“لجنة الانضباط” توقف سامي الجابر مباراتين وتغرمه 10 آلاف ريال

صحيفة المرصد:أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم مدرب نادي الشباب سامي الجابر (مباراتين) مع تغريمه (10,000) ريال لدخوله أرض الملعب والتأثير على سير مباراة الاتحاد بدوري جميل.

ووفقاً لصحيفة”الرياض”كما غرمت اللجنة الانضباط كل من عضو شرف الشباب الأمير فهد بن خالد بن سلطان واللاعب أحمد عطيف (10,000) ريال لكل منهما بسبب الدخول أرضية الملعب قبل مباراة الاتحاد وهما غير مسجلين بالكشف الرسمي، إضافة إلى تغريم نادي الشباب (15,000) ريال لتأخره في النزول إلى أرض الملعب مما أدى إلى تأخير بداية الشوط الثاني ضد الاتحاد بدوري جميل.