

    حسبنا الله على المزورين المجرمين ، شكرا عادل امام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 12:01 م

    واضح صريح

    ماعاد يهمنا من ذمنا والا مدحنا .... خلاص اخذنا كفايتنا وعرفنا مقدارنا والحمدلله كل العالم يعرف من نحن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 12:00 م

    سالم العجمي

    كذاب ماهو اول مرة يسئ للملكه وله تعليقات وكلام سابق كله سب وذم فينا صحي وتذكر ان له مسلسل في ام بي سي وخاف عليه مادراء انهم ***منه ويفرحون بالشي وبس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص

    جنوبيه *

    الاسود لاتلتفت للخلف سبو وخذو راحتكم اللهم زيد بلاد الحرمين قوه وامن
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص

    الجوف

    ههههه حتى بهذي يمثل شكل التغريدات تمثيل ولكن اخذوها بالجديه وصدقو.هذا ممثل ومفتري كبير عادل امام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    منصور الزعيم

    يا رجال سواء مدحتنا والا سبيتنا فهذا الشيء مايهمنا فبلاد الحرمين هي منبع الإسلام ونحن خدام ضيوف الرحمن ولا همنا دول وكيانات عاد بالله بنفكر في كلامك!؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص

    خشمان بن غالب

    عادل خراب سبب في خراب ودمار كثير من الشباب العربي بسبب أعماله الهابطة الغير هادفة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    ليبرالي

    ربنا يعطي ابورامي طولت العمراسعدنا في افلامه واخذنا منها دروس لمشاكل الحياة وكلها ممتعه وجميله ورجل فيه الخيرويصرف امواله في الامور الخيريه الله يتقبل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  14. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    الا اتابع مايسمى الفن والفنانين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 11:39 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص

    شايف العجائب

    ابو مصلفح تـ4 ,, صدقت فيه وانت كذ...... بحط النجوم بدلا من المشرف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص

    خالد الزهراني

    والله انا اتوقع ان عادل إمام اكبر من انه يتكلم عن السعوديه واهلها هو اصلا مايعرف للسوشل ميديا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    ليبرالي

    ماعتقدش ان ابورامي الفنان المحبوب لدي الدول العربيه والاجنبيه ان يصدر منه كلام يسي للمملكه لنه رجل مثقف والمثقف مايجي منه اي خطى لنه خصيم نفسه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  20. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    الزهراني

    عداك العيب ياكبير يا اسطه الهايف اللي استغل اسمك ربنا ينتقم منه اكيد اخونجي
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  21. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص

    الحقباني

    علم ليش نحون جدر قصير من بغي يسيب ثم يعتذر ليش هذه البلاده ليس رخيصه مثل التراب كم يقول مصرين يجيب أي شخص يساء لهذه البلاد تقام عليه دعوه ثم يوضع ع***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 11:28 ص

    أبو مصلفح الرياض

    صباح الخير ماأدري إن في أحد يسيء للملكة العربية السعودية إلا يكون ***ولا حاقد لأن السعودية أصل العرب ومنبع الثقافة وقرن الطيبين وهي بلد الإسلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 11:28 ص

    الشعب العربي في المملكة السعودية

    حتى في الكلام جالسين يلفون فيه ويدورون . تكفا ياسلمان الحزم والعزم . نبي نحط لكل هذولا الناس حد . لا زالت بعض الدول القريبة تتطاول بطريقة خبيثة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 11:25 ص

    شايف العجائب

    عادة المصريين يتقلبون حسب المصالح ،، اجل محصلش ههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  25. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 11:23 ص

    more than ur imagination
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم