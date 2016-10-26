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لطيفة الشعلان: توصية عضو الشورى عن “قيادة المرأة”هشة وخجولة وتعيد المسألة برمتها للوراء

26 أكتوبر, 2016 , 3:27 ص
لطيفة الشعلان: توصية عضو الشورى عن “قيادة المرأة”هشة وخجولة وتعيد المسألة برمتها للوراء
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صحيفة المرصد: طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان ضرورة إعادة النظر في التوصية التي سيناقشها مجلس الشورى الأسبوع القادم والتي نصت على «التنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة بالسماح للنساء بقيادة السيارة»، ويجب صياغتها بشكل طلب لتمكين المرأة مباشرة من قيادة السيارة، وتقديم التوصية على تقرير وزارة الداخلية القادم وفقا لصحيفة عكاظ.

وأشارت أن التوصية التي ستعرض على المجلس بشكلها الحالي تٌعد توصية هشة وخجولة وتعيد المسألة برمتها للوراء أو للمربع الأول، مضيفة أن المطالبات السابقة سواء التي انطلقت من مجلس الشورى أو من خارجه نادت بتمكين النساء من حق القيادة كحق إنساني وشرعي غير مشروط، ويجب ألا ينخفض السقف عن الطلب بالتمكين من القيادة الى مجرد الطلب بالتنسيق بين الوزارات لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة للقيادة.

وأوضحت الشعلان أن المطالبات الخجولة بالتنسيق لإجراء دراسات اجتماعية لا تناسب المرحلة ولا سقف التوقع ولا تاريخ الجهود التي بُذلت في ملف قيادة المرأة للسيارة منذ تسعينات القرن الماضي إلى اليوم، كما أنها توسع اتجاه التسويف والتأجيل في هذا الملف المهم.

واختتمت الشعلان بالقول: «السؤال المقلق ماذا لو انتهت الدراسة المفترضة التي تطالب بها التوصية إلى القول إن البيئة الاجتماعية ليست جاهزة للقيادة في المستقبل المنظور في تكرار للمقولة الرائجة بأن المجتمع غير جاهز لقرار قيادة النساء للسيارة».



تعليقات ( 38 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 38
    26 أكتوبر, 2016 , 4:27 ص

    مـ،ـاݛــے

    تعرفون عقليه اغلب شبابك بكل صراحه وفوقهم باكس ومصري وبنغالي وسوري الخ بتكحلونها تعمونها ثم الجنسين مجذوبين بالفطرة والاعلام هيجهم بزياده بتستوي
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  2. 37
    26 أكتوبر, 2016 , 4:26 ص

    مـ،ـاݛــے

    اتلذذ بوجها الحلو هذا الطبيعي والله جميل يحب الجمال هالنوع ف كل مكان شف الدول العربيه وين وصلو
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  3. 36
    26 أكتوبر, 2016 , 4:25 ص

    مرحبب

    لا اعمل نسمع وظائف وظيفة توظيف الوظائف فرص عمل تدريب منتهي بالتوظيف مهنتي وظيفتي ولا شفنا شئ
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  4. 35
    26 أكتوبر, 2016 , 4:21 ص

    سهل اذاكان في كل بيت مايقل عن ثلاث سيارات ونحن قوم مقتدرين ع شراء السيارات اذا ح تشتري كل بنت سيارة وبدل مافي البيت ثلاث حتصبح 6 وخارجوها
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  5. 34
    26 أكتوبر, 2016 , 4:16 ص

    مرحبب

    التعتيم الإعلامي هو مشكلة كبرى نعاني منها مجتمعاتنا
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  6. 33
    26 أكتوبر, 2016 , 4:15 ص

    مـ،ـاݛــے

    نبي نكون صرحاء وشفافين بطرح كل الجوانب بدون تحسس وقمع وراي واحد
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  7. 32
    26 أكتوبر, 2016 , 4:13 ص

    hima

    الله يوفقكن ويمكنوكم من سواقة السيارات,بس مااعتقد ان الاجانب السواقين وهوامير الفيز حيوافقو,حتقوم الدنيا ولا تقعد,والا هي حاجة تكسف عالميا.
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  8. 31
    26 أكتوبر, 2016 , 4:13 ص

    مـ،ـاݛــے

    السياره فوق ميه الف غير الاشياء الاخرى هي تقول ع الضمان 900 او راتبي 3 وش يغطي وال مالها ضمان ولا راتب من وين تأمن متطلبات السيارة
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  9. 30
    26 أكتوبر, 2016 , 4:12 ص

    مرحبب

    التمتع والتنعم بطر وبقي وفساد
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  10. 29
    26 أكتوبر, 2016 , 4:12 ص

    لافائدة

    خمس سنين يناقشون الموضوع وخمس سنين يعيدون النظر فيه وخمس سنين يدرسونه وخمس سنين يحسمون الموضوع وخمس سنين تصدر الموافقة وخمس سنين ع بال يطبقونه.استمروا
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  11. 28
    26 أكتوبر, 2016 , 4:11 ص

    مواطنه

    كيف تريدونا ان نعمل دون مواصلات عيش انت وياه شهر بدون سياره عشان تحسو بمأساتنا لحد متى بس وحنى صابرين ع مهزله هذي تحرمونا من ابسط حقوقنا باسم العادات
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  12. 27
    26 أكتوبر, 2016 , 4:10 ص

    عبدالله

    يا مـ،ـاݛــے .. نعم فيهن العاقله وفيهن الي تربي رجال وفيهن بنات وخوات رجال لو تحطها مع مليون واحد زيك ماحرك فيها شعره ...
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  13. 26
    26 أكتوبر, 2016 , 4:06 ص

    الموضوع خاص بالمرأة ,, الرجاء الذكر لا يتدخل ,, نحن من نقول رأينا فقط والحكومة تقرر
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  14. 25
    26 أكتوبر, 2016 , 4:06 ص

    فارس الزهراني

    الله يكتب لنا ولكم الخير
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  15. 24
    26 أكتوبر, 2016 , 4:05 ص

    مـ،ـاݛــے

    يدسون السم بالعسل يقولك العاقله هه هو فيهن عاقله وبتظل ع محافظتها ف زمن الماديات والفتنه والتفكك وراح تكون بسيارتها ماتنزل ولا تحتك
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  16. 23
    26 أكتوبر, 2016 , 4:04 ص

    مـ،ـاݛــے

    ثم يبدأ التحلل متدرج نزع الحجاب ولبس الفاتن ومطالبه بدراسة مختلطة وحضور مع الشباب للملاعب والى اخر مجالات الاختلاط ثم مطالبه** الخ بيحصل
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  17. 22
    26 أكتوبر, 2016 , 4:04 ص

    مرحبب

    لهما كما قلت بدون أجر رغم أنه كان محتاجاً للمال. وفي هذا قدوة لمن أراد الأسوة الحسنة بنبل القيم الفاضلة النابعة من المجتمعات الإسلامية الراقية.
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  18. 21
    26 أكتوبر, 2016 , 4:03 ص

    فارس الزهراني

    اللي ما يخاف من الله رجال وحريم فهناك موت وقبر وحساب وجنه ونار واعتقد بأن الشخص السوي لا يرضى على عاره فكيف يرضى على عار المسلمين
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  19. 20
    26 أكتوبر, 2016 , 4:02 ص

    مرحبب

    الرعاة وينصرفوا. إن المهمة الإيمانية للمجتمع .. هي مساعدة المرأة بدون أجر ومجاناً .. على أن تقضي عملها وتنصرف، ولذلك فإن موسى عليه السلام سقى لهما كما
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  20. 19
    26 أكتوبر, 2016 , 4:01 ص

    فارس الزهراني

    ت 15 ما ودي اغلط عليك واللي ينظر لمحارم الناس نظرة سوء سترد في بيته ولمحارمه
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  21. 18
    26 أكتوبر, 2016 , 4:00 ص

    مرحبب

    عمل المرأة عند الضرورة له شروط .. فالضرورة التي اقتضت خروجهما أن أباهما شيخ كبير، والعمل على قدر الضرورة، فلم يزاحما الرجال .. بل انتظرتا حتى يسقي
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  22. 17
    26 أكتوبر, 2016 , 3:59 ص

    فارس الزهراني

    يكون هناك فئات تستطيع شراء السيارات من العماله الوافده .. طبيب . مهندس .. اما الشركات فيقنن لها سائقين حسب الحاجه
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  23. 16
    26 أكتوبر, 2016 , 3:56 ص

    فارس الزهراني

    الاهم وضع شروط قاسيه للعماله الوافده وتحديد فئات معينه لشراء سياره وقيادتها لتخفيف الزحام .. يأتي العامل وبعد شهر سياره بالفين ريال ويصدم الناس ويسبب
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  24. 15
    26 أكتوبر, 2016 , 3:56 ص

    مـ،ـاݛــے

    **********
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  25. 14
    26 أكتوبر, 2016 , 3:55 ص

    عبدالله

    يا راكان الله يصلحك ترى النساء في جزيرة العرب كانو يرعون الغنم والأبل في الصحراء ولا يجرؤ احد ان يقترب منهن .. شيم العرب وعاداتهم تمنعهم
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  26. 13
    26 أكتوبر, 2016 , 3:54 ص

    فارس الزهراني

    اللي مافيها خير ولا تخاف من الله سوف تعمل ماتريد امس واليوم وغدا فلا نخلط الأمور فسياقة المرأه مالها علاقه بالامور الاخرى وضعاف النفوس بكل زمان ومكان
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  27. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 3:51 ص

    عبدالله

    يا راكان الله يصلحك ترى الاسلام أمر الرجل بغض بصرة كما أمر المرأة بالستر ..
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  28. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 3:51 ص

    فارس الزهراني

    العاقله المؤدبه لن يطالها احد واما النوع الأخر ان وجد فلن يردعه احد ساقت سياره او لم تسق
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  29. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 3:50 ص

    عبدالله

    ياراكان الله يصلحك ..حسستني بأننا عايشين في غابه او أننا شعب اذا شاف حرمه تسوق بيطمر عليها في سيارتها ويغتصبها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 3:49 ص

    ناقد

    ان سمحوا بقيادة المراه للسيارة يجب وضع كاميرات مراقبة في كل زاوية في البلد و في الشوارع والاحياء ويجب مراقبة الفنادق والشقق والاستراحات والشاليهات
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  31. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 3:47 ص

    فارس الزهراني

    سبب زحمة البلد بالسيارات من العماله الوافده فياليت يكون هناك ضوابط وايضا شركات الليموزين اللي ماليه البلد .. اين دور وزارة التخطيط
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  32. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 3:46 ص

    راي منصف

    من حق المراة تسوق سيارتها ازين من تروح مع سواق وتجي مع سواق ترى مو كل الحريم عندهم محرم بعض الأسر كلهم حريم وفيهم الارمله والمطلقه والعانس واليتيمه.
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  33. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 3:45 ص

    فارس الزهراني

    الاهم وضع نظام لمن يمتلك سياره من العماله الوافده وتخصص لفئات معينه فقط ليخف الظغط وتتقلص الزحام بالمدن وهذا مهم جدا جدا جدا
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  34. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 3:43 ص

    راكان الجهني

    2/فالمخمور والغير مبالي لن يردعه قانون التحرش مهما كانت قوة القانون
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  35. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 3:42 ص

    راكان الجهني

    1/إذا سمحوا بقيادة المرأة للسيارة يجب أن تعطى صاعق كهربائي لتدافع عن نفسها إذا تعرضت لمضايقات ، فحتى لو عملوا قانون للتحرش لن يكفي
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  36. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 3:40 ص

    فارس الزهراني

    الله يكتب اللي فيه الخير ومتى يأتي اليوم اللي لا نرى في بلدنا اجنبي من سائقين وغيرهم ويبقى خير بلدنا لنا
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  37. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 3:38 ص

    فارس الزهراني

    أرى اخذ رأي هيئة كبار العلماء في هذا الأمر قبل طرحه في مجلس الشورى ورفعه للمقام السامي .
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  38. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 3:35 ص

    فارس الزهراني

    يالطيفه الشعلان .. هل ناقصنا زحمه بالشوارع وغلاء بالسيارات
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