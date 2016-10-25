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بالصور: بسبب مواطن إماراتي..وزير داخلية الإمارات يشكر السعودية عبر “تويتر”!

25 أكتوبر, 2016 , 16:39 م
بالصور: بسبب مواطن إماراتي..وزير داخلية الإمارات يشكر السعودية عبر “تويتر”!
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صحيفة المرصد: قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، شكره للداخلية السعودية، بعد إنقاذها لمواطن إماراتي مساء أمس تدهورت سيارته في صحراء الربع الخالي، ما نتج عنه تعرضه لإصابات متفرقة.

وتلقى طيران الأمن السعودي بلاغا، وباشر متابعة الحادث، حيث تم إخلاء المصاب إلى منفذ البطحاء، ونقل من هناك إلى داخل الإمارات.

وقال وزير الداخلية الإماراتي في رسالة له عبر تويترً: “‏كل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية السعودية وطيرانها الأمني لإنقاذ إماراتي مصاب من جراء تدهور مركبته بصحراء الربع الخالي، الله يبعد عنكم كل مكروه”.

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تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    وصل المتشبه سويميه تعليق 16 و 17
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 18:06 م

    ضابط ايقاع

    ايش حادك ع ذالمخاطر والمهلكه حتى تجازف بحياتك علشان كم كيلو !1
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    13

    ودي اقهرك شوي هههه >السيسي هو رئيسي ههههه كل ماطقها الإخونجي تطلع عوجا يازينك ساكت
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  4. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 18:00 م

    13

    انت والله الحقود يا اخونجي
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  5. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 17:58 م

    [email protected]

    الشكر لله ثم لكم يااهلنا وابناء عمومتنا في الامارات العربية المتحده
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 17:56 م

    الحقيقه

    مثقفو القبور وعباد التراث تجدهم في النجف وقم وعبادة الحسين بن علي رضي الله عنهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 17:53 م

    الحقيقه

    هل تريد ان ترى الحقد بأم عينك انضر الي قلم الحقيقه
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  8. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 17:20 م

    جعفر

    جد جد مو معطيهم وجه ابدا >:( , ماندري وش مصيره وش صار له... ماشي براحتك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 17:19 م

    أحمد

    هم وش يبون بالربع الخالي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  10. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 16:58 م

    مواطن غيور محب

    ربنا واحد وخليجنا واحدومصيرنا واحدودربنا واحد. . ماسارالا الواجب عيال زايد واخوان نوره تاج روسنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  11. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 16:57 م
    عدد التعليقات:14839

    قلم الحقيقه

    من أجمل شواهد الوفاء وأقدسها بين قيادة وشعب هي ماتجمع بين القيادة الااماراتية رعاها الله وبين شعبها الوفي المخلص لها.وهو ليس المرة الأولى هذا التلاحم.
    لا يعجبني(10) اعجبني(1)
  12. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 16:52 م
    عدد التعليقات:14839

    قلم الحقيقه

    وزير الداخلية الاماراتي رعاه الله بنفسه يسأل عن مواطن من مواطني بلاده لم يشغله منصبه ولامشاغله الجسام التي على عاتق وزارته أن يسأل عنه ويطمأن عليه.
    لا يعجبني(14) اعجبني(13)
  13. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 16:49 م

    ابو اصيل المدينة الم

    السعودية والامارات اخوان الله يديمها من اخوة ومحبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  14. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    أرزة 🌲 لبنان

    الله يشفيه ويجزيهم الخير يارب ويحرم وجوههم عن النار صراحة الكل كان متعاون معهم اللي كان حامل المصل واللي عمبيغطين عن الشمس واللي عمبيبتسم ويخفف عنو
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  15. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 16:45 م

    مفقود

    ما اجمل الامارات بلد يملؤها الفرح ولم يختطفها مثقفوا القبور وعبدة التراث والحالمون بالحور
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  16. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 16:45 م

    مواطن

    هذاواجب لاتشكرعليةالمملكةوهوتعامل مع اي حادث فقدسخرت الدولةجزهالله كل خيرجميع الامكنيات لانقاذالارواح وعلاج الامصابين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  18. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    اذكار المساء

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  19. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 16:43 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)

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