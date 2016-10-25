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تطبيق واتساب يضيف خاصية مكالمات الفيديو

25 أكتوبر, 2016 , 18:13 م
تطبيق واتساب يضيف خاصية مكالمات الفيديو
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صحيفة المرصد : أضاف تطبيق واتساب للتراسل عبر الإنترنت ميزة جديدة طال انتظارها من المستخدمين وهي خاصية مكالمات الفيديو.
وبدأت الميزة بالظهور لدى مستخدمي التطبيق عبر الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، ولكنها لم تصل إلى كافة المشتركين إلى الآن . كما أن الميزة لم تتوفر بعد لأجهزة iOS .
ولكي تظهر خاصية مكالمات الفيديو، لابد أن تكون الميزة قد وصلت بالفعل إلى الشخص الذي تحاول الاتصال به . وبدأ واتساب في البداية بميزة تبادل الرسائل النصية فقط، قبل أن يضيف المكالمات الصوتية، قبل أن يبدأ مؤخرا بإضافة ميزة مكالمات الفيديو.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    جنوبيه *

    والله فيه ناس مانبي نرسل لهم ولايرسلون لنا تطينونها بمكالمات الفديو صبرااا جميلا
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  2. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    سجل عندك الاول منتحل معرف
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  3. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    اصﻻ ما عندنا مكالمات واتساب الصوتية حتي يكون عندنا بالفيديو.
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  4. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    انتبه-لاتسرق معرف غيرك ثم تعلق به- اتقوا الله يامن تسرق معرفات الاخرين وتعلق بها الاسماء ببلاش اختار لك اسم مميز وعلق به
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  5. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    مزرقن

    ابرك الساعات لو حضرته شركة الإتصالات ... هوه إحنا ناقصين بلاوي وإنحلال أكثر من اللي فيه مجتمعنا ...
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  6. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    ابو عبدالرحمن

    سوف تقوم شركة الاتصالات sTC بحضره
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  7. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    مواطن

    مافيةفايدمحجوبة
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  8. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    ابو نوره

    المسكله فينا. لا تكلم كثير
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  9. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    ابو نوره

    أبشركم الاتصالات قطعته. انسوا الموضوع
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  10. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 18:29 م

    ابو عبد الله

    للمعلومية الخاصة والمحزنة جدا نحن آخر دولة في العالم وصلتها هاذية التفنية المفيدة وهاذا بسبب احتكار الاتصالات وجشعهم واسنزاف العملاء
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  11. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    خالد

    وبكرا تجي الاتصالات وتقطع الوتس اب الله يصلط عليهم
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  12. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    هروله نحو الهاويه

    يعني مبسوطين ؟؟؟؟ هذه تقنيه وتطبيقات تسير بشبابنا وبناتنا وبسرعه رهيبه نحو المزيد من الإنحلال والإنحراف والضياع !! بل ونحو الهاويه ...
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  13. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    سلامه

    عندنا قطعو الميزة عند جدار صد من الاتصالات لاتسمح بهاذي الميزةالى تغير شي
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  14. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    مفقود

    يافرحة مفسري الاحلام من الرجعيين
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  15. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    كلنا فداء للوطن

    عندنا هيئة الاتصالات شديدة على المواطن رؤفة بشركات الاتصالات
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