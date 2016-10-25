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بالصور: يمني يعفو عن مواطن قتل ابنه بجازان

25 أكتوبر, 2016 , 23:21 م
بالصور: يمني يعفو عن مواطن قتل ابنه بجازان
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صحيفة المرصد : أكد مهدي قايد والد القتيل اليمني أن تدخل وشفاعة الأمير محمد بن ناصر ين عبدالعزيز أمير منطقة جازان كان له الأثر الكبير في تنازلنا عن قاتل إبننا المواطن السعودي مفرح المالكي لوجه الله تعالى تقديرا للمواقف المشرفة للمملكة وقادتها تجاه اليمن كما أن جهود مشايخ أهالي فيفا وخولان بالجانبين السعودي واليمني وجهود مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي للسعي الإصلاح والتوفيق بين الأسرتين سبب رئيسي في الصلح وبين مدير شرطة جازان اللواء ناصر الدويسي خلال لقاءه بذوي القتيل وأولياء الدم عن شكره لهك على تجاوبهم ونبلهم وكرمهم بعتق رقبة الجاني احتساباً لرضا المولى وتقرباً إليه جل وعلا، داعيا الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم مؤكدا عمق الترابط بين أبناء القبائل والمناطق الحدودية بين البلدين. وكذلك العلاقات الوطيدة والأخوية بين الشعبين الشقيقين السعودي واليمني حيث تجمع البلدين علاقة الجار والقربى.

ووفقا لصحيفة الرياض ثمن الدويسي دور مشائخ وأعيان قبائل فيفا وبني مالك يتقدمهم الشيخ علي بن سلمان الهمامي الفيفي ومشايخ ذوي القتيل من الجانب اليمني بالسعي الدؤوب في إنهاء الخلافات والصلح بين أسرتي الجاني والمجني عليه.

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تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    زوارة

    من احيا نفس فكانما احيا الناس جميعا
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  2. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    طبعا تعرفون الفرق بين نكهة القهوة الهررية والقهوة البرية كان وااضح انها هررية وليست برية . وبس
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  3. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    زائر

    العفو من شيم الكرام وثوابه عند الله عظيم رحمه الله قريبكم وهذا النموذج هو من ابناء اليمن الحرار والشرفاء جزاك الله خير الجزاء وهني لك بعتق رقبه مسلم .
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  4. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    بعد شهر لنفس المحل اشتري آثاري اليماني سافر هذي السالفة برمضان ايام الهدنة راح ديرته لقيت مصري غشني عطاني بن هرري ويقول بري لما طبختها ريحتها عاااديه
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  5. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    بالحارة . تابع
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  6. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    فيه يمنيين شرفاء لازال .. مرة رحت اشتري من محل محامص شهير وكبير كنت أبغى قهوة برية شريتها كان البايع يماني فعلاً كانت قهوة خيال ريحتها😍توصل لآخر بيت
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  7. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 23:47 م

    قاطع اشارة

    رحم الله القتيل واسكنه فسيح جناته والله يعفو عنه وعن القاتل المعفو عنه وجزا الله الاخ اليمني خيرا عن عفوة لعل الله يعفو عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون
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  8. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 23:38 م

    نواف

    أكيد بدون ولا ريال واحد
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  9. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    الصقيري نايف

    الله يجزاهم خير ويكثر من امثالهم هذهي الرجوله وإلا فلا
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  10. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 23:27 م

    الدب دوب

    شئ يثلج الصدر الله يديم المحبه بين المسلمين
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  11. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    الدب دوب

    الله يديم المحبه بين العرب والمسلمين بيجونك الحينه الرو بيسوون فتنه هههههه كانهم هم اصحاب الشان احذروهم
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  12. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    طير حوران

    ماقصر اليمني على الرغم انه مقيم واكيد حالته بسيطه والسعوديين يعفون بالملايين ويقولون لوجه الله
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