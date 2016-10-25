  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

كشف تفاصيل جديدة عن المطلوب “أسامة دمجان” … يكنى “أبو جواهر” وعائد من إيران

25 أكتوبر, 2016 , 22:16 م
كشف تفاصيل جديدة عن المطلوب “أسامة دمجان” … يكنى “أبو جواهر” وعائد من إيران
  • 3٬581
  • 34
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: ذكر موقع الكتروني معلومات بارزة حول المطلوب الأمني أسامة علي دمجان (32 عاماً)، والمدرج ضمن قائمة المطلوبين أمنيا بخارج المملكة والذي أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، عن مبادرته إلى تسليم نفسه للجهات الأمنية السعودية ووصوله إلى السعودية، بترجيحها عودة المطلوب من إيران، وفي حال تأكد عودة المطلوب من طهران سيعد إنجازا هاما للجهات الأمنية السعودية للحصول على معلومات بارزة عن قيادات التنظيم في الخارج.
ووفقا لما توفر من معلومات بحسب موقع العربية نت يعد “أسامة”، الذي عرف بكنية “أبو جواهر” أحد قيادات تنظيم القاعدة، حيث خرج إلى أفغانستان في 2001 قبل عملية تفجير مركز التجارة العالمي، وكان عمره حينها لا يتجاوز الـ17 عاما ليلتحق بمعسكر “الفاروق” حيث تلقى تدريبه هناك خلال فترة تواجد أسامة بن لادن بالمعسكر قبل أحداث الـ11 من سبتمبر.
تجدر الإشارة إلى أن معسكر “الفاروق” يتبع لتنظيم القاعدة ويقع بالقرب من مدينة “قندهار” في أفغانستان، وهو أحد المعسكرات الخاصة بالتدريب والتجنيد والتي أنشأها أسامة بن لادن، كما يرتبط معسكر “الفاروق” بكل من أبو مصعب الزرقاوي وأيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة حاليا.
وبحسب ما توفر من معلومات فقد تولى أبو جواهر مهمة صناعة المتفجرات بعد أن تلقى التدريبات اللازمة لذلك خلال فترة تدريبه في المعسكر.
وفي 2003 عاد أبو جواهر للظهور إلى الساحة مرة أخرى بالقتال إلى جانب الزرقاوي في العراق ليقوم بتوليته لاحقا الإمارة في منطقة القائم العراقية.
و كان أبو جواهر كان ضمن قيادات تنظيم القاعدة ممن لجأوا إلى إيران عقب شن القوات الأميركية غاراتها على التنظيم في أفغانستان وملاحقتها لعناصره.
هذا وكان لافتا تكرار نعي تنظيم القاعدة لـ”أبو جواهر” وترويج أنباء تزعم وفاته بداية كان في عام 2010 وأنه لقي حتفه في وزيرستان، ونعي أيضاً قبل عام واحد في 2015 بعد نشر مواقع متطرفة خبر وفاته في سجن الرقة التابع لداعش، ما يشير إلى وجود خلافات “أبو هاجر” القاعدي مع تنظيم “داعش” مما قد يكون أحد أسباب قراره بتسليم نفسه.



تعليقات ( 34 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 34
    26 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    ابوشيخه

    مصر لها دور كبير في زعزعت الامن في العالم العربي وبذات الخليج - مصر وايران ولبنان وسوريا هدفهم دول الخليج ودليل اسرارهم دخول المخدرات في الخليج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 33
    26 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهله

    اذا الصفوية جعلوا القطبية مدخلا لهم في تيارات الاخوان الضالة من داعش وقاعدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 32
    26 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهله

    تخيل أن الثورة الإيرانية من بدايتها رأت في المنهج القطبي سبيلا لنشر ثورتهم بعد تفريق الامة العربية والإسلامية بهذا المنهج الضال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 31
    26 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهله

    درس الصفوية المنهج القطبي الخارجي بدهاء ومكر ووجدوا في المدخل والسبيل لولوج التيارات الخارجية لخدمة مصالحهم ومحاربة السنة بأبناء خرجوا من دينهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 30
    26 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهله

    اذا المنهج القطبي الاخواني مثل المدخل الصفوي للتغلغل في التيارات التي خرجت من رحم الإخوان كالقاعدة وداعش وغيرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 29
    26 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهله

    بمعنى أنهم تشربوا الفكر القطبي الخارجي ليكون مدخلهم في إيذاء أهل السنة بتيارات وجماعات خرجت من صلبهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 28
    26 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهله

    لماذا أهتمت الثورة الإيرانية بفكر قطب الخارجي وأصرت على الإلمام بمضمون منهجة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 27
    25 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهله

    كتب قطب وفكره ومنهجه يدرس لمعممي الصفوية ويطلعون على منهجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 26
    25 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهله

    لم أستوعب فيما مضى كيف لفرس صفوية أن يدرسوا كتب قطب في بلادهم ولمعمميهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 25
    25 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهله

    بدأت أدرك علاقة الاخوان بإيران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 24
    25 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    بدأت أدرك ؟ ما كنت جاهله

    علاقة القاعدة وداعش والخوارج بإيران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 23
    25 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    زمن الذكريات

    حسبي الله عليك خرجت من بلدك مهبط الوحي والايمان وعشت 15سنه ذل وهوان ورجعت لبلدك واهلك لانك لم تجد الا الذل والخوف والحرمان وطريق الشيطان
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  13. 22
    25 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    فار الفأر ورأسه يتدحرج

    صوره لكل ذنب مجوسي ولائه للولي السفيه ان ايران لن تحميك ولن تساعدك تستخدمك ثم ترميك لا تهتم لمذهبك الموالي ولا لحبك للحسين لديها اطماع توسعيه اهم منك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    عليوم

    اللهم عليك باذناب.الخميني واعوانه ومن ايد اعماله ومن تبعه على نهج الفاسد ومن استعمله لزعزعه وقتل رجال امننا ومن حلم باسقاط بلاد الحرمين ومن خانن وغدر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    عليوم

    اما اصوات واقلام المجوس القذرين هنا نقول لهم القافله تسير ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    عليوم

    هذا وامثاله الذين ترعرعوا في احضان ايران المجوسيه وامدتهم بالحمايه والدعم للتخريب في بلاد الحرمين ايقنوا الان ان ايران جعلتهم عبيد اذناب وادوات هدم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 23:21 م

    عليوم

    وليعلم الاذناب ان مخططات وليهم السفيه لن تنجح ولن يعبد على ارض الحرمين سوء الله تعالى.فليس لمتسردبهم وحقيرهم وداعشيتهم وطقوسهم الجنسيه مكان لدينا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    معيض

    بفتاوي دعاة غرروا بشباب بحب الجهاد والحور العين قضى مثل هذا الشخص حوالي15 سنة من عمرة طريدا بين كهوف تورا بورا ثم العراق لايعرف لمن يقاتل ومنهو العدو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    عليوم

    زعماء المجوس في كل محفل سياسي يحاولون تهييج الغرب والعالم لمساعدتهم للهجوم علينا.. لاكن لا يعرفون أن بلادنا عصيه عليهم وسيموتون على اسوار بلاد الحرمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    عليوم

    الخميني الملعون حاول هدم شعائر الاسلام ودولتنا الراعيه له علانيه دون ستار ولا حياء اما اذنابه فهم الان يحاولون لما عزم عليه الخميني بستار محاربةداعش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 23:09 م

    عليوم

    داعش صناعه ايرانيه وخطه لتشويه الاسلام وهدمه لكي تنسب تلك الاعمال الاجراميه لدولة الاسلام السعوديه . وايضا تستخدمهم لقتل وتهجير المسلمين من بلادهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    عليوم

    ايران النجسه وعلى راسهم الخميني القذر يريد الشر لبلادنا ولذلك تحمي اعدائنا والمارقين ودعمهم ضدنا وفي الاخير ينسبون اعلاميا اجرام هذه الحثاله لبلادنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    ضابط ايقاع

    الحمد الله اللي هداه ولحق نفسه واترك هذه الفئة الظاله . والمثل يقول نار بلدك واهلك ولاجنة الدوعش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 23:00 م
    عدد التعليقات:2294

    توووووونسية

    أصروه بالتحقيق هذا صيد ثمين اكيد يعلم أن إيران من أنشأت داعش
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    خلدون

    اقنعه ايران في المنطقه تتساقط الواحد تلو الاخر ابتدا بالقاعده ودعمها وحماية افرادها ثم الآله الخبيثه داعش التي صنعتها لتشويه الاسلام ثم الوكر الحوثي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    مفقود

    هذا احد الحالمين بالحور, وهذا ماكسبناه من مثقفي القبور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    بوزهراء القطيفي

    أيران المجوسيه الصفويه هي دولة أرهابيه من الطراز الأول ولها باع طويل في نشر الأرهاب وبلأخص في الدول العربية اللهم ياجبار السموات أشغلهم في أنفسهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    ااببووححمموودد

    عائد من ايران .. لابد ان يفحص ويمحص جيدا !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    ضربه قويه لايران خوذو منه اعترافات كامله ودليل على دعم ايران للارهاب

    هاذا الشخص اذا كان مختبي في ايران فهو دليل قاطع على مشاركة ايران بتفجيرات 11سبتمبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    يالطيف

    اهم شي عاد لرشدة وسلم نفسه من عمر ١٧الى عمر٣٢حوالي ١٥سنه قضها طريد وخائف مترقب وحرمان من الاهل والاحباب والناس والحياة الكريمه ضيعها ك بخار يخرجويختفي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    محمد

    هذا المارق الخارجي من اسمه يبدو أنه ليس سعوديا عموما هذا وأمثاله كفانا الله شرهم شوهوا الإسلام بأفعالهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    جرهم

    اخشى يكون مزروع بيننا لدعم مشروع ايران ضدنا !! الحذر مطلب !!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  33. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    توت

    ماعقوله سعودي وسني ويعيش في ايران والله ان يقطعونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    طلال

    علاقات إيران بالقاعدة وداعش تثبت بأن هذة التنظيمات المتطرفة صناعة استخبارات ايرانه سورية. . والحمير مدرعمين 😊
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم