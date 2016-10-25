بالصور: بسبب مواطن إماراتي..وزير داخلية الإمارات يشكر السعودية عبر “تويتر”!

صحيفة المرصد: قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، شكره للداخلية السعودية، بعد إنقاذها لمواطن إماراتي مساء أمس تدهورت سيارته في صحراء الربع الخالي، ما نتج عنه تعرضه لإصابات متفرقة.

وتلقى طيران الأمن السعودي بلاغا، وباشر متابعة الحادث، حيث تم إخلاء المصاب إلى منفذ البطحاء، ونقل من هناك إلى داخل الإمارات.

وقال وزير الداخلية الإماراتي في رسالة له عبر تويترً: “‏كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية السعودية وطيرانها الأمني لإنقاذ إماراتي مصاب من جراء تدهور مركبته بصحراء الربع الخالي، الله يبعد عنكم كل مكروه”.