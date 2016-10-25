توقيع عقد شراكة بين “فلاي إن” ونادي الهلال

صحيفة المرصد:أعلن فلاي إن (flyin.com ) المصنّف ” أفضل شركة سفر وسياحة للحجز عبر الانترنت في الشرق الأوسط” للسنة الثانية على التوالي, عن توقيع عقد شراكة مع نادي الهلال السعودي، ليكون بموجبه الراعي الحصري للنادي في قطاع السياحة والسفر.

وقد مثّل نادي الهلال في التوقيع على العقد سمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس الإدارة, فيما مثّل شركة فلاي إن (flyin.com ) الأستاذ فيصل بن عبد الله الحميضي الرئيس التنفيذي.

وفي هذا الإطار صرح سمو الأمير نواف بن سعد قائلاً: ” نرحب بشريكنا الجديد ( فلاي إن) في نادي الهلال، حيث نؤمن تماماً بـأن هذا النوع من الشراكات التكاملية سيكون مردوده مجزياً للطرفين، وسنسعى جاهدين لجعل هذه الشراكة ناجحة بكل المعايير لتعزيز قيمة الهلال كبنية استثمارية جاذبة، و( فلاي إن) كرائدة في مجال السفر والسياحة، وفي هذه المناسبة أتقدم بشكري لشركة صلة الرياضية شريكنا الدائم لإنجاح هذا التعاقد”.

من جانبه قال الأستاذ فيصل بن عبد الله الحميضي الرئيس التنفيذي إثر التوقيع على العقد: ” نحن في فلاي إن (flyin.com ) نعتز كثيراً بهذه الشراكة مع نادي الهلال العريق, ونؤمن بأننا معاً سنشكل تحالفاً استثمارياً مميزاً يؤكد قدرة الطرفين على خدمة الجماهير بشكل عام والرياضة بشكل خاص، وأشكر سمو الأمير نواف بن سعد على حضوره هذا التوقيع, كما أشكر الإعلاميين على حضورهم أيضاً، ولدي ثقة كبيرة بأن هذا الشراكة ستستمر طويلاً بإذن الله”.

هذا ويعتبر موقع فلاي إن (flyin.com ) أول شركة سفر سعودية تقدّم خدمات حجز وإصدار تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق حول العالم إلكترونياً، ويتيح للمسافرين من جميع أنحاء العالم تصميم وحجز رحلاتهم بما يتوافق مع احتياجاتهم ورغباتهم وميزانيتهم بكل سهولة ويسر.