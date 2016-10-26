ناجية من اغتصاب دونالد ترامب تفتح النار عليه .. احذر و إلا هذا ما سأفعله بك

صحيفة المرصد:قالت جيل هارث التي حرّكت دعوى قضائية تتهم فيها دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية بمحاولة اغتصابها في العام 1997: إنها ستنتقم منه حال نفذ وعده بمقاضاة النساء اللائي اتهمنه بالتحرش الجنسي بهن.

وهددت هارث، خبيرة التجميل وأول سيدة تتهم ترامب علنًا بمحاولة الاعتداء عليها جنسيًا، بمقاضاة قطب العقارات والملياردير الأمريكي إذا ما حاول ملاحقة هؤلاء السيدات قضائيًا.

وذكرت هارث في تصريحات لصحيفة ” جارديان” البريطانية:” إذا ما حدث وحرك دعوى قضائية ضدي، فأنا أعلم أنَّ الحقيقة هي دفاع مطلق، وسأقاضيه على ما وقع بي من إيذاء نفسي، وفقدان دخلي بسبب محاولة اغتصابي.”

كانت هارث قد تحدث لـ”جارديان” في يوليو الماضي بعدما صرَّح ترامب أنها ومعها سيدات أخريات كاذبات، وذلك في إشارة إلى المزاعم التي أطلقوها في تحقيق أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وحكت جيل هارث لـ”جارديان”، بعد صمتها 20 عامًا، إنها حركت دعوى قضائية ضد ترامب بعد ما حاصرها في غرفة نوم ابنته ولمس أجزاءً من جسدها.

وأضافت هارث:” لن أقبل اعتذارًا منه،” مردفة ” ليته تعلم الدرس.”

وتوجهت هارث بكلامها لـ ترامب، قائلة: “إذا لم يكن لديك ما تتفوه به، فلا تنطق بشيء، أليس كذلك؟ لا تصفني بالكذب.”