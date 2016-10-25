بالصور: بسبب مواطن إماراتي..وزير داخلية الإمارات يشكر السعودية عبر “تويتر”!

صحيفة المرصد: قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، شكره للداخلية السعودية، بعد إنقاذها لمواطن إماراتي مساء أمس تدهورت سيارته في صحراء الربع الخالي، ما نتج عنه تعرضه لإصابات متفرقة.
وتلقى طيران الأمن السعودي بلاغا، وباشر متابعة الحادث، حيث تم إخلاء المصاب إلى منفذ البطحاء، ونقل من هناك إلى داخل الإمارات.
وقال وزير الداخلية الإماراتي في رسالة له عبر تويترً: “كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية السعودية وطيرانها الأمني لإنقاذ إماراتي مصاب من جراء تدهور مركبته بصحراء الربع الخالي، الله يبعد عنكم كل مكروه”.
تعليقات ( 19 )
ضابط ايقاعايش حادك ع ذالمخاطر والمهلكه حتى تجازف بحياتك علشان كم كيلو !1
13ودي اقهرك شوي هههه >السيسي هو رئيسي ههههه كل ماطقها الإخونجي تطلع عوجا يازينك ساكت
13انت والله الحقود يا اخونجي
[email protected]الشكر لله ثم لكم يااهلنا وابناء عمومتنا في الامارات العربية المتحده
الحقيقهمثقفو القبور وعباد التراث تجدهم في النجف وقم وعبادة الحسين بن علي رضي الله عنهم
الحقيقههل تريد ان ترى الحقد بأم عينك انضر الي قلم الحقيقه
جعفرجد جد مو معطيهم وجه ابدا >:( , ماندري وش مصيره وش صار له... ماشي براحتك .
أحمدهم وش يبون بالربع الخالي
مواطن غيور محبربنا واحد وخليجنا واحدومصيرنا واحدودربنا واحد. . ماسارالا الواجب عيال زايد واخوان نوره تاج روسنا
عدد التعليقات:14839
قلم الحقيقهمن أجمل شواهد الوفاء وأقدسها بين قيادة وشعب هي ماتجمع بين القيادة الااماراتية رعاها الله وبين شعبها الوفي المخلص لها.وهو ليس المرة الأولى هذا التلاحم.
عدد التعليقات:14839
قلم الحقيقهوزير الداخلية الاماراتي رعاه الله بنفسه يسأل عن مواطن من مواطني بلاده لم يشغله منصبه ولامشاغله الجسام التي على عاتق وزارته أن يسأل عنه ويطمأن عليه.
ابو اصيل المدينة المالسعودية والامارات اخوان الله يديمها من اخوة ومحبة
أرزة 🌲 لبنانالله يشفيه ويجزيهم الخير يارب ويحرم وجوههم عن النار صراحة الكل كان متعاون معهم اللي كان حامل المصل واللي عمبيغطين عن الشمس واللي عمبيبتسم ويخفف عنو
مفقودما اجمل الامارات بلد يملؤها الفرح ولم يختطفها مثقفوا القبور وعبدة التراث والحالمون بالحور
مواطنهذاواجب لاتشكرعليةالمملكةوهوتعامل مع اي حادث فقدسخرت الدولةجزهالله كل خيرجميع الامكنيات لانقاذالارواح وعلاج الامصابين.
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذكار المساءلاحول ولاقوة الابالله
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم