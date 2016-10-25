الشيخ الكلباني يعلّق على تعيين وزير الخدمة لابنه.. ماذا قال؟

صحيفة المرصد: شارك الداعية الشيخ الكلباني في هاشتاق #وزير_الخدمه_يعين_ابنه_21_الف الذي أطلقه ناشطون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وكتب الكلباني تغريدة على حسابه الشخصي على “تويتر” قال فيها: “على مبدأ : جحا أولى بلحم ثوره! #وزير_الخدمه_يعين_ابنه_21_الف”.
وتفاعل المغردون مع الهاشتاق حتى أصبح من الأكثر تداولا على موقع التدوين المصغر “تويتر”.
على مبدأ : جحا أولى بلحم ثوره! #وزير_الخدمه_يعين_ابنه_21_الف
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) October 25, 2016
تعليقات ( 20 )
ارز 👊 نجدهذا عين وهذا يعلق وهذا يغرد وهذا ينشر وهذا يعلق الى متى
الفلاحياحبي لك ياوجه الفجر . يعلم الله ان انشرح لشفتك واحس بالانس . والاصالة وشي من ومن السلف
واليوم أنا ببكيك لو كنت حيّا !!؟شيخ بمعنى الكلمه ، قليل من يشبهك ، تحياتي مع فائق إحترامي لك يا شيخ عادل .
ابو وليدمع البدلات والا بدوووون .. هههههه
🍉زائر المساء✋🍉🕟مافهمت شي
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
ناس و ناسمخالف للنشر
الكلاممو عند وزارات شؤن الموظفين وانما اللي عندها فلوس دخل للبلد وما يفعله هؤلاء
لم تتطرقوالمن وظف ابنه لدى الشركة الاستشارية وبراتب ضعفه
الفلاحعهههههههههههههه الله يقلع بايسك
مرحببخلينا من كلام فلان وعلان..وبيني وبينك كتاب الله وسنة نبيهﷺ والخلفاء الراشدين المهديين من بعده ﻷن لهم سنة ...
الصارمممنوع دولياً، تضارب مصالح بإمكانه تشغيله في أي وزاره آخرى. ***
عبيدراح فيها العرج الدنيا مقلوبة علية***
جامعة ستانفوردمخالف
كيفحسبنا الله ونعم الوكيل
مجرة التبانةان صح الخبر فينطبق المثل المصري اللي اختشوا ماتوا؟!!!
وليش مستغربينفي واحد موظف ولده مع مكينزي🤔
حساويوش فيها اذا عين ابنه عادي بس الناس تحب تكبر السالفة