صحيفة المرصد : سأل مذيع الرئيس أوباما أثناء استضافته ببرنامج جيمي كيميل لايف : “عندما شاهدت، دونالد ترامب، هل انتابك الضحك في وقت من الأوقات؟ فأجاب أوباما :”معظم الوقت”.
ووفقا لـ CNN غرد أحد النشطاء تويتر المعروف باسم “ترامب الحقيقي” قائلاً : “الرئيس أوباما سيُذكر ربما كأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة” فجاء رد الرئيس أوباما بـ : حسنا يا “ترامب الحقيقي” لكن على الأقل أنا سيذكرني الناس كرئيس .
و سُئل أوباما إذا ما كان مستعداً لخوض انتخابات رئاسية ثالثة فرد قائلاً : “لو كنت قادراً على خوض انتخابات لفترة رئاسية ثالثة لكانت ميشيل طلقتني”.
بالفيديو : أوباما يعلق على تغريدات ترامب
صحيفة المرصد : سأل مذيع الرئيس أوباما أثناء استضافته ببرنامج جيمي كيميل لايف : “عندما شاهدت، دونالد ترامب، هل انتابك الضحك في وقت من الأوقات؟ فأجاب أوباما :”معظم الوقت”.
تعليقات ( 3 )
عبيدمفقود دعوة الدشير متصل السحاب معروف انك ****
مفقودترامب سيمنع افراد تلك الامة الجاهلة من دخول بلده, انها خطوة رائعة يا ترامب
مفقودكم اتمنى ان يفوز ترامب لكي يحرق وينهي من تبقى من تجار الدين وعبدة التراث, اللهم سلطه عليهم ولا تبقي منهم احد, لقد اغتالوا الفرح واستبدلوه بالدجل