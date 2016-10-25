“لجنة الانضباط” توقف سامي الجابر مباراتين وتغرمه 10 آلاف ريال

صحيفة المرصد:أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم مدرب نادي الشباب سامي الجابر (مباراتين) مع تغريمه (10,000) ريال لدخوله أرض الملعب والتأثير على سير مباراة الاتحاد بدوري جميل.
ووفقاً لصحيفة”الرياض”كما غرمت اللجنة الانضباط كل من عضو شرف الشباب الأمير فهد بن خالد بن سلطان واللاعب أحمد عطيف (10,000) ريال لكل منهما بسبب الدخول أرضية الملعب قبل مباراة الاتحاد وهما غير مسجلين بالكشف الرسمي، إضافة إلى تغريم نادي الشباب (15,000) ريال لتأخره في النزول إلى أرض الملعب مما أدى إلى تأخير بداية الشوط الثاني ضد الاتحاد بدوري جميل.
تعليقات ( 12 )
مشفر الدوريالنظام فوق الجميع ولكل الرياضيين اتمنى ذلك ولنرى ما قد يحدث مستقبلا من بعض رؤساء الانديه الي تعرفونهم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
ااببووححممووددهل هذا هو الدعم للمدرب الوطني ⁉ الله يكون في عونك يا سمسم هدفين في مرماك ومباريتين توقيف وخروج من بطولة وعشرةالاف خلال 12 ساعة 👊
رزانهرج ومرج
رزانهرج ومرج
لا حول ولا قوة الا باللهمجموع الغرامات 45000 ريال سعودي وين تروح ؟
عدد التعليقات:297
الديدحانكبير والكبير الله ياسامي . بالتوفيق لك ولناديك الشباب . واليوم الاصيفر الصغير سوف يخسر من النادي الكبير الوحده . جحفلي .
إستشاري صحابعدوه مرة تروا الناس قرفت منه ....الرجل يفكر نفسه ما أحد مثله ولم يعلم إنه كان نكبة للكرة السعودية .
خطقرار غير عادل المفروض 5 مباراة وغرامة 100000 ريال جيزه جيز الاخرين