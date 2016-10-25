  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

تركي العجمة :لطم لاعبين العراق أمام منتخب السعودية أمر محزن و يدعو للشفقة-فيديو

25 أكتوبر, 2016 , 13:52 م
تركي العجمة :لطم لاعبين العراق أمام منتخب السعودية أمر محزن و يدعو للشفقة-فيديو
  • 1٬242
  • 19
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:قال الإعلامي السعودي تركي العجمة تعليقا على احتفال لاعبو المنتخب العراقي عقب التسجيل في شباك السعودية بربع نهائي كأس آسيا للشباب بأنه حزين لما آل إليه شباب العراق، مشيرا إلى أنه يستغرب من هذه الطريقة.وتابع “السعوديون يلعبون الكرة للكرة فقط أما العراقيون فلا يفعلون ذلك”.

وتأهلت السعودية على حساب العراق بعدما تغلبت عليها بربع نهائي كأس آسيا للشباب التي تقام في البحرين.وأثار احتفال لاعبي العراق بالهدف الثاني في شباك السعودية جدلا واسعا، إذ لطم العراقيون، وهو طقس ديني شيعي معروف.

وقال الإعلامي السعودي تركي العجمة تعليقا على الأمر إنه حزين لما آل إليه شباب العراق، مشيرا إلى أنه يستغرب من هذه الطريقة.وتابع “السعوديون يلعبون الكرة للكرة فقط أما العراقيون فلا يفعلون ذلك”.

من جهته، رفض الصحفي العراقي رائد محمد تعليقات العجمة، وقال عبر برنامج ستوديو الجماهير “قضية الحسين هي قضية كل شباب العراقي وليس طائفة واحدة، في إشارة إلى الشيعة”.



تعليقات ( 19 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    بوزهراء القطيفي

    ليه تحزن الله عجل لهم العذاب في الدنيا لأنهم أفترو على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تحزن بل أفرح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    الهمداني

    تصدق ان الاموين كان في خطبة الجمعة يفتتحونها بسب احد الخلفاء الراشدين ولم يمنعهم عن هذا عير عمر بن عبدالعزيز والمضحك انهم هاجموه لماذا يمنعنا عن السنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 14:18 م

    الهمداني

    ياخي كيفهم الطموا صرخوا جمبزوا كيفهم هم حرين انت بس ريح راسك ولا عليك من احد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 14:18 م
    عدد التعليقات:295

    الديدحان

    على العموم الاصيفر الصغير ليس ببعيد .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    صامل

    يعتبرونك من احفاد يزيد علشان كذا ذكرتهم بلامام الحسين عليه السلام .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    قالها صدام حسين الله يرحمه وما أحد صدقه الشيعة الي تبكون عليهم ما ينفع معاهم إلا الجلد والنار وقلتم يا صدام يا مجرم أجل تفرجوا وجاييكم غير اللطم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  7. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    عرج عرجون ابو واحد وعشرون

    الله موجود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    عرج عرجون ابو واحد وعشرون

    كل قوي فيه اللي اقوى منه اللهم اني اشكو اليك ضعفي وقلة حيلتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 14:07 م

    رزان

    إن المرء قد يكون دميم الخلقة، فقيرا معدوماً لا نسب له ولا جاه ولكنه ببذل روحه لله رب العالمين يرتفع إلى آفاق عالية من الإجلال والمحبة عند الله تعالى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 14:07 م

    عرج عرجون ابو واحد وعشرون

    ليه يقفل هذا يدل انه حنا منهوبين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 14:05 م

    عرج عرجون ابو واحد وعشرون

    لنا الله ياخالي من الشوق وانا المولع على ناااااار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 14:05 م

    الشيعة حياتهم لطم وبكاء وتقطيع رؤوسهم وظهورهم هذه اعتقادات الشيعة وخرافاتهم وشركياتهم وبدعهم أما التعصب للكرة فهو لدى الجميع دون استثناء.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  13. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 14:05 م

    يالطيف

    مبعد العراق عراق استلمت بليد اليمنى وسلمت باليد اليسرى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 14:04 م

    عرج عرجون ابو واحد وعشرون

    ماراح يتقفل الموضوع الله يحارجنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 14:03 م

    قل خيرا او اصمت

    اقول للصحافي العراقي وغيره ماهي قضيه الحسين رضي الله عنه وهل انتم تنصرونه بافعالكم هذه وهل انتم على نهج الحسين وهل انتم اعدل من رب الحسين الذي سينصره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 14:02 م

    07

    خلاص ايران استحمرت العراقيين مثل ما استحمرت اليهود المجوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 14:02 م

    عرج عرجون ابو واحد وعشرون

    خلهم بلعنه ضربهم وفي صدورهم ماعلينا اهم شي الرجال اللي يزقح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    عرج عرجون ابو واحد وعشرون

    لطموهم بحطبه ابو واحد وعشرين قفلتو الموضوع لنا الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  19. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    ساكن البجري

    طلعو المتسردب وتفوزون
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم