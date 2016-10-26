لطيفة الشعلان: توصية عضو الشورى عن “قيادة المرأة”هشة وخجولة وتعيد المسألة برمتها للوراء

صحيفة المرصد: طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان ضرورة إعادة النظر في التوصية التي سيناقشها مجلس الشورى الأسبوع القادم والتي نصت على «التنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة بالسماح للنساء بقيادة السيارة»، ويجب صياغتها بشكل طلب لتمكين المرأة مباشرة من قيادة السيارة، وتقديم التوصية على تقرير وزارة الداخلية القادم وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشارت أن التوصية التي ستعرض على المجلس بشكلها الحالي تٌعد توصية هشة وخجولة وتعيد المسألة برمتها للوراء أو للمربع الأول، مضيفة أن المطالبات السابقة سواء التي انطلقت من مجلس الشورى أو من خارجه نادت بتمكين النساء من حق القيادة كحق إنساني وشرعي غير مشروط، ويجب ألا ينخفض السقف عن الطلب بالتمكين من القيادة الى مجرد الطلب بالتنسيق بين الوزارات لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة للقيادة.

وأوضحت الشعلان أن المطالبات الخجولة بالتنسيق لإجراء دراسات اجتماعية لا تناسب المرحلة ولا سقف التوقع ولا تاريخ الجهود التي بُذلت في ملف قيادة المرأة للسيارة منذ تسعينات القرن الماضي إلى اليوم، كما أنها توسع اتجاه التسويف والتأجيل في هذا الملف المهم.

واختتمت الشعلان بالقول: «السؤال المقلق ماذا لو انتهت الدراسة المفترضة التي تطالب بها التوصية إلى القول إن البيئة الاجتماعية ليست جاهزة للقيادة في المستقبل المنظور في تكرار للمقولة الرائجة بأن المجتمع غير جاهز لقرار قيادة النساء للسيارة».