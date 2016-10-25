مصرع مسؤول عمليات صواريخ الحوثي التي يطلقها على جازان

صحيفة المرصد: قُتل مسؤول إطلاق الصواريخ على منطقة جازان في مليشيا الحوثي وصالح “محمد يحيى ناصر الكعيت” في غارة جوية مع عدد من مرافقيه في جبل مرّان بصعدة اليمنية بحسب موقع سبق.
وكان الحوثيون قد خرقوا الهدنة الأخيرة رغم التزام التحالف، مارسوا اعتداءاتهم على الشريط الحدودي في محاولات اختراق، وإطلاق صواريخ كاتيوشا على المدنيين من سكان القرى الحدودية بمنطقة جازان.
تعليقات ( 10 )
عبدالله بن مسعودالله يخذلهم
زوارةويضحك على خيبته
متابعمصرع احد نعاج ايران
حاتم الطائيقذر وراح في شر اعماله . وبقية عيال الخميني العبيد ستاتي
موضي آل علفيجب ان تقطع راس الافعى الموجودة ف طهران والبقاع أو دمشق ..ولن اقول ف موسكو ولوس الاموس !!..
طير حورانسلمت جازان وكل حدود بلادنا من الاعداء والعابثين ونحن فدا للوطن . سلمت ايادي قواتنا والنصر باذن الله لهم .وعلى المعتدي والمجوس تدور الدوائر
زمن الذكرياتجرذ حوثي الله لا يرحمه في حريق
فار الفأر ورأسه يتدحرجكفووووو تسلم الايادي ادعسوهم.. ولا عزاء للاذناب الخونه الذين ولائهم لايران وعمائمها وحوزاتها مالكم لمخططاتكم الا الدعس .. سلمت بلاد الحرمين من كل شر
دروجباخنبوقه احسن الله عزائك يالاخونجي الرافضي فطس من صقور سلمان