ناحر “الزرافة” يستعد لقنص “فيل”.. ويؤكد: أمني نفسي بتذوق لحم “الدغفل”!-فيديو

صحيفة المرصد: أكد راشد الهاجري بطل قصة ذبح “زرافة” لضيوفه أن ذلك كان شرعياً بحصوله على تصاريح رسمية من دولة تنزانيا، وعبر شركة متخصصة وفرت لهم الدعم اللوجستي والحماية، مشيرًا إلي أن هذا الأمر متعارف عليه بين هواة القنص الذين يفدون إليها من مختلف دول العالم.
ووعد المتابعين بمزيد من المفاجآت في الأيام القادمة، ونوه إلي أنه ينوي ذبح صغير الفيل، الذي يمني نفسه منذ فترة طويلة بتذوق لحم صغير الفيل (الدغفل).
جاءت تصريحات الهاجري ردًا على منتقديه، وذلك عبر تسجيل فيديو خص به “العربية.نت”، عقب عشرات الرسائل والاستفسارات وموجة صاخبة حملها الموضوع المنشور في “العربية.نت” بتاريخ 13 أكتوبر الماضي يوم نشر فيديو نحر الزرافة.
وأوضح الهاجري أن هذا الأمر تم وفق قوانين ذلك البلد، مشدداً على احترامه آراء معارضيه، الذين أحدث لهم ذبح الزرافة ألماً وصدمة، معتقداً في الوقت نفسه أن أكثر هؤلاء المنتقدين هم من فئة “النباتيين” الذين لا يأكلون اللحم من الأساس.
وطالب بطل قصة ذبح الزرافة المطاعم المحلية بتوفير لحمها، كونه ألذ من لحوم الأغنام والإبل، على حد وصفه.
تعليقات ( 64 )
فوازالله يرفع قدر الفيل عنك. وحسبي الله على هالأشكال.
ccخنبوقه سعر القنيه النهارده كاااام
عدد التعليقات:14829
قلم الحقيقهبعض التعليقات ضد هذا النكرة وأشباهه وشجبهم لفعله واستنكارهم له حقيقة تسعدني لتؤكد لي أن وطني لازال بخير ولم يفترسونه كما افترسو جيف حيواناتهم.
himaالله ينصر الفيل وكل الكائنات اللي ناوي تاكلها ايها البدائي المتوحش,عليك,وخلي فلوسك تنفعك.
اخذ حقه بخشق دقومشرايك تجرب سليق لحم اسود او شاورما لحم تماسيح او كبدة ثعبان
اخذ حقه بخشق دقوموبعدين ياخي انت سمين يعني سو رجيم ترى خلطت جراد مع لسان ضفدع مخلوط بمنقار هدهد توه معرس يمدحونها ...وصورتك مع الزرافة يا كم دعت عليك وانت تذبحها تومتش
الله يعينهذا طرازان ماوكلي صار كبير بس انصصوه ينتبه من شاروخان لا يشرخ وجهه اللهم لك الحمد ياالله من زود النعمه ترك الخرفان والتيوس وراح افريقيا الله المستعان
الله يعينهذا طرازان ماوكلي صار كبير بس انصصوه ينتبه من شاروخان لا يشرخ وجهه اللهم لك الحمد ياالله من زود النعمه ترك الخرفان والتيوس وراح افريقيا الله المستعان
اخذ حقه بخشق دقوميا اخي اذبح وكل ولا تعلمنا ..ذبحت زرافة ذبحت فيل ...سقى الله يوم كنت تطارد ورى الضبان يا طرزان... لا ولابس عسكري لا يكون مرابط في تنزانيا يالعقيد
دحوم1ياخي وش حدك على هالامور الزرافه والفيل منت ماكلها بس تبي الشهره على حساب هاالحيونات المسكينه خلهاتعيش حياتها دورلك تيس تهامي ولاهرفي صغير ولاشاة
عُـــــــمـــــــرهياط ميه في الميه
عدد التعليقات:14829
قلم الحقيقهمؤكدأنها ستفرتسه سمكة القرش وتفرح بوجبته الدسمة أو وجبة داخلها وجبات منوعة حمار وحش زرافة فيل.يعني ماراح يمر عليهاصيد طيب مثل لحكم آكل الزرافة المغلوث
عدد التعليقات:14829
قلم الحقيقهأتمنى عليه هذه المرة بعد أكله للفيل يتوجه نحو الأكل البحري.ويذهب للبحر ويبحث عن سمكة قرش كبيرة الحجم حتى يشبع بطنه منها ويفترسها.ترى يمدحون لحمها طيب.
محب آل البيتقلم ايران (الحقيقة) من يأكل لحم زرافةلم يخالف الشرع لكن من يأكل جيفة حمار اكرم الله القراء والصحيفة ممن يسب العلماء والمصلحين ويغتابهم ويسب السعو دي
عدد التعليقات:14829
قلم الحقيقهلأنه في هالحالة لوافترس عياله لاسمح الله مافيه أحدسبقه من ربعه في هذا الأمر والشأن.لأن اللي قبله صحيح يذبحون ويسلخون ويقتلون بشر لكنهم ماياكلون أوادم.
زمن الذكرياتالله لايبلانا بعض البشر ماعندها هم ولاغم بشر فاضيه جات على الفيل كله في طريقك ونظف افريقيا واذا ماشبعت روح على البطاريق والدلافين هب عليك من بطن
زمن الذكرياتالله لايبلانا بعض البشر ماعندها هم ولاغم بشر فاضيه جات على الفيل كله في طريقك ونظف افريقيا واذا ماشبعت روح على البطاريق والدلافين هب عليك من بطن
قلم الحئيئةيا ريت تدبحلنا فرخة يا تويل العوومر
الشهاب الاحمراللهم شل يديه ورجليه والعن وسائل الاعلام التي اخرجته ومكنا من رقبته يا الله.
زمن الذكرياتالله لايبلانا بعض البشر ماعندها هم ولاغم بشر فاضيه جات على الفيل كله في طريقك ونظف افريقيا واذا ماشبعت روح على البطاريق والدلافين هب عليك من بطن
عدد التعليقات:14829
قلم الحقيقهطيب لاسمح الله هذا المغلوث آكل الحيوانات البرية قرود وحمير وحش وزرافات وضباع لو افترس أطفاله وعياله ماذا سوف يقال عنه.مريض نفسي مثل كل مرة مع أشباهه؟.
عدد التعليقات:14829
قلم الحقيقهالله يسترلاياكل عياله وأطفاله في البيت.المفروض الحكومة تسوي لع عزل بمفرده وتغلق عليه غرفة وتجعله تحت الحراسة المشددة.لأنه أصبح مغلوث على كل شيء أمامه.
الهمدانيهذا يتمنى يتذوق طعم كل انواع اللحوم المهم ابعد ان تذوق لحم الانسان يابو زرافة
الصبحاويههههههههه عمركم شفتو دغفل ياكل دغفل اكلك الدود ،،
محب آل البيتقلم ايران ( الحقيقة ) من يأكل لحم زرافة لم يخالف الشرع لكن من يأكل جيفة حمار اكرم الله القراء والصحيفة ممن يسب العلماء والمصلحين ويغتابهم ويسبهم
مرصدي قديمواقع مؤلم على الأقل كل ألي ذكرتها نأكلها بالحلال . خلك في حالك ولا تلصق نفسك فينا وتسوي نفسك سعودي
بندرهذا الاكول بيقضي على حيوانات افريقيا
العامريحسبنا الله عليك تقتل حيوانات قريبة الى الانقراض عشان بطنك روح اشترلك خمسين خروف وكلها الله لا يشبعك
ابوالحمزةيا اخوان شوفو حل لهذا الإنسان يحتاج له تربيط ومنع من السفر
غازيياحبي لك جعل مجاريه العافية قضيت على القمري بينبع وبتقضي على الزرفات بافريقيا جعلك الذيب وتفني الغنم جعلها صحة وعافية على قلبك
سعدههههه باقي النامس والذباب والصرصور والفار والغوريلا ههههههه
عدد التعليقات:14829
قلم الحقيقهثم اتركوكم من الزرافة اللي أكلها كلها في بطنه ثم يزعم أن الأمر ليس فيه تبذير. لبسه الجيشي وعمامته اللي فوق راسه وهو يذبح ويسلخ وشــــــ تذكركم فيه؟؟؟.
عدد التعليقات:295
الديدحانانبسط ياعم . اذا كان اكله حلال الله يبارك في ماأكلت وانت انسان طيب لم تخالف القوانين ولا شرع الله بالتوفيق وفالك ديناصور حلال .
عدد التعليقات:14829
قلم الحقيقهأن الأمر ليس فيه تبذير ولا اسراف.زرافة يالظالم بحالها ولافي الأمر اسراف وتبذير.لا وبيرجع ياكل فيل.أصلآ أنت شكلك فيل. يعني فيل يفترس له فيل آخر هههههه.
عدد التعليقات:14829
قلم الحقيقهلاتنسى الحمار الوحشي والضبع والقرود تذوق لحومها وأشبع بطنك وانفخ كرشك منها.قال ماعنده مشكلة مؤكد لم يتم عقابك. ومعه تصاريح رسمية لم تخرجها.ثم يزعم
جنوبية..🌻🌻الحين يالمرصد الصورة هي نفس الشخص ولا صورة تعبيرية اذا نفس الشخص رفع القلم
A.awadحسبناالله ونعم الوكيل على كل من شوه الدين الأسلامي... على كل من أعفى لحيته وتقمص ملابس الدين أن يبتعدعن كل الشبهات كي لايشوه الدين بأفعاله وأقواله..
ااببووححممووددلماذا هذا الهجوم الغير مبرر على الرجل يا أحبتي .. هذا نوع من المغامرات والهوايات الغريبة .. ما يقوم به الرجل ليس حرام او مكروه ..فقط غريب بعض الشيء !
واقع مؤلمياكلون الجراد والضبّان والتمساح والجربوع والزرافه والضّباع والفيل والسلحفاة ماتركوا حيوان ماكلووه فشلونا قدام العرب والعالم كل يوم نشوف منهم العجب😂😂
جنوبية..🌻🌻حلو كل يوم تذوق كائن حي امشي لين توصل أحد عيالك واكله جرب طعم البشر بدت من الجرادة إلى ضب وجربوع والحين فيل عالم مقززة اشوف تختصرها وتعيش في الادغال
A.awad**** ماهوكفايه داعش اللي مرمطوبالدين الأسلامي برفعهم رايةالتوحيدالسوداءوالقتل والزنابأسم الدين وفتاويه
معلم متقاعديا زين من يعلقك من رجوك 24 ساعة لين يوصل الدم لعقلك .. كود تعقل وتقضب أرضك بين الضبان وتخب عليك .
معلم متقاعدهمج دمروا الحياة الفطرية في بلادنا والآن يبحثون عن مناطق جديدة ليدمروا ما بقي ما كائنات حية بها .
صهيل الخيلتعليق 5 خلك بعيد انت مالك دخل تتكلم على سيدك السعودي وكفيلك خلك مع اصحابك الزيود ابو قات وشمه
صقر الجبيلارحب يابو دغش القافله تسير *** ماعليك منهم
سعد الدوسريايش هذا القرف!!!يا صباح خير...
يالطيفاجل عش في الغابه بميسمى العيش الحر وكل وشبع من هل الحوانات بعد الفيل وحيد القرن بس انتبه لنفسك انت خارج وطنك وقوانينهم لاتعرف لها راس مقطع وعدى بس....
محمداتوقع كلامه صح بخصوص طعم الزرافة لان رقبته طويله وما تاكل الا من اوراق الأشجار
صلفيق الخريصيمثل هذا الرجل عديم الفهم هو من يجلب السمعة السيئة لبلادي
ابراهيمالأبطال في الحد الجنوبي تقنص كل من يحاول اويقرب من الحدود وانت ياهلفيل البشري كل يوم لنا بمقطع أزعجتنا تبحث عن الشهر ه عقبال مايعتقلوك مثل ع م ونفتك 🐘
محمدلا يجوز اكل ذوات الأنياب
فهدارحبوا ثم ارحبوا
انيس عدو ابليسالاسد يعاف ان يأكل هذه الاشكال وانما جعله طعام للضباع آكلة الجيف رالكلاب والحمير
خالد القحطانيأنتم أشر الناس والله لو تأملت نفسك بأطفال المسلمين في سوريا وغزه و و لما ذبحت دجاجه ل***
....هل يجوز أن *** يصيد ويأكل ؟
مراقبعقبال ماياكلك الاسد ويفرمك فرم يالمشفوح،ناقص عليك قل اكل ولا لحم ولا سمك،يامال الجوع،عيب عليك اقضي اوقاتك بخدمة اهلك ووالديك وابنائك وبناتك استح فشلتو
العويدمتى بيسوي مقلقل اسود🤔
دونيس البيشيايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه
أبو مصلفح الرياضالسعوديين شعب أصحاب مفاجآت لايمكن أن تتنبأ بهواياتهم
ابو هيثمهذا شكله ياكل ***ماهو بس الزرافه والفيل
أوركيد🌺ي1 صدقتي الرجال فعلاً يعتبرون ناقصين عقل إذا فكروا ف وحدة مثلك😂
شايف العجائبمن شاف جسمك درى ليش تبي الفيل
زائرهالرجال ناقصين عقل