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قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء وخبراء يؤكدون: القادم أسوأ

25 أكتوبر, 2016 , 16:27 م
قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء وخبراء يؤكدون: القادم أسوأ
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صحيفة المرصد: واصلت أسعار الدولار ارتفاعها مقابل الجنيه في السوق السوداء، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار التوقعات بتخفيض الجنيه تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي ضمن خطة الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وقال متعاملون في السوق بحسبب موقع دوت مصر إن الدولار سجل اليوم نحو 15.90جنيه للشراء و16.15جنيه للبيع، وقد يختلف السعر باختلاف المحافظات. ويبلغ السعر الرسمي للدولار في البنوك 8.78 جنيها، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيها.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 31
    25 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    انوس

    كلاب أهل النار ينشرون الفتن والسب في أرض الكنانة رغم أنهم من هذة الأرض التي ربتهم وتخرج من الجامعة بدون مقابل لاينتمون إلا للجماعتهم القبيحة حفظ اللة
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  2. 30
    25 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    انتبه ايها المصريين لهؤلا المرجفين ولا تخربو بلدكم بأيديكم رئيس ***ولا بلد مدمر والاخ يقتل اخاه
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  3. 29
    25 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    انوس

    ارجوكم لاتسيو الي مصر ويجب الإبلاغ عن أي واحد ينشر الفتن الآن لم يبقي إلا جيش مصر وجيش المملكة اللهم احفظهم من فتنة كلاب أهل النار
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  4. 28
    25 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    انوس

    ارجوكم لاتسيو الي مصر ويجب الإبلاغ عن أي واحد ينشر الفتن الآن لم يبقي إلا جيش مصر وجيش المملكة اللهم احفظهم من فتنة كلاب أهل النار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 27
    25 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    السعوديه والسعوديين مع مصر قلبا وقالب ما تشوفين شر يامصر العروبه وليخس الخاسئون
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  6. 26
    25 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    أبناء مصر الشرفاء في طوابير على فتات الخبز والمواصلات بينما أبناء العسكر في طوابير الحصول على الآيفون ولكن الموعد 11*11 ثورة جياع ستضرب ثكناتهم 11*11
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  7. 25
    25 أكتوبر, 2016 , 18:12 م

    ان شاء الله الخير والعز لمصر العروبه ومصر الخير هده تعليقات السعوديين اما تعليق الشماته فهم غير سعوديين ويبحثون عن الفتنه وهدا ديدنهم كدب وحقد
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  8. 24
    25 أكتوبر, 2016 , 18:10 م

    سلمان

    جاني خنبوقة جاني افتكر زماني بعد ما نساني اني اخواني هههههههه
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  9. 23
    25 أكتوبر, 2016 , 18:08 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    إن شاء الله جمهورية العسكر ستسقط بأيدي العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب أصبح يدفع ضريبة رفاهية أبناء العسكر الموعد 11*11
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  10. 22
    25 أكتوبر, 2016 , 18:06 م

    مصر بلد الخير ان شاء الله يتغير حالها الي الاحسن وتعدي الازمه يارب هدا كل مايتمناه كل سعودي اما أي تعليق ضد مصر تأكد بأنه ليس سعودي انما حاقد رافضي
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  11. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 18:06 م

    الحمزة

    خلوا السيسي يشوف حل عند ربعه الايرانيه
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  12. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    قصيمي معتق

    فرفض نابليون ان يصافحه واعطاه مالا وقال يدي لا تصافح رجل خان بلده القصة*******
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  13. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 18:00 م

    قصيمي معتق

    نابليون عنما اراد ان يغزو احدى الدول استعان برجل من تلك الدولة كي يعطيه معلومات عن دولته فلما فتح نابليون تلك الدولة جاء الرجل يهنئ نابليون فرفض ان
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  14. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    سلمان

    هههههه خنبوقة ما يتوب داخل بمعرفات ملونة هههه خنبقة الله يقطعك اخواني اخواني اخواني واخواتي وعيال عمي ههههه خنبقة خنبوقة
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  15. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 17:59 م

    في عداد المفقودين

    ليس للإخوان دخل في ما يحدث لمصر اليوم فهم الآن ف السجون و كل ما يقال عنهم كذب محض لتغطية أخطاء و عثرات أمير المؤمنين المنقلب هذه حقيقة يعرفها كل الناس
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  16. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 17:55 م

    حامد

    سوط الباطل انت لو فيك خير ما تدخل زي ا**** بعدة معرفات ااول خلك رجال وادخل بمعرفك قلم الكذب والعصيان وبعدين تعال تكلم عن عمامك يا خنبقة
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  17. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    قصيمي معتق

    انا ضد حكم الاخوان في مصر ولكن السعودية كيف وثقت بالسيسي بالرغم انه**********
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  18. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    قصيمي معتق

    خلي ايران تنفعك يافخامة السيسي الخوف يجي يتودد للسعودية ويغفرون له زلته التي لاتغتفر****
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  19. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 17:36 م

    قلم جاف

    الشماته ماهي طيبة لا نريد لمصر وأهلها إلا كل خير
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  20. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 17:24 م

    سوط الحق

    لتتأكدوا من المؤامرة قارنوا بين سعر الدولار بيعا وشراء في البنوك وفي السوق السوداء .. الفارق كبير جدا .. تلك مؤامرة قذرة من الإخوان والغرب لتركيع مصر.
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  21. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 17:20 م

    سوط الحق

    ستبقى مصر عظيمة عزيزة رغم المؤامرة على اقتصادها .حاربوها في أمنها وجيشها ولم يفلحوا والآن في اقتصادها ولن ينجحوا بإذن الله . هو التنظيم الدولي للخونة
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  22. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 17:15 م

    حكومة الانقلاب على الشرعية والعسكر أوصلوا مصر إلى الحضيض ولم يعهد الشعب المصري في تاريخه مثل هذا التدهور الاقتصادي الفقر والبطالة .
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  23. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 17:12 م

    زائرابوفواز

    لأحد يشنت ت***
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  24. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 17:09 م

    قصيمي

    صوره مع ***لقلم الخنبقه
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  25. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    حامد

    مخالف للنشر
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  26. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    مصمم

    ودنا 100 جنيه مصري بدولار و تداول العملة المصرية بأسوق الخضار العشرة بريال
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  27. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    حامد

    اودعنا ثلاث ودائع بالبنك المركزي المصري ما يقارب 6 مليار دولار وكذلك الامارات4 مليار دولار والكويت 2 مليار دولار ولو تم سحب الودائع الدولار ب 50 جنيه
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  28. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 16:43 م

    الهمداني

    انصح الذي لا يملك سكن بشراء سكن في مصر دام الجنية نازل ترى مصر بتزين وتحلى صدقوني
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  29. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 16:35 م

    فهد بن عبدالرحمن

    يدعون المسؤولين المصريين بأن خزينة الدولة خاوية ؟! في حساب من ذهبت مليارات الخليج .. !!
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  30. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 16:32 م

    الحمزة

    كيف فهمني يافايز
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  31. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 16:31 م

    فايز

    كلماانخفض الجنيه زادت الصادرات مثل الصين
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