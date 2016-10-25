بالفيديو:حرق سيارة مدير إحدى المدارس بجدة

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو أظهر اندلاع حريق في سيارة مدير إحدى مدارس جدة,حيث ظهر بالمقطع تجمع عدد من المواطنين حول السيارة المحترقة محاولين إخماد الحريق.

حيث صرح المتحدث الرسمي باسم تعليم جدة”حمود الصقيران”أن الحريق الذي تعرضت له سيارة احد مديري المدارس لم يتم معرفة او تحديد اسبابه حتى الان والجهات الامنية باشرت التحقيق في الحادث .