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بالفيديو: أكاديمي شيعي لبناني يكشف بالدلائل وقوف إيران و سوريا وراء صناعة داعش

25 أكتوبر, 2016 , 18:11 م
بالفيديو: أكاديمي شيعي لبناني يكشف بالدلائل وقوف إيران و سوريا وراء صناعة داعش
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صحيفة المرصد : أكد الدكتور حارث سليمان – الأكاديمي الشيعي وعضو حركة التجدد الديمقراطية بلبنان – أن تنظيم “داعش” من صناعة إيران و بشار الأسد .

وقال سليمان في لقاء تليفزيوني: “قصة الإرهاب والتكفير وداعش والنصرة يشبهون في الطب عملية الاستنساخ بمعنى: كيف تستنسخ كائنًا طبقًا لكائن آخر ؟ بيجيبوا غلاف خلية معينة وبيجيبوا الخصائص الوراثية لجين تاني وبيحطوها في الغلاف وبيطلع الكائن ينتمي إلى كائن معين بينما سلوكه ينتمي لكائن آخر وهذا ما فعلته إيران وهي التي خلقت داعش والنصرة والقاعدة وسأثبت هذا بالوقائع .

وأضاف: “لما بنظر لداعش أو النصرة بلاقيها فكر وهابي، لكن لما ننظر على ما تفعله يوميًا بيتضح أن كل مصادر قوتها من محور الممانعة وهناك شواهد يؤكدوا عناصر قوة داعش أعطيت من نظام الأسد في سوريا أو نوري المالكي فيالعراق من ضمنها:

1.تم الإفراج عن 550 واحد تكفيري من سجون المالكي على 350 واحد من سجون “عدرة”
2.المتطوعون العرب استقدمهم النظام السوري بعد احتلال العراق ودربهم وسلحهم وأرسلهم للعراق وأرسل شاكر العبسي إلى لبنان.
3.تم تسليم الموصل بكل ما فيها و 40 ألف مقاتل من جيش المالكي هُزموا أمام 700 مقاتل من داعش وتركوا سلاح أمريكي بقيمة مليار ونصف المليار وتركوا كنوز في البنك المركزي بقيمة مليار دولار .
4.شركة تويوتا أعلنت أن 10 آلاف سيارة باعتهم لنوري المالكي في العراق ، في 6000 منهم مع داعش .
5.مجلة ديرشبيجل الألمانية وضعت مخطط على ورق من وزارة الدفاع السورية توضح كيف قام أحد البعثيين السابقين من جماعة صدام حسين بالاتفاق مع المخابرات السورية بإقامة شبكة من الروابط والمخابرات التي تشكل العصب التنظيمي لداعش والنصرة.

وأضاف: “إذن إيران وسوريا تقاتل لتستدرج الغرب لعقد تواصل وتحالف فيما بينهما فهي التي تدعش السنة ، ففي العراق لما ربح إياد علاوي مقبلتش إيران وأمريكا وتم إسقاطه بالقوة رغم أن معه الأكثرية ” ، متسائلًا: “هل الحشد الشعبي الآن أقل وحشية من داعش؟ أبدًا “.



تعليقات ( 49 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 49
    25 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    غرم الله

    المالكي افرج عن المساجين وادعى بانه حصل هجوم على السجن وهذا كذب المالكي العوبه في يد الفرس النجوس يحركوه وفق اجندتهم لا وفقه الله
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  2. 48
    25 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    دروجبا

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  3. 47
    25 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    الهمداني

    عبيد((راجع تعليقاتي انا لا اسب ولا اعين حتى اذا نقلت انقل بلا تعيين)) بس خلاص
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  4. 46
    25 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    التنين

    الغدر والخيانه تجري في عروقهم والتاريخ يعيد نفسه
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  5. 45
    25 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    التنين

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  6. 44
    25 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    سعد

    قال كلمة حق زعل منها الأذناب ونقول ليس على ***حرج
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  7. 43
    25 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    عبيد

    ياهمداني اتق الله انت طلعتنا من الملة ومن اهل السنة والجماعة وتسخر والحين تتكلم الشتم وتعمل فيها محترم من انت حتى تخرج الناس من الاسلام احترم نفسك تحت
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  8. 42
    25 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    الهمداني

    عبيد اخ همداني خليك واضح((انا اعلق لمجرد التعليق ولا في دكتاتورية في التعليق قل ماتشاء بس الشتم والسب ماله داعي ولا هو ذكاء)) صح ياعبيد؟
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  9. 41
    25 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    عبيد

    اخ همداني خليك واضح ورجل له كلمة فبلاش التلوين مرة تكون ******
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  10. 40
    25 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    مسمار

    مخالف للنشر
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  11. 39
    25 أكتوبر, 2016 , 19:28 م

    رحمه

    اخواني العقلاء فقط انتبهوا من هذا ا**** صلاح الراشد ..........................
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  12. 38
    25 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    صعفق

    اليهود لم يبعدوا عن القضية بل استخدمو حميرهم وكلابهم من شيعتهم و صوفيتهم وخنزيرهم المجوسية *****
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  13. 37
    25 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    صعفق

    مخالف للنشر
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  14. 36
    25 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    صعفق

    همداي عصبن عليك ***احنا من اهل السنة والجماعة وليس الجفري المريض مدعى نسب الرسول والرسول برى من هؤلاء المرضى شف يا همداني ***
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  15. 35
    25 أكتوبر, 2016 , 19:15 م

    شنب07

    اليهود بعيدون عن الصورة تماما وتم لفت انتباه العرب والمسلمون لبعضهم البعض لماذا؟؟؟ ماذا يفعلون من هناك؟؟ صهيون يخططون قبل عقود فما النتيجة .. نجحوا!!!
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  16. 34
    25 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    صعفق

    مخالف للنشر
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  17. 33
    25 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    شنب07

    الحرب الطائفيه في الكنيسة بين الكاثوليك والسيستان اذا ما خانتني الذاكرة تم الاستفادة منها بحل مشكلتهم ونقلها للمسلمين.. بغض النظر عن طريقة تقسيمنا
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  18. 32
    25 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    الهمداني

    العمري يجب ان تكون هناك قناة تسمى قناة اهل السنة والجماعة((اهل السنة والجماعة اجتمعوا في الشيشان واخرجوا بعض العرب من السنة والجماعة خخخخخخخخخخخ))
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  19. 31
    25 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    الفيصل

    هذا الرجل الشجااااع حتى لو اختلفنا معاه عقائديا يبقى رجل صادق مع نفسه والعالم في زمن قل فيه الرجال.
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  20. 30
    25 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    شنب07

    أين الأدلة ؟؟؟ قرقر بلا ادلة ما ينفع انا جبت هالكلام من القنوات بكل اشكالها والصحف ما جبت شي من كيسي روح خذلك لفه في اليوتيوب واذا فهمت تعال فهمني
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  21. 29
    25 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    الهمداني

    عبيد ليش زعلان ترى الدعوى تعليق وليست مفاضلة على وظيفة ولو ان الوظائف بح خخخخخخخخخخخ
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  22. 28
    25 أكتوبر, 2016 , 19:07 م

    العمري

    يجب ان تكون هناك قناة تسمى قناة اهل السنة والجماعة مهمتها دفع اتهامات الروافض الكاذبة والدفاع عن صحابة رسول الله وايضاح الدين الحق
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  23. 27
    25 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    صعفق

    همداني اكيد من الخبر جتك جلطة قل امين تضحك على قتلى اهل السنة
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  24. 26
    25 أكتوبر, 2016 , 19:05 م

    وأضاف: “لما بنظر لداعش أو النصرة بلاقيها فكر وهابى ، ( كيف تقول عن فكر الدواعش وهابى؟؟؟؟!!!!)
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  25. 25
    25 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    شنب07

    المسألة لعبة بين الكبار على ارض مسلمين وموارد مسلمين وابرياء مسلمين ونحن لا يفترض منا سوى الفرج من الله وان يرحمنا ويخرجنا من بينهم سالمين
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  26. 24
    25 أكتوبر, 2016 , 19:03 م

    محمد

    خرجوا اذناب ايران ومطاياهم من الليبراليين من جحورهم فقد آلمتهم الحقيقه
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  27. 23
    25 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    عبيد

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  28. 22
    25 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    صحيح الدواعش صنيعة المجوس وأذنابهم يساعدهم ملل الكفر لكن إن أن تقول كلمةحق تريدبها باطل فليس فكرالدواعش و***
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  29. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    شنب07

    اتوقع يوجد ما يحاك في الخفاء .. كيف صنيعتهم واليوتيوب كله قتل من الشيعه لداعش والعكس ..كيف لأمريكا وتقصفها امريكا كيف لسوريا وهو شنعوا في بعض ارحمونا
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  30. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    راحت حياتنا

    وحن نقول ايران وداعش ، داعش وإيران ، الحشد الشعبي قاسم سليماني ، طيب ويش المطلوب ، اعملوا قناة اخبارية موجهه لإيران وللعالم الخارجي وفكونا
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  31. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    شنب07

    عدد افراد داعش في الموصل قبل المعركة 700 مقاتل وعدد اهالي الموصل 1.6 مليون فكيف يسيطر 700 على 1.6 مليون ولو ارادوا لمزقوهم ؟! والله اعلم انا هنا دقرت
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  32. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 18:52 م

    عبيد

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  33. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    العمري

    المالكي سلم العراق لداعش دون اي طلقة يطلقها جنوده المؤامرة واضحة والغريب في الأمر يتبجح ويقول قادمون يارقه ياحلب يايمن وهو بعد ماحرر الموصل حررها اول
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  34. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 18:51 م

    عبيد

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  35. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    عبيد

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  36. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    الهمداني

    مشكلة الاصلع مايعرف يحبكها هيلري كتبت وخلصت وانت يالصلع جاينا استنساخ وماستنساخ حتى علم الاستنساخ ليس اسلامي هههههههه حقيقة ليس على الاصلع حرج خخخخخخخ
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  37. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    دحوم1

    المشكله قدرة ايران ونظام بشار القذر جعل العرب يقتلون بعضهم البعض المسلم يقتل المسلم يفجر المساجد لابدللعرب والمسلمين ان يرفضون خطط ايران في المنطقه
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  38. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    عبيد

    وليس **حرج ههههههههههههههه ***حارك قبلك لان فضح عمانك بقم وخربلاء ***
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  39. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    عبيد

    اكيد حارق كبدك يالخمداني ماهو من جماعتكم فضحكم وانت عارف ان داعش صناعة ***امريكية بس حقد الصوفية لاجل*****
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  40. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    الهمداني

    ليس على الاصلع حرج ههههههههههههههههه
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  41. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    سلامه

    طيب كل هل الترتيب والتخطيط والعرب السنه غافله كلامك كأنك تقول استخبارات العرب ضعيفه وسوريا وايران تعمل ونحن باكادمي ستار وارب ادول وباب الحارة والكورة
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  42. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    الهمداني

    شكله يبي يلحق على الرز الباقي في قاع القدر هههههههههههههه
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  43. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    عبيد

    مخالف للنشر
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  44. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 18:29 م

    الهمداني

    بالفيديو: أكاديمي شيعي لبناني يكشف بالدلائل وقوف إيران و سوريا وراء صناعة داعش((هههههههههههه يعني هو الصادق الامين)) مافي رز خلص بح
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  45. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    احمد

    الكل يعرف ذلك ولكن اذناب ومطايا المجوس من بني ليبرال يصرون ان داعش منا وفينا ويطالبون بإغلاق المساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم
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  46. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 18:21 م

    مفقود

    مخالف للنشر
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  47. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    الراقل ده بيقول كلام زي الفُل
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  48. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    عبدالعزيز//

    نعرف ذلك ومتاكدين فمن يريد تشويه الاسلام ايران واذنابها ولكن نسال الله عاجلا غير اجل ان يدمرها وان يسلط عليها بما لاطاقة لها به
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  49. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    كيف

    صناعة ملاليه ارهابية
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