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وزارة التعليم تسمح باستخدام الموسيقى في المدارس وتحذر من الشيلات

25 أكتوبر, 2016 , 20:52 م
وزارة التعليم تسمح باستخدام الموسيقى في المدارس وتحذر من الشيلات
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صحيفة المرصد: حذرت وزارة التعليم المدارس من استخدام “الشيلات” المحتوية على نعرات قبلية في الاحتفالات.

وتوعدت الوزارة على لسان المدير العام للنشاط الطلابي، الدكتور عبدالحميد المسعود، بمحاسبة من يقدم على استخدام هذا اللون التراثي بالطريقة الممنوعة، مؤكدا لصحيفة “عكاظ” أن الشيلات والقصائد التي تدعم الجانب الوطني والتراث المحلي ليست ممنوعة.

ومن جهة أخرى وبحسب موقع العربية نت قال المسعود ردا على سؤال حول استخدام المدارس للموسيقى في النشاط الطلابي “الموسيقى مقبولة في سياق وطني أو تربوي، ولا أحد يعترض عليها، ونقدم هذا النوع من الموسيقى في احتفالات اليوم الوطني والأوبريتات، وحضرها جميع مسؤولي التعليم ولا مشكلة في ذلك”.



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 28
    25 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    طلال

    الشيلات فن شعبي هابط يجب أن يمنع بجميع أشكاله يا وزارة التعليم 😊
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  2. 27
    25 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    احب الموسيقي والمغني ودقي يامزيكا
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  3. 26
    25 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    لو بعتكم ساعة بدون منه هل تشتريها والا تقول ابي ساعة بموسيقي ههههه مدرى كيف بعض يناقض نفسه

    تناقض فى بعض الناس ولو تقوله اعطيك جوال بدون موسيقي ولا نغامات يقول لك لا ابية ابو موسيقي هههههههه الحياة حلوة لازم تحب الحياة
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  4. 25
    25 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    ليبرالي

    قلنا لكم اعملو زي الناس وتعلموا المهن وكولوا من خيرات وطنكم واحموا اقتصادهاوتعايبتهم المهن هذا عيب وهذاك وقلتم لليعمل مشفوح وحالته حاله ولانعرف ماهو ا
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  5. 24
    25 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    وزارة التعليم تحلل الموسيقى نحن في آخر الزمن الوطنية مقدمة على الدين وأصبح كل يفتي على هواه .
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  6. 23
    25 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    يالبرالي نريد حاجه تنفع أبناء الوطن وياكل منها عيش كفاكم فساد

    الموسيقى لو فيها خير ماشفت أبناء اليمن والشام ومصر يعملو في البلدان أخرى كلهم عزيفة موسيقى نريد حصص تنهض في البلد وتنفع الشباب حصص مهن تطبيق عملي
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  7. 22
    25 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    س ج

    الموسيقى تجلب السعاده وتخليك تحب الحياه
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  8. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 21:56 م
    عدد التعليقات:93

    نواره بنت عبدالله

    جميل لم يخلق لنا التشدد إلا الأفكار المتطرفة التي تحارب كل مظاهر الحياة الطبيعية التي بدأ يفقدها الفرد في المجتمع وصل التطرف إلى عدم نشر السلام بينهم
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  9. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    loovivool

    لا موسيقي وابو طويعة مازال يمارس الوصاية ومالم تعزله الدوله وتحجمه وتقزمه فسوف يساهم ابو طويعه في تأخير البلد كما ساهم من قبل
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  10. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    إستشاري صح

    قال المثل : خذها وخل أختها قال الله يقطعها ويقطع أختها .
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  11. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    إمرأه

    خطوه جميله ولو انها متأخره كثييييييير
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  12. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 21:47 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    الشيخ ميزو
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  13. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    راكان

    ليبرالي انت اكتب كلمة الموسيقى صح بعدين تعال عطنا رأيك ههههههههههههههه
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  14. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    صامل

    الموسيقى حرام والشيلات حلال ام الشيلات حرام والموسيقى حلال فاستخف قومه فاطاعوه .
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  15. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    الهاشمي

    هل الموسيقى تربي ؟! لابد من رحال الدين الوقوف وقفه حازمة اتجاه التيارات الخفية في الدوله التي تريد النيل من منهج هذه الدوله المباركة فهم مثل السرطان
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  16. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    علي العمري

    افضل. خبر. اليوم. الموسيقي. غذا. للروح. وتبعد الشر من النفس
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  17. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 21:44 م

    أوركيد🌺

    موسيقى🎸🤔ومين اللي أفتى بجوازها؟
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  18. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 21:35 م

    فايز

    شي جميل وفقكم الله لمافيه الخير.
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  19. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    معيض

    ايش حكاية المسئولين والوزراء في هذه التصريحات المستفزه للمجتمع بالله عليكم كيف نسمح بالموسيقى في مكان يدرس فيه كتاب الله ؟ ماذا يحصل ؟
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  20. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 21:27 م

    الفلاح

    مرحبا 1000000والنور فلاج الظلام هههههه
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  21. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 21:25 م

    الحب في الله

    بذكرالله تطمئن القلوب
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  22. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 21:17 م

    ليبرالي

    شئت ام ابيت ان اشاءالله المسيقى بتكون من ضمن حصص الدروس وكاتب القانون وبتكون الحصص 8وفترة الدرس من 7صباحاًالى 3مساء ودروس مركزه حتى نلحق في العالم
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  23. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    ابن الشاطي

    اربعه شلو الجمل والجمل ماشلهم... اي والله اي والله وحشونا الحبايب والله
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  24. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 21:12 م

    الرؤى والتحولات ... بدأت تطل برؤوسها .. ولسه القادم أشد تطوراً وذهولاً
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  25. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 21:08 م

    بقعا تصوعكم

    ماقصرت يافضيلة الشيخ ... حتى أنتم صرتم مفتين .. يصح ولايصح ...
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  26. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 21:06 م

    طحطوح

    إضافة جميلة من وزارة التعليم والشيلات تشكر عليها.
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  27. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    من ناحيتي انا

    شيء غصبا عننا .. الله يعوض .. يا علي عوض
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  28. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    حساوي

    مع نفسك الموسيقى حرام شئت ام ابيت
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