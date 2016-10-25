الشيخ الكلباني يعلّق على تعيين وزير الخدمة لابنه.. ماذا قال؟

صحيفة المرصد: شارك الداعية الشيخ الكلباني في هاشتاق #وزير_الخدمه_يعين_ابنه_21_الف الذي أطلقه ناشطون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب الكلباني تغريدة على حسابه الشخصي على “تويتر” قال فيها: “على مبدأ : جحا أولى بلحم ثوره! #وزير_الخدمه_يعين_ابنه_21_الف”.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاق حتى أصبح من الأكثر تداولا على موقع التدوين المصغر “تويتر”.