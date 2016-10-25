بعد تصريح “التويجري” بإفلاس المملكة.. وزير المالية يوضح الحقيقة !

صحيفة المرصد: قال وزير المالية، الدكتور إبراهيم العساف، إن المملكة تواجه التحديات الاقتصادية والمالية سواء داخل المملكة أو خارجها وهى في مركز “قوة” على الصعيد المالي والنقدي، مبيناً أن الإجراءات الحكومية المتخذة ستخفف الضغط على الموازنة والنمو الاقتصادي، واصفًا النظام المصرفي بأنه قوي وذو مؤشرات سلامة متينة.
وأوضح العساف أن المؤسسات المالية في المملكة لا تزال محافظةً على مرونتها، إذ لا تزال المصارف تتمتع بمستويات مرتفعة نسبيًّا من كفاية رأس المال ونسب السيولة، على الرغم من بعض الضغوط على السيولة على مستوى النظام بشكل عام.
وتوقّع وزير المالية أن يخف الضغط على العجز الحكومي نتيجة إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، والإجراءات التي اتخذتها مختلف الأجهزة الحكومية ومنها وزارة المالية ومؤسسة النقد، حيث نجحت هذه الإجراءات المتخذة في خفض الضغط الذي يعيق النمو الاقتصادي.
تعليقات ( 32 )
عسكري متقاعد فقير غلبان وراتبه التقاعدي الفانالسؤال الذي يسدح نفسه .. دخل المملكة من البترول والذهب والنحاس والغاز والهواء المضغوط والحديد والالمنيوم إلخ منذ 80 عام اين هو وبجيب من ...؟!
ابو محمد السيدفنزويلا اكبر مصدر للنفط عندها انهيار اقتصادي رهيب وسوف تلحقها بعد قليل المانيا بإنهيار اكبر بنك لديها الله يحفظ بلادنا والمسلمين نحن في فتن آخر الزمان
صلفيق الخريصيالحمد لله امورنا طيبة على كثر مايواجه دولتنا اعزها الله من مشاكل من جميع الاتجاهات
عمرمخالف
ضمير الناسهناك مصطلحات عبث الزمان بهاومفروض على استخدامهاضريبه مثل تاريخي*** استراتيجي*** تميز***قيادي***افلاس***طالب علم***فلسفه***وغيرها
سعدنجحت هذه الإجراءات المتخذة في خفض الضغط الذي يعيق النمو الاقتصادي.. هاذاا مانتمناه لاكن لايكون علي حساب المواطن الغلبان وكل هاالاجراءات المتخذة من جيب
السدغانيطيب مادام الوضع الاقتصادي ممتاز ولا خوف عليه ...فلماذا الغيت العلاوات والبدلات وأصبح عدد الرواتب في عام 1438احدى عشر راتبا بدلا من 12راتب .
ضمير الناسالفقيريوم يقول مفلس يقولهامن باب المبالغه فالكلمه اقتصادياًلاتستخدم الابحراسه مشدده ممايدل على ضعف كفاءة مسؤول التخطيط***
جنوبية..🌻🌻بختصر كلامه في كلمتين يقول أمورنا المالية زينة ويوم شالو البدلات صارت ازين وان شاء الله بتحسن أكثر ويصير في موازنة للميزانية ماعد في ضرر علينا
العويدماعاد التبرير يهم كل ذي عقل يعرف مكمن الخلل
زائرنحمد الله على الخير والنعمه الله لا يغيير علينا حسبة بدوي عشره مليون برميل * 365 يوم * 45 دولار * 3.75 =615,973,500,000 ريال غير الدخل غير النفطي
علي العمريسوال. اليمن. هل اعلان. افلاسه. او سوريه. هل. إعلاناته افلاسه. وربي. شي. غير. وكلام. ما يدخل. العقل
خليفسؤال يسدح نفسه .. وين راحت فلوس البترول ف السنوات السابقه .. اين ذهب المال العام من تصرف فيه وبعزقه وخلانا بعد ثلاث سنوات نواجه الافلاس
عبد الرحمنولماذا لم يرد على التويجري في نفس البرنامج ؟!!!
الرأي العامالعراق و ليبيا ومصر سوريا اليمن بل معظم الدول العربية لديها مشاكل لكن لم يصرح احد بالإفلاس ارحموا عقولنا
ابو منصورشوفوا.الوزير العرج،ونائب الوزير التويجري قالا ما تلقناه مدفوعان من.لجس نبض المواطن..وأمام ردة الفعل القوية الغير متوقعة .دفع وزير المالية للتهدئة
علي العمريوربي. ما اعرف. ايش. قال. نبغه واخد يترجم. الله يسعده
كيفبقاله هي تفلس خلال ثلاث سنوات !!!!
محمدوانا اقول بطلو الاستخفاف بالمواطنين واحترموا عقولهم من الاكاذيب قاعدين نعرف عن كل شي عنا في ارضنا وبلدنا من برا واحنا اولى بمعرفتها من جوا
خالد الزهرانياتحدى احد يفهم شي من كلامه
تحليل منطقي، حنا ليس من كوكب اخروكلام وزير الاقتصاد لم يأتي من فراغ ، حنا متواجدين في 4 ملفات إقليمية كبيرة،من غير الاستحقاقات المحلية لذلك خلونا منطقين ، والحمدلله على الأمن والنعمة
عدد التعليقات:14844
قلم الحقيقهحديث وزير المالية لامس أطراف حديث التويجري الذي لم يتكلم من فراغ وانما من حقائق ووقائع وشهادات ذات دلالات مؤكدة.
سمومخالف
رقع يا مرقعكلا انشائي لا يسمن و لا يغني من جوع الحل مكافحة الفساد و محاربة الهدر المالي و خلو المواطن في حاله.
غبيمن زمان اقتصادنا متين يامعالي الوزير بس توفير العلاوة السنوية وحرمان الموظفين يثير تساؤلات هل اثرها كبير ال اثنين مليار علاوات علي الميزانية
خطوين الخطط الخطة الخماسية وغيرها اللي نسمع عنها
القصيم داريحسبي على سايق الستين فرق محب من أحبابه أقفا بخلي كحيل العين
وجهة نظركل وزير يفتي من راسه .. ليش سكت ي وزير الماليه وما رديت عليه في نفس الحلقه .. انت وزير الماليه المفروض السؤال هذا انت اللي تجاوب عليه
اوباماشهاب الدين اضرط من اخيه