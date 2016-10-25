بالفيديو : النصر يهزم الوحدة بهدف مقابل لاشيئ

صحيفة المرصد :تغلب النصر على نظيره الوحدة بهدف دون رد في دور الثمانية في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض و بذلك أقصى الوحدة من مسابقة كأس ولي العهد السعودي بعد هزيمته .
وسجل هدف نادي النصر الوحيد اللاعب العائد من الإصابة محمد السهلاوي في الدقيقية (39) .
تعليقات ( 4 )
عدد التعليقات:300
الديدحانهههههه اللهم لاشماته .استغفرالله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث .جحفليات
99الي بعده
نصراوي شرقاويكفو يا العالمي
حساويالف الف مبروك لجمهور النصر مع ان الحكم لم يحتسب ضربتين جزاء للوحده