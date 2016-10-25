تركي العجمة :لطم لاعبين العراق أمام منتخب السعودية أمر محزن و يدعو للشفقة-فيديو

صحيفة المرصد:قال الإعلامي السعودي تركي العجمة تعليقا على احتفال لاعبو المنتخب العراقي عقب التسجيل في شباك السعودية بربع نهائي كأس آسيا للشباب بأنه حزين لما آل إليه شباب العراق، مشيرا إلى أنه يستغرب من هذه الطريقة.وتابع “السعوديون يلعبون الكرة للكرة فقط أما العراقيون فلا يفعلون ذلك”.

وتأهلت السعودية على حساب العراق بعدما تغلبت عليها بربع نهائي كأس آسيا للشباب التي تقام في البحرين.وأثار احتفال لاعبي العراق بالهدف الثاني في شباك السعودية جدلا واسعا، إذ لطم العراقيون، وهو طقس ديني شيعي معروف.

وقال الإعلامي السعودي تركي العجمة تعليقا على الأمر إنه حزين لما آل إليه شباب العراق، مشيرا إلى أنه يستغرب من هذه الطريقة.وتابع “السعوديون يلعبون الكرة للكرة فقط أما العراقيون فلا يفعلون ذلك”.

من جهته، رفض الصحفي العراقي رائد محمد تعليقات العجمة، وقال عبر برنامج ستوديو الجماهير “قضية الحسين هي قضية كل شباب العراقي وليس طائفة واحدة، في إشارة إلى الشيعة”.