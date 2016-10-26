بالفيديو : مواطن يوثق فيديو ساخر لعامود إنارة تم وضعه بمكان غريب !

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن أثناء تجوله بأحد الشوارع .

حيث بين الفيديو تفاجىء المواطن بمشهد طريف وغريب في الوقت نفسه، فقد لاحظ وجود عمود إنارة امام كراج منزل لأحد المواطنين في مشهد لا يمكن تفسيره إلا بشكل ساخر.