بعد تصريح “التويجري” بإفلاس المملكة.. وزير المالية يوضح الحقيقة !

صحيفة المرصد: قال وزير المالية، الدكتور إبراهيم العساف، إن المملكة تواجه التحديات الاقتصادية والمالية سواء داخل المملكة أو خارجها وهى في مركز “قوة” على الصعيد المالي والنقدي، مبيناً أن الإجراءات الحكومية المتخذة ستخفف الضغط على الموازنة والنمو الاقتصادي، واصفًا النظام المصرفي بأنه قوي وذو مؤشرات سلامة متينة.

وأوضح العساف أن المؤسسات المالية في المملكة لا تزال محافظةً على مرونتها، إذ لا تزال المصارف تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيًّا من كفاية رأس المال ونسب السيولة، على الرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام.

وتوقّع وزير المالية أن يخف الضغط على العجز الحكومي نتيجة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، والإجراءات التي اتخذتها مختلف الأجهزة الحكومية ومنها وزارة المالية ومؤسسة النقد، حيث نجحت هذه الإجراءات المتخذة في خفض الضغط الذي يعيق النمو الاقتصادي.