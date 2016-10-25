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بالفيديو: رجل يدهس 4 مدعوين في حفل زفاف لخلاف على الرقص

25 أكتوبر, 2016 , 15:44 م
بالفيديو: رجل يدهس 4 مدعوين في حفل زفاف لخلاف على الرقص
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صحيفة المرصد:انتهى حفل زفاف في حي ديلوفاسي بمحافظة كوجالي شمال غربي تركيا بشكل غير متوقع، بعد أن أقدم أحد المدعوين على دهس 4 أشخاص حضروا الحفل، على إثر مشاجرة دارت بينهم لخلاف على من يبدأ الرقص .

ووفقاً لموقع”24 الإماراتي” نقلاً عن صحيفة ديلي ميل البريطانية يظهر أحد المدعوين وهو يتشاجر مع آخر وسط الحفل, وسرعان ما انضم آخرون إلى الشجار، قبل أن يتدخل الحضور ويفرقوا بينهم ويخرجوهم من حفل الزفاف.

وفي وقت لاحق، عاد أحد المتورطين في الشجار لينتقم لنفسه، وظهر في الفيديو وهو يهاجم خمسة رجال ويصدم أربعة منهم بسيارته، مما تسبب بتعرضهم لإصابات مختلفة.

وأشارت تقارير محلية إلى أن الشجار اندلع بسبب خلاف على من يبدأ رقصة الأناضول التقليدية، وهي رقصة تقام في حفلات الزفاف وتبدأ بطيئة وما تلبث أن تتسارع مع الوقت.

ونقل المصابون الأربعة إلى المستشفى بعد الحادثة، ويقول والد أحدهم إنه تعرض لضرر دائم في وجهه، في حين أُخرج الآخرون بعد أن حصلوا على الإسعافات اللازمة. ومن غير الواضح إن كان الفاعل قد اعتقل من قبل الشرطة مع استمرار التحقيقات بالحادثة.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 16:19 م
    عدد التعليقات:14836

    قلم الحقيقه

    حلاق أخواني تهاوش مع زبون أخونجي نتف ثلاثة أرباع عرفجته.ولما عرف انه تركي فصيل أخواني تصالح معه وحول عرفجته الى سكسوكة .
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  2. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 16:11 م

    أوركيد 🌺

    لودعسهم كلهم أزين بلاحفل بلارقص بلاخرابيط ماورى تجميع هالأشكال فائدة تذكر.
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  3. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 16:10 م
    عدد التعليقات:1

    نبرااس

    علشان عقليات الاتراك المتخلفه لم يوافق الاتحاد الاروبي انضمامهم لهم،،التركي مايصلح الا حلاق او ممثل غير كذا لا.
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  4. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 16:05 م

    ماجد

    خلي الرقص ينفعكم
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  5. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 16:00 م
    عدد التعليقات:2288

    توووووونسية

    الجنون فنون
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  6. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    سلملم

    مجتمعنا ماهو ملائكي عندنا وعندهم خير من هالمشاجرات العنيفه وآخرها كانت مشاجرة لأساتذة جامعة طيبة عرضتها المرصد
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  7. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 15:54 م

    مسافر

    حاول ماتجادل تركي ولا تغلط عليه
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  8. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 15:50 م

    زمن الذكريات

    اهل العقول في راحه بشر فاضيه
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  9. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    زائر

    شكلهم متأثرين ب ربعنا
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  10. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    زمن الذكريات

    اهل العقول في راحه بشر فاضيه
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