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محكمة كويتية تسمح لـ عبدالحميد دشتي بالترشح للانتخابات

25 أكتوبر, 2016 , 19:55 م
محكمة كويتية تسمح لـ عبدالحميد دشتي بالترشح للانتخابات
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صحيفة المرصد:قررت المحكمة الإدارية بالكويت اليوم بالسماح لنجل النائب الشيعي السابق فى المجلس المبطل عبد الحميد دشتي بتسجيل والده للترشح للإنتخابات المقبلة عن طريق الوكالة.

وجاء في حيثيات الحكم أن “المدعي لم يتمكن من تقديم أوراق بنفسه لوجود قوة قاهرة تحول بينه وبين باعتبار أنه بالخارج لتلقي العلاج وأنه لا يستطيع العودة إلى البلاد في الوقت الحالي بناءً على تعليمات الأطباء المشرفين” ، وفقاً لموقع إيلاف.

وأشارت إلى أنه “عضو سابق في مجلس الأمة ويحمل مؤهل الدكتوراة مما يعني بالضرورة إجادته قراءة اللغة العربية وكتابتها، وأوردت المحكمة في حكمها أنه شامل بالنفاذ المعجل”.

من جانبها، استشكلت الحكومة لوقف تنفيذ حكم السماح للنائب السابق في التسجيل واستئناف الحكم غداً.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    ابن البلد

    عميل ابراني كيف يصبح عضو في مجلس أمه كويتي...زمن العجايب
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  2. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    متابع

    تكاتفوا الرفض
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  3. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    ظامي اليل

    مخالف
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  4. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    مجرة التبانة

    على الكويت ان تقرأ تاريخ ابن العلقمي في العراق لانه عندهم الان لعلهم يفوقون.
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  5. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 20:03 م

    مرخان

    دشتي مجوسي ****
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  6. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    مواطنه

    اش المهزله هذي واحد هارب وعليه حكم وصحته معلعله ويترشح !!!!!!!!!!! مليون تعجب @@ في بالي حلو المجلس بسببه هههههههههههههه
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  7. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    حساوي

    امحق محكمه ههههههههه
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  8. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 19:58 م
    عدد التعليقات:299

    الديدحان

    لعنة الله عليه من مجوسي ايراني قذر خائن للكويت . اللهم عجل بهلاكه .
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