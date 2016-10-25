محكمة كويتية تسمح لـ عبدالحميد دشتي بالترشح للانتخابات

صحيفة المرصد:قررت المحكمة الإدارية بالكويت اليوم بالسماح لنجل النائب الشيعي السابق فى المجلس المبطل عبد الحميد دشتي بتسجيل والده للترشح للإنتخابات المقبلة عن طريق الوكالة.

وجاء في حيثيات الحكم أن “المدعي لم يتمكن من تقديم أوراق بنفسه لوجود قوة قاهرة تحول بينه وبين باعتبار أنه بالخارج لتلقي العلاج وأنه لا يستطيع العودة إلى البلاد في الوقت الحالي بناءً على تعليمات الأطباء المشرفين” ، وفقاً لموقع إيلاف.

وأشارت إلى أنه “عضو سابق في مجلس الأمة ويحمل مؤهل الدكتوراة مما يعني بالضرورة إجادته قراءة اللغة العربية وكتابتها، وأوردت المحكمة في حكمها أنه شامل بالنفاذ المعجل”.

من جانبها، استشكلت الحكومة لوقف تنفيذ حكم السماح للنائب السابق في التسجيل واستئناف الحكم غداً.