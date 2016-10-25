مصرع مسؤول عمليات صواريخ الحوثي التي يطلقها على جازان

صحيفة المرصد: قُتل ‏مسؤول إطلاق الصواريخ على منطقة جازان في مليشيا الحوثي وصالح “محمد يحيى ناصر الكعيت” في غارة جوية مع عدد من مرافقيه في جبل مرّان بصعدة اليمنية بحسب موقع سبق.

وكان الحوثيون قد خرقوا الهدنة الأخيرة رغم التزام التحالف، مارسوا اعتداءاتهم على الشريط الحدودي في محاولات اختراق، وإطلاق صواريخ كاتيوشا على المدنيين من سكان القرى الحدودية بمنطقة جازان.