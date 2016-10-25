هاشتاق ” وزير الخدمة يعين ابنه 21 ألف ” يشعل تويتر-صورة

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” على نطاق واسع صورة تحمل اسم ابن وزير الخدمة المدنية أثارت غضب المغردين,حيث توضح الصورة تعين ابن الوزير على براتب ٢١٦٠٠ ريال شهرياً بالرغم أنه حديث تخرج ومعدله جيد.
ودشن المتابعين هشتاق بعنوان “وزير الخدمه يعين ابنه 21 الف”وعبرو من خلاله عن استيائهم من القرار، معتبرين أن ذلك يعد شكلا من أشكال المحسوبية.بينما لم يصدر أي تعليق أو توضيح من الوزير أو أي جهة مختصة.علماً أن صحيفة” المرصد” لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تعليقات ( 78 )
عفوا .. التعليقات مغلقة!
كلمه حقماخفي كان اعظم بعد تصريح الوزراء حسيت ان عاله على الدوله واستحقرت نفسي وانهم من يدفعون راتبي من جيوبهم
كوكاوالله رقم ارضي طالع قبل سنه قسم يوم جينهم اقوله ارقم واصل كذا قالوا مالك لومالك نصيب راجع الاسكان شفط من تحت لتحت الواسطه وماالدراك مالوسطه كووووكااا
ابو تميمبالنسبه لي اعتقد والله اعلم ان الخبر غير صحيح .... والواجب ان كل شخص يصلح نفسه فلا يراقب الناس ...
زائررحمة الله عليك يا الدكتور غازي القصيبي والسكنك جناته في الفردوس الاعلي نعم الرجل انت ونعم الوزير غفر الله لك المنصب القيادي يفتقدك يااسد الوزراء
كوكامخالف
قمرانمخالف
ابو تالاكله من داوود الشريان الله لا يجعلنا فتنة لاحد نكبهم هذا وهي مسجلة ومنتجة يمكن قيل كلام اكثر من كذا نطالب بكامل المقابلة مع سعادة العرج الي ما علية حرج
مجرد فكرةان كان هذا صحيح*** علي ما قال من انتاجية الموظف ساعة واضن حتكون انتاجية ولدة ساه ونص لان راتبة عالي اعلا من بقية الموظفين
يح يحهذا الوزير اتهم الموضفين ان انتاجهم ساعه الحين انعرف السبب ان ابنه عبودي هوه الي يعمل 8 ساعات وحس ان ابنه في ضغط واتهم الموظفين با التقصير
رؤية 2030تصريحات مخجلة لمسئولين لا تجد لهم مثيل الا هنا.. من أقوالهم فض الله افواههم ( شمس شارزه) ( كفاية دلع) ( السكن فكر ) ( انتاج الموظف ساعة) ( البلد فلس)
هذه مشكلة أزليهمخالف
ابو سليمان******************
الوافي بن عبودكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة: «إذا وُسِّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» (رواه البخاري [59])
الوافي بن عبودمضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجِع إلى أنَ الأمور توسد إلى غير أهلها
يالطيف*******
ابو تالامخالف
الغامديمن اهم اسباب تاخرنا عن الاخرين المحسوبيه والواسطه والفساد بكل اشكاله
ابو تالا***********
رؤية 2030من أهم أسباب التخبط والفشل الاقتصادي والتنموي والاعلامي الذي يعاني منه البلد حالياً هو طريقة اختيار الوزراء غير الاكفاء في هذه المرحلة الحرجة.
كوكاغدا هو 27 يفصل النت وافتك من وجع الراس مقاطعه من النت كله بلا واسطه بلا تعيين *******
الهوي شماليوغيرة كثيررررررررر
الوافي بن عبودقَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ
ابن المدينهمااتوقع فيها شي الولد موظف خاص وليس حكومي.. واضح من البرنت المرفق فالخبر. مكتوب تأمينات.. الناس ماتحسب بخبر .اتحدا واحد له درب عليه
العنزيوأولادنا يطبق عليهم النظام الصين اعدمت وزير الماليه بسبب فساد واستغلال السلطه وهذي اكبر جريمه بحق الوطن واستنزاف لموارده الماليه
أ د صالح بن سبعانهذا النهج لا يساعد على إشاعة العدل الذي يتحراه ولاة أمرنا كأعظم القيم الإسلامية التي يقوم على أساسها بنيان هذه الدولة !
كوكاكووووكااا يقول الوااااسطه وماادرك مالووواسطه تفسد الدول وتظيع الشباب وتسقط الرؤوس الدول بسبب .........
الفساداهم شيء كم ساعة انتاجيته.
زائرمخالف
فارس نحدلاحول ولاقوة الا بالله كله من برنامج الساعه 8
معجبنصيحة لوجه الله لا تعتمد على النت في الخوض في اعراض الناس ,,درس تعلمته شخصيا غفر الله لنل ولكم
07بعدين ولدك وش قاعد يسوي يخترع قنبله عشان تصرف له هالمبلغ لو من كيسك ما عطيته والله نص المبلغ لكن على كيس الدولة يا العرج وان شاء الله الباقين يسقطون
عبداللهيا جماعه بيصلح نفسه ولا همه الناس ولا البلدوقال الموظف الحكومي يشتغل ساعه واحدة باليوم وكلامه هذا أضر ضرر كبير بسمعه الإستثمار لدى الجهات الخارجية
كوكابلد الحرمين هي بلاد التقدم الازدهار الى الامام واصلي ي بلادي واصلي
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
07رب كلمةقالت لصاحبهاليته سكت وهل يكب الناس على وجههم الاحصاد السنتهم قل خيراواصمت سبحان الله ليتك اكلت وانت ساكت بل حرضت على الشعب المسكين جتك من الله
كوكاايش هو اللي فووووق القانون الواسطه بدق الخشووووم مو بحب الخشوووووم
بندراذا كنت رايح كثر ******
ابو ماهرالي مابه خيرلهله مابه خيرللناس أبد وبعدين ليش الحسد رجل جايب ولده ومعينه يعني ولده ماهو غريب ههههههههه
فساد في فساد وتوكم ماشفتو شيمخالف للنشر
كوكاالوسطه داخل البلاد والفلوس جارج البلد سياسه ***
عبداللهالرؤيه بتخلي الناس طبقتين فقط فقراء وأغنياء
عدد التعليقات:732
نصوحبالرغم من انتقادنا للوزير .. لكن ابنه جامعي ومهندس ويعمل في شركة .. لا ارى مشكلة في راتبه أغلب الشركات الكبيرة هذه رواتب المهندسين فيها !!!
أبو محمديوجد مع الصورة التي أوردتموها هنا صورة أخرى للمؤهل ثانوية عامة الله أعلم النت فيه فبركات ربك يحاسبهم
بندراذا كنت رايح كثر الفضايح
أحمدإن للساعة لآمارات ذكر منها عليه أفضل الصلاة واتم التسليم يُصدق الكاذب ويُكذب الصادق.. يُخون الأمين ويُأتمن الخائن..وينطق فيها الرويبضة..
سميني بسمكماعينكم الا على المواطن الضعيف ومبروك على روئيتكم المستقبليه لان يقوم البلد الا على المواطن وهو المتحكم في مستقبل البلد وهو الحاكم والناهي
كوكامخالف للنشر
ابوعلىاكيد اذا راتبه كذا اكيد يداوم عشرين ساعه في اليوم حرام يداوم عشرين ساعه وانتو الي تداومون ساعه ما تستاهلون أكثر من ثلاثة آلاف انتها
شنب07انا اتمنى نصير مسلمين ومؤمنين صدق .. مو تقولي مسلم وتخاف الله وانت منشار طالع واكل نازل واكل .. ياعالم استحوا من الله ومتى ما استحينا بتزين امورنا😢
ارز 👊 نجديمكن يشتغل ساعتين ههههههه دوعابه لا اصدق الا الاخبار الرسمية والله اعلم
شنب07وهم اللي ينتدبون وهم اللي لهم بدلات وهم اللي لهم خارج دوام ترى كرهتونا العيشة في هالبلد ...اللي ماكلها بوظايف له ولجماعته واللي ماكلها عقار ومادة
أجامل أيامي****************
ارز 👊 نجدلاتغضب
ارز 👊 نجدهههععهععهههه
شنب07اقول الكتاب مبين من عنوانه هذي واسطه ولازم يعاقب ويصير عبره لغيره ويصير تنظيف للدوائر الحكومية اقلقونا اخوي ولد عمي ولد جدتي وهم اللي يترقون
ارز 👊 نجديمكن يشتغل ساعتين هههههععهعع دوعابه لااصدق الاخبار غير الرسميو
جنوبية..🌻🌻إذا فعلا ولده يملك مؤهل جيد للوظيفة هذه مافيها شي يعين ولده عليها الاقربون أولى بالمعروف واذا ولده شهادته عادية هذا اسمه خيانةيجب محاسبته قبل الاعفاء
منال من جدةمخالف
موسى بن موسىتصريح العرج ****و متسرع****
كفى كذب***************
ظاهر في البيان شخص آخر بنفس المسمى الظيفيلكن مرتبه 33500 ريال يعني راتب ولد ابوزير قليل مقارنة براتب زميله الذي بنفس المسمى. أو أن كلاهما لا يستحقان هذا المرتب والله اعلم.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
مراقبلاتعلييييييييق
🍉زائر المساء✋🍉🕟المعلومة خطاء زي معلومة ان الموظف ينتج ساعة وهذا رأيي والله أعلم
صوت الحقيقهيامعالي الوزير ولدك كم ساعه يشتغل في اليوم
احمدكلها واسطة****
زائرهلا والله هلا والله اظهر وبان عليك الامان
Faحسبنا الله ونعم الوكيل
عبداللهصااااادوه ابو ساعه هههههههههه