الرئيس الفلبيني يشتم أمريكا: لا تجعلونا كلابكم يا أبناء العاهرات!

صحيفة المرصد:قال الرئيس الفلبيني، رودريغو ديوترتي، الثلاثاء، للولايات المتحدة الأمريكية، “لا تجعلونا كلابكم”، ردا على إثارة واشنطن تساؤلات حول سجله فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
جاءت تصريحات ديوترتي خلال كلمة ألقاها في مطار مانيلا قبل مغادرته للقيام بزيارة رسمية لليابان، وقال ديوترتي إن الولايات المتحدة هي من بدأت “الحرب الكلامية”، ردا على تعليق مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانيال روسيل، الاثنين، والذي طالب فيها ديوترتي بالتخفيف من تصريحاته المعادية للولايات المتحدة.
وأشار ديوترتي إلى انتقادات سفير الولايات المتحدة في الفلبين، فيليب غولدبرغ، له خلال حملته الانتخابية: “علقت ببقول شيء ما، رواية لحدث فعلي وقع في دافاو.. ليقول السفير شيئاُ غير لطيف للغاية. ليس من المفترض أن تفعل ذلك بسبب انتخابات في دولة أخرى، يجب أن تتوخى الحذر حول ما تقول.”
وأضاف ديوترتي: “هم من بدأوا بذلك، ثم ظهرت مسألة حقوق الإنسان. وزارة الخارجية الأمريكية وأوباما والاتحاد الأوروبي.. هم من فعلوا هذا بي. ثم قالوا إنهم سيقطعون مساعداتهم لنا. فقلت لهم، يا أبناء العاهرات، لا تجعلونا الكلاب الخاصة بكم، كما لو أنني كلب مٌقوّد، وترمون لي بعض الخبز، حيث لا أستطيع الوصول له.”
CNN
تعليقات ( 46 )
زمن الذكرياتبكره يطلع الفلبيني بتجربه نووية ويدق خشوم الامريكان هذا عصر القوة والبقاء للقوي
عليمفقود ابحث واسال عن من فقدته !!! ومن غرس فيك هذه الافكار الخبيثة المريضه لتاتي الينا عبدا لامريكا تغمز وتلمز بالكلام
إستشاري صحالعالم صحصحت لكن عندما صحصح العرب قالوا إرهابيين وإذا جينا طيبين قالوا سذج الآن الفرصة الوحيدة نقف مع كل مصحصح ونشد على يده حتى لاتتجبر قوى الشر .
الهمدانيت27-وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون الحمدلله على نعمة الاسلام((ترى رئيس الفلبين ليس مسلم))
زائر70ايوا اعمل تحدي والرزق على الله الموت واحد ليس مرتين في العمرخلك اسد تهابك السباع وبعدين امريكا ماعندها حقوق انسان لدول الخارجيه لكن يخافون من الشعب ال
هههههههطبعا امريكا عجزت عن بشار بسبب روسيا وهاهيه تعجز عن الفلبين بسبب الصين امريكا ان لم تصفي النيه مع المسلمين والخليج ستنهاااااااااار
صبحيامريكا لن تسلم من عداوة أصدقائهم بالماضي كل شيء تغير والحرب العالمية على الابواب.
هههههههشوف يا ت 28 ممكن تلحق على امريكا بشغلة رح ترضى رئيس الفلبين وبوتين عنهم هههههههههه معصبين اللبرلة
الشهاب الاحمرامريكا لاينفع معها الا هذا الاسلوب من يستخدم معها هذا الاسلوب تحترمه.
هههههههت 28 كنا بشر مسلمين والآن برضه بشر مسلمين بس امريكا تبي تسرقنا بقانون جستا هههههههههه هذي مفاخرك بهم
هههههههت 23. ذكرتني بالقذافي يوم يقول من انتم لشعبه من انتم . هههههههههه هذا فلبيني ما تعرفه ههههههههه
احمدهذا اللي فاهم له مش دول تجري خلف حماية امريكا وابتزازها . لانه منتخب ومحمي من شعبه وليست دولة ديكتاتورية
هههههههشكلنا بنتحالف مع الصين ونسحب على الامريكان . ماش مهم كفو سروقين اجل قانون جستا .
ماركمفقود بقلا هو الرخال وانسان منتف روح لقم والطم هناك
هههههههالمشكلة سبب الخلاف بينه وبين الامريكان انه بدا بتطهير تجار المخدرات بقوة واعدامهم فتدخلت امريكا من باب الانسانية .!!! تجار مخدرات وتدافع امريكا عنهم
هههههههطبعا امريكا عجزت عن بشار بسبب روسيا.لكن لن يعجز الله في الارض سيهزم . وهاهي تعجز عن الفبين بسبب الصين . امريكا بلطجي جبان لا يتجرأ الا على اصدقائه
هههههههت 18 ما عاد ينفع البكاء على امريكا . لبرالي مضحك فلبيني هزئهم هاه ورنا كيف تدافع عنهم على فكرة ترى الفلبين نصارى مو مسلمين يعني رقعها بغير الارهاب
مفقوديا سابق عمر امريكا لا يتجاوز 300 عام, قل لي ماذا كنت قبلها؟ كان ******
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونالحمدلله على نعمة الاسلام
ههههههههاه يا لبرلة اشوفكم متعصبين لامريكا ههههههههه لاجل تعلمون ان العالم ضجر من تدخل الامريكان في شؤونهم الداخليه
سابقالى التعليق١٨ مفقود إعجابك بامريكا الى هذه الحد يدل اما على رعونة أوجهل مركب ولولا امثالك من الامعات لما اعتمدنا على أمريكا الى هذه الدرجة
مفقوديتهمون امريكا بالحروب وهم يتناسون ان جميع الامم غزت امم اخرى واجبروهم على الجزية وسبوا بناتهم مثل غزوات اهل الصين لاهل الهند
مفقودومن انت ايها الفلبيني الصغير حتى تتطاول على ايقونة الحضارات ومدمرة التراث العفن
سابقأمريكا بدأت تفقد احترامها وهيبتها كدولة عظمى بعدما أظهرت عجزها عن حسم كثير من لقضايا والحروب التي فجرتها وتسببت في توسع ظاهرة الارهاب العالمي
مفقودان اردنا ان نتقدم فيجب ان نسلك مسار هذه الحضارة العظمى وندع الحضارات الواهية القائمة على تقييد الفكر وفرض الاغلال واستعباد البشر ونشر الكراهية
Talqueenكفو شكله مأكل تونه معلبه
عزيزولو شنب ذا الرئيس ... يعجبك ........هههههه
مفقودهذا القزم يحارب امريكا التي حررت العقول وحررت العبيد ولولاها لما انتشرت الحضارة والتقدم ولولاها لبقينا نتداوى***ولولاها لانهار العالم
يمني عاشق الدماممجنوووووووووووووون الفلبين
سن توبالرئيس هذا تحفه اذا انت صامل بالفعل خل منك كلام الشوارع والحانات واقبسها بالبغلا
كلمة حقيجب ان تحاكم امريكا على فعلته في العالم والصهيونيه هي تدبر الخطط وما حدث للعرب والمسلمين بتخطيطهم
يمني عاشق الدمامرئيس مجنوووووووووووووون
ابو تالامسكين الفلبيني يبي ينظف البلد من المخدرات وهو ما استشار امريكا يعني لا تسوي شي مع ربعك حتى تستأذن
ضناني الشوقأنت يارئيس الفلبين رجل في زمن قل فيه الرجال الذين يريدون الإنعتاق من ذل التبعيه والعبوديه .. واخشى ما أخشاه أن يكون مصيرك مصير مرسي فك الله أسره ...
الراصدهههههههههه بطل انتهى زمن الغطرسه
ابو تالاايوه بكره حاطينك في قائمة مثل بويانج بونج وليه ماتسمع الكلام وتخليهم على كيفهم
الصارمأحد الأمرين، يأنفلتت الفلبين من يد أمريكا وأوربا وتسلطهم وأكل مقدرات الفلبين من دون وجه حق بشرط أن يكون الصين حليف وسند. أو داسوا الفلبين وسوها بالأرض
الهمدانيلله درك لا فض فوك يا كبير الزعماء تقول وتطول يابعدهم كلهم نعم اذا اردت ان تكون كبيرا في نظر العالم ناطح كبير ولا اكبر من امريكا ياأسد الفلبين
عدد التعليقات:295
الديدحانعلى طاري الفلبين . اليوم مباراة الاصيفر الصغير المتجحفل مع الوحده الكبير . وباذن الله ينصك الاصيفر الصغير .اللهم اوفق الوحده اليوم
فهدكفو يابو فلبن
سعد1يجب ان يستيقظ اﻻمريكان من النوم ويفهمو الدرس! وان زمن الغطرسه والهيمنه انتهى وانكشفت الحقائق للعالم وللشعوب قبل الحكومات..لكن اين من يلقنهم الدرس؟
مستانس مو مبسوطتكفا تكفا خلك قد هيااااطك وخلك ذيب .. ولا تتراجع بكره وتصير ميو ميو