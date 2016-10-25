بالفيديو.. السيسي يتعرض لموقف محرج ويمازح الحضور : “هو الكمبيوتر مزرجن ولا إيه؟”

صحيفة المرصد: تعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لموقف محرج أثناء افتتاح المؤتمر الوطني للشباب في شرم الشيخ بمصر إثر عطل فني مفاجئ.
وقابل السيسي الموقف بإلقاء مزحة لتلطيف الأجواء، وهو ما لاقى تصفيق الحضور.
وكانت مضيفة حفل افتتاح المؤتمر قالت: “وخير بداية هي آيات من الذكر الحكيم”، في إشارة إلى تلاوة آيات من القرآن الكريم، إلا أنه في بداية تلاوة القرآن تسبب عطل في جهاز الحاسوب في وقف المقرئ عن القراءة، وساد الصمت القاعة.
فتدخلت مضيفة الحفل لتدارك الموقف وبعد لحظات قالت مرة أخرى: “وخير ما نستمع له في البداية هو آيات من الذكر الحكيم” إلا أن الصمت عاد من جديد.
وفي هذا التوقيت طلب السيسي مكبر الصوت “مكيروفون” ليقطع الصمت مازحا: “هو الكمبيوتر مزرجن يعني ولا إيه” وتبعها بالضحك، ثم تصفيق الحضور.
وطالب السيسي مضيفة الحفل بالبدء قائلا: “بسم الله الرحمن الرحيم ننطلق من فضلك يعني”، لتبدأ المضيفة بتقديم حفل المؤتمر.
تعليقات ( 39 )
الخبر الصحيحالسيسي يلبس لباس الفخامه وأيد تجمعه بفئة الشباب المدفوع الأجر وكاننا نشاهد مسرحيه أراد السيسي تلميع صورته وانه مع شباب مصر الذي قتلته البطاله
aliياشين السرج على ***!
لله الأمر من قبل ومن بعدكنت خاش أعلق لكن وجدت أن ماسأقوله يقارب فكرة ماجاء في التعليق رقم 1..ويمكن أضيف أن ماحدث ربما هو حرب تيارات..قبل أسابيع حدث حدث مشابه خلال عزف السلام.
سداحالله يذكرك بالخير يا حسني مبارك
.. سعودي ..مخالف للنشر
Ksar911حركات متعمده وفيها رسالة بأن مصر لم تعد إسلاميه ولي مش عاوز يفهم نعمل له إيه هو اسلام بالعافيه
خليففخامة الرئيس بيلاطف الحظور ... فخامته لازال النحس يطارده ويليلطف الجو .. فخامته ماعملش حاقه .. فخامته عايز يعمل مستقبل لمصر
السيسيمخالف للنشر
رؤيتيالنكبات والعثرات وعدم التوفيق لأي مخلوق . هذه كلها جند من عند الله .. وعلى الشخص أن يراجع حساباته . فالظلم ظلمات .. و11 / 11 . في الطريق فأين المفر ؟
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكريجب ان لا ينسى كل مسلم وعربي موقف حكام جمهورية العسكر من القضايا السعودية في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والتقارب من الثورة المجوسية والموعد 11*11
شبراويخد راحتك ياريس اللي بيزرنقن اديلوا وش ورنيش بيريحوا عالاخر
aliفعلا ياناس ****رئيس في العالم نفسي افهم كيف كان وزير للمخابرات الحربية سابقا
وجه النكبهقال تعالى ( فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ )
علي1الرز خلص والدولار وصل مقابل الجنيه 17 ولاسعار مولعه نار والعطاليه زادت والفقر في ازدياد
ركاااانبدري على الزرجنه الزرجنه ياريس يوم 11/11 الله يكون بعونك
علي1***.شكله اخواني خرب الضحكة على الجميع
مفقود(السيسي = مرسي) لا فرق بين ***
علي1هو قال الكبيوتر مزرجن ولا ايه :وضحك جميع الحضور وضحك المشاهدين في التلفزيون والمخرج كمان ضحك والمصورين ضحكو .بس في واحد من بعيد خرب الضحكة وقال سيادة
أرزة 🌲 لبنانبما إنو السيسي ضحك فلازم هلأ ممجد السيسي يضحك لحتى تبين ضرو... العقل . إلا إذا كان مأبعن مارح يبينو ساعتا .
سماهم في وجوههمحتى ذكر الله ماهو راضي يكتمل ، سبحان الله العضيم ،،، يمكن لو المؤتمر في تركيا كان اردوغان قراء القران بنفسه . بدون كمبيوتر .
عدد التعليقات:21
سقوط الأقنعهأهم حاقه ماسر ***
علي1السيسي يقلد عادل امام
أرزة 🌲 لبنانمش مزرجن ولا حاجة بس هو حب يؤلها سمي الله يابنتي أبل كل حاجة ولا وش معنى المكريفون اللي معاك مازرقنكش يا سي بي سي .
زغلولمخالف للنشر
النايفكان من الأفضل أن يقومون ***بدل التصفيق حتى الرئيس يشعر بالطمأنينة
بدرانمافيه بركة المؤتمر كله ***.. فتعذر افتتاحه بكلمات الله سبحانه
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكريجب ان لا ينسى كل مسلم وعربي موقف حكام جمهورية العسكر من القضايا السعودية في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والتقارب من الثورة المجوسية والموعد 11*11
مفقودالاخوان هم سبب العطل
دحوم1قصدك ياسيسي الجنيه مزرقن والا ايه مادمت ريس مصر الجنيه حي يزرقن حتى يصبح الدولار =50جنيه
النايفعقبال الافتتاح بمقدمة فارسية
النايفعرفناها مامشة علينا بس الحميد التي تصفق
الروقفشل ذريع في كل أوجه الحياه
النايفيمكن اتفاق بين السيسي ومقدمة الحفل والايام تثبت يحاول استبعاد ذكر الله من المؤتمرات خطوة بي خطوة