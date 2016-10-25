قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء وخبراء يؤكدون: القادم أسوأ

صحيفة المرصد: واصلت أسعار الدولار ارتفاعها مقابل الجنيه في السوق السوداء، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار التوقعات بتخفيض الجنيه تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي ضمن خطة الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وقال متعاملون في السوق بحسبب موقع دوت مصر إن الدولار سجل اليوم نحو 15.90جنيه للشراء و16.15جنيه للبيع، وقد يختلف السعر باختلاف المحافظات. ويبلغ السعر الرسمي للدولار في البنوك 8.78 جنيها، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيها.