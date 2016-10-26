بعد حادثة الطائف .. معتل نفسي يحرق شقيقه بماء حار .. والأم تستنجد – صور

صحيفة المرصد:كشفت أم من الجنسية اليمنية تعيش بالمملكة منذ ما يقرب الـ 36 عام ، تفاصيل حياة مؤلمة تعيشها مع أبنائها ، حيث تعيش الأم مع ثلاثة أبناء، اثنان منهم معتلين نفسيًا والآخر مصاب بداء البلاهة المنغولية، ولم تكن الأم تتخيل أن أحد أبنائها سيؤذي شقيقه أو يحرقه، ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان حينما قام أحد المعتلين نفسيًا بسكب الماء الحار على جسد أخيه المنغولي الأصغر، محدثًا حروق في جسده من الدرجة الثالثة.

ومما زاد ألمها أن المستشفى يرفض علاج الابن المعتل نفسيًا، والأم تعيش في حزن مما حدث لابنها وخوف مما قد يحدث لها إذا ماعولج ابنها الآخر المريض نفسيًا.

كما أوضحت شقيقة المرضى عن حالتهم قائلة : بدأت حالة أحد إخوتي النفسية والصحية بالتردي فأقدم قبل أيام على حرق أخي المنغولي بالماء الساخن فاستنجدت أمي بأخي الأكبر الذي رافق المريض لمستشفى الصحة النفسية بجدة وتم إعطاءه أدوية مهدئة ورفض المستشفى تنويمه أو إعطاءه إبر تخفف حالة الهيجان النفسي الذي يعيشه، وهذه الإبر أفادت أخي الأخر حينما تفاقمت حالته لأنهم في حالة الهيجان هذه لايستجيبون للحبوب ، وفقاً لموقع تواصل .