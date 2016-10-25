” عسيري ” يفند “بدقة” شائعات فرض حصار على اليمن

صحيفة المرصد – وكالات:نفى المتحدث باسم قوات التحالف العربي، مستشار وزير الدفاع، اللواء الركن أحمد عسيري، فرض “حصار” على اليمن، معتبرا أن ما يجري هو “منع” و”مراقبة” للحؤول دون تهريب السلاح.

وأضاف اللواء عيسري (في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس)، الثلاثاء (25 أكتوبر 2016) أنه “لا.. لا يوجد حصار”، مضيفا :”ثمة مراقبة بحسب القانون الدولي، القانون البحري، القانون الجوي. المراقبة تختلف عن الحصار الذي يعني أن أيا كان ليس بإمكانه الدخول أو الخروج.”

وذكرت الوكالة أن اللواء عسيري تحدث إليها باللغة الفرنسية، فيما نشرت تصريحاته باللغة العربية، والتي أكد فيها أن: “لكل مفردة معنى”.

وأوضح المتحدث باسم التحالف أن: “المنع هو حرية حركة مع مراقبة، ما يعني أنه اذا انطلقت سفينة من جيبوتي باتجاه ميناء الحديدة، قواتنا تصعد على متنها للتأكد من أن ما تنقله شرعي ولا يتعارض مع قرار مجلس الأمن 2216” الصادر العام الماضي، والذي “يمنع تهريب أي أداة حرب إلى اليمن”.

وانتقد اللواء عسيري اعطاء انطباع خاطئ بأن اليمن مغلق منذ 26 مارس 2015، في إشارة إلى تاريخ بدء التحالف عملياته دعما للرئيس عبدربه منصور هادي، ضد الانقلابيين.

وأضاف: “ثمة سفن ترسو في كل مرافئ اليمن، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الحوثيون، مثل الحديدة، وتحمل الغذاء والمساعدات الطبية والأشخاص والبضائع”، إلا أنه أشار إلى أن “الطائرات التابعة للمنظمات الانسانية والامم المتحدة” هي الوحيدة التي يحق لها الاقلاع من مطار صنعاء والهبوط فيه”، مضيفا “هذه هي الطائرات الوحيدة التي لا تخضع للتفتيش”.

وردا على سؤال عن منع الطائرات المدنية من استخدام المطار الدولي، أكد عسيري أن ذلك هدفه ضمان “سلامة” طائرات الخطوط الجوية اليمنية، و”ضمان عدم قيام الطائرات بتهريب أدوات الحرب”.

يذكر أن الميشلشيات الإنقلابية تفرضا حصار خانقا على تعز، إذ يعيش أهلها في أمس الحاجة إلى الغذاء والدواء، بينما يعمل الحوثيون على منع وصولها إليهم، بشتى السبل.