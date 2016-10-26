“مخلوقات فضائية” تبعث برسائل غريبة لسكان الأرض !

صحيفة المرصد- أشرف أبو جلالة: رجح علماء أن تكون مخلوقات فضائية هي مصدر تلك الرسائل غير العادية التي سمعوها مؤخراً قادمة من أعماق الفضاء. وأشار تحليل بحثي جديد أجري على تحويرات غريبة بداخل مجموعة صغيرة من النجوم إلى أن تلك الرسائل ربما قدمت من كائنات ذكية تتواجد خارج الأرض وتسعى لتنبيه البشر على الأرض بشأن وجودها.

وتحدث التحليل عن اكتشاف تحويرات محددة في 234 نجماً فقط من أصل الـ 2.5 مليون نجم الذين تمت مراقبتهم خلال عملية مسح أجريت للسماء. ووجد العلماء الذين أشرفوا على ذلك التحليل أن نسبة ضئيلة منها تتصرف بشكل غريب على ما يبدو.

ولم تظهر أية تفسيرات واضحة للعلماء بخصوص ما يحدث، وهو ما أوصلهم في الأخير لذلك الاستنتاج الذي يتحدث عن أن مصدر تلك الرسائل هي المخلوقات الفضائية.

وكتب الباحثان إي إف بورا وإي تروتييه في دراسة حديثة ” وجدنا أن الإشارات المكتشفة تحظى بنفس شكل احدى إشارات ( الكائنات الذكية التي تعيش خارج الأرض ) التي تم التكهن بها في الدراسات السابقة ولهذا فإنها تتوافق مع تلك الفرضية”.

وأضاف الباحثان اللذان يعملان لدى جامعة لافال في مدينة كيبيك الكندية ” واتضح أن تلك الحقيقة التي تتحدث عن تواجد الإشارات فقط في نسبة ضئيلة للغاية من النجوم ضمن نطاق طيفي ضيق متركز بالقرب من النوع الطيفي للشمس تتوافق أيضاً مع الفرضية الخاصة بتلك الكائنات الذكية التي تعيش وتتواجد خارج الأرض”.

ومع هذا، أكد الباحثون أنه ستكون هناك حاجة لإجراء مزيد من البحوث بغية تأكيد أو نفي تلك الفرضية، موضحين أن تلك البحوث الجديدة يجب أن تتم عبر مراقبة نفس الإشارات باستخدام معدات مختلفة، ومن ثم يمكن تجاهل كل التفسيرات الأخرى.

وأعلنت مبادرة Breakthrough Listen – التي أطلقت هذا العام للبحث عن مخلوقات فضائية بدعم من شخصيات بارزة مثل ستيفن هوكينغ ومارك زوكربيرغ – أن تلك الرسائل تعتبر واعدة على طريق الجهود البحثية المبذولة، وإن كان يجب إجراء مزيد من البحوث، قبل أن تُنسَب تلك الرسائل بشكل لا لبس فيه للكائنات الفضائية وفقا لموقع إيلاف.