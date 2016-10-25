هاشتاق ” وزير الخدمة يعين ابنه 21 ألف ” يشعل تويتر-صورة

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” على نطاق واسع صورة تحمل اسم ابن وزير الخدمة المدنية أثارت غضب المغردين,حيث توضح الصورة تعين ابن الوزير على براتب ٢١٦٠٠ ريال شهرياً بالرغم أنه حديث تخرج ومعدله جيد.

ودشن المتابعين هشتاق بعنوان “وزير الخدمه يعين ابنه 21 الف”وعبرو من خلاله عن استيائهم من القرار، معتبرين أن ذلك يعد شكلا من أشكال المحسوبية.بينما لم يصدر أي تعليق أو توضيح من الوزير أو أي جهة مختصة.علماً أن صحيفة” المرصد” لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.