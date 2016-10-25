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بالفيديو: عمالة وافدة تحضر وجبات مطعم في دورات مياه سكنهم الخاص بالأفلاج

25 أكتوبر, 2016 , 23:52 م
بالفيديو: عمالة وافدة تحضر وجبات مطعم في دورات مياه سكنهم الخاص بالأفلاج
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صحيفة المرصد : تداول نشطاء مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مخالفات لعمالة وافدة تجهز الوجبات الغذائية لأحد المطاعم في سكنهم الخاص وفي ظروف صحية وبيئية سيئة تعمل في أحد المطاعم .

وقامت فرق صحة البيئة بضبط المخالفات من تحضير أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دورات مياه و تخزين مواد غذائية أخرى في أماكن ملوثة و صادرت الفرق المواد الغذائية المخالفة المضبوطة و الأواني المستخدمة لاتخاذ اللازم تجاه العمالة الوافدة وتطبيق المخالفات والغرامات النظامية بحقهم.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    الله اعلم

    أتوقع انهم عمالة يمنية او بنقالية . لكن أتوقع وبشده انهم يمنين
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  2. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 0:21 ص

    زوارة

    وش ذا القرف الله يكرم النعمه
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  3. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    سلامه

    صارت مكررة والمخالفه معرفه 1000ريال وتعهد وكنهم بيطبقون التعهد وثاني مرو سوف بتخذون حذرهم وستمرون ابو طبيع ميخلي طبعه
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  4. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص
    عدد التعليقات:4189

    العنيد

    يعني نتمنى ان نسمع مثل هالاخبار مع سجن وتسفير وشطب وعدم ممارسه اي نشاط تجاري لمن يسوي مثل كذا ،، حدهم غرامه تعهد !! والله قهر
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  5. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص
    عدد التعليقات:4189

    العنيد

    كل ما حاولت إقناع نفسي بأنني لست في قمة الذكاء ... ثبت لي العكس تمامآ ...👍👍
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  6. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    حاط رجله من الأيام

    مخالفات و غرامات طيب وبعدين ؟ يعني ترحيل مافي ؟ وانا اقول ليه الاجانب ماضربوا حساب للانظمة !!!
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  7. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    سلمان

    إلغاء السجل وإغلاق المحل نهائياً . وغرامه ماليه على الكفيل . وخروج نهائي للعماله وعدم دخول المملكه . هذا من أبسط حقوق للمواطنين اللى أكلو من عنده .
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  8. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص
    عدد التعليقات:4189

    العنيد

    نصيحة:لا تأكل السلطات او الخضار المعدة خارج المنزل الا في فنادق الخمسة نجوم،..كي لا ترى النجوم تلتف حول راسك لا قدر الله (( والشاطر فيكم يفهم ))
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  9. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    زائر

    السعودي بنسبة لهم بنك فلوس.. بعدين الأجانب نادرا جدا مايشترون من المطعم
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  10. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    متابعه

    الاجانب خربو البلد
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  11. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    زمن الذكريات

    اجنبي ماهمه نظافه اهم شي كيف يحصل على الريال وغيره كثير جدا
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