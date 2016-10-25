صحيفة المرصد : أضاف تطبيق واتساب للتراسل عبر الإنترنت ميزة جديدة طال انتظارها من المستخدمين وهي خاصية مكالمات الفيديو.
وبدأت الميزة بالظهور لدى مستخدمي التطبيق عبر الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، ولكنها لم تصل إلى كافة المشتركين إلى الآن . كما أن الميزة لم تتوفر بعد لأجهزة iOS .
ولكي تظهر خاصية مكالمات الفيديو، لابد أن تكون الميزة قد وصلت بالفعل إلى الشخص الذي تحاول الاتصال به . وبدأ واتساب في البداية بميزة تبادل الرسائل النصية فقط، قبل أن يضيف المكالمات الصوتية، قبل أن يبدأ مؤخرا بإضافة ميزة مكالمات الفيديو.
تطبيق واتساب يضيف خاصية مكالمات الفيديو
صحيفة المرصد : أضاف تطبيق واتساب للتراسل عبر الإنترنت ميزة جديدة طال انتظارها من المستخدمين وهي خاصية مكالمات الفيديو.
تعليقات ( 15 )
جنوبيه *والله فيه ناس مانبي نرسل لهم ولايرسلون لنا تطينونها بمكالمات الفديو صبرااا جميلا
مزرقنابرك الساعات لو حضرته شركة الإتصالات ... هوه إحنا ناقصين بلاوي وإنحلال أكثر من اللي فيه مجتمعنا ...
ابو عبدالرحمنسوف تقوم شركة الاتصالات sTC بحضره
مواطنمافيةفايدمحجوبة
ابو نورهالمسكله فينا. لا تكلم كثير
ابو نورهأبشركم الاتصالات قطعته. انسوا الموضوع
ابو عبد اللهللمعلومية الخاصة والمحزنة جدا نحن آخر دولة في العالم وصلتها هاذية التفنية المفيدة وهاذا بسبب احتكار الاتصالات وجشعهم واسنزاف العملاء
خالدوبكرا تجي الاتصالات وتقطع الوتس اب الله يصلط عليهم
هروله نحو الهاويهيعني مبسوطين ؟؟؟؟ هذه تقنيه وتطبيقات تسير بشبابنا وبناتنا وبسرعه رهيبه نحو المزيد من الإنحلال والإنحراف والضياع !! بل ونحو الهاويه ...
سلامهعندنا قطعو الميزة عند جدار صد من الاتصالات لاتسمح بهاذي الميزةالى تغير شي
مفقوديافرحة مفسري الاحلام من الرجعيين
كلنا فداء للوطنعندنا هيئة الاتصالات شديدة على المواطن رؤفة بشركات الاتصالات