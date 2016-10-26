فيديو: شاهد مروحيات روسية تقذق سكان”ريف حماة” ببراميل محملة بغاز الكلور السام

صحيفة المرصد: أصيب عدد كبير من الأطفال والنساء بحالات تسمم وضيق بالتنفس إثر استهداف المروحيات الروسية وقوات الأسد مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي بغاز الكلور السام.

وذكرت مصادر أن 12 طائرة مروحية روسية وأخرى تابعة لقوات الأسد تناوبت على استهداف مدينة اللطامنة بريف حماة ببراميل محملة بغاز الكلور السام، الأمر الذي أدى إلى اصابة 20 مدنياً بينهم نساء وأطفال، بحالات تسمم.

كذلك، أعلن “جيش العزة” التابع للجيش السوري الحر، عن استهداف مقراته في مدينة اللطامنة بغاز الكلور السام. وتأتي هذه التطورات، بعد أن تكبدت قوات الأسد وميليشيات إيران خسائر بشرية كبيرة في ريف حماة اليوم الثلاثاء، حيث قتل أربعة عناصر من قوات النظام بينهم ضابط، جراء هجوم لفصيل “أجناد الشام” على حاجز المدجنة غربي بلدة معان بريف حماة، بالتزامن مع إعلان “جيش النصر” المنضوي في غرفة عمليات معركة “حمم الغضب نصرة لحلب”، تدمير دبابة على جبهة بلدة معردس إثر استهدافها بصاروخ مضاد للدروع من نوع “تاو”.

