بالفيديو .. رجل أمن يوثق تفاصيل القبض على لص قام بسرقة جيب لكزس2016

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على لص قام بسرقة سيارة جيب لكزس موديل 2016 .
حيث بين الفيديو رجل الأمن وموثق الفيديو وهو يوضح الأضرار التي تعرضت لها السيارة جراء السرقة ، وكذلك قيام اللص قام بفك اللوحتين الأمامية والخلفية .
تعليقات ( 5 )
ولد بلاديالله يحفظ رجال الامن جميعا . يفتخر بهم المواطن الشريف
يح يحصوروهم وافظحوهم هاالمجرمين لا يجب التستر عليهم طبقو شرع الله فيهم ولاتاخذكم بهم رافه لانهم تمادو وكثرو لاانه ظامن انه بيجي من يدفع عنه
دعباديخلوه في ابو زعبل الين يخيس