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بالفيديو .. لماذا تمت مخالفة رجل الأعمال الهندي صاحب لوحة الـ 33 مليون درهم بدبي ؟

25 أكتوبر, 2016 , 21:48 م
بالفيديو .. لماذا تمت مخالفة رجل الأعمال الهندي صاحب لوحة الـ 33 مليون درهم بدبي ؟
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صحيفة المرصد:خالفت شرطة دبي المركبة التي تحمل رقم «5D دبي» بسبب وقوفها في أحد المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، بحسب القائد العام لشرطة دبي، الذي أشار إلى استدعاء صاحب المركبة إلى الإدارة العامة للمرور أمس، وسؤاله عن توقيت ومكان المخالفة.

وتلقت شرطة دبي فيديو انتشر عبر تطبيقات الدردشة الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه مركبة من طراز «رولزرويس» تحمل رقم «5D دبي» وهي متوقفة على المستطيل الأبيض المتقطع الذي يميز مواقف ذوي الإعاقة، على الرغم من وجود مواقف شاغرة على بعد خطوتين، فيما كان يتحدث صاحبها بالهاتف على الرصيف، ثم يركب في المقعد الخلفي ويغادر.

وأوضح القائد العام لشرطة دبي أن صاحب المركبة اعتذر عن ارتكاب المخالفة، مبيناً أنه لم يكن يقودها، وأفاد بالوقت والمكان الذي كانت تقف فيه السيارة، وحررت مخالفة عليها وفقاً لموقع «الإمارات اليوم» .



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    طلال

    إسم غير معروف في التجارة العالمية وفجأة يظهر عليه الثراء الفاحش مثل صاحبنا الكويتي زوج المهره 😂😂
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  2. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    mar

    بفلوووووووووووسه مالحد دخل فيه
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  3. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    طلال

    ماهي تجارة هذا الهندي هل يمتلك شركات عالمية. .. يا خي الموضوع واضح ياغسيل يا شم 😂
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  4. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    اوباما

    الامارات بلد القانون والنظام ولذلك تسبق جارتها من الدول المجاورة بـ100 سنة ضوئية في جميع مجالات الحياة .
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  5. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    زغلول

    تموت الأسد في الغابات جوعاً ........................... ولحم الضأن تأكله الكلابا
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  6. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 22:00 م
    عدد التعليقات:14843

    قلم الحقيقه

    مؤكد أن هذا الهندي لايتعامل مع جحا. والا قال عن ثروته غسيل أموال.
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  7. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    حساوي

    الرجال شاري لوحه ب٣٣ مليون ماهمته المخالفة ملياردير ياحبيبي يطنخ من رااسه
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