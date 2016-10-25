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بالفيديو:حرق سيارة مدير إحدى المدارس بجدة

25 أكتوبر, 2016 , 15:26 م
بالفيديو:حرق سيارة مدير إحدى المدارس بجدة
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو أظهر اندلاع حريق في سيارة مدير إحدى مدارس جدة,حيث ظهر بالمقطع تجمع عدد من المواطنين حول السيارة المحترقة محاولين إخماد الحريق.

حيث صرح المتحدث الرسمي باسم تعليم جدة”حمود الصقيران”أن الحريق الذي تعرضت له سيارة احد مديري المدارس لم يتم معرفة او تحديد اسبابه حتى الان والجهات الامنية باشرت التحقيق في الحادث .



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    ابو فراس

    صدق من قال اذا اردت ان تهدم امه فاهدم التعليم....
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  2. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 16:14 م

    الحداوي

    نحن نضع اولادنا في المدارس بين يدي المعلمين لثقتنا فيهم ونهدم المدارس على رؤوسهم بالانتقاص منهم ، تربيه متناقضه ، واباء فشلوا في تربية ابنائهم .
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  3. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 16:13 م

    نجمة سماء

    يقولون ان المدير صادر 30 جوال للطلاب وجاءت شكلها انتقاميه
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  4. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 16:09 م

    ابو فارس

    من سمح للطالب بهذا ؟ اذا استفحل الامر راح نجد انفسنا في المعمعه وراح تنحرق سيارتي وسيارتك وستعم الفوضى الوطن اقوفوا الهجوم والتطاول على المعلمين !!!!!
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  5. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 16:04 م

    بوعلي

    شكله التماس كهربائي خاصه السيارات الامريكيه يكثر حوادث الاحتراق فيها نشوف التحقيقات ايش تقوووول
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  6. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 15:51 م

    880

    الله يعين لا بدل ولا علاوة ولا تعويض
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  7. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    سعد

    قلنا و لازلنا نطالب بوضع و نشر كاميرات المراقبه داخل و حول جميع المدارس .
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  8. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    محمد

    قسم بالله اغلب السيارات الامريكيه فيها عيوب وخلل مصنعي
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  9. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  10. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 15:39 م

    فهد

    بعض. مدراء المدارس فيهم كبر على خلق الله يشوف نفسه برتبة فريق ركن وهو ليه و لا ينش عامل الناس بخلق حسن يامتكبر
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  11. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 15:38 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  12. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 15:38 م
    عدد التعليقات:14836

    قلم الحقيقه

    بعض الأخبار المتداولة تتحدث عن ايقاف الجهات الأمنية لـــــ 4 طلاب بعد أن اتهمهم مدير المدرسة من أنهم خلف احراق سيارته.
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  13. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 15:37 م

    خنبوقه يدعي انه من سكان الوطن هههههههههه وهوا اكبر عدوا للوطن
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  14. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 15:34 م

    جبير

    مخالف للنشر
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  15. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 15:34 م

    رحلوا الوافدين

    2 صح ويمكن يكون للمدير خصوم من خارج المدرسه .. ويمكن من طالب تمت معاقبته .. وكل الإحتمالات مفتوحه ...
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  16. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    المولد

    مع التحية***
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  17. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 15:32 م
    عدد التعليقات:14836

    قلم الحقيقه

    يتحدثون وكان الأمر عادي وطبيعي وفيه نوع من الشماتة الى حد كبير.هذه سياسة الصمت عن الكثير من طوامنا ومصائبنا داخل الوطن وعبارة كل شيء على مايرام.
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  18. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    متابع عن بعد

    لا نستبق الأحداث ربما حادث عرضي .. لكن الله يعوض عليه ..
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  19. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    رحلوا الوافدين

    لن نهنأ بالأمن والأمان في بلدنا طالما هنا 20 مليون أجنبي ووافد ؟؟ فقوات الأمن تضبط مين ؟ وإلا مين ؟ تضبظ شياطيننا ؟ وإلا تضبظ شياطين 20 مليون وافد ؟
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  20. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 15:30 م

    مرااد

    يتم إحصاء للمتغيبين عن اليوم الدراسي ووضعهم بالتوقيف والتحقيق معهم وحسبنا الله ونعم الوكيل
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  21. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 15:28 م

    أمن وأمان

    ولسه ماشفتو شي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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