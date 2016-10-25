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الشيخ الكلباني يعلّق على تعيين وزير الخدمة لابنه.. ماذا قال؟

25 أكتوبر, 2016 , 19:58 م
الشيخ الكلباني يعلّق على تعيين وزير الخدمة لابنه.. ماذا قال؟
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صحيفة المرصد: شارك الداعية الشيخ الكلباني في هاشتاق #وزير_الخدمه_يعين_ابنه_21_الف الذي أطلقه ناشطون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب الكلباني تغريدة على حسابه الشخصي على “تويتر” قال فيها: “على مبدأ : جحا أولى بلحم ثوره! #وزير_الخدمه_يعين_ابنه_21_الف”.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاق حتى أصبح من الأكثر تداولا على موقع التدوين المصغر “تويتر”.



تعليقات ( 20 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    ارز 👊 نجد

    هذا عين وهذا يعلق وهذا يغرد وهذا ينشر وهذا يعلق الى متى
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  2. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    الفلاح

    ياحبي لك ياوجه الفجر . يعلم الله ان انشرح لشفتك واحس بالانس . والاصالة وشي من ومن السلف
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  3. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    واليوم أنا ببكيك لو كنت حيّا !!؟

    شيخ بمعنى الكلمه ، قليل من يشبهك ، تحياتي مع فائق إحترامي لك يا شيخ عادل .
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  4. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    وش فيكم بالضبط
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  5. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    ابو وليد

    مع البدلات والا بدوووون .. هههههه
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  6. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    🍉زائر المساء✋🍉🕟

    مافهمت شي
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  7. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  8. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    ناس و ناس

    مخالف للنشر
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  9. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    الكلام

    مو عند وزارات شؤن الموظفين وانما اللي عندها فلوس دخل للبلد وما يفعله هؤلاء
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  10. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    لم تتطرقوا

    لمن وظف ابنه لدى الشركة الاستشارية وبراتب ضعفه
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  11. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    الفلاح

    عهههههههههههههه الله يقلع بايسك
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  12. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    مرحبب

    خلينا من كلام فلان وعلان..وبيني وبينك كتاب الله وسنة نبيهﷺ والخلفاء الراشدين المهديين من بعده ﻷن لهم سنة ...
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  13. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 20:13 م

    الصارم

    ممنوع دولياً، تضارب مصالح بإمكانه تشغيله في أي وزاره آخرى. ***
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  14. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    لحم ثور جحا من حق جحا. لكن اﻷموال العامة حق للحكومة وليس من حق الوزراء. فالقياس مع الفارق كبير
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  15. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    عبيد

    راح فيها العرج الدنيا مقلوبة علية***
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  16. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    جامعة ستانفورد

    مخالف
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  17. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    كيف

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  18. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 20:06 م

    مجرة التبانة

    ان صح الخبر فينطبق المثل المصري اللي اختشوا ماتوا؟!!!
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  19. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    وليش مستغربين

    في واحد موظف ولده مع مكينزي🤔
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  20. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    حساوي

    وش فيها اذا عين ابنه عادي بس الناس تحب تكبر السالفة
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