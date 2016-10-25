بالفيديو: عمالة وافدة تحضر وجبات مطعم في دورات مياه سكنهم الخاص بالأفلاج

صحيفة المرصد : تداول نشطاء مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق مخالفات لعمالة وافدة تجهز الوجبات الغذائية لأحد المطاعم في سكنهم الخاص وفي ظروف صحية وبيئية سيئة تعمل في أحد المطاعم .

وقامت فرق صحة البيئة بضبط المخالفات من تحضير أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دورات مياه و تخزين مواد غذائية أخرى في أماكن ملوثة و صادرت الفرق المواد الغذائية المخالفة المضبوطة و الأواني المستخدمة لاتخاذ اللازم تجاه العمالة الوافدة وتطبيق المخالفات والغرامات النظامية بحقهم.