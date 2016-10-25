تطبيق واتساب يضيف خاصية مكالمات الفيديو

صحيفة المرصد : أضاف تطبيق واتساب للتراسل عبر الإنترنت ميزة جديدة طال انتظارها من المستخدمين وهي خاصية مكالمات الفيديو.

وبدأت الميزة بالظهور لدى مستخدمي التطبيق عبر الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد، ولكنها لم تصل إلى كافة المشتركين إلى الآن . كما أن الميزة لم تتوفر بعد لأجهزة iOS .

ولكي تظهر خاصية مكالمات الفيديو، لابد أن تكون الميزة قد وصلت بالفعل إلى الشخص الذي تحاول الاتصال به . وبدأ واتساب في البداية بميزة تبادل الرسائل النصية فقط، قبل أن يضيف المكالمات الصوتية، قبل أن يبدأ مؤخرا بإضافة ميزة مكالمات الفيديو.