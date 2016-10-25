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بالفيديو : الخطوط الجوية العراقية تعتمد أداء “ اللطميات ” عبر رحلاتها

25 أكتوبر, 2016 , 22:28 م
بالفيديو : الخطوط الجوية العراقية تعتمد أداء “ اللطميات ” عبر رحلاتها
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صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو مثير لمسافرين عراقيين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية وهم يؤدون إحدى “اللطميات” الشيعية .

وبحسب الفيديو الذي شاركة الأمير “خالد آل سعود” عبر حسابه بتويتر ، فقد ظهر أحد المسافرين وهو يمسك بسماعة التعليمات الخاصة بمضيفات الطائرة وهو ينشد “اللطمية” وجميع من على متن الطائرة يرددون ما يقول ويلطمون.

وأظهر الفيديو سخرية شديدة من قبل ناشر الفيديو الذي علق عليه قائلا: “تعلن الخطوط الجوية العراقية عن توفير خدمة “لاطم” وقريبا سيتم توفير خدمة “التطبير”..رضاؤكم غايتنا”، مضيفا “شعارنا فوق السحاب لطم وكباب”.



تعليقات ( 45 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 45
    26 أكتوبر, 2016 , 0:20 ص

    متأمل

    مدةاللطم والحزن ولبس الأسود أربعين يوما من ليلة عاشورا ثم تتوالى المناسبات الحزينة إلى عاشورا القادم وهكذاحياة كلها هم وغم وحزن-المغضوب عليهم والضالين
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  2. 44
    26 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    يح يح

    عقبال ما تنلطمون في الارض الطمه الاخيره
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  3. 43
    26 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    مودير كبير

    العراق ارض العربده
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  4. 42
    26 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص

    عُـــــــمـــــــر

    ممكن مسافرين في تاريخ 10محرم وهذه خزعبله من خزعبلاتهم التي لاعلاقه ولاصله لها في اللسلام
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  5. 41
    26 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    بارد الوجه لطم خنبقيه رحاليه عراقيه تلطم لطم

    اعوذ بالله من الشرك والمشركين تركم الاستعانه بالله وستعانو بزينب
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  6. 40
    26 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    بارد الوجه لطم خنبقيه رحاليه عراقيه تلطم لطم

    تقوس شركيه مخوذه من ايرانيه مجوسيه
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  7. 39
    25 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    قمة التخلف
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  8. 38
    25 أكتوبر, 2016 , 23:50 م

    قمة التخلف
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  9. 37
    25 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    كيف

    العراق أرض الفتن ( ايران الارهاب تعبث بالعراق منذ 2003 مع امريكا في تمزيق العراق ) حسبنا الله ونعم الوكيل
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  10. 36
    25 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    كيف

    امريكا افلست عام 2008 ( افلاس 70 بنك ؛ انهيار نصف البورصة ؛ خسائر 11 تريليون دولار بالاسهم ) كلها بدعاء المظلومين في العراق
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  11. 35
    25 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    زوارة

    ووووووووووووووووووول ياكثر هم في التعليقات
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  12. 34
    25 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    اقتراح من اجل تطوير خدمات الخطوط العراقيه توزيع شباشب مجانيه وسيوف ليكون اللطم اقوى وأدعى إلى القبول.
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  13. 33
    25 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    اسعيد

    ياليت الدواعش التكفيريون يلطمون مثل العراقيون ولا يقتلون الابرياء واقربائهم
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  14. 32
    25 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    ابوعابد

    ان شاء الله نسمع بسقوط طائراتهم بسبب لطمياتهم
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  15. 31
    25 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    الكاسر

    تبن لكم ايها القتله
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  16. 30
    25 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    دحوم1

    مفقود ناقص تكون معهم عاد هم ربعك مايعتاز والتقيه شغاله
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  17. 29
    25 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    الكاسر

    تبن لكم ايها القتله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 28
    25 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    دحوم1

    ياشباب تابعو تعليقات مفقود وانظرو الى اي طايفه ينتمي الله يعز اهل السنه وينتقم من سب عايشه وعمر وعثمان رضي الله عنهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  19. 27
    25 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    مفقود

    اللطم اهون من تفجيرات القاعده واغتيالات الدواغش
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  20. 26
    25 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    دحوم1

    هههههههه ليش تقولون الخطوط العراقيه هي الخطوط الايرانيه خلاص العراق صار محافظه من محافظات طهران اتحدى اي عراقي يقدر يتخذ قرار بدون اوامر من ايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  21. 25
    25 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    ابو سريح

    تحطوا راسكم ويا راس 37 مليون عراقي معظمهم شيعه والله بتتعبون يابا تخلهم على كيفهم اش تريد بهم اغاتي لكم دينكم ولي دين
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  22. 24
    25 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    الحمدلله على نعمة الاسلام

    دين ابن سبأ ليس من الاسلام في شيء.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 23
    25 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    الدب دوب

    والله مايحزني الا الحسين رضي الله ماسلم منهم وهو حي وماسلم منهم وهو ميت
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  24. 22
    25 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    معيض

    طيب يلطمون الي يشبعون
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  25. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 23:05 م

    سلامه

    عندنا الشيلات انتشرت وكادت تتسبب بنعارات وهم الان بداءت تنتشر اللطيمات وسوف تصعد ثم تخف كما خفتت الشيلات كلن حسب لونه وطبعه
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  26. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    الحمزة

    شوفوا اتباعه مسويين لي حريه تعبير فضحوتنا لطم وسلخ
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  27. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    عبدالعزيز//

    لا حول ولا قوة الا بالله اللهم انك ترى وتعلم بشركهم فسلط عليهم اسدا من اسودك يالله
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  28. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    مفقود

    شئء رائع مايقومون به طالما لا يخطئون في حق احد, اعبد ربك كما تشاء وكيف تشاء ومتى تشاء, ولكن لا تفرض علي دينك او مذهبك بالحروب والغزوات
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  29. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    الحمزة

    لو الحسين حي بيرضى باللي يسووووووووونه
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  30. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    اسمرعبر

    ههههه حالتهم صعبة .. شف الأشكال اللي تجيب الهم استغفرالله كنهم طالعين من المقابر
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  31. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 22:55 م
    عدد التعليقات:2294

    توووووونسية

    الطمو الطمو يا مجانين هناك عجوز تلطم على راسها هههههه يمكن مريضة بالقلب وخايفة لا قلبها يوقف طيب الطمي على قلبك مش الطم عندكم مقدس وحلال...!!!
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  32. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    غليص

    شاهت الوجوه وجوه عليها غبرة
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  33. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 22:51 م
    عدد التعليقات:2294

    توووووونسية

    لاحول ولاقوة إلا بالله مجانين والله يلطمو باليمين على جهة القلب أن شاء الله تتوقف قلوبهم ضحكو علينا العالم حرام يسمو مسلمين ***
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  34. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    ااببووححمموودد

    إذا على اللطم فقط .. ما من مشكلة .. المشكلة في المعتقد الشركي المنتشر عندهم .. وسب الصحابة وامهات المؤمنين !!
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  35. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    مساكين مضحوك عليهم من الخبيث الأكبر خامنئي - هم يلطمون والخبيث الأكبر يضحك عليهم - حتى اصبحو مضحكة على مستوى العالم.
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  36. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    وحيد

    كل حياتهم لطم وحزن وسواد حياه كئيبه الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه
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  37. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    طلال

    مذهب تحشيش. . متعة ولطم وخمس وحشيشة المهدي و ينظرون واحد مقفل على نفسة من 1000 سنة 😂😂
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  38. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    حنا للاسف من يساعدهم على نشر

    خرفاتهم للعالم ،،، يعني أنا ويش أستفيد من هذا المقطع ، للاسف لا شي ، هم فقط المستفيدين بأننا نساعدهم على نشر خزعبلاتهم التي لا تمت لدين بصلة .
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  39. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    الصريح جدا

    مجانين وندعو لهم بالشفاء العاجل حرفت افكارهم ايران وخلتهم يعبدون من دون الله اولياء
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  40. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    زائرابوفواز

    اضحكوعلى تويتر وعلقو ايه السنه بعد معركه الموصل ياخوفي على حدودنا الشمالية وحدود الكويت العراق أصحو من النوم ياعرب إيران قادمه
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  41. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    عبدالكريم

    اللطم😂اللطم😂اللطم😂
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  42. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    ذل وهزيمة

    ذل وعار في الارض وهم وغم وبكاء فوق الارض والغاية الاساءة والاسلام بريئ من بكاء على غير عقيدة وتوبة انما بكاء واغاثة معبود وتوسل لامام وانحدار فطري
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  43. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    موضي آل علف

    اللهم لك الحمد والشكر ..بس اشوف البعض ماشارك !.. هل لأنه سني ام عقلاني ام ... ؟؟ اللهم راد ضال الامة الى الحق رداً جميلاً ..
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  44. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    طلال

    شيعة العرب أصبحت كل حياتهم لطم في لطم 😂😂 نايم يلطم يأكل يلطم في السيارة يلطم في الحمام يلطم 😂😂 طاح حظكم 😂
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  45. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    حساوي

    الله يرحم صدام يوم كان الواحد مايلطم الا ببيته من الخوف
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