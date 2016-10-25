بالفيديو : الخطوط الجوية العراقية تعتمد أداء “ اللطميات ” عبر رحلاتها

صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو مثير لمسافرين عراقيين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية وهم يؤدون إحدى “اللطميات” الشيعية .

وبحسب الفيديو الذي شاركة الأمير “خالد آل سعود” عبر حسابه بتويتر ، فقد ظهر أحد المسافرين وهو يمسك بسماعة التعليمات الخاصة بمضيفات الطائرة وهو ينشد “اللطمية” وجميع من على متن الطائرة يرددون ما يقول ويلطمون.

وأظهر الفيديو سخرية شديدة من قبل ناشر الفيديو الذي علق عليه قائلا: “تعلن الخطوط الجوية العراقية عن توفير خدمة “لاطم” وقريبا سيتم توفير خدمة “التطبير”..رضاؤكم غايتنا”، مضيفا “شعارنا فوق السحاب لطم وكباب”.