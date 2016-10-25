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المطلوب أسامة دمجان يسلم نفسه للجهات الأمنية

25 أكتوبر, 2016 , 11:36 ص
المطلوب أسامة دمجان يسلم نفسه للجهات الأمنية
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صحيفة المرصد-واس:صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه وفي إطار الجهود الأمنية الرامية لمتابعة المطلوبين للجهات الأمنية خارج المملكة، ودعوتهم للعودة إلى الوطن وتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، فقد بادر المطلوب للجهات الأمنية / أسامة علي عبدالله دمجان، المعلن اسمه على قائمة (85) بتاريخ 7 / 2 / 1430هـ بالاتصال بالجهات الأمنية بالمملكة مبدياً رغبته في العودة وتسليم نفسه للجهات الأمنية، حيث تم ترتيب وتنسيق عودته ووصوله إلى المملكة يوم الثلاثاء الموافق 3 محرم 1438هـ، وتم إخضاعه للفحص الطبي فور وصوله، وترتيب التقائه بذويه.

وأوضح المتحدث الأمني أنه سيتم معاملته وفق الأنظمة المرعية بالمملكة، كما جدد دعوة وزارة الداخلية لكافة المطلوبين والمغرر بهم ممن اتضحت لهم الرؤية حيال ما يراد بهم من رموز الفتنة والفساد إلى العودة إلى رشدهم والكف عن الانسياق خلف من يسعى لاستخدامهم أدوات يحقق بها أهداف أعداء الدين والوطن، والمبادرة بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية. والله ولي التوفيق.

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تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 12:08 م

    مراقب

    الله يهديهم
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  2. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 12:06 م

    الحقباني

    علم هو كسبان هي يطبق حقوق الانسان بقران واليس دول تقول حقوق انسان وهي تطبق الحقوق الاسف علي الحيوان ام الانسان شوف سوريه واليمن تعيس كيف حال غيرك علم
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  3. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    علي

    أحسنت صنعاً وأسأل الله ان يكون فيها خير لك وتستقيم على الطريق الصحيح وترحم ضعف أهلك الذين لا ينامون الليل مما أنت فيه الله يهديك .
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  4. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 12:03 م

    زينب....

    عقبال الباقين
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  5. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    يالطيف

    غير وطنك وولات امرك لن تجد احن منهم فقط اصدق معهم والبقيه عليه انها تعرف لن يكون لك مقر فقد حوصرتم وضاقت بكم الوسيعه الى وطنك وولات امرك فعدلرشدك
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  6. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    ابوخالد الدمام

    أمثال هؤلاء لايجب إهمال متابعتهم لفتره طويله حتى يتم التأكد من سلامة وضعه ، والله أعلم
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  7. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص

    منصور

    الله يهديهم للحق والوطن بحاجتهم ولايستغلونهم اصحاب الفتن من الروافظ وغيرهم من اذناب المجوس
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  8. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص

    شيء طيب عودته لحضن وطنه واهله الله يعيده الي صوابه
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  9. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    سيتم معاملته حسب الانظمه المرعيه ! ممكن شرح توضيحي فلعل الكثير منهم يود معرفه ذلك . الله يصلحم ويرد كل غائب ومغرر به لذويه ارحمو اهاليكم وقدرو عناهم
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  10. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    عتار

    اكيد ماسلم نفسه الا بعد مايئس من الشرذمة التي انظم اليها ولكن الرجوع الى الحق فضيله وان شاء الله الحكومه الرشيدة والقضاء العادل يأخذ مجراه
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  11. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 11:47 ص

    خالد الزهراني

    الله يهديه للصواب ممتاز انه عرف قيمة بلده ونها لاتضاهى بجميع بلدان العالم
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  12. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص

    زائر

    الرجوع للحق فضيلة
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  13. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص

    ابن بالبلد

    قصوا رقبته لامناصحه ولاغيرها بكره يطلع ويفجر والا يقتل احد اقاربه ويكفينا طيبه وسذاجه واستغفال كذاااااااااااابين هؤلاء المارقين
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  14. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص

    انسان

    وطن لا نحميه لانستحق العيش فيه
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  15. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 11:39 ص
    عدد التعليقات:14820

    قلم الحقيقه

    اقطعو رأسه هذا الأفعى الداعشي فورآ دون رحمة له تذكر. أكيد سوف يأخذ لبرنامج التدليع وجبر الخواطر وشهر ويتم اطلاق سراحه وكأن شيء لم يكن.الارهاب عدو قاتل
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