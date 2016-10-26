بالفيديو : مواطن يوثق فيديو ساخر لعامود إنارة تم وضعه بمكان غريب !

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن أثناء تجوله بأحد الشوارع .
حيث بين الفيديو تفاجىء المواطن بمشهد طريف وغريب في الوقت نفسه، فقد لاحظ وجود عمود إنارة امام كراج منزل لأحد المواطنين في مشهد لا يمكن تفسيره إلا بشكل ساخر.
تعليقات ( 8 )
عاصفة الصحراءهذا صاحب البيت ويرغب في إزاله العمود بهذا التصرف
مشــعلاكيد العمود قبل البيت .. وله الحق بالزام البلدية يازالته
واقعيفضحنا بصوته المزعج واسلوبه بالكلام سيّء والظاهر زوجته معه حتى اسلوبه معها غير مهذب يفتقد للثقافة والاُسلوب الجيد في الحوار والطرح.
عبداللهعمود الإنارة موجود قبل البيت والواضح انه جديد ولم يسكن ولايستطيع ازالته الا البلدية او سيدفع غرامه ...
زائر....يجب القبض على كل مصور يصور الناس واعراض الناس ويكشف سترهم وخصوصياتهم.
يمكنيمكن راعي البيت ماعنده سياره أو قد يكون العمود موجود قبل المبنى