صحيفة المرصد: ذكر موقع الكتروني معلومات بارزة حول المطلوب الأمني أسامة علي دمجان (32 عاماً)، والمدرج ضمن قائمة المطلوبين أمنيا بخارج المملكة والذي أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، عن مبادرته إلى تسليم نفسه للجهات الأمنية السعودية ووصوله إلى السعودية، بترجيحها عودة المطلوب من إيران، وفي حال تأكد عودة المطلوب من طهران سيعد إنجازا هاما للجهات الأمنية السعودية للحصول على معلومات بارزة عن قيادات التنظيم في الخارج.
ووفقا لما توفر من معلومات بحسب موقع العربية نت يعد “أسامة”، الذي عرف بكنية “أبو جواهر” أحد قيادات تنظيم القاعدة، حيث خرج إلى أفغانستان في 2001 قبل عملية تفجير مركز التجارة العالمي، وكان عمره حينها لا يتجاوز الـ17 عاما ليلتحق بمعسكر “الفاروق” حيث تلقى تدريبه هناك خلال فترة تواجد أسامة بن لادن بالمعسكر قبل أحداث الـ11 من سبتمبر.
تجدر الإشارة إلى أن معسكر “الفاروق” يتبع لتنظيم القاعدة ويقع بالقرب من مدينة “قندهار” في أفغانستان، وهو أحد المعسكرات الخاصة بالتدريب والتجنيد والتي أنشأها أسامة بن لادن، كما يرتبط معسكر “الفاروق” بكل من أبو مصعب الزرقاوي وأيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة حاليا.
وبحسب ما توفر من معلومات فقد تولى أبو جواهر مهمة صناعة المتفجرات بعد أن تلقى التدريبات اللازمة لذلك خلال فترة تدريبه في المعسكر.
وفي 2003 عاد أبو جواهر للظهور إلى الساحة مرة أخرى بالقتال إلى جانب الزرقاوي في العراق ليقوم بتوليته لاحقا الإمارة في منطقة القائم العراقية.
و كان أبو جواهر كان ضمن قيادات تنظيم القاعدة ممن لجأوا إلى إيران عقب شن القوات الأميركية غاراتها على التنظيم في أفغانستان وملاحقتها لعناصره.
هذا وكان لافتا تكرار نعي تنظيم القاعدة لـ”أبو جواهر” وترويج أنباء تزعم وفاته بداية كان في عام 2010 وأنه لقي حتفه في وزيرستان، ونعي أيضاً قبل عام واحد في 2015 بعد نشر مواقع متطرفة خبر وفاته في سجن الرقة التابع لداعش، ما يشير إلى وجود خلافات “أبو هاجر” القاعدي مع تنظيم “داعش” مما قد يكون أحد أسباب قراره بتسليم نفسه.
كشف تفاصيل جديدة عن المطلوب “أسامة دمجان” … يكنى “أبو جواهر” وعائد من إيران
صحيفة المرصد: ذكر موقع الكتروني معلومات بارزة حول المطلوب الأمني أسامة علي دمجان (32 عاماً)، والمدرج ضمن قائمة المطلوبين أمنيا بخارج المملكة والذي أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، عن مبادرته إلى تسليم نفسه للجهات الأمنية السعودية ووصوله إلى السعودية، بترجيحها عودة المطلوب من إيران، وفي حال تأكد عودة المطلوب من طهران سيعد إنجازا هاما للجهات الأمنية السعودية للحصول على معلومات بارزة عن قيادات التنظيم في الخارج.
تعليقات ( 34 )
ابوشيخهمصر لها دور كبير في زعزعت الامن في العالم العربي وبذات الخليج - مصر وايران ولبنان وسوريا هدفهم دول الخليج ودليل اسرارهم دخول المخدرات في الخليج
بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهلهاذا الصفوية جعلوا القطبية مدخلا لهم في تيارات الاخوان الضالة من داعش وقاعدة
بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهلهتخيل أن الثورة الإيرانية من بدايتها رأت في المنهج القطبي سبيلا لنشر ثورتهم بعد تفريق الامة العربية والإسلامية بهذا المنهج الضال
بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهلهدرس الصفوية المنهج القطبي الخارجي بدهاء ومكر ووجدوا في المدخل والسبيل لولوج التيارات الخارجية لخدمة مصالحهم ومحاربة السنة بأبناء خرجوا من دينهم
بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهلهاذا المنهج القطبي الاخواني مثل المدخل الصفوي للتغلغل في التيارات التي خرجت من رحم الإخوان كالقاعدة وداعش وغيرها
بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهلهبمعنى أنهم تشربوا الفكر القطبي الخارجي ليكون مدخلهم في إيذاء أهل السنة بتيارات وجماعات خرجت من صلبهم
بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهلهلماذا أهتمت الثورة الإيرانية بفكر قطب الخارجي وأصرت على الإلمام بمضمون منهجة
بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهلهكتب قطب وفكره ومنهجه يدرس لمعممي الصفوية ويطلعون على منهجه
بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهلهلم أستوعب فيما مضى كيف لفرس صفوية أن يدرسوا كتب قطب في بلادهم ولمعمميهم
بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهلهبدأت أدرك علاقة الاخوان بإيران
بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهلهعلاقة القاعدة وداعش والخوارج بإيران
زمن الذكرياتحسبي الله عليك خرجت من بلدك مهبط الوحي والايمان وعشت 15سنه ذل وهوان ورجعت لبلدك واهلك لانك لم تجد الا الذل والخوف والحرمان وطريق الشيطان
فار الفأر ورأسه يتدحرجصوره لكل ذنب مجوسي ولائه للولي السفيه ان ايران لن تحميك ولن تساعدك تستخدمك ثم ترميك لا تهتم لمذهبك الموالي ولا لحبك للحسين لديها اطماع توسعيه اهم منك
عليوماللهم عليك باذناب.الخميني واعوانه ومن ايد اعماله ومن تبعه على نهج الفاسد ومن استعمله لزعزعه وقتل رجال امننا ومن حلم باسقاط بلاد الحرمين ومن خانن وغدر
عليوماما اصوات واقلام المجوس القذرين هنا نقول لهم القافله تسير ***
عليومهذا وامثاله الذين ترعرعوا في احضان ايران المجوسيه وامدتهم بالحمايه والدعم للتخريب في بلاد الحرمين ايقنوا الان ان ايران جعلتهم عبيد اذناب وادوات هدم
عليوموليعلم الاذناب ان مخططات وليهم السفيه لن تنجح ولن يعبد على ارض الحرمين سوء الله تعالى.فليس لمتسردبهم وحقيرهم وداعشيتهم وطقوسهم الجنسيه مكان لدينا
معيضبفتاوي دعاة غرروا بشباب بحب الجهاد والحور العين قضى مثل هذا الشخص حوالي15 سنة من عمرة طريدا بين كهوف تورا بورا ثم العراق لايعرف لمن يقاتل ومنهو العدو
عليومزعماء المجوس في كل محفل سياسي يحاولون تهييج الغرب والعالم لمساعدتهم للهجوم علينا.. لاكن لا يعرفون أن بلادنا عصيه عليهم وسيموتون على اسوار بلاد الحرمين
عليومالخميني الملعون حاول هدم شعائر الاسلام ودولتنا الراعيه له علانيه دون ستار ولا حياء اما اذنابه فهم الان يحاولون لما عزم عليه الخميني بستار محاربةداعش
عليومداعش صناعه ايرانيه وخطه لتشويه الاسلام وهدمه لكي تنسب تلك الاعمال الاجراميه لدولة الاسلام السعوديه . وايضا تستخدمهم لقتل وتهجير المسلمين من بلادهم
عليومايران النجسه وعلى راسهم الخميني القذر يريد الشر لبلادنا ولذلك تحمي اعدائنا والمارقين ودعمهم ضدنا وفي الاخير ينسبون اعلاميا اجرام هذه الحثاله لبلادنا
ضابط ايقاعالحمد الله اللي هداه ولحق نفسه واترك هذه الفئة الظاله . والمثل يقول نار بلدك واهلك ولاجنة الدوعش
عدد التعليقات:2294
توووووونسيةأصروه بالتحقيق هذا صيد ثمين اكيد يعلم أن إيران من أنشأت داعش
خلدوناقنعه ايران في المنطقه تتساقط الواحد تلو الاخر ابتدا بالقاعده ودعمها وحماية افرادها ثم الآله الخبيثه داعش التي صنعتها لتشويه الاسلام ثم الوكر الحوثي
مفقودهذا احد الحالمين بالحور, وهذا ماكسبناه من مثقفي القبور
بوزهراء القطيفيأيران المجوسيه الصفويه هي دولة أرهابيه من الطراز الأول ولها باع طويل في نشر الأرهاب وبلأخص في الدول العربية اللهم ياجبار السموات أشغلهم في أنفسهم
ااببووححممووددعائد من ايران .. لابد ان يفحص ويمحص جيدا !!
ضربه قويه لايران خوذو منه اعترافات كامله ودليل على دعم ايران للارهابهاذا الشخص اذا كان مختبي في ايران فهو دليل قاطع على مشاركة ايران بتفجيرات 11سبتمبر
يالطيفاهم شي عاد لرشدة وسلم نفسه من عمر ١٧الى عمر٣٢حوالي ١٥سنه قضها طريد وخائف مترقب وحرمان من الاهل والاحباب والناس والحياة الكريمه ضيعها ك بخار يخرجويختفي
محمدهذا المارق الخارجي من اسمه يبدو أنه ليس سعوديا عموما هذا وأمثاله كفانا الله شرهم شوهوا الإسلام بأفعالهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون
جرهماخشى يكون مزروع بيننا لدعم مشروع ايران ضدنا !! الحذر مطلب !!!
توتماعقوله سعودي وسني ويعيش في ايران والله ان يقطعونه
طلالعلاقات إيران بالقاعدة وداعش تثبت بأن هذة التنظيمات المتطرفة صناعة استخبارات ايرانه سورية. . والحمير مدرعمين 😊