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توقيع عقد شراكة بين “فلاي إن” ونادي الهلال

25 أكتوبر, 2016 , 19:29 م
توقيع عقد شراكة بين “فلاي إن” ونادي الهلال
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صحيفة المرصد:أعلن فلاي إن (flyin.com ) المصنّف ” أفضل شركة سفر وسياحة للحجز عبر الانترنت في الشرق الأوسط” للسنة الثانية على التوالي, عن توقيع عقد شراكة مع نادي الهلال السعودي، ليكون بموجبه الراعي الحصري للنادي في قطاع السياحة والسفر.
وقد مثّل نادي الهلال في التوقيع على العقد سمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس الإدارة, فيما مثّل شركة فلاي إن (flyin.com ) الأستاذ فيصل بن عبد الله الحميضي الرئيس التنفيذي.
وفي هذا الإطار صرح سمو الأمير نواف بن سعد قائلاً: ” نرحب بشريكنا الجديد ( فلاي إن) في نادي الهلال، حيث نؤمن تماماً بـأن هذا النوع من الشراكات التكاملية سيكون مردوده مجزياً للطرفين، وسنسعى جاهدين لجعل هذه الشراكة ناجحة بكل المعايير لتعزيز قيمة الهلال كبنية استثمارية جاذبة، و( فلاي إن) كرائدة في مجال السفر والسياحة، وفي هذه المناسبة أتقدم بشكري لشركة صلة الرياضية شريكنا الدائم لإنجاح هذا التعاقد”.
من جانبه قال الأستاذ فيصل بن عبد الله الحميضي الرئيس التنفيذي إثر التوقيع على العقد: ” نحن في فلاي إن (flyin.com ) نعتز كثيراً بهذه الشراكة مع نادي الهلال العريق, ونؤمن بأننا معاً سنشكل تحالفاً استثمارياً مميزاً يؤكد قدرة الطرفين على خدمة الجماهير بشكل عام والرياضة بشكل خاص، وأشكر سمو الأمير نواف بن سعد على حضوره هذا التوقيع, كما أشكر الإعلاميين على حضورهم أيضاً، ولدي ثقة كبيرة بأن هذا الشراكة ستستمر طويلاً بإذن الله”.
هذا ويعتبر موقع فلاي إن (flyin.com ) أول شركة سفر سعودية تقدّم خدمات حجز وإصدار تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق حول العالم إلكترونياً، ويتيح للمسافرين من جميع أنحاء العالم تصميم وحجز رحلاتهم بما يتوافق مع احتياجاتهم ورغباتهم وميزانيتهم بكل سهولة ويسر.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    صوت الزعيم

    سيبريا احدث نقله نوعيه بالفريق افتقدها من ايام كوزمين بسبة اشباه المدربين الذين احضرتهم هذه الاداره ومع ذلك لم يشفع له ذلك ان ينال ثقة هذه الاداره
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  2. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 19:56 م
    عدد التعليقات:299

    الديدحان

    بالتوفيق لزعيم الانديه الاسيويه الهلال السعودي . وياليت الاصيفر الصغير مايعلقون . امامكم مباراة مع الوحده الكبير ياصغير .وبإذن الله الوحده يفوز .
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  3. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    صوت الزعيم

    لاقيمة لهذه العقود ان لم تتوج ببطولات ابتعد عنها الزعيم بسبة اخفاقات اداريه ١٠٠٪‏ دامت ٧مواسم وابرز تلك الاخفاقات سوء اختيار المدرب والتفريط بالنجوم
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  4. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 19:46 م

    بقعا تصوعكم

    طيب ... وش مردودها على الشعب ؟ هالمشاريع والعقود وصرف مئات الملايين على طرادة اللستك يعني على بالكم تلهونا وتشغلونا بالكوره والطرب والتماثيل وقيل وقال
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  5. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    تووووت

    ياراجل فيه شيخ يقول حرام .... شوري عليكم بطلوا ههههههه
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  6. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    اظنها مقلده فلاي دبي
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