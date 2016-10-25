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“لجنة الانضباط” توقف سامي الجابر مباراتين وتغرمه 10 آلاف ريال

25 أكتوبر, 2016 , 15:00 م
“لجنة الانضباط” توقف سامي الجابر مباراتين وتغرمه 10 آلاف ريال
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صحيفة المرصد:أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم مدرب نادي الشباب سامي الجابر (مباراتين) مع تغريمه (10,000) ريال لدخوله أرض الملعب والتأثير على سير مباراة الاتحاد بدوري جميل.

ووفقاً لصحيفة”الرياض”كما غرمت اللجنة الانضباط كل من عضو شرف الشباب الأمير فهد بن خالد بن سلطان واللاعب أحمد عطيف (10,000) ريال لكل منهما بسبب الدخول أرضية الملعب قبل مباراة الاتحاد وهما غير مسجلين بالكشف الرسمي، إضافة إلى تغريم نادي الشباب (15,000) ريال لتأخره في النزول إلى أرض الملعب مما أدى إلى تأخير بداية الشوط الثاني ضد الاتحاد بدوري جميل.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 16:16 م

    طبيعي ..هاذا السيناريو المتوقع من بعد مباراة الأتحاد والكل عارفه وهو تأجيل العقوبة حتي تنتهي مباراة الهلال ومن ثم ايقافه فكرههم للهلال اكبر من سامي
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  2. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 16:10 م

    مشفر الدوري

    النظام فوق الجميع ولكل الرياضيين اتمنى ذلك ولنرى ما قد يحدث مستقبلا من بعض رؤساء الانديه الي تعرفونهم
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  3. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    عشرة الاف تسدد اجار ستة اشهر عشان الاجارات غاليه
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  4. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 15:26 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  5. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    عشرة الاف تسدد اجار ستة اشهر عشان الاجارات غاليه
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  6. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    ااببووححمموودد

    هل هذا هو الدعم للمدرب الوطني ⁉ الله يكون في عونك يا سمسم هدفين في مرماك ومباريتين توقيف وخروج من بطولة وعشرةالاف خلال 12 ساعة 👊
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  7. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    رزان

    هرج ومرج
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  8. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 15:10 م

    رزان

    هرج ومرج
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  9. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    لا حول ولا قوة الا بالله

    مجموع الغرامات 45000 ريال سعودي وين تروح ؟
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  10. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 15:04 م
    عدد التعليقات:297

    الديدحان

    كبير والكبير الله ياسامي . بالتوفيق لك ولناديك الشباب . واليوم الاصيفر الصغير سوف يخسر من النادي الكبير الوحده . جحفلي .
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  11. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 15:04 م

    إستشاري صح

    ابعدوه مرة تروا الناس قرفت منه ....الرجل يفكر نفسه ما أحد مثله ولم يعلم إنه كان نكبة للكرة السعودية .
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  12. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 15:02 م

    خط

    قرار غير عادل المفروض 5 مباراة وغرامة 100000 ريال جيزه جيز الاخرين
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