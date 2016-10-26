روسيا تكشف النقاب عن صاروخها النووي المرعب يمكنه تدمير دولة بحجم فرنسا

صحيفة المرصد: كشفت روسيا النقاب عن صور مرعبة لصاروخها النووي الأكبر على الإطلاق، والقادر على تدمير منطقة بحجم فرنسا.
تبلغ سرعة صاروخ RS-28 Sarmat القصوى -والذي أطلق عليه الناتو اسم Satan 2- ما يقارب 4.3 أميال (7 كلم) في الثانية وصُمم بحيث يمكنه مراوغة أنظمة الدروع المضادة للصواريخ.
يمكن لصاروخ Sarmat الجديد حمل رؤوس حربية بوزن 40 ميغا طن، أي ما يعادل 2,000 ضعف قوة القنابل الذرية المُلقاة على هيروشيما وناغازاكي عام 1945 بحسب تقرير لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية.
وذكرت مصادر وفقا لموقع “هافينغتون بوست ” أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لاستبدال أسلحة روسيا الأقدم من نوعية SS-18 Satan بالصواريخ الجديدة.
قادر على الإفلات من الرادار
ويحتوي صاروخ RS-28 Sarmat على 16 رأسَ حربٍ نووية وقادر على تدمير منطقة بحجم فرنسا أو ولاية تكساس، وفقاً لما ذكرته شبكة Zvezda الإخبارية الروسية، المملوكة لوزارة الدفاع الروسية، كما يستطيع السلاح أيضاً الإفلات من الرادار.
ومن المتوقع أن يصل مداه إلى 6,213 ميلاً (10,000 كلم)، ما من شأنه أن يسمح لموسكو بمهاجمة لندن ومدن أوروبية أخرى، بالإضافة إلى الوصول لمدن على السواحل الغربية والشرقية الأميركية.
وتحدّث إيغور سوتياغن، وهو خبير في القدرات النووية لروسيا لدى المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، لصحيفة MailOnline قائلاً “لقد تجاوز سلاح SS-18 القديم أكثر من 30 سنة. ولم يعُد مرغوباً به”.
“لذا حتى وإن كان لديك أقرب العلاقات في العالم مع الناتو، فسوف تريد أن تُحدّث صواريخك”.
“لكن الرئيس بوتين بالطبع سعيد بالأمر كونه يُنظر إليه باعتباره خطوة عدائية. فهو يُريد التأكيد على أهميته وعدم القدرة على التنبؤ به”.
يُشير سوتياغن إلى أن صواريخ SS-18 التي يعتمد عليها الروس في الوقت الحالي صُممت عام 1988 أثناء وجود الاتحاد السوفييتي، وبُنيت داخل مصنع بمدينة نيبروبيتروفيسك، فيما يُعرف اليوم بأوكرانيا.
هل يستطيع الروس إطلاق هجوم نووي من الفضاء؟
كشف تقرير جديد أن روسيا تتهيأ لأن تصبح رائدة في بناء طائرات تفوق سرعة الصوت.
حيثُ زعمت وسائل الإعلام، المدعومة من الكرملين، أن مهندسين في روسيا يعملون ضمن الفريق الأول في العالم الذي يحاول تصنيع مواد جديدة للطائرات القادرة لأن تصل لسرعات تفوق سرعة الصوت بكثير.
وقد تساعد تلك الخطوة روسيا على إنتاج أسطول جديد من آلات الحرب الجوية التي بإمكانها إطلاق هجمات نووية من الفضاء.
وذكرت تقارير أن باحثين في مجال الطيران يعملون على تطوير المواد التي يمكنها تحمل ضغط ودرجات الحرارة المرتفعة المصاحبة للسفر بأضعاف سرعة الصوت.
وقال أن الروس لا يمكنهم الاعتماد الكامل على مهندسي الصيانة المقيمين بأوكرانيا، وأضاف أن صواريخ Sarmat صُممت وبُنيت بواسطة روس يعملون في مصنع خرونيشيف الذي يقع خارج موسكو بقليل.
وتابع سوتياغن أن تلك الأسلحة لن تلائم أنظمة الناتو، مثل نظام Aegis Ashore، -وهو الدرع الواقية للصواريخ- المثير للجدل الذي تطوره الولايات المتحدة من أجل رومانيا.
وقال “تلك الأسلحة ليست فائقة السرعة فحسب، لكنها أيضاً تخلّصت من مسار تحليقها المتوقع”.
تعليقات ( 16 )
الصارموالعرب مشغول في الحروب والصراعات والخوف، خطط لتجويعه وإرهابه وإرجاعه ١٠٠ سنه وراء. خطط الصهيوفارسي تحطيم الدول الإسلاميه وتكسير الدول العربيه. إسرائيل
فراجدعايه لتضخيم الصناعه الروسيه والتهويل بأنهم الاقوى .
الصارمويتبادلون الأدوار، روسيا تقصف وتقتل وأسرائيل تتمدد وتضغط على الفلسطينيين والغرب يشجب ويرفض ويدوخنا في دهاليز الخمم المتحدة، وجميع الدول تصنع وتتطور ..
لهفة حنينيتعليق رقم 4 أي نعم كلام صحيح لكن الله سبحانه وتعالى قال ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) فالمؤمن القوي خير واحب إلى الله .
الصارمالغرب وأمريكا وضع الروس في الواجهه وهم من خلفه ل حربهم على الإسلام لا يريد الغرب أن يبين دورهم في المنطقة لأن شعوب المنطقة ستتحد ضدهم لنصرتهم إسرائيل
الصارموشاهدنا نار تندلع في حاملة طائرات تعمل على ديزل ديزل ياناس على ديزل ماقدر يطور أسطوله ليعمل على الطاقه النوويه،كيف صاروخ و١٠٠٠٠ كم ويحمل رؤوس نوويه؟!!
زائركفو ينطح كفو
الصارممصدقين الهرطقة هـهههه، خلصنا من الفرس المجوس وتصوير مواسير الصرف الصحي كصواريخ بلستيه والحمار الروسي يخوفنا والغرب يطب له فقط لإرهاب المسلمين.
مسماراللهم اكفنا شرهم بما تشاء وكيف ما تشاء اللهم واحمي المسلمين من شر الملحدين ومن اراد بنا سوء
الـزعــيــمالله يدمرهم تدمير ان شاءالله
مـ،ـاݛــےلو صحيح يعتبر جنون ماراح تستستخدم واذا كانت روسيا بتواجه العالم فهي دوله والنووي موجود عند غيرها بيتركونها هم بيدفعون ثمن المفروض تفكك ويمنع تصنيعه
كيفحرب اهلية تأكل روسيا أكل بإذن الله
عبدالعزيز//ونحن كمسلمين لدينا ماهو اقوى من صواريخ بوتن وهو كلمة الله واكبر لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
اوباماروسيا بلد عظيم وصناعي بلد قول وفعل
عدد التعليقات:709
عاشق وطنهخلاص نشتريه ونتخلص من الحوثيين
خبيرالدب الروسي يسعى ليكون الدوله العظمى رقم 1 بدال امريكا واتوقع هاذا ما يحدث الان