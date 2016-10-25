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فيصل القاسم : كل الاحتجاجات على وحشية روسيا في سوريا “ضحك على الذقون”

25 أكتوبر, 2016 , 22:34 م
فيصل القاسم : كل الاحتجاجات على وحشية روسيا في سوريا “ضحك على الذقون”
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صحيفة المرصد:قال الاعلامي السوري فيصل القاسم ، إن الاحتجاجات الأوروبية والدولية الأخيرة، على جرائم روسيا في سورية، لا قيمة لها، وأنها ضحك على الذقون.

وأشار القاسم في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، إلى أن العلاقة بين اسرائيل وروسيا، طالما كانت سمن على عسل، فالنظام السوري ووحشية حلفاءه لا تضرها الاجتماعات ولا البيانات الدولية شديدة اللهجة.

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تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    عبدالله السيف

    صحيح كلامه١٠٠٪بل انهم يتقربون الى الله بقتل اخواننا السوريين حسبي الله على ايران وبشار وروسيا
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  2. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 23:07 م

    إستشاري صح

    الله أعلم بمراده هذا الحرب ماهو تأويلها لكن مايلوح في الأفق إذا وصل كل شيء حده ستتحد العرب ضد العدوان الروسي ثم تتغير الأفكار .مايدور غير عادي .
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  3. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 23:06 م

    إستشاري صح

    الله أعلم بمراده هذا الحرب ماهو تأويلها لكن مايلوح في الأفق إذا وصل كل شيء حده ستتحد العرب ضد العدوان الروسي ثم تتغير الأفكار .مايدور غير عادي .
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  4. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    عبدالعزيز//

    الغريب انه لا يوجد مظاهره واحده لما يحصل بحلب شئ عجيب اللهم انصر اخواننا بسوريا اللهم اهلك روسيا وايران وبشار يالله اللهم فرحنا بما يسرنا ياكريم
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  5. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 22:57 م
    عدد التعليقات:2294

    توووووونسية

    اللهم انصر السنة والجماعة في العراق وسوريا يارب وأهلك المعتدي
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  6. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    مريم

    افضل انواع السمك الكنعد والهامور
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  7. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 22:48 م

    موضي آل علف

    هي نوع من السرنمة والتخدير لاطالة أمد التمدد والاندياح والتوسع و...
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  8. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    طيب عارفين هذي السوالف

    طيب ايش المطلوب ؟؟؟
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  9. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 22:38 م

    حساوي

    حكم القوي على الضعيف شئت ام ابيت يابو قاسم
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