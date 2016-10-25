بالفيديو:عادل إمام يكشف حقيقة إساءته للمملكة على تويتر

صحيفة المرصد:قال الفنان المصري عادل إمام حقيقة أن ما نُشر على حساب باسمه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من إساءة للمملكة العربية السعودية “غير صحيح”، وإن الحساب لا يعود إليه.

وأضاف أثناء مداخلته على برنامج “كل يوم” على قناة “on E” المصرية أمس الإثنين، أنه لا يجيد استخدام “تويتر” ولا يملك أي حسابات فيه، مشيراً إلى أن أبناء الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدقاؤه.

وكشف أنه تحدث مع السفير السعودي في القاهرة أحمد قطان حول هذا الموضوع ونفى إدلاءه بأي إساءة بحق المملكة، موضحاً أن السفير أكد له أنهم يدركون ذلك.