بالفيديو .. رجل أمن يوثق تفاصيل القبض على لص قام بسرقة جيب لكزس2016

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على لص قام بسرقة سيارة جيب لكزس موديل 2016 .

حيث بين الفيديو رجل الأمن وموثق الفيديو وهو يوضح الأضرار التي تعرضت لها السيارة جراء السرقة ، وكذلك قيام اللص قام بفك اللوحتين الأمامية والخلفية .