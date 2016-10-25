بالفيديو .. لماذا تمت مخالفة رجل الأعمال الهندي صاحب لوحة الـ 33 مليون درهم بدبي ؟

صحيفة المرصد:خالفت شرطة دبي المركبة التي تحمل رقم «5D دبي» بسبب وقوفها في أحد المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، بحسب القائد العام لشرطة دبي، الذي أشار إلى استدعاء صاحب المركبة إلى الإدارة العامة للمرور أمس، وسؤاله عن توقيت ومكان المخالفة.
وتلقت شرطة دبي فيديو انتشر عبر تطبيقات الدردشة الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه مركبة من طراز «رولزرويس» تحمل رقم «5D دبي» وهي متوقفة على المستطيل الأبيض المتقطع الذي يميز مواقف ذوي الإعاقة، على الرغم من وجود مواقف شاغرة على بعد خطوتين، فيما كان يتحدث صاحبها بالهاتف على الرصيف، ثم يركب في المقعد الخلفي ويغادر.
وأوضح القائد العام لشرطة دبي أن صاحب المركبة اعتذر عن ارتكاب المخالفة، مبيناً أنه لم يكن يقودها، وأفاد بالوقت والمكان الذي كانت تقف فيه السيارة، وحررت مخالفة عليها وفقاً لموقع «الإمارات اليوم» .
تعليقات ( 7 )
طلالإسم غير معروف في التجارة العالمية وفجأة يظهر عليه الثراء الفاحش مثل صاحبنا الكويتي زوج المهره 😂😂
marبفلوووووووووووسه مالحد دخل فيه
طلالماهي تجارة هذا الهندي هل يمتلك شركات عالمية. .. يا خي الموضوع واضح ياغسيل يا شم 😂
اوباماالامارات بلد القانون والنظام ولذلك تسبق جارتها من الدول المجاورة بـ100 سنة ضوئية في جميع مجالات الحياة .
زغلولتموت الأسد في الغابات جوعاً ........................... ولحم الضأن تأكله الكلابا
عدد التعليقات:14843
قلم الحقيقهمؤكد أن هذا الهندي لايتعامل مع جحا. والا قال عن ثروته غسيل أموال.
حساويالرجال شاري لوحه ب٣٣ مليون ماهمته المخالفة ملياردير ياحبيبي يطنخ من رااسه