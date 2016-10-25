وزارة التعليم تسمح باستخدام الموسيقى في المدارس وتحذر من الشيلات

صحيفة المرصد: حذرت وزارة التعليم المدارس من استخدام “الشيلات” المحتوية على نعرات قبلية في الاحتفالات.

وتوعدت الوزارة على لسان المدير العام للنشاط الطلابي، الدكتور عبدالحميد المسعود، بمحاسبة من يقدم على استخدام هذا اللون التراثي بالطريقة الممنوعة، مؤكدا لصحيفة “عكاظ” أن الشيلات والقصائد التي تدعم الجانب الوطني والتراث المحلي ليست ممنوعة.

ومن جهة أخرى وبحسب موقع العربية نت قال المسعود ردا على سؤال حول استخدام المدارس للموسيقى في النشاط الطلابي “الموسيقى مقبولة في سياق وطني أو تربوي، ولا أحد يعترض عليها، ونقدم هذا النوع من الموسيقى في احتفالات اليوم الوطني والأوبريتات، وحضرها جميع مسؤولي التعليم ولا مشكلة في ذلك”.