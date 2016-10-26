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بعد حادثة الطائف .. معتل نفسي يحرق شقيقه بماء حار .. والأم تستنجد – صور

26 أكتوبر, 2016 , 1:18 ص
بعد حادثة الطائف .. معتل نفسي يحرق شقيقه بماء حار .. والأم تستنجد – صور
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صحيفة المرصد:كشفت أم من الجنسية اليمنية تعيش بالمملكة منذ ما يقرب الـ 36 عام ، تفاصيل حياة مؤلمة تعيشها مع أبنائها ، حيث تعيش الأم مع ثلاثة أبناء، اثنان منهم معتلين نفسيًا والآخر مصاب بداء البلاهة المنغولية، ولم تكن الأم تتخيل أن أحد أبنائها سيؤذي شقيقه أو يحرقه، ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان حينما قام أحد المعتلين نفسيًا بسكب الماء الحار على جسد أخيه المنغولي الأصغر، محدثًا حروق في جسده من الدرجة الثالثة.

ومما زاد ألمها أن المستشفى يرفض علاج الابن المعتل نفسيًا، والأم تعيش في حزن مما حدث لابنها وخوف مما قد يحدث لها إذا ماعولج ابنها الآخر المريض نفسيًا.

كما أوضحت شقيقة المرضى عن حالتهم قائلة : بدأت حالة أحد إخوتي النفسية والصحية بالتردي فأقدم قبل أيام على حرق أخي المنغولي بالماء الساخن فاستنجدت أمي بأخي الأكبر الذي رافق المريض لمستشفى الصحة النفسية بجدة وتم إعطاءه أدوية مهدئة ورفض المستشفى تنويمه أو إعطاءه إبر تخفف حالة الهيجان النفسي الذي يعيشه، وهذه الإبر أفادت أخي الأخر حينما تفاقمت حالته لأنهم في حالة الهيجان هذه لايستجيبون للحبوب ، وفقاً لموقع تواصل .

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تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    26 أكتوبر, 2016 , 2:21 ص

    الشنفره

    الطايف فيه مشاكل كثيره وحلها بسيط جدا شوفوا وش الشي اللي ماتغير في الطايف من 30سنه وغيروه وبتضبط الامور
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  2. 14
    26 أكتوبر, 2016 , 2:14 ص

    اسيرمصر

    و اقترح بصراحة المختل عقليا اذا وزارة الصحة عاجزة عن حل المشكلة اصدار فتوى لانها حياة المريض الخطر ارحم من ان ينهي احد في الشارع او اسرتة
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  3. 13
    26 أكتوبر, 2016 , 2:11 ص

    اسيرمصر

    من الواجب مساعدة هذه الاسرة ودور الرعاية والمصحات النفسية ضرورية لفاقدي العقل
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  4. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 2:08 ص

    لاحول ولا قوة إلا بالله الله يشفيهم
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  5. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 1:49 ص

    يح يح

    ماراح يتحركون المسولين الااذا حدثت جريمه بشعه في البيت او الشارع وين مراكز الايواء ومستشفيات الصحه النفسيه واحتوا زي هذي البشر واخضاعهم للعلاج المكثف
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  6. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 1:45 ص

    طير حوران

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  7. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 1:40 ص

    إستشاري صح

    يوجد ناس كثيرين عندهم بلاوي والشكوى على الله فترحموا لهم وادعوا الله ييسر لهم ومن لديه جار او يعرف أحد ذو ظروف فليساعده فإن له أجر من الله عظيم .
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  8. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 1:37 ص

    نوخذه

    يارب الطف بهم وسخر لهم ولوالديهم الطيبين الطاهرين من عبادك
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  9. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 1:34 ص

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
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  10. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    خالد ابو تالا

    اسأل الله العظيم ان يشفي عيالك الاثنين ويحمي البقية من اعتلال ابنك النفسي
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  11. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 1:27 ص

    **********

    الله لايبلانا ولا يبتلينا ...
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  12. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    بركود

    اللي وقع خروج المريض النفسي يتحمل كل هذا لما تدخلون المريض النفسي ولا يتحسن خلوه بمكانهمثل رعاية كبار السن الله يشفيهم و يشفي كل مسلم و يهدي كل مسلم
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  13. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    زائر

    اذا كان مشكلت الطائف بتلك العلل والمرضاء النفسانيين بسباب وجود مستشفى اشهار فنقلوه الى الربع الخالى ولايعود المريض حتى يشفاء والحاله المزريه تبقى هناك
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  14. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 1:23 ص

    الله يشفي كل مريض
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  15. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 1:20 ص

    خالد

    لا حول ولاقوة الا بالله
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