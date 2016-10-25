المطلوب أسامة دمجان يسلم نفسه للجهات الأمنية

صحيفة المرصد-واس:صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه وفي إطار الجهود الأمنية الرامية لمتابعة المطلوبين للجهات الأمنية خارج المملكة، ودعوتهم للعودة إلى الوطن وتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، فقد بادر المطلوب للجهات الأمنية / أسامة علي عبدالله دمجان، المعلن اسمه على قائمة (85) بتاريخ 7 / 2 / 1430هـ بالاتصال بالجهات الأمنية بالمملكة مبدياً رغبته في العودة وتسليم نفسه للجهات الأمنية، حيث تم ترتيب وتنسيق عودته ووصوله إلى المملكة يوم الثلاثاء الموافق 3 محرم 1438هـ، وتم إخضاعه للفحص الطبي فور وصوله، وترتيب التقائه بذويه.
وأوضح المتحدث الأمني أنه سيتم معاملته وفق الأنظمة المرعية بالمملكة، كما جدد دعوة وزارة الداخلية لكافة المطلوبين والمغرر بهم ممن اتضحت لهم الرؤية حيال ما يراد بهم من رموز الفتنة والفساد إلى العودة إلى رشدهم والكف عن الانسياق خلف من يسعى لاستخدامهم أدوات يحقق بها أهداف أعداء الدين والوطن، والمبادرة بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية. والله ولي التوفيق.
تعليقات ( 15 )
مراقبالله يهديهم
الحقبانيعلم هو كسبان هي يطبق حقوق الانسان بقران واليس دول تقول حقوق انسان وهي تطبق الحقوق الاسف علي الحيوان ام الانسان شوف سوريه واليمن تعيس كيف حال غيرك علم
عليأحسنت صنعاً وأسأل الله ان يكون فيها خير لك وتستقيم على الطريق الصحيح وترحم ضعف أهلك الذين لا ينامون الليل مما أنت فيه الله يهديك .
زينب....عقبال الباقين
يالطيفغير وطنك وولات امرك لن تجد احن منهم فقط اصدق معهم والبقيه عليه انها تعرف لن يكون لك مقر فقد حوصرتم وضاقت بكم الوسيعه الى وطنك وولات امرك فعدلرشدك
ابوخالد الدمامأمثال هؤلاء لايجب إهمال متابعتهم لفتره طويله حتى يتم التأكد من سلامة وضعه ، والله أعلم
منصورالله يهديهم للحق والوطن بحاجتهم ولايستغلونهم اصحاب الفتن من الروافظ وغيرهم من اذناب المجوس
عدد التعليقات:1
الحرمانسيتم معاملته حسب الانظمه المرعيه ! ممكن شرح توضيحي فلعل الكثير منهم يود معرفه ذلك . الله يصلحم ويرد كل غائب ومغرر به لذويه ارحمو اهاليكم وقدرو عناهم
عتاراكيد ماسلم نفسه الا بعد مايئس من الشرذمة التي انظم اليها ولكن الرجوع الى الحق فضيله وان شاء الله الحكومه الرشيدة والقضاء العادل يأخذ مجراه
خالد الزهرانيالله يهديه للصواب ممتاز انه عرف قيمة بلده ونها لاتضاهى بجميع بلدان العالم
زائرالرجوع للحق فضيلة
ابن بالبلدقصوا رقبته لامناصحه ولاغيرها بكره يطلع ويفجر والا يقتل احد اقاربه ويكفينا طيبه وسذاجه واستغفال كذاااااااااااابين هؤلاء المارقين
انسانوطن لا نحميه لانستحق العيش فيه
عدد التعليقات:14820
قلم الحقيقهاقطعو رأسه هذا الأفعى الداعشي فورآ دون رحمة له تذكر. أكيد سوف يأخذ لبرنامج التدليع وجبر الخواطر وشهر ويتم اطلاق سراحه وكأن شيء لم يكن.الارهاب عدو قاتل