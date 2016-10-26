شاهد: صور و فيديو من زيارة ولي العهد إلى قطر للعزاء في الشيخ خليفة

صحيفة المرصد:أظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء السعودية وصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، مساء أمس إلى دولة قطر لتقديم العزاء، في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني – رحمه الله .

حيث كان في مقدمة مستقبليه في المطار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،و الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية والشيخ محمد بن حمد آل ثاني وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر عبدالله العيفان وعدد من المسؤولين .