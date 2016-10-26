خبير سياسي يكشف أهداف تركيا بالعراق و سوريا .. ويؤكد : داعش سيبقى لسنوات

صحيفة المرصد:قال فواز جرجس، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، إن تنظيم داعش في العراق والشام ،” سيبقى لسنوات، على حد تعبيره.
قال: “داعش لم يصبح من التاريخ بعد، داعش للأسف سيكون معنا لسنوات عديدة، إلا أن خسارة الموصل ستمثل نقطة تحول، فستعني بداية النهاية لما يعرف بالخليفة أو الدولة الإسلامية إلى جانب نهاية داعش كمنظمة.”
وحول الأزمة بين بغداد وأنقرة، قال جرجس: “العراق دولة معقدة للغاية، ورئيس الوزراء العراقي واجه ضغوطا هائلة من داخل بلاده لرفض أي مساعدة من تركيا، الحكومة العراقية تتهم الحكومة التركية بأنها تغض الطرف عن المقاتلين الموالين لداعش ممن يدخلون عبر حدودها إلى الموصل” ، وفقاً لموقع cnn .
وتابع قائلا: “تركيا لديها طموح كبير ليس فقط في الموصل بل أيضا في حلب، فهي تريد أن تصبح متزعمة للعالم الإسلامي والظهور بالمدافع عن الطائفة السنية.. تركيا تريد صوتا قويا لها في سوريا والعراق في مرحلة ما بعد داعش، وعلينا أن نتذكر أن هناك كميات كبيرة من النفط في كركوك والموصل إلى جانب أنها تريد علاقات جيدة من الأكراد في العراق على النقيض مع علاقتها بالـPKK.”
تعليقات ( 16 )
مشــعلتركيا ليتها تنقذ حلب اللي تبعد عنها 40 كيلومتر
سبحان اللهلا يعجبكم العجب ولا الصيام في رجب ، حتى الان لا نعلم ماذا نريد تخبط فوق العادة ، وجود تركيا في الموصل وحلب دعم كبير للمكون السني ، فلماذا تتساءلون ؟؟
مشــعلمن ينكر هذا التحليل عليه ان يتذكر ان تركيا لها قاعدة في قطر
مشــعلكيف تتزعم تركيا السنة وهو متعاونين مع ايران وحلفاء للروس رغم ابادتهم للسنة ؟؟ وايضا المملكة ولله الحمد قادرة على الحفاظ على زعامة السنة
فارس الزهرانيبعدين هذا الخبير العسكري برجس تراه استاذ العلاقات الدوليه بأحدى جامعات لندن وانا اتابعه من خمس سنوات ماعنده سالفه فقط سبق اعلامي وثرثره فاضيه
فارس الزهرانياللهم انصر جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي يالله
فارس الزهرانينوري المالكي والعبادي من اشد الشيعه عداوه لنا اهل السنه فالأثنين واحد الزق والثاني المغراف وانتم بكرامه
فارس الزهرانيالذيابه تناهشت العراق وسوريا ياساتر
فارس الزهرانياختلط الحابل بالنابل ونحن المتابعين اصبحنا في حيره من الأمر نصدق مين ولا مين انما العاقبة للمتقين
mohammedيعني حلال ل ايران حرام ل تركيا !!!!!!!!
نوخذهكلامه فيه شي من الواقعيه وفيه أيضا شي من البكش الإعلامي
الحمرةقصدك اباده السنه تحتاج وقت طويل الله لايوفق كل من هدر دم سني
زائرولما لا خلها تزعم السنة بالعالم نسيتو إيران الي متزعمة الشيعة بالعالم وهم أقلية نعم لزعامة تركيا لأهل السنة والجماعة بالعالم ونشوف من يكسب بالاخر
زائرابوفوازداعش المركز الرئيسي سوريا له فرع في العراق العراق وقريبا اقسام الي الزعزعة ولاستنزاف في اليمن **
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرغربيه ماجاب طارئ المجوس اللي محتلين العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا هل تم دهن سيره من المجوس مثل غيره ؟؟؟تركيا ماعندهم قاسم سليماني وابو عزرائيل
مسلم غيوركل تحليلاته معروفة من قبل العامة فأين الجديد فما يحتاج بتسميته بالخبير ما قال شيئ غير معروف أو شيئ جديد ولكن أكثريتهم وراء الشهرة والله أعلم