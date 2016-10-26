فيديو.. السيسي: قعدت 10 سنين تلاجتي مكنش فيها إلا “مية” !

صحيفة المرصد: طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين بعدم التخلي عن بلدهم، قائلًا: «ما تتخلوش عن بلدكم، كان ممكن أخلص الفترة الباقية وتعدي وشكرا وأسلمكم للمجهول بعد كده، وأنا اخترت الطريق الصعب».
وجاء تصريح السيسي خلال حضوره ندوة «السياسات النقدية وأزمة سعر الصرف.. الأسباب والحلول»، وذلك ضمن فعالياتالمؤتمر الوطني الأول للشباب المنعقد في شرم الشيخ.
ولفت السيسي إلى أنه تمت مطالبة كثير من الاقتصاديين للعمل على حل مشكلات مصر ، لكنهم رفضوا لـ«أسباب أنا بحترمها.. عِظم المشكلة والتحدي، وكمان الحالة اللي موجودة فيها بلدنا»، حسب تعبيره. وقال السيسي: «طيب والله العظيم.. والله العظيم.. قعدت عشر سنين تلاجتي كان فيها مية بس وماحدش سمع صوتي.. 10 سنين تلاجتي كان فيها مية بس.. ماحدش سمع صوتي، وأنا من أسرة غنية جدًا وأنا آسف إني بقول كده عن نفسي.. الموضوع أكبر من كده بكثير.. عزة النفس وعفة النفس.. ده أمر ما بيجيش بالسهل.. إن أنت تعتمد على نفسك بس أمر مش سهل».
تعليقات ( 41 )
العويدلأجل هذا تفعل ماتفعل وتصب جام غضبك لتفرقة المسلمين
ابوالحمزةكان ممكن أخلص الفترة الباقية وتعدي وشكرا وأسلمكم للمجهول بعد كده، وأنا اخترت الطريق الصعب». يا سنة سوخة وكمان عاوز تمدد فترة ثانية ! الله يعينكم
أبو صالحمرسي إمتدح الجيش فأسقطوه. وها هو السيسي يمتدح الجيش . شكلهم يحسون بالمصيبه قبل ان تحدث والله أعلم وش تواليها.
موجودلا ذا خالص ماعاد فيه طب ابد --
شلولخواحد جلس عشرات السنيين ثلاجته مافيها الا ميه وستلم مليارات ايش النتيجه ?
violetyمصر العظيمة مصر الحضارات والتاريخ علماء مفكرين اقتصاديين ,, وهذا رئيسهم الذي اغضب اشقاءه وحلفاءه , ولا يعرف يلقي خطابات تصدقه الاذاني ,, دائما انا انا
شايف العجائبدايما رووساء وحكام العرب متقشفين وزهاد في الدنيا😶
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرمن كلامه واضح يتمنى المده تخلص واتوقع شاف مافيه فايده بالاقتصاد والشعب جاع لذلك يقول الجيش ينتشر في ٦ ساعات بدا الخوف يدب في نفسه الله يستر
فارس الزهرانياول كان عنده ثلاجه وفيها مويه فقط اما اليوم فلديه اسطول برادات وجايه من جارته اللي بعد قطاع غزه ؟؟؟؟؟
فارس الزهرانيمعقوله وصل الدولار عشرين جنيه .. اما ذي فضيحه بجلاجل وين راحت مليارات الخليج يابتاع الثلاجه ..
اوباماالسيسي تصفه الصحافة العالمية بالرئيس ****، نعم رئيس في احدى مقابلاته يعرض نفسة للبيع !!!
زائرهو صادق
فارس الزهرانييافتاح ياعليم يارزاق ياكريم اللهم اعطنا خير هذا اليوم .. كان الافتتاح بالسيسي ؟؟؟؟؟
سلمان العمريوالحين بشر انشالله عبيت الثلاجه
مسماريااااااه يولداااه عشر سنين كتييير. ولا حتة قبنه اريش!! معليش حاولت اعديها وابلعها ماجات ممكن شوية ميه ياريس من التلاجه
ابو منصورمع أنها كبيرة أوب!!. لكن يمكن نصدقه لأنه كان في الصفوف الخلفية المهمشة ومحدش دريان عنه..الله يرحمه اللي انتزعه وجعله على سدة الحكم
فارس الزهرانيوديت الرز فين يافخامة الريس .. جعل السوس ياكله
سمراء.لا تعليق يا سيسي قويييييييه.
مـ،ـاݛــےشيوخ ****قبل كم سنه اللهم انصر فلسطين كبرنا توسعت شوي الدعوه وضمت دول كبرنا اكثر صارت الدعوة اللهم انصر اخواننا ف كل مكان هههاا
سمراء.لا تعليق يا سيسي قويييييييه.
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكرالحمد لله الدولار يكسر حاجز 20 جنية وجمهورية العسكر ستسقط بأيدي العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب أصبح يدفع ضريبة رفاهية أبناء العسكر11*11
فارس الزهرانيوفي عهدك الميمون اتعبت ثلاجات ***
سعيدمخالف
فارس الزهرانيقدر يلعب على الجميع وليس غريبه عليه .. انما هذا اللي يصلح لمصر رغم كرهي له
مـ،ـاݛــےلغز من اسره غنيه وماعنده غير موية قوية عشر سنين ماذاق غير ماء بدأ يستعطف الناس ويتحسس رقبته كان غيرك اشطر
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكريجب ان لا ينسى كل مسلم وعربي موقف حكام جمهورية العسكر من القضايا السعودية في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والتقارب من الثورة المجوسية والموعد 11*11
عبدالله بن مسعودكل يوم تزيد ***يالسيسي
مسافرالهده الدرجه تريد ان تستغفل شعبا باكمله
فارس الزهرانيعليه افضل الصلاة والسلام
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرزين يافندم ميه بارده دا طعام ممكن الواحد يعيش عليه بدون سكر ،، وحيسمع الشعب كلامك ياكلو ثلج ويشربو ميه ههههههههههه
سلوومالرجل البرمائي ههههههه
مسافرالله لك بالمرصاد شعب مصر ليس بالغبي حتى تمر عليه مثل تلك الاكذوبات
أبو صالححتى نحن ياسيسي ثلاجاتنا مافيها إلا ميه لأنها برادات مصنوعه للميه بس. ههههههههههههه ضحكتني يا سعت البيه. بس فأستك مش كده.
فارس الزهرانيههههههههههههههههه يكذب ويصدق نفسه .. طيب ياسيسي والحين كم رصبدك داخليا وخارجيا .... مش هتقول ياريس
الحب في اللهاذكار الصباح والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
💇💇 ريما Rima 💇💇الله يعين■ خروج
هتان***************
ابو عبدالعزيزالسيسي** يلعب على جميع الوترات مع ايران والخليج وامريكا وروسيا ما ينفع تحالف مع وخليك ضد وموقف واضح بس** ينكشف
💇💇 ريما Rima 💇💇صحيح اعرف ناس أهلهم أغنياء لكن مايعطون ابناءهم يقولون اعتمد على نفسك رغم أنه موظف ومتزوج وامكانياته ضعيفة ولايساعده هذا بخل
الـزعــيــم**************