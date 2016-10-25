بالصور: يمني يعفو عن مواطن قتل ابنه بجازان

صحيفة المرصد : أكد مهدي قايد والد القتيل اليمني أن تدخل وشفاعة الأمير محمد بن ناصر ين عبدالعزيز أمير منطقة جازان كان له الأثر الكبير في تنازلنا عن قاتل إبننا المواطن السعودي مفرح المالكي لوجه الله تعالى تقديرا للمواقف المشرفة للمملكة وقادتها تجاه اليمن كما أن جهود مشايخ أهالي فيفا وخولان بالجانبين السعودي واليمني وجهود مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي للسعي الإصلاح والتوفيق بين الأسرتين سبب رئيسي في الصلح وبين مدير شرطة جازان اللواء ناصر الدويسي خلال لقاءه بذوي القتيل وأولياء الدم عن شكره لهك على تجاوبهم ونبلهم وكرمهم بعتق رقبة الجاني احتساباً لرضا المولى وتقرباً إليه جل وعلا، داعيا الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم مؤكدا عمق الترابط بين أبناء القبائل والمناطق الحدودية بين البلدين. وكذلك العلاقات الوطيدة والأخوية بين الشعبين الشقيقين السعودي واليمني حيث تجمع البلدين علاقة الجار والقربى.

ووفقا لصحيفة الرياض ثمن الدويسي دور مشائخ وأعيان قبائل فيفا وبني مالك يتقدمهم الشيخ علي بن سلمان الهمامي الفيفي ومشايخ ذوي القتيل من الجانب اليمني بالسعي الدؤوب في إنهاء الخلافات والصلح بين أسرتي الجاني والمجني عليه.