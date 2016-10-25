بالفيديو .. لماذا تمت مخالفة رجل الأعمال الهندي صاحب لوحة الـ 33 مليون درهم بدبي ؟

صحيفة المرصد:خالفت شرطة دبي المركبة التي تحمل رقم «5D دبي» بسبب وقوفها في أحد المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، بحسب القائد العام لشرطة دبي، الذي أشار إلى استدعاء صاحب المركبة إلى الإدارة العامة للمرور أمس، وسؤاله عن توقيت ومكان المخالفة.

وتلقت شرطة دبي فيديو انتشر عبر تطبيقات الدردشة الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي، تظهر فيه مركبة من طراز «رولزرويس» تحمل رقم «5D دبي» وهي متوقفة على المستطيل الأبيض المتقطع الذي يميز مواقف ذوي الإعاقة، على الرغم من وجود مواقف شاغرة على بعد خطوتين، فيما كان يتحدث صاحبها بالهاتف على الرصيف، ثم يركب في المقعد الخلفي ويغادر.

وأوضح القائد العام لشرطة دبي أن صاحب المركبة اعتذر عن ارتكاب المخالفة، مبيناً أنه لم يكن يقودها، وأفاد بالوقت والمكان الذي كانت تقف فيه السيارة، وحررت مخالفة عليها وفقاً لموقع «الإمارات اليوم» .