بالفيديو:حرق سيارة مدير إحدى المدارس بجدة

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو أظهر اندلاع حريق في سيارة مدير إحدى مدارس جدة,حيث ظهر بالمقطع تجمع عدد من المواطنين حول السيارة المحترقة محاولين إخماد الحريق.
حيث صرح المتحدث الرسمي باسم تعليم جدة”حمود الصقيران”أن الحريق الذي تعرضت له سيارة احد مديري المدارس لم يتم معرفة او تحديد اسبابه حتى الان والجهات الامنية باشرت التحقيق في الحادث .
تعليقات ( 21 )
ابو فراسصدق من قال اذا اردت ان تهدم امه فاهدم التعليم....
الحداوينحن نضع اولادنا في المدارس بين يدي المعلمين لثقتنا فيهم ونهدم المدارس على رؤوسهم بالانتقاص منهم ، تربيه متناقضه ، واباء فشلوا في تربية ابنائهم .
نجمة سماءيقولون ان المدير صادر 30 جوال للطلاب وجاءت شكلها انتقاميه
ابو فارسمن سمح للطالب بهذا ؟ اذا استفحل الامر راح نجد انفسنا في المعمعه وراح تنحرق سيارتي وسيارتك وستعم الفوضى الوطن اقوفوا الهجوم والتطاول على المعلمين !!!!!
بوعليشكله التماس كهربائي خاصه السيارات الامريكيه يكثر حوادث الاحتراق فيها نشوف التحقيقات ايش تقوووول
880الله يعين لا بدل ولا علاوة ولا تعويض
سعدقلنا و لازلنا نطالب بوضع و نشر كاميرات المراقبه داخل و حول جميع المدارس .
محمدقسم بالله اغلب السيارات الامريكيه فيها عيوب وخلل مصنعي
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فهدبعض. مدراء المدارس فيهم كبر على خلق الله يشوف نفسه برتبة فريق ركن وهو ليه و لا ينش عامل الناس بخلق حسن يامتكبر
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
عدد التعليقات:14836
قلم الحقيقهبعض الأخبار المتداولة تتحدث عن ايقاف الجهات الأمنية لـــــ 4 طلاب بعد أن اتهمهم مدير المدرسة من أنهم خلف احراق سيارته.
جبيرمخالف للنشر
رحلوا الوافدين2 صح ويمكن يكون للمدير خصوم من خارج المدرسه .. ويمكن من طالب تمت معاقبته .. وكل الإحتمالات مفتوحه ...
المولدمع التحية***
عدد التعليقات:14836
قلم الحقيقهيتحدثون وكان الأمر عادي وطبيعي وفيه نوع من الشماتة الى حد كبير.هذه سياسة الصمت عن الكثير من طوامنا ومصائبنا داخل الوطن وعبارة كل شيء على مايرام.
متابع عن بعدلا نستبق الأحداث ربما حادث عرضي .. لكن الله يعوض عليه ..
رحلوا الوافدينلن نهنأ بالأمن والأمان في بلدنا طالما هنا 20 مليون أجنبي ووافد ؟؟ فقوات الأمن تضبط مين ؟ وإلا مين ؟ تضبظ شياطيننا ؟ وإلا تضبظ شياطين 20 مليون وافد ؟
مرااديتم إحصاء للمتغيبين عن اليوم الدراسي ووضعهم بالتوقيف والتحقيق معهم وحسبنا الله ونعم الوكيل
أمن وأمانولسه ماشفتو شي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟