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التشهير بشركة للمشروبات الغازية وتغريمها 5 ملايين ريال

25 أكتوبر, 2016 , 14:13 م
التشهير بشركة للمشروبات الغازية وتغريمها 5 ملايين ريال
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صحيفة المرصد:أصدر مجلس المنافسة عقوبة التشهير بحق شركة للمشروبات الغازي في صحيفتيْن، وغرمها خمسة ملايين ريال.وقال المجلس: الاتفاق على رفع وتثبيت أسعار بيع المشروبات الغازية، وأوضح أن الحكم مؤيّد من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.

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تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 16:19 م

    الخبر الصحيح

    المشروبات الغازيه اسم يحمل الكثير من الأمراض الخطيره
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  2. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    سموي

    لا حول ولا قوة الا بالله ليش تبوهم يرفعوا الاسعار هذا بدل ما تعاقبوا من يرفع الاسعار عشان ينزلها
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  3. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 15:43 م

    بركود

    الغرامه مفروض تروح للشعب هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه
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  4. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 15:37 م
    عدد التعليقات:10

    meme

    الله يقويكم
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  5. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 15:35 م

    راعي بعارين وبط

    قايلكم شربو حليب
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  6. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    يح يح

    علا يد ملك الحزم بدت تطلع اشيا تسر المسول الغيور والمواطن من القبض علا بعض المستهترين وعلا مسولين اساءو وبعض التجار المستغلين والاجانب المتسترين
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  7. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    violety

    والله مالعب في البلد الا الاجانب قبل فترة موردين الارز تغريم 9 مليون وهم منهم والان اجنبي ثاني ومشاريع الوطن معهم
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  8. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 15:08 م

    فتى الجبل 1

    احسنتم ياوزارة التجاره على المخالفه اللتي يستحقها كثير من عينة هذا التاجر اللذي لاهم لهم الا جمع المال وتكديسه والوطن والمواطن اخر اهتماماتهم !!!
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  9. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 15:05 م

    جنوبية..🌻🌻

    الخمسة ملايين اتوقع الي كسبوها مني
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  10. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    سلملم

    اي اسم اوله حرف الباء حضرمي
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  11. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    دعبادي

    هذا زمن الحزم الي الامام
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  12. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 14:42 م

    سلملم

    بقشان ! حضرمي اذا عرف السبب بطل العجب
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  13. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    ياعمي ماحد حولك تشهر تحذر .. هنا شعب رايح فيها يشربون ويأكلون كل ماهو مضر بالصحه ولاهمهم .. يعني ماشفتوا أبو زرافه ؟؟ لا ويبي يجرب لحم الدغفل والخنزير
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  14. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 14:30 م

    جنوبيه *

    اصلان كلها اضرار
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  15. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 14:23 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  16. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 14:22 م

    غريبه

    الحمدالله ما أشربها لأني متأكد انها مضره وتصنع بأي طريقه لغرض الكسب والمستهلك يغور في ستين داهيه
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  17. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    ارز 👊 نجد

    مافهمت الموضوع لاتعليق
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  18. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    خمسة ملايين تقريبا تكفي سكن عشر شقق
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