  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : مواطن يوثق فيديو ساخر لعامود إنارة تم وضعه بمكان غريب !

26 أكتوبر, 2016 , 3:16 ص
بالفيديو : مواطن يوثق فيديو ساخر لعامود إنارة تم وضعه بمكان غريب !
  • 470
  • 8
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن أثناء تجوله بأحد الشوارع .

حيث بين الفيديو تفاجىء المواطن بمشهد طريف وغريب في الوقت نفسه، فقد لاحظ وجود عمود إنارة امام كراج منزل لأحد المواطنين في مشهد لا يمكن تفسيره إلا بشكل ساخر.



تعليقات ( 8 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 4:22 ص

    والله شي يرفع الضغط. عمود قدام باب الكراج؟؟والله ما الوم صاحب المقطع لو عصبت. المواطن هو رجل الأمن الأول وهو المراقب الصحي والبلدي والتجاري الله يقويك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 4:19 ص

    عاصفة الصحراء

    هذا صاحب البيت ويرغب في إزاله العمود بهذا التصرف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 4:08 ص

    سهل خلاصة الكلام يزال العمود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 4:02 ص

    مشــعل

    اكيد العمود قبل البيت .. وله الحق بالزام البلدية يازالته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 3:28 ص

    واقعي

    فضحنا بصوته المزعج واسلوبه بالكلام سيّء والظاهر زوجته معه حتى اسلوبه معها غير مهذب يفتقد للثقافة والاُسلوب الجيد في الحوار والطرح.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 3:21 ص

    عبدالله

    عمود الإنارة موجود قبل البيت والواضح انه جديد ولم يسكن ولايستطيع ازالته الا البلدية او سيدفع غرامه ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 3:21 ص

    زائر....

    يجب القبض على كل مصور يصور الناس واعراض الناس ويكشف سترهم وخصوصياتهم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 3:20 ص

    يمكن

    يمكن راعي البيت ماعنده سياره أو قد يكون العمود موجود قبل المبنى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم