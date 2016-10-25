  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : النصر يهزم الوحدة بهدف مقابل لاشيئ

25 أكتوبر, 2016 , 22:03 م
بالفيديو : النصر يهزم الوحدة بهدف مقابل لاشيئ
  • 395
  • 4
  • حجم الخط

صحيفة المرصد :تغلب النصر على نظيره الوحدة بهدف دون رد في دور الثمانية في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض و بذلك أقصى الوحدة من مسابقة كأس ولي العهد السعودي بعد هزيمته .

وسجل هدف نادي النصر الوحيد اللاعب العائد من الإصابة محمد السهلاوي في الدقيقية (39) .



تعليقات ( 4 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 22:18 م
    عدد التعليقات:300

    الديدحان

    هههههه اللهم لاشماته .استغفرالله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث .جحفليات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    99

    الي بعده
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    نصراوي شرقاوي

    كفو يا العالمي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    حساوي

    الف الف مبروك لجمهور النصر مع ان الحكم لم يحتسب ضربتين جزاء للوحده
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم