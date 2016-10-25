قفزة جديدة للدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء وخبراء يؤكدون: القادم أسوأ

صحيفة المرصد: واصلت أسعار الدولار ارتفاعها مقابل الجنيه في السوق السوداء، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار التوقعات بتخفيض الجنيه تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي ضمن خطة الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار. وقال متعاملون في السوق بحسبب موقع دوت مصر إن الدولار سجل اليوم نحو 15.90جنيه للشراء و16.15جنيه للبيع، وقد يختلف السعر باختلاف المحافظات. ويبلغ السعر الرسمي للدولار في البنوك 8.78 جنيها، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيها.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
الرئيس الفلبيني يشتم أمريكا: لا تجعلونا كلابكم يا أبناء العاهرات!
76
5٬675
مند 6 ساعات
40
12٬656
مند 13 ساعة
82
7٬971
مند 2 يومين
المرصد الرياضي
“لجنة الانضباط” توقف سامي الجابر مباراتين وتغرمه 10 آلاف ريال
19
2٬154
مند 3 ساعات
19
6٬754
مند 12 ساعة
27
3٬979
مند 18 ساعة
اخبار منوعة
بالفيديو: مشاجرة ودهس 4 مدعوين في حفل زفاف تركي
16
2٬944
مند 3 ساعات
10
2٬655
مند 17 ساعة
49
8٬297
مند 23 ساعة
يوتيوب المرصد
بالفيديو.. شاهد ردة فعل جمهور الهلال لحظة دخول “سامي الجابر” أرضية الملعب!
36
10٬299
مند 19 ساعة
125
11٬864
مند 2 يومين
اخبار فنية
فيديو: الممثلة “نسرين طافش” تغني لأول مرة.. ما رأيكم بصوتها!
41
4٬901
مند 2 يومين
25
12٬511
مند 6 أيام
اخبار ثقافية
حقائق قد تسمعها لأول مرة حول مصير الأشياء في الكون!
26
3٬651
مند 1 يوم
18
2٬930
مند أسبوع واحد
47
8٬740
مند أسبوع واحد
اخبار صحية
15
2٬668
مند أسبوع واحد
25
9٬656
مند أسبوع واحد
7
10٬333
مند أسبوعين
اخبار اقتصادية
33
4٬495
مند 1 يوم
45
6٬137
مند 1 يوم
أخبار مناسبات
بسمة بنت سعود “رئيساً فخرياً” للاتحاد الدولي للشباب
56
13٬656
مند أسبوعين
5
1٬577
مند أسبوعين
الاخيرة
22
7٬467
مند 3 أيام
تعليقات ( 31 )
انوسكلاب أهل النار ينشرون الفتن والسب في أرض الكنانة رغم أنهم من هذة الأرض التي ربتهم وتخرج من الجامعة بدون مقابل لاينتمون إلا للجماعتهم القبيحة حفظ اللة
انوسارجوكم لاتسيو الي مصر ويجب الإبلاغ عن أي واحد ينشر الفتن الآن لم يبقي إلا جيش مصر وجيش المملكة اللهم احفظهم من فتنة كلاب أهل النار
انوسارجوكم لاتسيو الي مصر ويجب الإبلاغ عن أي واحد ينشر الفتن الآن لم يبقي إلا جيش مصر وجيش المملكة اللهم احفظهم من فتنة كلاب أهل النار
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكرأبناء مصر الشرفاء في طوابير على فتات الخبز والمواصلات بينما أبناء العسكر في طوابير الحصول على الآيفون ولكن الموعد 11*11 ثورة جياع ستضرب ثكناتهم 11*11
سلمانجاني خنبوقة جاني افتكر زماني بعد ما نساني اني اخواني هههههههه
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكرإن شاء الله جمهورية العسكر ستسقط بأيدي العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب أصبح يدفع ضريبة رفاهية أبناء العسكر الموعد 11*11
الحمزةخلوا السيسي يشوف حل عند ربعه الايرانيه
قصيمي معتقفرفض نابليون ان يصافحه واعطاه مالا وقال يدي لا تصافح رجل خان بلده القصة*******
قصيمي معتقنابليون عنما اراد ان يغزو احدى الدول استعان برجل من تلك الدولة كي يعطيه معلومات عن دولته فلما فتح نابليون تلك الدولة جاء الرجل يهنئ نابليون فرفض ان
سلمانهههههه خنبوقة ما يتوب داخل بمعرفات ملونة هههه خنبقة الله يقطعك اخواني اخواني اخواني واخواتي وعيال عمي ههههه خنبقة خنبوقة
في عداد المفقودينليس للإخوان دخل في ما يحدث لمصر اليوم فهم الآن ف السجون و كل ما يقال عنهم كذب محض لتغطية أخطاء و عثرات أمير المؤمنين المنقلب هذه حقيقة يعرفها كل الناس
حامدسوط الباطل انت لو فيك خير ما تدخل زي ا**** بعدة معرفات ااول خلك رجال وادخل بمعرفك قلم الكذب والعصيان وبعدين تعال تكلم عن عمامك يا خنبقة
قصيمي معتقانا ضد حكم الاخوان في مصر ولكن السعودية كيف وثقت بالسيسي بالرغم انه**********
قصيمي معتقخلي ايران تنفعك يافخامة السيسي الخوف يجي يتودد للسعودية ويغفرون له زلته التي لاتغتفر****
قلم جافالشماته ماهي طيبة لا نريد لمصر وأهلها إلا كل خير
سوط الحقلتتأكدوا من المؤامرة قارنوا بين سعر الدولار بيعا وشراء في البنوك وفي السوق السوداء .. الفارق كبير جدا .. تلك مؤامرة قذرة من الإخوان والغرب لتركيع مصر.
سوط الحقستبقى مصر عظيمة عزيزة رغم المؤامرة على اقتصادها .حاربوها في أمنها وجيشها ولم يفلحوا والآن في اقتصادها ولن ينجحوا بإذن الله . هو التنظيم الدولي للخونة
زائرابوفوازلأحد يشنت ت***
قصيميصوره مع ***لقلم الخنبقه
حامدمخالف للنشر
مصممودنا 100 جنيه مصري بدولار و تداول العملة المصرية بأسوق الخضار العشرة بريال
حامداودعنا ثلاث ودائع بالبنك المركزي المصري ما يقارب 6 مليار دولار وكذلك الامارات4 مليار دولار والكويت 2 مليار دولار ولو تم سحب الودائع الدولار ب 50 جنيه
الهمدانيانصح الذي لا يملك سكن بشراء سكن في مصر دام الجنية نازل ترى مصر بتزين وتحلى صدقوني
فهد بن عبدالرحمنيدعون المسؤولين المصريين بأن خزينة الدولة خاوية ؟! في حساب من ذهبت مليارات الخليج .. !!
الحمزةكيف فهمني يافايز
فايزكلماانخفض الجنيه زادت الصادرات مثل الصين