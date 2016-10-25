بالفيديو: أكاديمي شيعي لبناني يكشف بالدلائل وقوف إيران و سوريا وراء صناعة داعش

صحيفة المرصد : أكد الدكتور حارث سليمان – الأكاديمي الشيعي وعضو حركة التجدد الديمقراطية بلبنان – أن تنظيم “داعش” من صناعة إيران و بشار الأسد .
وقال سليمان في لقاء تليفزيوني: “قصة الإرهاب والتكفير وداعش والنصرة يشبهون في الطب عملية الاستنساخ بمعنى: كيف تستنسخ كائنًا طبقًا لكائن آخر ؟ بيجيبوا غلاف خلية معينة وبيجيبوا الخصائص الوراثية لجين تاني وبيحطوها في الغلاف وبيطلع الكائن ينتمي إلى كائن معين بينما سلوكه ينتمي لكائن آخر وهذا ما فعلته إيران وهي التي خلقت داعش والنصرة والقاعدة وسأثبت هذا بالوقائع .
وأضاف: “لما بنظر لداعش أو النصرة بلاقيها فكر وهابي، لكن لما ننظر على ما تفعله يوميًا بيتضح أن كل مصادر قوتها من محور الممانعة وهناك شواهد يؤكدوا عناصر قوة داعش أعطيت من نظام الأسد في سوريا أو نوري المالكي فيالعراق من ضمنها:
1.تم الإفراج عن 550 واحد تكفيري من سجون المالكي على 350 واحد من سجون “عدرة”
2.المتطوعون العرب استقدمهم النظام السوري بعد احتلال العراق ودربهم وسلحهم وأرسلهم للعراق وأرسل شاكر العبسي إلى لبنان.
3.تم تسليم الموصل بكل ما فيها و 40 ألف مقاتل من جيش المالكي هُزموا أمام 700 مقاتل من داعش وتركوا سلاح أمريكي بقيمة مليار ونصف المليار وتركوا كنوز في البنك المركزي بقيمة مليار دولار .
4.شركة تويوتا أعلنت أن 10 آلاف سيارة باعتهم لنوري المالكي في العراق ، في 6000 منهم مع داعش .
5.مجلة ديرشبيجل الألمانية وضعت مخطط على ورق من وزارة الدفاع السورية توضح كيف قام أحد البعثيين السابقين من جماعة صدام حسين بالاتفاق مع المخابرات السورية بإقامة شبكة من الروابط والمخابرات التي تشكل العصب التنظيمي لداعش والنصرة.
وأضاف: “إذن إيران وسوريا تقاتل لتستدرج الغرب لعقد تواصل وتحالف فيما بينهما فهي التي تدعش السنة ، ففي العراق لما ربح إياد علاوي مقبلتش إيران وأمريكا وتم إسقاطه بالقوة رغم أن معه الأكثرية ” ، متسائلًا: “هل الحشد الشعبي الآن أقل وحشية من داعش؟ أبدًا “.
تعليقات ( 49 )
غرم اللهالمالكي افرج عن المساجين وادعى بانه حصل هجوم على السجن وهذا كذب المالكي العوبه في يد الفرس النجوس يحركوه وفق اجندتهم لا وفقه الله
دروجبامخالف للنشر
الهمدانيعبيد((راجع تعليقاتي انا لا اسب ولا اعين حتى اذا نقلت انقل بلا تعيين)) بس خلاص
التنينالغدر والخيانه تجري في عروقهم والتاريخ يعيد نفسه
التنينمخالف للنشر
سعدقال كلمة حق زعل منها الأذناب ونقول ليس على ***حرج
عبيدياهمداني اتق الله انت طلعتنا من الملة ومن اهل السنة والجماعة وتسخر والحين تتكلم الشتم وتعمل فيها محترم من انت حتى تخرج الناس من الاسلام احترم نفسك تحت
الهمدانيعبيد اخ همداني خليك واضح((انا اعلق لمجرد التعليق ولا في دكتاتورية في التعليق قل ماتشاء بس الشتم والسب ماله داعي ولا هو ذكاء)) صح ياعبيد؟
عبيداخ همداني خليك واضح ورجل له كلمة فبلاش التلوين مرة تكون ******
مسمارمخالف للنشر
رحمهاخواني العقلاء فقط انتبهوا من هذا ا**** صلاح الراشد ..........................
صعفقاليهود لم يبعدوا عن القضية بل استخدمو حميرهم وكلابهم من شيعتهم و صوفيتهم وخنزيرهم المجوسية *****
صعفقمخالف للنشر
صعفقهمداي عصبن عليك ***احنا من اهل السنة والجماعة وليس الجفري المريض مدعى نسب الرسول والرسول برى من هؤلاء المرضى شف يا همداني ***
شنب07اليهود بعيدون عن الصورة تماما وتم لفت انتباه العرب والمسلمون لبعضهم البعض لماذا؟؟؟ ماذا يفعلون من هناك؟؟ صهيون يخططون قبل عقود فما النتيجة .. نجحوا!!!
صعفقمخالف للنشر
شنب07الحرب الطائفيه في الكنيسة بين الكاثوليك والسيستان اذا ما خانتني الذاكرة تم الاستفادة منها بحل مشكلتهم ونقلها للمسلمين.. بغض النظر عن طريقة تقسيمنا
الهمدانيالعمري يجب ان تكون هناك قناة تسمى قناة اهل السنة والجماعة((اهل السنة والجماعة اجتمعوا في الشيشان واخرجوا بعض العرب من السنة والجماعة خخخخخخخخخخخ))
الفيصلهذا الرجل الشجااااع حتى لو اختلفنا معاه عقائديا يبقى رجل صادق مع نفسه والعالم في زمن قل فيه الرجال.
شنب07أين الأدلة ؟؟؟ قرقر بلا ادلة ما ينفع انا جبت هالكلام من القنوات بكل اشكالها والصحف ما جبت شي من كيسي روح خذلك لفه في اليوتيوب واذا فهمت تعال فهمني
الهمدانيعبيد ليش زعلان ترى الدعوى تعليق وليست مفاضلة على وظيفة ولو ان الوظائف بح خخخخخخخخخخخ
العمرييجب ان تكون هناك قناة تسمى قناة اهل السنة والجماعة مهمتها دفع اتهامات الروافض الكاذبة والدفاع عن صحابة رسول الله وايضاح الدين الحق
صعفقهمداني اكيد من الخبر جتك جلطة قل امين تضحك على قتلى اهل السنة
شنب07المسألة لعبة بين الكبار على ارض مسلمين وموارد مسلمين وابرياء مسلمين ونحن لا يفترض منا سوى الفرج من الله وان يرحمنا ويخرجنا من بينهم سالمين
محمدخرجوا اذناب ايران ومطاياهم من الليبراليين من جحورهم فقد آلمتهم الحقيقه
عبيدمخالف للنشر
شنب07اتوقع يوجد ما يحاك في الخفاء .. كيف صنيعتهم واليوتيوب كله قتل من الشيعه لداعش والعكس ..كيف لأمريكا وتقصفها امريكا كيف لسوريا وهو شنعوا في بعض ارحمونا
راحت حياتناوحن نقول ايران وداعش ، داعش وإيران ، الحشد الشعبي قاسم سليماني ، طيب ويش المطلوب ، اعملوا قناة اخبارية موجهه لإيران وللعالم الخارجي وفكونا
شنب07عدد افراد داعش في الموصل قبل المعركة 700 مقاتل وعدد اهالي الموصل 1.6 مليون فكيف يسيطر 700 على 1.6 مليون ولو ارادوا لمزقوهم ؟! والله اعلم انا هنا دقرت
عبيدمخالف للنشر
العمريالمالكي سلم العراق لداعش دون اي طلقة يطلقها جنوده المؤامرة واضحة والغريب في الأمر يتبجح ويقول قادمون يارقه ياحلب يايمن وهو بعد ماحرر الموصل حررها اول
عبيدمخالف للنشر
عبيدمخالف للنشر
الهمدانيمشكلة الاصلع مايعرف يحبكها هيلري كتبت وخلصت وانت يالصلع جاينا استنساخ وماستنساخ حتى علم الاستنساخ ليس اسلامي هههههههه حقيقة ليس على الاصلع حرج خخخخخخخ
دحوم1المشكله قدرة ايران ونظام بشار القذر جعل العرب يقتلون بعضهم البعض المسلم يقتل المسلم يفجر المساجد لابدللعرب والمسلمين ان يرفضون خطط ايران في المنطقه
عبيدوليس **حرج ههههههههههههههه ***حارك قبلك لان فضح عمانك بقم وخربلاء ***
عبيداكيد حارق كبدك يالخمداني ماهو من جماعتكم فضحكم وانت عارف ان داعش صناعة ***امريكية بس حقد الصوفية لاجل*****
الهمدانيليس على الاصلع حرج ههههههههههههههههه
سلامهطيب كل هل الترتيب والتخطيط والعرب السنه غافله كلامك كأنك تقول استخبارات العرب ضعيفه وسوريا وايران تعمل ونحن باكادمي ستار وارب ادول وباب الحارة والكورة
الهمدانيشكله يبي يلحق على الرز الباقي في قاع القدر هههههههههههههه
عبيدمخالف للنشر
الهمدانيبالفيديو: أكاديمي شيعي لبناني يكشف بالدلائل وقوف إيران و سوريا وراء صناعة داعش((هههههههههههه يعني هو الصادق الامين)) مافي رز خلص بح
احمدالكل يعرف ذلك ولكن اذناب ومطايا المجوس من بني ليبرال يصرون ان داعش منا وفينا ويطالبون بإغلاق المساجد ودور تحفيظ القرآن الكريم
مفقودمخالف للنشر
عبدالعزيز//نعرف ذلك ومتاكدين فمن يريد تشويه الاسلام ايران واذنابها ولكن نسال الله عاجلا غير اجل ان يدمرها وان يسلط عليها بما لاطاقة لها به
كيفصناعة ملاليه ارهابية