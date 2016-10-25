فيصل القاسم : كل الاحتجاجات على وحشية روسيا في سوريا “ضحك على الذقون”

صحيفة المرصد:قال الاعلامي السوري فيصل القاسم ، إن الاحتجاجات الأوروبية والدولية الأخيرة، على جرائم روسيا في سورية، لا قيمة لها، وأنها ضحك على الذقون.
وأشار القاسم في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، إلى أن العلاقة بين اسرائيل وروسيا، طالما كانت سمن على عسل، فالنظام السوري ووحشية حلفاءه لا تضرها الاجتماعات ولا البيانات الدولية شديدة اللهجة.
تعليقات ( 9 )
عبدالله السيفصحيح كلامه١٠٠٪بل انهم يتقربون الى الله بقتل اخواننا السوريين حسبي الله على ايران وبشار وروسيا
إستشاري صحالله أعلم بمراده هذا الحرب ماهو تأويلها لكن مايلوح في الأفق إذا وصل كل شيء حده ستتحد العرب ضد العدوان الروسي ثم تتغير الأفكار .مايدور غير عادي .
إستشاري صحالله أعلم بمراده هذا الحرب ماهو تأويلها لكن مايلوح في الأفق إذا وصل كل شيء حده ستتحد العرب ضد العدوان الروسي ثم تتغير الأفكار .مايدور غير عادي .
عبدالعزيز//الغريب انه لا يوجد مظاهره واحده لما يحصل بحلب شئ عجيب اللهم انصر اخواننا بسوريا اللهم اهلك روسيا وايران وبشار يالله اللهم فرحنا بما يسرنا ياكريم
عدد التعليقات:2294
توووووونسيةاللهم انصر السنة والجماعة في العراق وسوريا يارب وأهلك المعتدي
مريمافضل انواع السمك الكنعد والهامور
موضي آل علفهي نوع من السرنمة والتخدير لاطالة أمد التمدد والاندياح والتوسع و...
طيب عارفين هذي السوالفطيب ايش المطلوب ؟؟؟
حساويحكم القوي على الضعيف شئت ام ابيت يابو قاسم