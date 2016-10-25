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بالفيديو.. السيسي يتعرض لموقف محرج ويمازح الحضور : “هو الكمبيوتر مزرجن ولا إيه؟”

25 أكتوبر, 2016 , 18:26 م
بالفيديو.. السيسي يتعرض لموقف محرج ويمازح الحضور : “هو الكمبيوتر مزرجن ولا إيه؟”
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صحيفة المرصد: تعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لموقف محرج أثناء افتتاح المؤتمر الوطني للشباب في شرم الشيخ بمصر إثر عطل فني مفاجئ.

وقابل السيسي الموقف بإلقاء مزحة لتلطيف الأجواء، وهو ما لاقى تصفيق الحضور.

وكانت مضيفة حفل افتتاح المؤتمر قالت: “وخير بداية هي آيات من الذكر الحكيم”، في إشارة إلى تلاوة آيات من القرآن الكريم، إلا أنه في بداية تلاوة القرآن تسبب عطل في جهاز الحاسوب في وقف المقرئ عن القراءة، وساد الصمت القاعة.

فتدخلت مضيفة الحفل لتدارك الموقف وبعد لحظات قالت مرة أخرى: “وخير ما نستمع له في البداية هو آيات من الذكر الحكيم” إلا أن الصمت عاد من جديد.

وفي هذا التوقيت طلب السيسي مكبر الصوت “مكيروفون” ليقطع الصمت مازحا: “هو الكمبيوتر مزرجن يعني ولا إيه” وتبعها بالضحك، ثم تصفيق الحضور.

وطالب السيسي مضيفة الحفل بالبدء قائلا: “بسم الله الرحمن الرحيم ننطلق من فضلك يعني”، لتبدأ المضيفة بتقديم حفل المؤتمر.



تعليقات ( 39 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 39
    25 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    نسيتوا هلله يا حاج هلله يا حاج هلله يا حاج لما كان يجيكم المصري ويتصدق عليكم
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  2. 38
    25 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    الخبر الصحيح

    السيسي يلبس لباس الفخامه وأيد تجمعه بفئة الشباب المدفوع الأجر وكاننا نشاهد مسرحيه أراد السيسي تلميع صورته وانه مع شباب مصر الذي قتلته البطاله
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  3. 37
    25 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    ali

    ياشين السرج على ***!
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  4. 36
    25 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    يمكن معمول له عمل ردي ( سحر ) تمام يا افندم
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  5. 35
    25 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    لله الأمر من قبل ومن بعد

    كنت خاش أعلق لكن وجدت أن ماسأقوله يقارب فكرة ماجاء في التعليق رقم 1..ويمكن أضيف أن ماحدث ربما هو حرب تيارات..قبل أسابيع حدث حدث مشابه خلال عزف السلام.
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  6. 34
    25 أكتوبر, 2016 , 19:46 م

    سداح

    الله يذكرك بالخير يا حسني مبارك
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  7. 33
    25 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    .. سعودي ..

    مخالف للنشر
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  8. 32
    25 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    Ksar911

    حركات متعمده وفيها رسالة بأن مصر لم تعد إسلاميه ولي مش عاوز يفهم نعمل له إيه هو اسلام بالعافيه
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  9. 31
    25 أكتوبر, 2016 , 19:39 م

    خليف

    فخامة الرئيس بيلاطف الحظور ... فخامته لازال النحس يطارده ويليلطف الجو .. فخامته ماعملش حاقه .. فخامته عايز يعمل مستقبل لمصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 30
    25 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    السيسي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 29
    25 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    رؤيتي

    النكبات والعثرات وعدم التوفيق لأي مخلوق . هذه كلها جند من عند الله .. وعلى الشخص أن يراجع حساباته . فالظلم ظلمات .. و11 / 11 . في الطريق فأين المفر ؟
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  12. 28
    25 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    يجب ان لا ينسى كل مسلم وعربي موقف حكام جمهورية العسكر من القضايا السعودية في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والتقارب من الثورة المجوسية والموعد 11*11
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  13. 27
    25 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    شبراوي

    خد راحتك ياريس اللي بيزرنقن اديلوا وش ورنيش بيريحوا عالاخر
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  14. 26
    25 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    ali

    فعلا ياناس ****رئيس في العالم نفسي افهم كيف كان وزير للمخابرات الحربية سابقا
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  15. 25
    25 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    وجه النكبه

    قال تعالى ( فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ )
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  16. 24
    25 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    علي1

    الرز خلص والدولار وصل مقابل الجنيه 17 ولاسعار مولعه نار والعطاليه زادت والفقر في ازدياد
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  17. 23
    25 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    ايوه ادحك كمان وكمان والدحكه الكبيره بقى يوم 11-11
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  18. 22
    25 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    ركاااان

    بدري على الزرجنه الزرجنه ياريس يوم 11/11 الله يكون بعونك
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  19. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    علي1

    ***.شكله اخواني خرب الضحكة على الجميع
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  20. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    مفقود

    (السيسي = مرسي) لا فرق بين ***
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  21. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    علي1

    هو قال الكبيوتر مزرجن ولا ايه :وضحك جميع الحضور وضحك المشاهدين في التلفزيون والمخرج كمان ضحك والمصورين ضحكو .بس في واحد من بعيد خرب الضحكة وقال سيادة
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  22. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    أرزة 🌲 لبنان

    بما إنو السيسي ضحك فلازم هلأ ممجد السيسي يضحك لحتى تبين ضرو... العقل . إلا إذا كان مأبعن مارح يبينو ساعتا .
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  23. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    سماهم في وجوههم

    حتى ذكر الله ماهو راضي يكتمل ، سبحان الله العضيم ،،، يمكن لو المؤتمر في تركيا كان اردوغان قراء القران بنفسه . بدون كمبيوتر .
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  24. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    مخالف للنشر
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  25. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    سبحان الله ,, ان يتوقف الكمبيوتر عن العمل فهذه حكمة الهية ولها دلئل لا يعلمها الا الواحد القهار.
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  26. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 18:47 م
    عدد التعليقات:21

    سقوط الأقنعه

    أهم حاقه ماسر ***
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  27. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    علي1

    السيسي يقلد عادل امام
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  28. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    أرزة 🌲 لبنان

    مش مزرجن ولا حاجة بس هو حب يؤلها سمي الله يابنتي أبل كل حاجة ولا وش معنى المكريفون اللي معاك مازرقنكش يا سي بي سي .
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  29. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 18:45 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    زغلول

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    النايف

    كان من الأفضل أن يقومون ***بدل التصفيق حتى الرئيس يشعر بالطمأنينة
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  32. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    بدران

    مافيه بركة المؤتمر كله ***.. فتعذر افتتاحه بكلمات الله سبحانه
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  33. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    يجب ان لا ينسى كل مسلم وعربي موقف حكام جمهورية العسكر من القضايا السعودية في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والتقارب من الثورة المجوسية والموعد 11*11
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    مفقود

    الاخوان هم سبب العطل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  35. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    دحوم1

    قصدك ياسيسي الجنيه مزرقن والا ايه مادمت ريس مصر الجنيه حي يزرقن حتى يصبح الدولار =50جنيه
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  36. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 18:37 م

    النايف

    عقبال الافتتاح بمقدمة فارسية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 18:35 م

    النايف

    عرفناها مامشة علينا بس الحميد التي تصفق
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 18:35 م

    الروق

    فشل ذريع في كل أوجه الحياه
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  39. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    النايف

    يمكن اتفاق بين السيسي ومقدمة الحفل والايام تثبت يحاول استبعاد ذكر الله من المؤتمرات خطوة بي خطوة
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