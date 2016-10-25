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هاشتاق ” وزير الخدمة يعين ابنه 21 ألف ” يشعل تويتر-صورة

25 أكتوبر, 2016 , 12:32 م
هاشتاق ” وزير الخدمة يعين ابنه 21 ألف ” يشعل تويتر-صورة
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صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” على نطاق واسع صورة تحمل اسم ابن وزير الخدمة المدنية أثارت غضب المغردين,حيث توضح الصورة تعين ابن الوزير على براتب ٢١٦٠٠ ريال شهرياً بالرغم أنه حديث تخرج ومعدله جيد.

ودشن المتابعين هشتاق بعنوان “وزير الخدمه يعين ابنه 21 الف”وعبرو من خلاله عن استيائهم من القرار، معتبرين أن ذلك يعد شكلا من أشكال المحسوبية.بينما لم يصدر أي تعليق أو توضيح من الوزير أو أي جهة مختصة.علماً أن صحيفة” المرصد” لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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تعليقات ( 78 )

عفوا .. التعليقات مغلقة!

  1. 78
    25 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    كلمه حق

    ماخفي كان اعظم بعد تصريح الوزراء حسيت ان عاله على الدوله واستحقرت نفسي وانهم من يدفعون راتبي من جيوبهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  2. 77
    25 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    كوكا

    والله رقم ارضي طالع قبل سنه قسم يوم جينهم اقوله ارقم واصل كذا قالوا مالك لومالك نصيب راجع الاسكان شفط من تحت لتحت الواسطه وماالدراك مالوسطه كووووكااا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  3. 76
    25 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    ابو تميم

    بالنسبه لي اعتقد والله اعلم ان الخبر غير صحيح .... والواجب ان كل شخص يصلح نفسه فلا يراقب الناس ...
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  4. 75
    25 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    زائر

    رحمة الله عليك يا الدكتور غازي القصيبي والسكنك جناته في الفردوس الاعلي نعم الرجل انت ونعم الوزير غفر الله لك المنصب القيادي يفتقدك يااسد الوزراء
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  5. 74
    25 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    كوكا

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 73
    25 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    قمران

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 72
    25 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    ابو تالا

    كله من داوود الشريان الله لا يجعلنا فتنة لاحد نكبهم هذا وهي مسجلة ومنتجة يمكن قيل كلام اكثر من كذا نطالب بكامل المقابلة مع سعادة العرج الي ما علية حرج
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  8. 71
    25 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    مجرد فكرة

    ان كان هذا صحيح*** علي ما قال من انتاجية الموظف ساعة واضن حتكون انتاجية ولدة ساه ونص لان راتبة عالي اعلا من بقية الموظفين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  9. 70
    25 أكتوبر, 2016 , 13:26 م

    يح يح

    هذا الوزير اتهم الموضفين ان انتاجهم ساعه الحين انعرف السبب ان ابنه عبودي هوه الي يعمل 8 ساعات وحس ان ابنه في ضغط واتهم الموظفين با التقصير
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  10. 69
    25 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    رؤية 2030

    تصريحات مخجلة لمسئولين لا تجد لهم مثيل الا هنا.. من أقوالهم فض الله افواههم ( شمس شارزه) ( كفاية دلع) ( السكن فكر ) ( انتاج الموظف ساعة) ( البلد فلس)
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  11. 68
    25 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    هذه مشكلة أزليه

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 67
    25 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    ابو سليمان

    ******************
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 66
    25 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    الوافي بن عبود

    كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة: «إذا وُسِّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» (رواه البخاري [59])
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  14. 65
    25 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    الوافي بن عبود

    مضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجِع إلى أنَ الأمور توسد إلى غير أهلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  15. 64
    25 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    يالطيف

    *******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 63
    25 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    ابو تالا

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 62
    25 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    الغامدي

    من اهم اسباب تاخرنا عن الاخرين المحسوبيه والواسطه والفساد بكل اشكاله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  18. 61
    25 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    ابو تالا

    ***********
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 60
    25 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    رؤية 2030

    من أهم أسباب التخبط والفشل الاقتصادي والتنموي والاعلامي الذي يعاني منه البلد حالياً هو طريقة اختيار الوزراء غير الاكفاء في هذه المرحلة الحرجة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  20. 59
    25 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    كوكا

    غدا هو 27 يفصل النت وافتك من وجع الراس مقاطعه من النت كله بلا واسطه بلا تعيين *******
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 58
    25 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    الهوي شمالي

    وغيرة كثيررررررررر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 57
    25 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    الوافي بن عبود

    قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ
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  23. 56
    25 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    ابن المدينه

    مااتوقع فيها شي الولد موظف خاص وليس حكومي.. واضح من البرنت المرفق فالخبر. مكتوب تأمينات.. الناس ماتحسب بخبر .اتحدا واحد له درب عليه
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  24. 55
    25 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    اشك في صحه الخبر فل ننتظر قبل الحكم عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 54
    25 أكتوبر, 2016 , 13:12 م

    العنزي

    وأولادنا يطبق عليهم النظام الصين اعدمت وزير الماليه بسبب فساد واستغلال السلطه وهذي اكبر جريمه بحق الوطن واستنزاف لموارده الماليه
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  26. 53
    25 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    أ د صالح بن سبعان

    هذا النهج لا يساعد على إشاعة العدل الذي يتحراه ولاة أمرنا كأعظم القيم الإسلامية التي يقوم على أساسها بنيان هذه الدولة !
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  27. 52
    25 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    كوكا

    كووووكااا يقول الوااااسطه وماادرك مالووواسطه تفسد الدول وتظيع الشباب وتسقط الرؤوس الدول بسبب .........
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  28. 51
    25 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    الفساد

    اهم شيء كم ساعة انتاجيته.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 50
    25 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    زائر

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 49
    25 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    فارس نحد

    لاحول ولاقوة الا بالله كله من برنامج الساعه 8
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 48
    25 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    معجب

    نصيحة لوجه الله لا تعتمد على النت في الخوض في اعراض الناس ,,درس تعلمته شخصيا غفر الله لنل ولكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 47
    25 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    07

    بعدين ولدك وش قاعد يسوي يخترع قنبله عشان تصرف له هالمبلغ لو من كيسك ما عطيته والله نص المبلغ لكن على كيس الدولة يا العرج وان شاء الله الباقين يسقطون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 46
    25 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    عبدالله

    يا جماعه بيصلح نفسه ولا همه الناس ولا البلدوقال الموظف الحكومي يشتغل ساعه واحدة باليوم وكلامه هذا أضر ضرر كبير بسمعه الإستثمار لدى الجهات الخارجية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 45
    25 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    كوكا

    بلد الحرمين هي بلاد التقدم الازدهار الى الامام واصلي ي بلادي واصلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 44
    25 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  36. 43
    25 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    07

    رب كلمةقالت لصاحبهاليته سكت وهل يكب الناس على وجههم الاحصاد السنتهم قل خيراواصمت سبحان الله ليتك اكلت وانت ساكت بل حرضت على الشعب المسكين جتك من الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 42
    25 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    كوكا

    ايش هو اللي فووووق القانون الواسطه بدق الخشووووم مو بحب الخشوووووم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 41
    25 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    اقعدوا سولفو في هذا الموضوع هل نسيتو انكم تنتجون ساعة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 40
    25 أكتوبر, 2016 , 13:01 م

    بندر

    اذا كنت رايح كثر ******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 39
    25 أكتوبر, 2016 , 13:01 م

    ابو ماهر

    الي مابه خيرلهله مابه خيرللناس أبد وبعدين ليش الحسد رجل جايب ولده ومعينه يعني ولده ماهو غريب ههههههههه
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  41. 38
    25 أكتوبر, 2016 , 13:01 م

    فساد في فساد وتوكم ماشفتو شي

    مخالف للنشر
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  42. 37
    25 أكتوبر, 2016 , 13:01 م

    كوكا

    الوسطه داخل البلاد والفلوس جارج البلد سياسه ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 36
    25 أكتوبر, 2016 , 13:00 م

    عبدالله

    الرؤيه بتخلي الناس طبقتين فقط فقراء وأغنياء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 35
    25 أكتوبر, 2016 , 12:59 م
    عدد التعليقات:732

    نصوح

    بالرغم من انتقادنا للوزير .. لكن ابنه جامعي ومهندس ويعمل في شركة .. لا ارى مشكلة في راتبه أغلب الشركات الكبيرة هذه رواتب المهندسين فيها !!!
    لا يعجبني(16) اعجبني(3)
  45. 34
    25 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    أبو محمد

    يوجد مع الصورة التي أوردتموها هنا صورة أخرى للمؤهل ثانوية عامة الله أعلم النت فيه فبركات ربك يحاسبهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  46. 33
    25 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    بندر

    اذا كنت رايح كثر الفضايح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 32
    25 أكتوبر, 2016 , 12:58 م

    أحمد

    إن للساعة لآمارات ذكر منها عليه أفضل الصلاة واتم التسليم يُصدق الكاذب ويُكذب الصادق.. يُخون الأمين ويُأتمن الخائن..وينطق فيها الرويبضة..
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  48. 31
    25 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    سميني بسمك

    ماعينكم الا على المواطن الضعيف ومبروك على روئيتكم المستقبليه لان يقوم البلد الا على المواطن وهو المتحكم في مستقبل البلد وهو الحاكم والناهي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 30
    25 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    كوكا

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 29
    25 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    ابوعلى

    اكيد اذا راتبه كذا اكيد يداوم عشرين ساعه في اليوم حرام يداوم عشرين ساعه وانتو الي تداومون ساعه ما تستاهلون أكثر من ثلاثة آلاف انتها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  51. 28
    25 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    شنب07

    انا اتمنى نصير مسلمين ومؤمنين صدق .. مو تقولي مسلم وتخاف الله وانت منشار طالع واكل نازل واكل .. ياعالم استحوا من الله ومتى ما استحينا بتزين امورنا😢
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  52. 27
    25 أكتوبر, 2016 , 12:55 م

    ارز 👊 نجد

    يمكن يشتغل ساعتين ههههههه دوعابه لا اصدق الا الاخبار الرسمية والله اعلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  53. 26
    25 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    شنب07

    وهم اللي ينتدبون وهم اللي لهم بدلات وهم اللي لهم خارج دوام ترى كرهتونا العيشة في هالبلد ...اللي ماكلها بوظايف له ولجماعته واللي ماكلها عقار ومادة
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  54. 25
    25 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    أجامل أيامي

    ****************
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 24
    25 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    ارز 👊 نجد

    لاتغضب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 23
    25 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    ثانوية وتقدير جيد وراتبة 21000 الف ريال انتاج جبد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  57. 22
    25 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    ارز 👊 نجد

    هههععهععهههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    شنب07

    اقول الكتاب مبين من عنوانه هذي واسطه ولازم يعاقب ويصير عبره لغيره ويصير تنظيف للدوائر الحكومية اقلقونا اخوي ولد عمي ولد جدتي وهم اللي يترقون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 12:51 م

    ارز 👊 نجد

    يمكن يشتغل ساعتين هههههععهعع دوعابه لااصدق الاخبار غير الرسميو
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    جنوبية..🌻🌻

    إذا فعلا ولده يملك مؤهل جيد للوظيفة هذه مافيها شي يعين ولده عليها الاقربون أولى بالمعروف واذا ولده شهادته عادية هذا اسمه خيانةيجب محاسبته قبل الاعفاء
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  61. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    منال من جدة

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    التروي وعدم الاستعجال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    موسى بن موسى

    تصريح العرج ****و متسرع****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    كفى كذب

    ***************
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    اللي أمة خبازه مايموت من الجوع
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  66. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 12:45 م

    ظاهر في البيان شخص آخر بنفس المسمى الظيفي

    لكن مرتبه 33500 ريال يعني راتب ولد ابوزير قليل مقارنة براتب زميله الذي بنفس المسمى. أو أن كلاهما لا يستحقان هذا المرتب والله اعلم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  67. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 12:43 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 12:43 م

    مراقب

    لاتعلييييييييق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 12:42 م

    صادوة حرثت على نفسك ابنك معاة الشهادة الثانوية وتقدير جيد وراتبة21000 الف ريال كم ساعة انتاجة فى العمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    المعلومة خطاء زي معلومة ان الموظف ينتج ساعة وهذا رأيي والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 12:40 م

    صوت الحقيقه

    يامعالي الوزير ولدك كم ساعه يشتغل في اليوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  72. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    هل هذا ينسيكم المقولة التي تقول ان الموظف ينتج ساعة وحدة في اليوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    احمد

    كلها واسطة****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  74. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 12:37 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 12:37 م

    المعلومة صح او خطاء شي لايهم المهم من يثبت ان الموظف ينتج ساعة في اليوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  76. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    زائر

    هلا والله هلا والله اظهر وبان عليك الامان
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  77. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    Fa

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  78. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 12:34 م

    عبدالله

    صااااادوه ابو ساعه هههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

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