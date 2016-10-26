بعد حادثة الطائف .. معتل نفسي يحرق شقيقه بماء حار .. والأم تستنجد – صور

صحيفة المرصد:كشفت أم من الجنسية اليمنية تعيش بالمملكة منذ ما يقرب الـ 36 عام ، تفاصيل حياة مؤلمة تعيشها مع أبنائها ، حيث تعيش الأم مع ثلاثة أبناء، اثنان منهم معتلين نفسيًا والآخر مصاب بداء البلاهة المنغولية، ولم تكن الأم تتخيل أن أحد أبنائها سيؤذي شقيقه أو يحرقه، ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان حينما قام أحد المعتلين نفسيًا بسكب الماء الحار على جسد أخيه المنغولي الأصغر، محدثًا حروق في جسده من الدرجة الثالثة.
ومما زاد ألمها أن المستشفى يرفض علاج الابن المعتل نفسيًا، والأم تعيش في حزن مما حدث لابنها وخوف مما قد يحدث لها إذا ماعولج ابنها الآخر المريض نفسيًا.
كما أوضحت شقيقة المرضى عن حالتهم قائلة : بدأت حالة أحد إخوتي النفسية والصحية بالتردي فأقدم قبل أيام على حرق أخي المنغولي بالماء الساخن فاستنجدت أمي بأخي الأكبر الذي رافق المريض لمستشفى الصحة النفسية بجدة وتم إعطاءه أدوية مهدئة ورفض المستشفى تنويمه أو إعطاءه إبر تخفف حالة الهيجان النفسي الذي يعيشه، وهذه الإبر أفادت أخي الأخر حينما تفاقمت حالته لأنهم في حالة الهيجان هذه لايستجيبون للحبوب ، وفقاً لموقع تواصل .
تعليقات ( 15 )
الشنفرهالطايف فيه مشاكل كثيره وحلها بسيط جدا شوفوا وش الشي اللي ماتغير في الطايف من 30سنه وغيروه وبتضبط الامور
اسيرمصرو اقترح بصراحة المختل عقليا اذا وزارة الصحة عاجزة عن حل المشكلة اصدار فتوى لانها حياة المريض الخطر ارحم من ان ينهي احد في الشارع او اسرتة
اسيرمصرمن الواجب مساعدة هذه الاسرة ودور الرعاية والمصحات النفسية ضرورية لفاقدي العقل
يح يحماراح يتحركون المسولين الااذا حدثت جريمه بشعه في البيت او الشارع وين مراكز الايواء ومستشفيات الصحه النفسيه واحتوا زي هذي البشر واخضاعهم للعلاج المكثف
طير حورانحسبي الله ونعم الوكيل
إستشاري صحيوجد ناس كثيرين عندهم بلاوي والشكوى على الله فترحموا لهم وادعوا الله ييسر لهم ومن لديه جار او يعرف أحد ذو ظروف فليساعده فإن له أجر من الله عظيم .
نوخذهيارب الطف بهم وسخر لهم ولوالديهم الطيبين الطاهرين من عبادك
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم
خالد ابو تالااسأل الله العظيم ان يشفي عيالك الاثنين ويحمي البقية من اعتلال ابنك النفسي
**********الله لايبلانا ولا يبتلينا ...
بركوداللي وقع خروج المريض النفسي يتحمل كل هذا لما تدخلون المريض النفسي ولا يتحسن خلوه بمكانهمثل رعاية كبار السن الله يشفيهم و يشفي كل مسلم و يهدي كل مسلم
زائراذا كان مشكلت الطائف بتلك العلل والمرضاء النفسانيين بسباب وجود مستشفى اشهار فنقلوه الى الربع الخالى ولايعود المريض حتى يشفاء والحاله المزريه تبقى هناك
خالدلا حول ولاقوة الا بالله