بالفيديو: رجل يدهس 4 مدعوين في حفل زفاف لخلاف على الرقص

صحيفة المرصد:انتهى حفل زفاف في حي ديلوفاسي بمحافظة كوجالي شمال غربي تركيا بشكل غير متوقع، بعد أن أقدم أحد المدعوين على دهس 4 أشخاص حضروا الحفل، على إثر مشاجرة دارت بينهم لخلاف على من يبدأ الرقص .

ووفقاً لموقع”24 الإماراتي” نقلاً عن صحيفة ديلي ميل البريطانية يظهر أحد المدعوين وهو يتشاجر مع آخر وسط الحفل, وسرعان ما انضم آخرون إلى الشجار، قبل أن يتدخل الحضور ويفرقوا بينهم ويخرجوهم من حفل الزفاف.

وفي وقت لاحق، عاد أحد المتورطين في الشجار لينتقم لنفسه، وظهر في الفيديو وهو يهاجم خمسة رجال ويصدم أربعة منهم بسيارته، مما تسبب بتعرضهم لإصابات مختلفة.

وأشارت تقارير محلية إلى أن الشجار اندلع بسبب خلاف على من يبدأ رقصة الأناضول التقليدية، وهي رقصة تقام في حفلات الزفاف وتبدأ بطيئة وما تلبث أن تتسارع مع الوقت.

ونقل المصابون الأربعة إلى المستشفى بعد الحادثة، ويقول والد أحدهم إنه تعرض لضرر دائم في وجهه، في حين أُخرج الآخرون بعد أن حصلوا على الإسعافات اللازمة. ومن غير الواضح إن كان الفاعل قد اعتقل من قبل الشرطة مع استمرار التحقيقات بالحادثة.