فيديو: ثوار سوريا يتصدون لمحاولة اقتحام النظام “كرم الجبل” ويأسرون 3 عناصر

صحيفة المرصد: تصد عناصر الثوار صباح أمس الثلاثاء لمحاولة اقتحام جديدة شنتها قوات الأسد على حي كرم الجبل، الملاصق لحي الشعار، والذي يقع في منطقة قريبة جداً من ثكنة هنانو المسيطر عليها من قبل النظام.

وحاولت قوات الأسد مدعومة بالميلشيات الشيعية المساندة لها التقدم من خلال هذا المحور الأمر الذي باء بالفشل.

واستطاع الثوار خلال عملية الصد أن يأسروا 3 عناصر لقوات الأسد.

وكانت قوات الأسد حاولت التقدم يوم أمس على محور حي “صلاح الدين” الأمر الذي تصدى له الثوار، قبل أن يقوموا بتفجير مبنى كامل قتل فيه سبعة جنود لقوات الأسد.

وتحاول قوات الأسد منذ 3 أيام التقدم على عدة محاور باتجاه الأحياء المحررة والمحاصرة من قبل قوات الأسد، حيث شنت هجوماً من محور الجامع الكبير، ومحور الإطفائية في كرم الجبل.

وتعيش مدينة حلب أوضاعاً معيشية سيئة للغاية، حيث ترزح تحت الحصار منذ ما يقارب 3 أشهر، ادى ذلك إلى فقدان المواد الغذائية وشح مصادر الطاقة، فضلاً عن الحالة الطبية المتردية وانعدام توفر الأدوية والمعدات الطبية، كما تسبب قصف الطائرات الروسية المتكرر يومياً بخروج جميع مشافي المدينة عن الخدمة.



