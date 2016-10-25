بالفيديو : الخطوط الجوية العراقية تعتمد أداء “ اللطميات ” عبر رحلاتها

صحيفة المرصد:تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو مثير لمسافرين عراقيين على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية وهم يؤدون إحدى “اللطميات” الشيعية .
وبحسب الفيديو الذي شاركة الأمير “خالد آل سعود” عبر حسابه بتويتر ، فقد ظهر أحد المسافرين وهو يمسك بسماعة التعليمات الخاصة بمضيفات الطائرة وهو ينشد “اللطمية” وجميع من على متن الطائرة يرددون ما يقول ويلطمون.
وأظهر الفيديو سخرية شديدة من قبل ناشر الفيديو الذي علق عليه قائلا: “تعلن الخطوط الجوية العراقية عن توفير خدمة “لاطم” وقريبا سيتم توفير خدمة “التطبير”..رضاؤكم غايتنا”، مضيفا “شعارنا فوق السحاب لطم وكباب”.
*** شاهدوا مايحدث في " الخطوط الجوية العراقية " *** pic.twitter.com/CUvQMQtTfv
— د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) October 24, 2016
تعليقات ( 45 )
متأملمدةاللطم والحزن ولبس الأسود أربعين يوما من ليلة عاشورا ثم تتوالى المناسبات الحزينة إلى عاشورا القادم وهكذاحياة كلها هم وغم وحزن-المغضوب عليهم والضالين
يح يحعقبال ما تنلطمون في الارض الطمه الاخيره
مودير كبيرالعراق ارض العربده
عُـــــــمـــــــرممكن مسافرين في تاريخ 10محرم وهذه خزعبله من خزعبلاتهم التي لاعلاقه ولاصله لها في اللسلام
بارد الوجه لطم خنبقيه رحاليه عراقيه تلطم لطماعوذ بالله من الشرك والمشركين تركم الاستعانه بالله وستعانو بزينب
بارد الوجه لطم خنبقيه رحاليه عراقيه تلطم لطمتقوس شركيه مخوذه من ايرانيه مجوسيه
كيفالعراق أرض الفتن ( ايران الارهاب تعبث بالعراق منذ 2003 مع امريكا في تمزيق العراق ) حسبنا الله ونعم الوكيل
كيفامريكا افلست عام 2008 ( افلاس 70 بنك ؛ انهيار نصف البورصة ؛ خسائر 11 تريليون دولار بالاسهم ) كلها بدعاء المظلومين في العراق
زوارةووووووووووووووووووول ياكثر هم في التعليقات
اسعيدياليت الدواعش التكفيريون يلطمون مثل العراقيون ولا يقتلون الابرياء واقربائهم
ابوعابدان شاء الله نسمع بسقوط طائراتهم بسبب لطمياتهم
الكاسرتبن لكم ايها القتله
دحوم1مفقود ناقص تكون معهم عاد هم ربعك مايعتاز والتقيه شغاله
الكاسرتبن لكم ايها القتله
دحوم1ياشباب تابعو تعليقات مفقود وانظرو الى اي طايفه ينتمي الله يعز اهل السنه وينتقم من سب عايشه وعمر وعثمان رضي الله عنهم
مفقوداللطم اهون من تفجيرات القاعده واغتيالات الدواغش
دحوم1هههههههه ليش تقولون الخطوط العراقيه هي الخطوط الايرانيه خلاص العراق صار محافظه من محافظات طهران اتحدى اي عراقي يقدر يتخذ قرار بدون اوامر من ايران
ابو سريحتحطوا راسكم ويا راس 37 مليون عراقي معظمهم شيعه والله بتتعبون يابا تخلهم على كيفهم اش تريد بهم اغاتي لكم دينكم ولي دين
الحمدلله على نعمة الاسلامدين ابن سبأ ليس من الاسلام في شيء.
الدب دوبوالله مايحزني الا الحسين رضي الله ماسلم منهم وهو حي وماسلم منهم وهو ميت
معيضطيب يلطمون الي يشبعون
سلامهعندنا الشيلات انتشرت وكادت تتسبب بنعارات وهم الان بداءت تنتشر اللطيمات وسوف تصعد ثم تخف كما خفتت الشيلات كلن حسب لونه وطبعه
الحمزةشوفوا اتباعه مسويين لي حريه تعبير فضحوتنا لطم وسلخ
عبدالعزيز//لا حول ولا قوة الا بالله اللهم انك ترى وتعلم بشركهم فسلط عليهم اسدا من اسودك يالله
مفقودشئء رائع مايقومون به طالما لا يخطئون في حق احد, اعبد ربك كما تشاء وكيف تشاء ومتى تشاء, ولكن لا تفرض علي دينك او مذهبك بالحروب والغزوات
الحمزةلو الحسين حي بيرضى باللي يسووووووووونه
اسمرعبرههههه حالتهم صعبة .. شف الأشكال اللي تجيب الهم استغفرالله كنهم طالعين من المقابر
عدد التعليقات:2294
توووووونسيةالطمو الطمو يا مجانين هناك عجوز تلطم على راسها هههههه يمكن مريضة بالقلب وخايفة لا قلبها يوقف طيب الطمي على قلبك مش الطم عندكم مقدس وحلال...!!!
غليصشاهت الوجوه وجوه عليها غبرة
عدد التعليقات:2294
توووووونسيةلاحول ولاقوة إلا بالله مجانين والله يلطمو باليمين على جهة القلب أن شاء الله تتوقف قلوبهم ضحكو علينا العالم حرام يسمو مسلمين ***
ااببووححممووددإذا على اللطم فقط .. ما من مشكلة .. المشكلة في المعتقد الشركي المنتشر عندهم .. وسب الصحابة وامهات المؤمنين !!
😎مرصداوي عنيد😎مساكين مضحوك عليهم من الخبيث الأكبر خامنئي - هم يلطمون والخبيث الأكبر يضحك عليهم - حتى اصبحو مضحكة على مستوى العالم.
وحيدكل حياتهم لطم وحزن وسواد حياه كئيبه الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه
طلالمذهب تحشيش. . متعة ولطم وخمس وحشيشة المهدي و ينظرون واحد مقفل على نفسة من 1000 سنة 😂😂
حنا للاسف من يساعدهم على نشرخرفاتهم للعالم ،،، يعني أنا ويش أستفيد من هذا المقطع ، للاسف لا شي ، هم فقط المستفيدين بأننا نساعدهم على نشر خزعبلاتهم التي لا تمت لدين بصلة .
الصريح جدامجانين وندعو لهم بالشفاء العاجل حرفت افكارهم ايران وخلتهم يعبدون من دون الله اولياء
زائرابوفوازاضحكوعلى تويتر وعلقو ايه السنه بعد معركه الموصل ياخوفي على حدودنا الشمالية وحدود الكويت العراق أصحو من النوم ياعرب إيران قادمه
عبدالكريماللطم😂اللطم😂اللطم😂
ذل وهزيمةذل وعار في الارض وهم وغم وبكاء فوق الارض والغاية الاساءة والاسلام بريئ من بكاء على غير عقيدة وتوبة انما بكاء واغاثة معبود وتوسل لامام وانحدار فطري
موضي آل علفاللهم لك الحمد والشكر ..بس اشوف البعض ماشارك !.. هل لأنه سني ام عقلاني ام ... ؟؟ اللهم راد ضال الامة الى الحق رداً جميلاً ..
طلالشيعة العرب أصبحت كل حياتهم لطم في لطم 😂😂 نايم يلطم يأكل يلطم في السيارة يلطم في الحمام يلطم 😂😂 طاح حظكم 😂
حساويالله يرحم صدام يوم كان الواحد مايلطم الا ببيته من الخوف