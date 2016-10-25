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الرئيس الفلبيني يشتم أمريكا: لا تجعلونا كلابكم يا أبناء العاهرات!

25 أكتوبر, 2016 , 12:56 م
الرئيس الفلبيني يشتم أمريكا: لا تجعلونا كلابكم يا أبناء العاهرات!
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صحيفة المرصد:قال الرئيس الفلبيني، رودريغو ديوترتي، الثلاثاء، للولايات المتحدة الأمريكية، “لا تجعلونا كلابكم”، ردا على إثارة واشنطن تساؤلات حول سجله فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

جاءت تصريحات ديوترتي خلال كلمة ألقاها في مطار مانيلا قبل مغادرته للقيام بزيارة رسمية لليابان، وقال ديوترتي إن الولايات المتحدة هي من بدأت “الحرب الكلامية”، ردا على تعليق مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانيال روسيل، الاثنين، والذي طالب فيها ديوترتي بالتخفيف من تصريحاته المعادية للولايات المتحدة.

وأشار ديوترتي إلى انتقادات سفير الولايات المتحدة في الفلبين، فيليب غولدبرغ، له خلال حملته الانتخابية: “علقت ببقول شيء ما، رواية لحدث فعلي وقع في دافاو.. ليقول السفير شيئاُ غير لطيف للغاية. ليس من المفترض أن تفعل ذلك بسبب انتخابات في دولة أخرى، يجب أن تتوخى الحذر حول ما تقول.”

وأضاف ديوترتي: “هم من بدأوا بذلك، ثم ظهرت مسألة حقوق الإنسان. وزارة الخارجية الأمريكية وأوباما والاتحاد الأوروبي.. هم من فعلوا هذا بي. ثم قالوا إنهم سيقطعون مساعداتهم لنا. فقلت لهم، يا أبناء العاهرات، لا تجعلونا الكلاب الخاصة بكم، كما لو أنني كلب مٌقوّد، وترمون لي بعض الخبز، حيث لا أستطيع الوصول له.”
CNN



تعليقات ( 46 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 46
    25 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    زمن الذكريات

    بكره يطلع الفلبيني بتجربه نووية ويدق خشوم الامريكان هذا عصر القوة والبقاء للقوي
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  2. 45
    25 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    علي

    مفقود ابحث واسال عن من فقدته !!! ومن غرس فيك هذه الافكار الخبيثة المريضه لتاتي الينا عبدا لامريكا تغمز وتلمز بالكلام
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  3. 44
    25 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    إستشاري صح

    العالم صحصحت لكن عندما صحصح العرب قالوا إرهابيين وإذا جينا طيبين قالوا سذج الآن الفرصة الوحيدة نقف مع كل مصحصح ونشد على يده حتى لاتتجبر قوى الشر .
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  4. 43
    25 أكتوبر, 2016 , 14:15 م

    الهمداني

    ت27-وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون الحمدلله على نعمة الاسلام((ترى رئيس الفلبين ليس مسلم))
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  5. 42
    25 أكتوبر, 2016 , 14:15 م

    زائر70

    ايوا اعمل تحدي والرزق على الله الموت واحد ليس مرتين في العمرخلك اسد تهابك السباع وبعدين امريكا ماعندها حقوق انسان لدول الخارجيه لكن يخافون من الشعب ال
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  6. 41
    25 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    ههههههه

    طبعا امريكا عجزت عن بشار بسبب روسيا وهاهيه تعجز عن الفلبين بسبب الصين امريكا ان لم تصفي النيه مع المسلمين والخليج ستنهاااااااااار
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  7. 40
    25 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    صبحي

    امريكا لن تسلم من عداوة أصدقائهم بالماضي كل شيء تغير والحرب العالمية على الابواب.
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  8. 39
    25 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    ههههههه

    شوف يا ت 28 ممكن تلحق على امريكا بشغلة رح ترضى رئيس الفلبين وبوتين عنهم هههههههههه معصبين اللبرلة
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  9. 38
    25 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    الرئيس الفلبيني عرى النظام الإمريكي الصليبي فهو يتكلم عن الواقع الذي ينكره الأمريكيون وهو أنهم فوق البشر ويجب أن يبقى الجميع تحت خدمتهم وأوامرهم .
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  10. 37
    25 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    الشهاب الاحمر

    امريكا لاينفع معها الا هذا الاسلوب من يستخدم معها هذا الاسلوب تحترمه.
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  11. 36
    25 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    ههههههه

    ت 28 كنا بشر مسلمين والآن برضه بشر مسلمين بس امريكا تبي تسرقنا بقانون جستا هههههههههه هذي مفاخرك بهم
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  12. 35
    25 أكتوبر, 2016 , 14:07 م

    ههههههه

    ت 23. ذكرتني بالقذافي يوم يقول من انتم لشعبه من انتم . هههههههههه هذا فلبيني ما تعرفه ههههههههه
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  13. 34
    25 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    احمد

    هذا اللي فاهم له مش دول تجري خلف حماية امريكا وابتزازها . لانه منتخب ومحمي من شعبه وليست دولة ديكتاتورية
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  14. 33
    25 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    ههههههه

    شكلنا بنتحالف مع الصين ونسحب على الامريكان . ماش مهم كفو سروقين اجل قانون جستا .
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  15. 32
    25 أكتوبر, 2016 , 14:05 م

    مارك

    مفقود بقلا هو الرخال وانسان منتف روح لقم والطم هناك
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  16. 31
    25 أكتوبر, 2016 , 14:04 م

    ههههههه

    المشكلة سبب الخلاف بينه وبين الامريكان انه بدا بتطهير تجار المخدرات بقوة واعدامهم فتدخلت امريكا من باب الانسانية .!!! تجار مخدرات وتدافع امريكا عنهم
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  17. 30
    25 أكتوبر, 2016 , 14:02 م

    ههههههه

    طبعا امريكا عجزت عن بشار بسبب روسيا.لكن لن يعجز الله في الارض سيهزم . وهاهي تعجز عن الفبين بسبب الصين . امريكا بلطجي جبان لا يتجرأ الا على اصدقائه
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  18. 29
    25 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    ههههههه

    ت 18 ما عاد ينفع البكاء على امريكا . لبرالي مضحك فلبيني هزئهم هاه ورنا كيف تدافع عنهم على فكرة ترى الفلبين نصارى مو مسلمين يعني رقعها بغير الارهاب
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  19. 28
    25 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    مفقود

    يا سابق عمر امريكا لا يتجاوز 300 عام, قل لي ماذا كنت قبلها؟ كان ******
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  20. 27
    25 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    الحمدلله على نعمة الاسلام
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  21. 26
    25 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    ههههههه

    هاه يا لبرلة اشوفكم متعصبين لامريكا ههههههههه لاجل تعلمون ان العالم ضجر من تدخل الامريكان في شؤونهم الداخليه
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  22. 25
    25 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    سابق

    الى التعليق١٨ مفقود إعجابك بامريكا الى هذه الحد يدل اما على رعونة أوجهل مركب ولولا امثالك من الامعات لما اعتمدنا على أمريكا الى هذه الدرجة
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  23. 24
    25 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    مفقود

    يتهمون امريكا بالحروب وهم يتناسون ان جميع الامم غزت امم اخرى واجبروهم على الجزية وسبوا بناتهم مثل غزوات اهل الصين لاهل الهند
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  24. 23
    25 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    مفقود

    ومن انت ايها الفلبيني الصغير حتى تتطاول على ايقونة الحضارات ومدمرة التراث العفن
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  25. 22
    25 أكتوبر, 2016 , 13:41 م

    سابق

    أمريكا بدأت تفقد احترامها وهيبتها كدولة عظمى بعدما أظهرت عجزها عن حسم كثير من لقضايا والحروب التي فجرتها وتسببت في توسع ظاهرة الارهاب العالمي
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  26. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 13:40 م

    مفقود

    ان اردنا ان نتقدم فيجب ان نسلك مسار هذه الحضارة العظمى وندع الحضارات الواهية القائمة على تقييد الفكر وفرض الاغلال واستعباد البشر ونشر الكراهية
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  27. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    Talqueen

    كفو شكله مأكل تونه معلبه
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  28. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    عزيز

    ولو شنب ذا الرئيس ... يعجبك ........هههههه
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  29. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 13:35 م

    مفقود

    هذا القزم يحارب امريكا التي حررت العقول وحررت العبيد ولولاها لما انتشرت الحضارة والتقدم ولولاها لبقينا نتداوى***ولولاها لانهار العالم
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  30. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    هـــذا اجودي ويقدح من راســــــه وماهمــه احــد ويقال انه يكره الروافض
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  31. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    هـــذا اجودي ويقدح من راســــــه وماهمــه احــد ويقال انه يكره الروافض
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  32. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    يمني عاشق الدمام

    مجنوووووووووووووون الفلبين
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  33. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    سن توب

    الرئيس هذا تحفه اذا انت صامل بالفعل خل منك كلام الشوارع والحانات واقبسها بالبغلا
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  34. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    كلمة حق

    يجب ان تحاكم امريكا على فعلته في العالم والصهيونيه هي تدبر الخطط وما حدث للعرب والمسلمين بتخطيطهم
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  35. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 13:26 م

    يمني عاشق الدمام

    رئيس مجنوووووووووووووون
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  36. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    ابو تالا

    مسكين الفلبيني يبي ينظف البلد من المخدرات وهو ما استشار امريكا يعني لا تسوي شي مع ربعك حتى تستأذن
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  37. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    ضناني الشوق

    أنت يارئيس الفلبين رجل في زمن قل فيه الرجال الذين يريدون الإنعتاق من ذل التبعيه والعبوديه .. واخشى ما أخشاه أن يكون مصيرك مصير مرسي فك الله أسره ...
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  38. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    الراصد

    هههههههههه بطل انتهى زمن الغطرسه
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  39. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    ابو تالا

    ايوه بكره حاطينك في قائمة مثل بويانج بونج وليه ماتسمع الكلام وتخليهم على كيفهم
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  40. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    الصارم

    أحد الأمرين، يأنفلتت الفلبين من يد أمريكا وأوربا وتسلطهم وأكل مقدرات الفلبين من دون وجه حق بشرط أن يكون الصين حليف وسند. أو داسوا الفلبين وسوها بالأرض
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  41. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    الهمداني

    لله درك لا فض فوك يا كبير الزعماء تقول وتطول يابعدهم كلهم نعم اذا اردت ان تكون كبيرا في نظر العالم ناطح كبير ولا اكبر من امريكا ياأسد الفلبين
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  42. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 13:08 م
    عدد التعليقات:295

    الديدحان

    على طاري الفلبين . اليوم مباراة الاصيفر الصغير المتجحفل مع الوحده الكبير . وباذن الله ينصك الاصيفر الصغير .اللهم اوفق الوحده اليوم
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  43. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    فهد

    كفو يابو فلبن
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  44. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    سعد1

    يجب ان يستيقظ اﻻمريكان من النوم ويفهمو الدرس! وان زمن الغطرسه والهيمنه انتهى وانكشفت الحقائق للعالم وللشعوب قبل الحكومات..لكن اين من يلقنهم الدرس؟
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  45. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 13:04 م

    مستانس مو مبسوط

    تكفا تكفا خلك قد هيااااطك وخلك ذيب .. ولا تتراجع بكره وتصير ميو ميو
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  46. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    هههههههههه
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