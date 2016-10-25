  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

مصرع مسؤول عمليات صواريخ الحوثي التي يطلقها على جازان

25 أكتوبر, 2016 , 23:38 م
مصرع مسؤول عمليات صواريخ الحوثي التي يطلقها على جازان
  • 993
  • 10
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: قُتل ‏مسؤول إطلاق الصواريخ على منطقة جازان في مليشيا الحوثي وصالح “محمد يحيى ناصر الكعيت” في غارة جوية مع عدد من مرافقيه في جبل مرّان بصعدة اليمنية بحسب موقع سبق.

وكان الحوثيون قد خرقوا الهدنة الأخيرة رغم التزام التحالف، مارسوا اعتداءاتهم على الشريط الحدودي في محاولات اختراق، وإطلاق صواريخ كاتيوشا على المدنيين من سكان القرى الحدودية بمنطقة جازان.



تعليقات ( 10 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    عبدالله بن مسعود

    الله يخذلهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    زوارة

    ويضحك على خيبته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    وفاة جرذ من الجرذان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    متابع

    مصرع احد نعاج ايران
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 23:51 م

    حاتم الطائي

    قذر وراح في شر اعماله . وبقية عيال الخميني العبيد ستاتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 23:50 م

    موضي آل علف

    يجب ان تقطع راس الافعى الموجودة ف طهران والبقاع أو دمشق ..ولن اقول ف موسكو ولوس الاموس !!..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 23:49 م

    طير حوران

    سلمت جازان وكل حدود بلادنا من الاعداء والعابثين ونحن فدا للوطن . سلمت ايادي قواتنا والنصر باذن الله لهم .وعلى المعتدي والمجوس تدور الدوائر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 23:48 م

    زمن الذكريات

    جرذ حوثي الله لا يرحمه في حريق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 23:47 م

    فار الفأر ورأسه يتدحرج

    كفووووو تسلم الايادي ادعسوهم.. ولا عزاء للاذناب الخونه الذين ولائهم لايران وعمائمها وحوزاتها مالكم لمخططاتكم الا الدعس .. سلمت بلاد الحرمين من كل شر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 23:40 م

    دروجبا

    خنبوقه احسن الله عزائك يالاخونجي الرافضي فطس من صقور سلمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم