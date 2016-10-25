تركي العجمة :لطم لاعبين العراق أمام منتخب السعودية أمر محزن و يدعو للشفقة-فيديو

صحيفة المرصد:قال الإعلامي السعودي تركي العجمة تعليقا على احتفال لاعبو المنتخب العراقي عقب التسجيل في شباك السعودية بربع نهائي كأس آسيا للشباب بأنه حزين لما آل إليه شباب العراق، مشيرا إلى أنه يستغرب من هذه الطريقة.وتابع “السعوديون يلعبون الكرة للكرة فقط أما العراقيون فلا يفعلون ذلك”.
وتأهلت السعودية على حساب العراق بعدما تغلبت عليها بربع نهائي كأس آسيا للشباب التي تقام في البحرين.وأثار احتفال لاعبي العراق بالهدف الثاني في شباك السعودية جدلا واسعا، إذ لطم العراقيون، وهو طقس ديني شيعي معروف.
وقال الإعلامي السعودي تركي العجمة تعليقا على الأمر إنه حزين لما آل إليه شباب العراق، مشيرا إلى أنه يستغرب من هذه الطريقة.وتابع “السعوديون يلعبون الكرة للكرة فقط أما العراقيون فلا يفعلون ذلك”.
من جهته، رفض الصحفي العراقي رائد محمد تعليقات العجمة، وقال عبر برنامج ستوديو الجماهير “قضية الحسين هي قضية كل شباب العراقي وليس طائفة واحدة، في إشارة إلى الشيعة”.
تركي العجمة يجلد الإعلام العراقي pic.twitter.com/7dHRhKBtEx
— تابع لايف 🇸🇦 (@Tab3Live) October 23, 2016
تعليقات ( 19 )
بوزهراء القطيفيليه تحزن الله عجل لهم العذاب في الدنيا لأنهم أفترو على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تحزن بل أفرح
الهمدانيتصدق ان الاموين كان في خطبة الجمعة يفتتحونها بسب احد الخلفاء الراشدين ولم يمنعهم عن هذا عير عمر بن عبدالعزيز والمضحك انهم هاجموه لماذا يمنعنا عن السنة
الهمدانيياخي كيفهم الطموا صرخوا جمبزوا كيفهم هم حرين انت بس ريح راسك ولا عليك من احد
عدد التعليقات:295
الديدحانعلى العموم الاصيفر الصغير ليس ببعيد .
صامليعتبرونك من احفاد يزيد علشان كذا ذكرتهم بلامام الحسين عليه السلام .
عرج عرجون ابو واحد وعشرونالله موجود
عرج عرجون ابو واحد وعشرونكل قوي فيه اللي اقوى منه اللهم اني اشكو اليك ضعفي وقلة حيلتي
رزانإن المرء قد يكون دميم الخلقة، فقيرا معدوماً لا نسب له ولا جاه ولكنه ببذل روحه لله رب العالمين يرتفع إلى آفاق عالية من الإجلال والمحبة عند الله تعالى
عرج عرجون ابو واحد وعشرونليه يقفل هذا يدل انه حنا منهوبين
عرج عرجون ابو واحد وعشرونلنا الله ياخالي من الشوق وانا المولع على ناااااار
يالطيفمبعد العراق عراق استلمت بليد اليمنى وسلمت باليد اليسرى
عرج عرجون ابو واحد وعشرونماراح يتقفل الموضوع الله يحارجنا
قل خيرا او اصمتاقول للصحافي العراقي وغيره ماهي قضيه الحسين رضي الله عنه وهل انتم تنصرونه بافعالكم هذه وهل انتم على نهج الحسين وهل انتم اعدل من رب الحسين الذي سينصره
07خلاص ايران استحمرت العراقيين مثل ما استحمرت اليهود المجوس
عرج عرجون ابو واحد وعشرونخلهم بلعنه ضربهم وفي صدورهم ماعلينا اهم شي الرجال اللي يزقح
عرج عرجون ابو واحد وعشرونلطموهم بحطبه ابو واحد وعشرين قفلتو الموضوع لنا الله
ساكن البجريطلعو المتسردب وتفوزون