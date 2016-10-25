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بالفيديو : أوباما يعلق على تغريدات ترامب

25 أكتوبر, 2016 , 17:59 م
بالفيديو : أوباما يعلق على تغريدات ترامب
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صحيفة المرصد : سأل مذيع الرئيس أوباما أثناء استضافته ببرنامج جيمي كيميل لايف : “عندما شاهدت، دونالد ترامب، هل انتابك الضحك في وقت من الأوقات؟ فأجاب أوباما :”معظم الوقت”.
ووفقا لـ CNN غرد أحد النشطاء تويتر المعروف باسم “ترامب الحقيقي” قائلاً : “الرئيس أوباما سيُذكر ربما كأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة” فجاء رد الرئيس أوباما بـ : حسنا يا “ترامب الحقيقي” لكن على الأقل أنا سيذكرني الناس كرئيس .
و سُئل أوباما إذا ما كان مستعداً لخوض انتخابات رئاسية ثالثة فرد قائلاً : “لو كنت قادراً على خوض انتخابات لفترة رئاسية ثالثة لكانت ميشيل طلقتني”.



تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    عبيد

    مفقود دعوة الدشير متصل السحاب معروف انك ****
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  2. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 18:16 م

    مفقود

    ترامب سيمنع افراد تلك الامة الجاهلة من دخول بلده, انها خطوة رائعة يا ترامب
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  3. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 18:11 م

    مفقود

    كم اتمنى ان يفوز ترامب لكي يحرق وينهي من تبقى من تجار الدين وعبدة التراث, اللهم سلطه عليهم ولا تبقي منهم احد, لقد اغتالوا الفرح واستبدلوه بالدجل
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