التشهير بشركة للمشروبات الغازية وتغريمها 5 ملايين ريال

صحيفة المرصد:أصدر مجلس المنافسة عقوبة التشهير بحق شركة للمشروبات الغازي في صحيفتيْن، وغرمها خمسة ملايين ريال.وقال المجلس: الاتفاق على رفع وتثبيت أسعار بيع المشروبات الغازية، وأوضح أن الحكم مؤيّد من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.
صحيفة المرصد:أصدر مجلس المنافسة عقوبة التشهير بحق شركة للمشروبات الغازي في صحيفتيْن، وغرمها خمسة ملايين ريال.وقال المجلس: الاتفاق على رفع وتثبيت أسعار بيع المشروبات الغازية، وأوضح أن الحكم مؤيّد من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 18 )
الخبر الصحيحالمشروبات الغازيه اسم يحمل الكثير من الأمراض الخطيره
سمويلا حول ولا قوة الا بالله ليش تبوهم يرفعوا الاسعار هذا بدل ما تعاقبوا من يرفع الاسعار عشان ينزلها
بركودالغرامه مفروض تروح للشعب هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه
عدد التعليقات:10
memeالله يقويكم
راعي بعارين وبطقايلكم شربو حليب
يح يحعلا يد ملك الحزم بدت تطلع اشيا تسر المسول الغيور والمواطن من القبض علا بعض المستهترين وعلا مسولين اساءو وبعض التجار المستغلين والاجانب المتسترين
violetyوالله مالعب في البلد الا الاجانب قبل فترة موردين الارز تغريم 9 مليون وهم منهم والان اجنبي ثاني ومشاريع الوطن معهم
فتى الجبل 1احسنتم ياوزارة التجاره على المخالفه اللتي يستحقها كثير من عينة هذا التاجر اللذي لاهم لهم الا جمع المال وتكديسه والوطن والمواطن اخر اهتماماتهم !!!
جنوبية..🌻🌻الخمسة ملايين اتوقع الي كسبوها مني
سلملماي اسم اوله حرف الباء حضرمي
دعباديهذا زمن الحزم الي الامام
سلملمبقشان ! حضرمي اذا عرف السبب بطل العجب
جنوبيه *اصلان كلها اضرار
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
غريبهالحمدالله ما أشربها لأني متأكد انها مضره وتصنع بأي طريقه لغرض الكسب والمستهلك يغور في ستين داهيه
ارز 👊 نجدمافهمت الموضوع لاتعليق