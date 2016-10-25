بالفيديو: عمالة وافدة تحضر وجبات مطعم في دورات مياه سكنهم الخاص بالأفلاج

صحيفة المرصد : تداول نشطاء مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مخالفات لعمالة وافدة تجهز الوجبات الغذائية لأحد المطاعم في سكنهم الخاص وفي ظروف صحية وبيئية سيئة تعمل في أحد المطاعم .
وقامت فرق صحة البيئة بضبط المخالفات من تحضير أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دورات مياه و تخزين مواد غذائية أخرى في أماكن ملوثة و صادرت الفرق المواد الغذائية المخالفة المضبوطة و الأواني المستخدمة لاتخاذ اللازم تجاه العمالة الوافدة وتطبيق المخالفات والغرامات النظامية بحقهم.
تعليقات ( 11 )
الله اعلمأتوقع انهم عمالة يمنية او بنقالية . لكن أتوقع وبشده انهم يمنين
زوارةوش ذا القرف الله يكرم النعمه
سلامهصارت مكررة والمخالفه معرفه 1000ريال وتعهد وكنهم بيطبقون التعهد وثاني مرو سوف بتخذون حذرهم وستمرون ابو طبيع ميخلي طبعه
عدد التعليقات:4189
العنيديعني نتمنى ان نسمع مثل هالاخبار مع سجن وتسفير وشطب وعدم ممارسه اي نشاط تجاري لمن يسوي مثل كذا ،، حدهم غرامه تعهد !! والله قهر
عدد التعليقات:4189
العنيدكل ما حاولت إقناع نفسي بأنني لست في قمة الذكاء ... ثبت لي العكس تمامآ ...👍👍
حاط رجله من الأياممخالفات و غرامات طيب وبعدين ؟ يعني ترحيل مافي ؟ وانا اقول ليه الاجانب ماضربوا حساب للانظمة !!!
سلمانإلغاء السجل وإغلاق المحل نهائياً . وغرامه ماليه على الكفيل . وخروج نهائي للعماله وعدم دخول المملكه . هذا من أبسط حقوق للمواطنين اللى أكلو من عنده .
عدد التعليقات:4189
العنيدنصيحة:لا تأكل السلطات او الخضار المعدة خارج المنزل الا في فنادق الخمسة نجوم،..كي لا ترى النجوم تلتف حول راسك لا قدر الله (( والشاطر فيكم يفهم ))
زائرالسعودي بنسبة لهم بنك فلوس.. بعدين الأجانب نادرا جدا مايشترون من المطعم
متابعهالاجانب خربو البلد
زمن الذكرياتاجنبي ماهمه نظافه اهم شي كيف يحصل على الريال وغيره كثير جدا