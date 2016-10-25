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بعد تصريح “التويجري” بإفلاس المملكة.. وزير المالية يوضح الحقيقة !

25 أكتوبر, 2016 , 23:10 م
بعد تصريح “التويجري” بإفلاس المملكة.. وزير المالية يوضح الحقيقة !
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صحيفة المرصد: قال وزير المالية، الدكتور إبراهيم العساف، إن المملكة تواجه التحديات الاقتصادية والمالية سواء داخل المملكة أو خارجها وهى في مركز “قوة” على الصعيد المالي والنقدي، مبيناً أن الإجراءات الحكومية المتخذة ستخفف الضغط على الموازنة والنمو الاقتصادي، واصفًا النظام المصرفي بأنه قوي وذو مؤشرات سلامة متينة.

وأوضح العساف أن المؤسسات المالية في المملكة لا تزال محافظةً على مرونتها، إذ لا تزال المصارف تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيًّا من كفاية رأس المال ونسب السيولة، على الرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام.

وتوقّع وزير المالية أن يخف الضغط على العجز الحكومي نتيجة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، والإجراءات التي اتخذتها مختلف الأجهزة الحكومية ومنها وزارة المالية ومؤسسة النقد، حيث نجحت هذه الإجراءات المتخذة في خفض الضغط الذي يعيق النمو الاقتصادي.



تعليقات ( 32 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 32
    26 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    عسكري متقاعد فقير غلبان وراتبه التقاعدي الفان

    السؤال الذي يسدح نفسه .. دخل المملكة من البترول والذهب والنحاس والغاز والهواء المضغوط والحديد والالمنيوم إلخ منذ 80 عام اين هو وبجيب من ...؟!
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  2. 31
    26 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    الحمدالله والشكرله . والله ثم والله اننا بالف خير . انضروا للدول التي حولنا وتعرفون الفرق . اللهم ادمها نعمه وحفضها من الزوال .
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  3. 30
    26 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    ابو محمد السيد

    فنزويلا اكبر مصدر للنفط عندها انهيار اقتصادي رهيب وسوف تلحقها بعد قليل المانيا بإنهيار اكبر بنك لديها الله يحفظ بلادنا والمسلمين نحن في فتن آخر الزمان
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  4. 29
    26 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    صلفيق الخريصي

    الحمد لله امورنا طيبة على كثر مايواجه دولتنا اعزها الله من مشاكل من جميع الاتجاهات
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  5. 28
    26 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    عمر

    مخالف
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  6. 27
    26 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    ضمير الناس

    هناك مصطلحات عبث الزمان بهاومفروض على استخدامهاضريبه مثل تاريخي*** استراتيجي*** تميز***قيادي***افلاس***طالب علم***فلسفه***وغيرها
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  7. 26
    26 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    سعد

    نجحت هذه الإجراءات المتخذة في خفض الضغط الذي يعيق النمو الاقتصادي.. هاذاا مانتمناه لاكن لايكون علي حساب المواطن الغلبان وكل هاالاجراءات المتخذة من جيب
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  8. 25
    26 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    السدغاني

    طيب مادام الوضع الاقتصادي ممتاز ولا خوف عليه ...فلماذا الغيت العلاوات والبدلات وأصبح عدد الرواتب في عام 1438احدى عشر راتبا بدلا من 12راتب .
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  9. 24
    26 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    ضمير الناس

    الفقيريوم يقول مفلس يقولهامن باب المبالغه فالكلمه اقتصادياًلاتستخدم الابحراسه مشدده ممايدل على ضعف كفاءة مسؤول التخطيط***
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  10. 23
    26 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    جنوبية..🌻🌻

    بختصر كلامه في كلمتين يقول أمورنا المالية زينة ويوم شالو البدلات صارت ازين وان شاء الله بتحسن أكثر ويصير في موازنة للميزانية ماعد في ضرر علينا
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  11. 22
    25 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    العويد

    ماعاد التبرير يهم كل ذي عقل يعرف مكمن الخلل
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  12. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    يقول المثل : ( جاء يكحلها عماها ) هذا حالنا من زمان من سيء إلى أسوأ .
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  13. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    زائر

    نحمد الله على الخير والنعمه الله لا يغيير علينا حسبة بدوي عشره مليون برميل * 365 يوم * 45 دولار * 3.75 =615,973,500,000 ريال غير الدخل غير النفطي
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  14. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    علي العمري

    سوال. اليمن. هل اعلان. افلاسه. او سوريه. هل. إعلاناته افلاسه. وربي. شي. غير. وكلام. ما يدخل. العقل
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  15. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    خليف

    سؤال يسدح نفسه .. وين راحت فلوس البترول ف السنوات السابقه .. اين ذهب المال العام من تصرف فيه وبعزقه وخلانا بعد ثلاث سنوات نواجه الافلاس
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  16. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    عبد الرحمن ولماذا لم يرد على التويجري في نفس البرنامج ؟!!! - علشان ماحصل ملف الموازنه
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  17. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    عبد الرحمن

    ولماذا لم يرد على التويجري في نفس البرنامج ؟!!!
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  18. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    الرأي العام

    العراق و ليبيا ومصر سوريا اليمن بل معظم الدول العربية لديها مشاكل لكن لم يصرح احد بالإفلاس ارحموا عقولنا
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  19. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    ابو منصور

    شوفوا.الوزير العرج،ونائب الوزير التويجري قالا ما تلقناه مدفوعان من.لجس نبض المواطن..وأمام ردة الفعل القوية الغير متوقعة .دفع وزير المالية للتهدئة
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  20. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    علي العمري

    وربي. ما اعرف. ايش. قال. نبغه واخد يترجم. الله يسعده
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  21. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    كيف

    بقاله هي تفلس خلال ثلاث سنوات !!!!
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  22. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    محمد

    وانا اقول بطلو الاستخفاف بالمواطنين واحترموا عقولهم من الاكاذيب قاعدين نعرف عن كل شي عنا في ارضنا وبلدنا من برا واحنا اولى بمعرفتها من جوا
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  23. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    خالد الزهراني

    اتحدى احد يفهم شي من كلامه
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  24. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    تحليل منطقي، حنا ليس من كوكب اخر

    وكلام وزير الاقتصاد لم يأتي من فراغ ، حنا متواجدين في 4 ملفات إقليمية كبيرة،من غير الاستحقاقات المحلية لذلك خلونا منطقين ، والحمدلله على الأمن والنعمة
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  25. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 23:21 م
    عدد التعليقات:14844

    قلم الحقيقه

    حديث وزير المالية لامس أطراف حديث التويجري الذي لم يتكلم من فراغ وانما من حقائق ووقائع وشهادات ذات دلالات مؤكدة.
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  26. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    سمو

    مخالف
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  27. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    رقع يا مرقع

    كلا انشائي لا يسمن و لا يغني من جوع الحل مكافحة الفساد و محاربة الهدر المالي و خلو المواطن في حاله.
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  28. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    غبي

    من زمان اقتصادنا متين يامعالي الوزير بس توفير العلاوة السنوية وحرمان الموظفين يثير تساؤلات هل اثرها كبير ال اثنين مليار علاوات علي الميزانية
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  29. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    خط

    وين الخطط الخطة الخماسية وغيرها اللي نسمع عنها
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  30. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    القصيم داري

    حسبي على سايق الستين فرق محب من أحبابه أقفا بخلي كحيل العين
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  31. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 23:13 م

    وجهة نظر

    كل وزير يفتي من راسه .. ليش سكت ي وزير الماليه وما رديت عليه في نفس الحلقه .. انت وزير الماليه المفروض السؤال هذا انت اللي تجاوب عليه
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  32. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 23:12 م

    اوباما

    شهاب الدين اضرط من اخيه
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