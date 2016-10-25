وزارة التعليم تسمح باستخدام الموسيقى في المدارس وتحذر من الشيلات

صحيفة المرصد: حذرت وزارة التعليم المدارس من استخدام “الشيلات” المحتوية على نعرات قبلية في الاحتفالات.
وتوعدت الوزارة على لسان المدير العام للنشاط الطلابي، الدكتور عبدالحميد المسعود، بمحاسبة من يقدم على استخدام هذا اللون التراثي بالطريقة الممنوعة، مؤكدا لصحيفة “عكاظ” أن الشيلات والقصائد التي تدعم الجانب الوطني والتراث المحلي ليست ممنوعة.
ومن جهة أخرى وبحسب موقع العربية نت قال المسعود ردا على سؤال حول استخدام المدارس للموسيقى في النشاط الطلابي “الموسيقى مقبولة في سياق وطني أو تربوي، ولا أحد يعترض عليها، ونقدم هذا النوع من الموسيقى في احتفالات اليوم الوطني والأوبريتات، وحضرها جميع مسؤولي التعليم ولا مشكلة في ذلك”.
تعليقات ( 28 )
طلالالشيلات فن شعبي هابط يجب أن يمنع بجميع أشكاله يا وزارة التعليم 😊
لو بعتكم ساعة بدون منه هل تشتريها والا تقول ابي ساعة بموسيقي ههههه مدرى كيف بعض يناقض نفسهتناقض فى بعض الناس ولو تقوله اعطيك جوال بدون موسيقي ولا نغامات يقول لك لا ابية ابو موسيقي هههههههه الحياة حلوة لازم تحب الحياة
ليبراليقلنا لكم اعملو زي الناس وتعلموا المهن وكولوا من خيرات وطنكم واحموا اقتصادهاوتعايبتهم المهن هذا عيب وهذاك وقلتم لليعمل مشفوح وحالته حاله ولانعرف ماهو ا
يالبرالي نريد حاجه تنفع أبناء الوطن وياكل منها عيش كفاكم فسادالموسيقى لو فيها خير ماشفت أبناء اليمن والشام ومصر يعملو في البلدان أخرى كلهم عزيفة موسيقى نريد حصص تنهض في البلد وتنفع الشباب حصص مهن تطبيق عملي
س جالموسيقى تجلب السعاده وتخليك تحب الحياه
عدد التعليقات:93
نواره بنت عبداللهجميل لم يخلق لنا التشدد إلا الأفكار المتطرفة التي تحارب كل مظاهر الحياة الطبيعية التي بدأ يفقدها الفرد في المجتمع وصل التطرف إلى عدم نشر السلام بينهم
loovivoolلا موسيقي وابو طويعة مازال يمارس الوصاية ومالم تعزله الدوله وتحجمه وتقزمه فسوف يساهم ابو طويعه في تأخير البلد كما ساهم من قبل
إستشاري صحقال المثل : خذها وخل أختها قال الله يقطعها ويقطع أختها .
إمرأهخطوه جميله ولو انها متأخره كثييييييير
خلك بعيد حبك يزيد 😊الشيخ ميزو
راكانليبرالي انت اكتب كلمة الموسيقى صح بعدين تعال عطنا رأيك ههههههههههههههه
صاملالموسيقى حرام والشيلات حلال ام الشيلات حرام والموسيقى حلال فاستخف قومه فاطاعوه .
الهاشميهل الموسيقى تربي ؟! لابد من رحال الدين الوقوف وقفه حازمة اتجاه التيارات الخفية في الدوله التي تريد النيل من منهج هذه الدوله المباركة فهم مثل السرطان
علي العمريافضل. خبر. اليوم. الموسيقي. غذا. للروح. وتبعد الشر من النفس
أوركيد🌺موسيقى🎸🤔ومين اللي أفتى بجوازها؟
فايزشي جميل وفقكم الله لمافيه الخير.
معيضايش حكاية المسئولين والوزراء في هذه التصريحات المستفزه للمجتمع بالله عليكم كيف نسمح بالموسيقى في مكان يدرس فيه كتاب الله ؟ ماذا يحصل ؟
الفلاحمرحبا 1000000والنور فلاج الظلام هههههه
الحب في اللهبذكرالله تطمئن القلوب
ليبراليشئت ام ابيت ان اشاءالله المسيقى بتكون من ضمن حصص الدروس وكاتب القانون وبتكون الحصص 8وفترة الدرس من 7صباحاًالى 3مساء ودروس مركزه حتى نلحق في العالم
ابن الشاطياربعه شلو الجمل والجمل ماشلهم... اي والله اي والله وحشونا الحبايب والله
بقعا تصوعكمماقصرت يافضيلة الشيخ ... حتى أنتم صرتم مفتين .. يصح ولايصح ...
طحطوحإضافة جميلة من وزارة التعليم والشيلات تشكر عليها.
من ناحيتي اناشيء غصبا عننا .. الله يعوض .. يا علي عوض
حساويمع نفسك الموسيقى حرام شئت ام ابيت