كشف تفاصيل جديدة عن المطلوب “أسامة دمجان” … يكنى “أبو جواهر” وعائد من إيران

صحيفة المرصد: ذكر موقع الكتروني معلومات بارزة حول المطلوب الأمني أسامة علي دمجان (32 عاماً)، والمدرج ضمن قائمة المطلوبين أمنيا بخارج المملكة والذي أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، عن مبادرته إلى تسليم نفسه للجهات الأمنية السعودية ووصوله إلى السعودية، بترجيحها عودة المطلوب من إيران، وفي حال تأكد عودة المطلوب من طهران سيعد إنجازا هاما للجهات الأمنية السعودية للحصول على معلومات بارزة عن قيادات التنظيم في الخارج.

ووفقا لما توفر من معلومات بحسب موقع العربية نت يعد “أسامة”، الذي عرف بكنية “أبو جواهر” أحد قيادات تنظيم القاعدة، حيث خرج إلى أفغانستان في 2001 قبل عملية تفجير مركز التجارة العالمي، وكان عمره حينها لا يتجاوز الـ17 عاما ليلتحق بمعسكر “الفاروق” حيث تلقى تدريبه هناك خلال فترة تواجد أسامة بن لادن بالمعسكر قبل أحداث الـ11 من سبتمبر.

تجدر الإشارة إلى أن معسكر “الفاروق” يتبع لتنظيم القاعدة ويقع بالقرب من مدينة “قندهار” في أفغانستان، وهو أحد المعسكرات الخاصة بالتدريب والتجنيد والتي أنشأها أسامة بن لادن، كما يرتبط معسكر “الفاروق” بكل من أبو مصعب الزرقاوي وأيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة حاليا.

وبحسب ما توفر من معلومات فقد تولى أبو جواهر مهمة صناعة المتفجرات بعد أن تلقى التدريبات اللازمة لذلك خلال فترة تدريبه في المعسكر.

وفي 2003 عاد أبو جواهر للظهور إلى الساحة مرة أخرى بالقتال إلى جانب الزرقاوي في العراق ليقوم بتوليته لاحقا الإمارة في منطقة القائم العراقية.

و كان أبو جواهر كان ضمن قيادات تنظيم القاعدة ممن لجأوا إلى إيران عقب شن القوات الأميركية غاراتها على التنظيم في أفغانستان وملاحقتها لعناصره.

هذا وكان لافتا تكرار نعي تنظيم القاعدة لـ”أبو جواهر” وترويج أنباء تزعم وفاته بداية كان في عام 2010 وأنه لقي حتفه في وزيرستان، ونعي أيضاً قبل عام واحد في 2015 بعد نشر مواقع متطرفة خبر وفاته في سجن الرقة التابع لداعش، ما يشير إلى وجود خلافات “أبو هاجر” القاعدي مع تنظيم “داعش” مما قد يكون أحد أسباب قراره بتسليم نفسه.