• تكتل (صامت)!

• لبقاء الاتحاد السعودي (الحالي)!

• لحين الانتهاء من كأس العالم!

• وهذا (إن حدث) فيعني أننا لا نتعلم!

• ما دخل كأس العالم وبقاء اتحاد (منتخب)!

• الفترة (الشرعية) على وشك النهاية!

• لذا (وجب الرحيل)!

• بغض النظر عن (سوء) أو (جودة) الاتحاد السعودي!

• ضد مبادئ (الاستثناء) إجمالا!

• إلا في الحالات (الصعبة) جدا.

• وفي (نطاق ضيق).

• لماذا لم يطرح اتحاد عيد فكرة البقاء إلا (الآن)!

• وهم جميعا يدركون تواريخ البداية والنهاية!

• بالتأكيد بسبب (نتائج المنتخب)!

• رحل فيصل بن فهد (رحمه الله) ومن بعده وبقيت إنجازاتهم.

• التشبث بـ (المنجز) كارثة!

• لن ننسى بالتأكيد جهد الاتحاد الحالي مع المنتخب.

• وما قدمه من جهد (واجب عليهم) ويشكرون عليه.

• ولن ننسى كذلك (كوارثه)!

• كوارث التحكيم!

• كوارث الانضباط!

• كوارث (التكتلات)!

• كوارث (تعطيل) الجمعية العمومية!

• كوارث (تغييب) بعض اللجان!

• كوراث (اللعب) على متناقضات الوسط!

• سألوا الفشـار ماذا تقول لهم!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (يكفي)!

نقلا عن مكة