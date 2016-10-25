بالفيديو.. السيسي يتعرض لموقف محرج ويمازح الحضور : “هو الكمبيوتر مزرجن ولا إيه؟”

صحيفة المرصد: تعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لموقف محرج أثناء افتتاح المؤتمر الوطني للشباب في شرم الشيخ بمصر إثر عطل فني مفاجئ.

وقابل السيسي الموقف بإلقاء مزحة لتلطيف الأجواء، وهو ما لاقى تصفيق الحضور.

وكانت مضيفة حفل افتتاح المؤتمر قالت: “وخير بداية هي آيات من الذكر الحكيم”، في إشارة إلى تلاوة آيات من القرآن الكريم، إلا أنه في بداية تلاوة القرآن تسبب عطل في جهاز الحاسوب في وقف المقرئ عن القراءة، وساد الصمت القاعة.

فتدخلت مضيفة الحفل لتدارك الموقف وبعد لحظات قالت مرة أخرى: “وخير ما نستمع له في البداية هو آيات من الذكر الحكيم” إلا أن الصمت عاد من جديد.

وفي هذا التوقيت طلب السيسي مكبر الصوت “مكيروفون” ليقطع الصمت مازحا: “هو الكمبيوتر مزرجن يعني ولا إيه” وتبعها بالضحك، ثم تصفيق الحضور.

وطالب السيسي مضيفة الحفل بالبدء قائلا: “بسم الله الرحمن الرحيم ننطلق من فضلك يعني”، لتبدأ المضيفة بتقديم حفل المؤتمر.