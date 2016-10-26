• تكتل (صامت)!
• لبقاء الاتحاد السعودي (الحالي)!
• لحين الانتهاء من كأس العالم!
• وهذا (إن حدث) فيعني أننا لا نتعلم!
• ما دخل كأس العالم وبقاء اتحاد (منتخب)!
• الفترة (الشرعية) على وشك النهاية!
• لذا (وجب الرحيل)!
• بغض النظر عن (سوء) أو (جودة) الاتحاد السعودي!
• ضد مبادئ (الاستثناء) إجمالا!
• إلا في الحالات (الصعبة) جدا.
• وفي (نطاق ضيق).
• لماذا لم يطرح اتحاد عيد فكرة البقاء إلا (الآن)!
• وهم جميعا يدركون تواريخ البداية والنهاية!
• بالتأكيد بسبب (نتائج المنتخب)!
• رحل فيصل بن فهد (رحمه الله) ومن بعده وبقيت إنجازاتهم.
• التشبث بـ (المنجز) كارثة!
• لن ننسى بالتأكيد جهد الاتحاد الحالي مع المنتخب.
• وما قدمه من جهد (واجب عليهم) ويشكرون عليه.
• ولن ننسى كذلك (كوارثه)!
• كوارث التحكيم!
• كوارث الانضباط!
• كوارث (التكتلات)!
• كوارث (تعطيل) الجمعية العمومية!
• كوارث (تغييب) بعض اللجان!
• كوراث (اللعب) على متناقضات الوسط!
• سألوا الفشـار ماذا تقول لهم!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال (يكفي)!
نقلا عن مكة
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