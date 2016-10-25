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ناحر “الزرافة” يستعد لقنص “فيل”.. ويؤكد: أمني نفسي بتذوق لحم “الدغفل”!-فيديو

25 أكتوبر, 2016 , 12:09 م
ناحر “الزرافة” يستعد لقنص “فيل”.. ويؤكد: أمني نفسي بتذوق لحم “الدغفل”!-فيديو
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صحيفة المرصد: أكد راشد الهاجري بطل قصة ذبح “زرافة” لضيوفه أن ذلك كان شرعياً بحصوله على تصاريح رسمية من دولة تنزانيا، وعبر شركة متخصصة وفرت لهم الدعم اللوجستي والحماية، مشيرًا إلي أن هذا الأمر متعارف عليه بين هواة القنص الذين يفدون إليها من مختلف دول العالم.

ووعد المتابعين بمزيد من المفاجآت في الأيام القادمة، ونوه إلي أنه ينوي ذبح صغير الفيل، الذي يمني نفسه منذ فترة طويلة بتذوق لحم صغير الفيل (الدغفل).

جاءت تصريحات الهاجري ردًا على منتقديه، وذلك عبر تسجيل فيديو خص به “العربية.نت”، عقب عشرات الرسائل والاستفسارات وموجة صاخبة حملها الموضوع المنشور في “العربية.نت” بتاريخ 13 أكتوبر الماضي يوم نشر فيديو نحر الزرافة.

وأوضح الهاجري أن هذا الأمر تم وفق قوانين ذلك البلد، مشدداً على احترامه آراء معارضيه، الذين أحدث لهم ذبح الزرافة ألماً وصدمة، معتقداً في الوقت نفسه أن أكثر هؤلاء المنتقدين هم من فئة “النباتيين” الذين لا يأكلون اللحم من الأساس.

وطالب بطل قصة ذبح الزرافة المطاعم المحلية بتوفير لحمها، كونه ألذ من لحوم الأغنام والإبل، على حد وصفه.



تعليقات ( 64 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 64
    25 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    فواز

    الله يرفع قدر الفيل عنك. وحسبي الله على هالأشكال.
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  2. 63
    25 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    cc

    خنبوقه سعر القنيه النهارده كاااام
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  3. 62
    25 أكتوبر, 2016 , 14:11 م
    عدد التعليقات:14829

    قلم الحقيقه

    بعض التعليقات ضد هذا النكرة وأشباهه وشجبهم لفعله واستنكارهم له حقيقة تسعدني لتؤكد لي أن وطني لازال بخير ولم يفترسونه كما افترسو جيف حيواناتهم.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 61
    25 أكتوبر, 2016 , 14:05 م

    hima

    الله ينصر الفيل وكل الكائنات اللي ناوي تاكلها ايها البدائي المتوحش,عليك,وخلي فلوسك تنفعك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 60
    25 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    اخذ حقه بخشق دقوم

    شرايك تجرب سليق لحم اسود او شاورما لحم تماسيح او كبدة ثعبان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 59
    25 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    اخذ حقه بخشق دقوم

    وبعدين ياخي انت سمين يعني سو رجيم ترى خلطت جراد مع لسان ضفدع مخلوط بمنقار هدهد توه معرس يمدحونها ...وصورتك مع الزرافة يا كم دعت عليك وانت تذبحها تومتش
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  7. 58
    25 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    الله يعين

    هذا طرازان ماوكلي صار كبير بس انصصوه ينتبه من شاروخان لا يشرخ وجهه اللهم لك الحمد ياالله من زود النعمه ترك الخرفان والتيوس وراح افريقيا الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 57
    25 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    الله يعين

    هذا طرازان ماوكلي صار كبير بس انصصوه ينتبه من شاروخان لا يشرخ وجهه اللهم لك الحمد ياالله من زود النعمه ترك الخرفان والتيوس وراح افريقيا الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 56
    25 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    اخذ حقه بخشق دقوم

    يا اخي اذبح وكل ولا تعلمنا ..ذبحت زرافة ذبحت فيل ...سقى الله يوم كنت تطارد ورى الضبان يا طرزان... لا ولابس عسكري لا يكون مرابط في تنزانيا يالعقيد
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  10. 55
    25 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    دحوم1

    ياخي وش حدك على هالامور الزرافه والفيل منت ماكلها بس تبي الشهره على حساب هاالحيونات المسكينه خلهاتعيش حياتها دورلك تيس تهامي ولاهرفي صغير ولاشاة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 54
    25 أكتوبر, 2016 , 13:50 م

    عُـــــــمـــــــر

    هياط ميه في الميه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 53
    25 أكتوبر, 2016 , 13:39 م
    عدد التعليقات:14829

    قلم الحقيقه

    مؤكدأنها ستفرتسه سمكة القرش وتفرح بوجبته الدسمة أو وجبة داخلها وجبات منوعة حمار وحش زرافة فيل.يعني ماراح يمر عليهاصيد طيب مثل لحكم آكل الزرافة المغلوث
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  13. 52
    25 أكتوبر, 2016 , 13:35 م
    عدد التعليقات:14829

    قلم الحقيقه

    أتمنى عليه هذه المرة بعد أكله للفيل يتوجه نحو الأكل البحري.ويذهب للبحر ويبحث عن سمكة قرش كبيرة الحجم حتى يشبع بطنه منها ويفترسها.ترى يمدحون لحمها طيب.
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  14. 51
    25 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    محب آل البيت

    قلم ايران (الحقيقة) من يأكل لحم زرافةلم يخالف الشرع لكن من يأكل جيفة حمار اكرم الله القراء والصحيفة ممن يسب العلماء والمصلحين ويغتابهم ويسب السعو دي
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  15. 50
    25 أكتوبر, 2016 , 13:31 م
    عدد التعليقات:14829

    قلم الحقيقه

    لأنه في هالحالة لوافترس عياله لاسمح الله مافيه أحدسبقه من ربعه في هذا الأمر والشأن.لأن اللي قبله صحيح يذبحون ويسلخون ويقتلون بشر لكنهم ماياكلون أوادم.
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  16. 49
    25 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    زمن الذكريات

    الله لايبلانا بعض البشر ماعندها هم ولاغم بشر فاضيه جات على الفيل كله في طريقك ونظف افريقيا واذا ماشبعت روح على البطاريق والدلافين هب عليك من بطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 48
    25 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    زمن الذكريات

    الله لايبلانا بعض البشر ماعندها هم ولاغم بشر فاضيه جات على الفيل كله في طريقك ونظف افريقيا واذا ماشبعت روح على البطاريق والدلافين هب عليك من بطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 47
    25 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    قلم الحئيئة

    يا ريت تدبحلنا فرخة يا تويل العوومر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 46
    25 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    الشهاب الاحمر

    اللهم شل يديه ورجليه والعن وسائل الاعلام التي اخرجته ومكنا من رقبته يا الله.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  20. 45
    25 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    زمن الذكريات

    الله لايبلانا بعض البشر ماعندها هم ولاغم بشر فاضيه جات على الفيل كله في طريقك ونظف افريقيا واذا ماشبعت روح على البطاريق والدلافين هب عليك من بطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 44
    25 أكتوبر, 2016 , 13:26 م
    عدد التعليقات:14829

    قلم الحقيقه

    طيب لاسمح الله هذا المغلوث آكل الحيوانات البرية قرود وحمير وحش وزرافات وضباع لو افترس أطفاله وعياله ماذا سوف يقال عنه.مريض نفسي مثل كل مرة مع أشباهه؟.
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  22. 43
    25 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    قبحك الله .. والله يجعلك بالجوع ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  23. 42
    25 أكتوبر, 2016 , 13:22 م
    عدد التعليقات:14829

    قلم الحقيقه

    الله يسترلاياكل عياله وأطفاله في البيت.المفروض الحكومة تسوي لع عزل بمفرده وتغلق عليه غرفة وتجعله تحت الحراسة المشددة.لأنه أصبح مغلوث على كل شيء أمامه.
    لا يعجبني(18) اعجبني(3)
  24. 41
    25 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    الهمداني

    هذا يتمنى يتذوق طعم كل انواع اللحوم المهم ابعد ان تذوق لحم الانسان يابو زرافة
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  25. 40
    25 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    الصبحاوي

    ههههههههه عمركم شفتو دغفل ياكل دغفل اكلك الدود ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  26. 39
    25 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    محب آل البيت

    قلم ايران ( الحقيقة ) من يأكل لحم زرافة لم يخالف الشرع لكن من يأكل جيفة حمار اكرم الله القراء والصحيفة ممن يسب العلماء والمصلحين ويغتابهم ويسبهم
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  27. 38
    25 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    مرصدي قديم

    واقع مؤلم على الأقل كل ألي ذكرتها نأكلها بالحلال . خلك في حالك ولا تلصق نفسك فينا وتسوي نفسك سعودي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 37
    25 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    بندر

    هذا الاكول بيقضي على حيوانات افريقيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 36
    25 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    العامري

    حسبنا الله عليك تقتل حيوانات قريبة الى الانقراض عشان بطنك روح اشترلك خمسين خروف وكلها الله لا يشبعك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 35
    25 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    ابوالحمزة

    يا اخوان شوفو حل لهذا الإنسان يحتاج له تربيط ومنع من السفر
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  31. 34
    25 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    غازي

    ياحبي لك جعل مجاريه العافية قضيت على القمري بينبع وبتقضي على الزرفات بافريقيا جعلك الذيب وتفني الغنم جعلها صحة وعافية على قلبك
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  32. 33
    25 أكتوبر, 2016 , 13:01 م

    سعد

    ههههه باقي النامس والذباب والصرصور والفار والغوريلا ههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  33. 32
    25 أكتوبر, 2016 , 12:54 م
    عدد التعليقات:14829

    قلم الحقيقه

    ثم اتركوكم من الزرافة اللي أكلها كلها في بطنه ثم يزعم أن الأمر ليس فيه تبذير. لبسه الجيشي وعمامته اللي فوق راسه وهو يذبح ويسلخ وشــــــ تذكركم فيه؟؟؟.
    لا يعجبني(9) اعجبني(3)
  34. 31
    25 أكتوبر, 2016 , 12:48 م
    عدد التعليقات:295

    الديدحان

    انبسط ياعم . اذا كان اكله حلال الله يبارك في ماأكلت وانت انسان طيب لم تخالف القوانين ولا شرع الله بالتوفيق وفالك ديناصور حلال .
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  35. 30
    25 أكتوبر, 2016 , 12:48 م
    عدد التعليقات:14829

    قلم الحقيقه

    أن الأمر ليس فيه تبذير ولا اسراف.زرافة يالظالم بحالها ولافي الأمر اسراف وتبذير.لا وبيرجع ياكل فيل.أصلآ أنت شكلك فيل. يعني فيل يفترس له فيل آخر هههههه.
    لا يعجبني(9) اعجبني(3)
  36. 29
    25 أكتوبر, 2016 , 12:46 م
    عدد التعليقات:14829

    قلم الحقيقه

    لاتنسى الحمار الوحشي والضبع والقرود تذوق لحومها وأشبع بطنك وانفخ كرشك منها.قال ماعنده مشكلة مؤكد لم يتم عقابك. ومعه تصاريح رسمية لم تخرجها.ثم يزعم
    لا يعجبني(9) اعجبني(3)
  37. 28
    25 أكتوبر, 2016 , 12:44 م

    جنوبية..🌻🌻

    الحين يالمرصد الصورة هي نفس الشخص ولا صورة تعبيرية اذا نفس الشخص رفع القلم
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  38. 27
    25 أكتوبر, 2016 , 12:44 م

    A.awad

    حسبناالله ونعم الوكيل على كل من شوه الدين الأسلامي... على كل من أعفى لحيته وتقمص ملابس الدين أن يبتعدعن كل الشبهات كي لايشوه الدين بأفعاله وأقواله..
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  39. 26
    25 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    ااببووححمموودد

    لماذا هذا الهجوم الغير مبرر على الرجل يا أحبتي .. هذا نوع من المغامرات والهوايات الغريبة .. ما يقوم به الرجل ليس حرام او مكروه ..فقط غريب بعض الشيء !
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  40. 25
    25 أكتوبر, 2016 , 12:40 م

    واقع مؤلم

    ياكلون الجراد والضبّان والتمساح والجربوع والزرافه والضّباع والفيل والسلحفاة ماتركوا حيوان ماكلووه فشلونا قدام العرب والعالم كل يوم نشوف منهم العجب😂😂
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  41. 24
    25 أكتوبر, 2016 , 12:40 م

    جنوبية..🌻🌻

    حلو كل يوم تذوق كائن حي امشي لين توصل أحد عيالك واكله جرب طعم البشر بدت من الجرادة إلى ضب وجربوع والحين فيل عالم مقززة اشوف تختصرها وتعيش في الادغال
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  42. 23
    25 أكتوبر, 2016 , 12:38 م

    A.awad

    **** ماهوكفايه داعش اللي مرمطوبالدين الأسلامي برفعهم رايةالتوحيدالسوداءوالقتل والزنابأسم الدين وفتاويه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  43. 22
    25 أكتوبر, 2016 , 12:38 م

    معلم متقاعد

    يا زين من يعلقك من رجوك 24 ساعة لين يوصل الدم لعقلك .. كود تعقل وتقضب أرضك بين الضبان وتخب عليك .
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  44. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    معلم متقاعد

    همج دمروا الحياة الفطرية في بلادنا والآن يبحثون عن مناطق جديدة ليدمروا ما بقي ما كائنات حية بها .
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  45. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    صهيل الخيل

    تعليق 5 خلك بعيد انت مالك دخل تتكلم على سيدك السعودي وكفيلك خلك مع اصحابك الزيود ابو قات وشمه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 12:28 م

    صقر الجبيل

    ارحب يابو دغش القافله تسير *** ماعليك منهم
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  47. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 12:28 م

    سعد الدوسري

    ايش هذا القرف!!!يا صباح خير...
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  48. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    يالطيف

    اجل عش في الغابه بميسمى العيش الحر وكل وشبع من هل الحوانات بعد الفيل وحيد القرن بس انتبه لنفسك انت خارج وطنك وقوانينهم لاتعرف لها راس مقطع وعدى بس....
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  49. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    محمد

    اتوقع كلامه صح بخصوص طعم الزرافة لان رقبته طويله وما تاكل الا من اوراق الأشجار
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  50. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    صلفيق الخريصي

    مثل هذا الرجل عديم الفهم هو من يجلب السمعة السيئة لبلادي
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  51. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    ابراهيم

    الأبطال في الحد الجنوبي تقنص كل من يحاول اويقرب من الحدود وانت ياهلفيل البشري كل يوم لنا بمقطع أزعجتنا تبحث عن الشهر ه عقبال مايعتقلوك مثل ع م ونفتك 🐘
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  52. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 12:25 م

    محمد

    لا يجوز اكل ذوات الأنياب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 12:25 م

    فهد

    ارحبوا ثم ارحبوا
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  54. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    انيس عدو ابليس

    الاسد يعاف ان يأكل هذه الاشكال وانما جعله طعام للضباع آكلة الجيف رالكلاب والحمير
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  55. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    خالد القحطاني

    أنتم أشر الناس والله لو تأملت نفسك بأطفال المسلمين في سوريا وغزه و و لما ذبحت دجاجه ل***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 12:23 م

    ....

    هل يجوز أن *** يصيد ويأكل ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    مراقب

    عقبال ماياكلك الاسد ويفرمك فرم يالمشفوح،ناقص عليك قل اكل ولا لحم ولا سمك،يامال الجوع،عيب عليك اقضي اوقاتك بخدمة اهلك ووالديك وابنائك وبناتك استح فشلتو
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  58. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    العويد

    متى بيسوي مقلقل اسود🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 12:16 م

    دونيس البيشي

    ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  60. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    أبو مصلفح الرياض

    السعوديين شعب أصحاب مفاجآت لايمكن أن تتنبأ بهواياتهم
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  61. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    ابو هيثم

    هذا شكله ياكل ***ماهو بس الزرافه والفيل
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  62. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    أوركيد🌺

    ي1 صدقتي الرجال فعلاً يعتبرون ناقصين عقل إذا فكروا ف وحدة مثلك😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  63. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 12:12 م

    شايف العجائب

    من شاف جسمك درى ليش تبي الفيل
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  64. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    زائره

    الرجال ناقصين عقل
    لا يعجبني(5) اعجبني(7)

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