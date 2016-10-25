بالفيديو :الأهلي يفاجئ هجر بسداسية في مرماة مقابل هدف

صحيفة المرصد : فاز فريق الأهلي بستة أهداف مقابل هدف واحد على نظيره هجر في إطار ربع نهائي كأس ولي العهد السعودي مساء اليوم الثلاثاء وسجل أهداف فريق الأهلي عمر السومة هاتريك “ق 22 و35 و39” وفهد حمد “ق 16” ومعتز هوساوي “ق 52” ومهند عسيري “ق 69″، بينما سجل نابي سوما لهجر “ق 73”.
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