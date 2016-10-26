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بالفيديو .. رجل أمن يوثق تفاصيل القبض على لص قام بسرقة جيب لكزس2016

26 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص
بالفيديو .. رجل أمن يوثق تفاصيل القبض على لص قام بسرقة جيب لكزس2016
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على لص قام بسرقة سيارة جيب لكزس موديل 2016 .

حيث بين الفيديو رجل الأمن وموثق الفيديو وهو يوضح الأضرار التي تعرضت لها السيارة جراء السرقة ، وكذلك قيام اللص قام بفك اللوحتين الأمامية والخلفية .



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 2:04 ص

    ولد بلادي

    الله يحفظ رجال الامن جميعا . يفتخر بهم المواطن الشريف
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  2. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 1:45 ص

    قواكم الله وحفظكم وادام الامن والامان فبكم نفخر ونفاخر
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  3. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 1:32 ص

    يح يح

    صوروهم وافظحوهم هاالمجرمين لا يجب التستر عليهم طبقو شرع الله فيهم ولاتاخذكم بهم رافه لانهم تمادو وكثرو لاانه ظامن انه بيجي من يدفع عنه
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  4. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص

    الله يعينك ممنوع التصوير
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  5. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص

    دعبادي

    خلوه في ابو زعبل الين يخيس
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