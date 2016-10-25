ناحر “الزرافة” يستعد لقنص “فيل”.. ويؤكد: أمني نفسي بتذوق لحم “الدغفل”!-فيديو

صحيفة المرصد: أكد راشد الهاجري بطل قصة ذبح “زرافة” لضيوفه أن ذلك كان شرعياً بحصوله على تصاريح رسمية من دولة تنزانيا، وعبر شركة متخصصة وفرت لهم الدعم اللوجستي والحماية، مشيرًا إلي أن هذا الأمر متعارف عليه بين هواة القنص الذين يفدون إليها من مختلف دول العالم.

ووعد المتابعين بمزيد من المفاجآت في الأيام القادمة، ونوه إلي أنه ينوي ذبح صغير الفيل، الذي يمني نفسه منذ فترة طويلة بتذوق لحم صغير الفيل (الدغفل).

جاءت تصريحات الهاجري ردًا على منتقديه، وذلك عبر تسجيل فيديو خص به “العربية.نت”، عقب عشرات الرسائل والاستفسارات وموجة صاخبة حملها الموضوع المنشور في “العربية.نت” بتاريخ 13 أكتوبر الماضي يوم نشر فيديو نحر الزرافة.

وأوضح الهاجري أن هذا الأمر تم وفق قوانين ذلك البلد، مشدداً على احترامه آراء معارضيه، الذين أحدث لهم ذبح الزرافة ألماً وصدمة، معتقداً في الوقت نفسه أن أكثر هؤلاء المنتقدين هم من فئة “النباتيين” الذين لا يأكلون اللحم من الأساس.

وطالب بطل قصة ذبح الزرافة المطاعم المحلية بتوفير لحمها، كونه ألذ من لحوم الأغنام والإبل، على حد وصفه.