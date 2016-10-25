فيصل القاسم : كل الاحتجاجات على وحشية روسيا في سوريا “ضحك على الذقون”

صحيفة المرصد:قال الاعلامي السوري فيصل القاسم ، إن الاحتجاجات الأوروبية والدولية الأخيرة، على جرائم روسيا في سورية، لا قيمة لها، وأنها ضحك على الذقون.

وأشار القاسم في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، إلى أن العلاقة بين اسرائيل وروسيا، طالما كانت سمن على عسل، فالنظام السوري ووحشية حلفاءه لا تضرها الاجتماعات ولا البيانات الدولية شديدة اللهجة.