بالفيديو : النصر يهزم الوحدة بهدف مقابل لاشيئ

صحيفة المرصد :تغلب النصر على نظيره الوحدة بهدف دون رد في دور الثمانية في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض و بذلك أقصى الوحدة من مسابقة كأس ولي العهد السعودي بعد هزيمته .

وسجل هدف نادي النصر الوحيد اللاعب العائد من الإصابة محمد السهلاوي في الدقيقية (39) .