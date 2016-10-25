التشهير بشركة للمشروبات الغازية وتغريمها 5 ملايين ريال

صحيفة المرصد:أصدر مجلس المنافسة عقوبة التشهير بحق شركة للمشروبات الغازي في صحيفتيْن، وغرمها خمسة ملايين ريال.وقال المجلس: الاتفاق على رفع وتثبيت أسعار بيع المشروبات الغازية، وأوضح أن الحكم مؤيّد من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض.