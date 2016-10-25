بالفيديو : أوباما يعلق على تغريدات ترامب

صحيفة المرصد : سأل مذيع الرئيس أوباما أثناء استضافته ببرنامج جيمي كيميل لايف : “عندما شاهدت، دونالد ترامب، هل انتابك الضحك في وقت من الأوقات؟ فأجاب أوباما :”معظم الوقت”.

ووفقا لـ CNN غرد أحد النشطاء تويتر المعروف باسم “ترامب الحقيقي” قائلاً : “الرئيس أوباما سيُذكر ربما كأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة” فجاء رد الرئيس أوباما بـ : حسنا يا “ترامب الحقيقي” لكن على الأقل أنا سيذكرني الناس كرئيس .

و سُئل أوباما إذا ما كان مستعداً لخوض انتخابات رئاسية ثالثة فرد قائلاً : “لو كنت قادراً على خوض انتخابات لفترة رئاسية ثالثة لكانت ميشيل طلقتني”.