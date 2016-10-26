خبير سياسي يكشف أهداف تركيا بالعراق و سوريا .. ويؤكد : داعش سيبقى لسنوات

صحيفة المرصد:قال فواز جرجس، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، إن تنظيم داعش في العراق والشام ،” سيبقى لسنوات، على حد تعبيره.

قال: “داعش لم يصبح من التاريخ بعد، داعش للأسف سيكون معنا لسنوات عديدة، إلا أن خسارة الموصل ستمثل نقطة تحول، فستعني بداية النهاية لما يعرف بالخليفة أو الدولة الإسلامية إلى جانب نهاية داعش كمنظمة.”

وحول الأزمة بين بغداد وأنقرة، قال جرجس: “العراق دولة معقدة للغاية، ورئيس الوزراء العراقي واجه ضغوطا هائلة من داخل بلاده لرفض أي مساعدة من تركيا، الحكومة العراقية تتهم الحكومة التركية بأنها تغض الطرف عن المقاتلين الموالين لداعش ممن يدخلون عبر حدودها إلى الموصل” ، وفقاً لموقع cnn .

وتابع قائلا: “تركيا لديها طموح كبير ليس فقط في الموصل بل أيضا في حلب، فهي تريد أن تصبح متزعمة للعالم الإسلامي والظهور بالمدافع عن الطائفة السنية.. تركيا تريد صوتا قويا لها في سوريا والعراق في مرحلة ما بعد داعش، وعلينا أن نتذكر أن هناك كميات كبيرة من النفط في كركوك والموصل إلى جانب أنها تريد علاقات جيدة من الأكراد في العراق على النقيض مع علاقتها بالـPKK.”