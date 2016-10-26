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فيديو.. السيسي: قعدت 10 سنين تلاجتي مكنش فيها إلا “مية” !

26 أكتوبر, 2016 , 5:38 ص
فيديو.. السيسي: قعدت 10 سنين تلاجتي مكنش فيها إلا “مية” !
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صحيفة المرصد: طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين بعدم التخلي عن بلدهم، قائلًا: «ما تتخلوش عن بلدكم، كان ممكن أخلص الفترة الباقية وتعدي وشكرا وأسلمكم للمجهول بعد كده، وأنا اخترت الطريق الصعب».

وجاء تصريح السيسي خلال حضوره ندوة «السياسات النقدية وأزمة سعر الصرف.. الأسباب والحلول»، وذلك ضمن فعالياتالمؤتمر الوطني الأول للشباب المنعقد في شرم الشيخ.

ولفت السيسي إلى أنه تمت مطالبة كثير من الاقتصاديين للعمل على حل مشكلات مصر ، لكنهم رفضوا لـ«أسباب أنا بحترمها.. عِظم المشكلة والتحدي، وكمان الحالة اللي موجودة فيها بلدنا»، حسب تعبيره. وقال السيسي: «طيب والله العظيم.. والله العظيم.. قعدت عشر سنين تلاجتي كان فيها مية بس وماحدش سمع صوتي.. 10 سنين تلاجتي كان فيها مية بس.. ماحدش سمع صوتي، وأنا من أسرة غنية جدًا وأنا آسف إني بقول كده عن نفسي.. الموضوع أكبر من كده بكثير.. عزة النفس وعفة النفس.. ده أمر ما بيجيش بالسهل.. إن أنت تعتمد على نفسك بس أمر مش سهل».



تعليقات ( 41 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 41
    26 أكتوبر, 2016 , 6:32 ص

    العويد

    لأجل هذا تفعل ماتفعل وتصب جام غضبك لتفرقة المسلمين
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  2. 40
    26 أكتوبر, 2016 , 6:30 ص

    ابوالحمزة

    كان ممكن أخلص الفترة الباقية وتعدي وشكرا وأسلمكم للمجهول بعد كده، وأنا اخترت الطريق الصعب». يا سنة سوخة وكمان عاوز تمدد فترة ثانية ! الله يعينكم
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  3. 39
    26 أكتوبر, 2016 , 6:30 ص

    أبو صالح

    مرسي إمتدح الجيش فأسقطوه. وها هو السيسي يمتدح الجيش . شكلهم يحسون بالمصيبه قبل ان تحدث والله أعلم وش تواليها.
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  4. 38
    26 أكتوبر, 2016 , 6:24 ص

    موجود

    لا ذا خالص ماعاد فيه طب ابد --
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  5. 37
    26 أكتوبر, 2016 , 6:22 ص

    شلولخ

    واحد جلس عشرات السنيين ثلاجته مافيها الا ميه وستلم مليارات ايش النتيجه ?
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  6. 36
    26 أكتوبر, 2016 , 6:17 ص

    violety

    مصر العظيمة مصر الحضارات والتاريخ علماء مفكرين اقتصاديين ,, وهذا رئيسهم الذي اغضب اشقاءه وحلفاءه , ولا يعرف يلقي خطابات تصدقه الاذاني ,, دائما انا انا
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  7. 35
    26 أكتوبر, 2016 , 6:17 ص

    شايف العجائب

    دايما رووساء وحكام العرب متقشفين وزهاد في الدنيا😶
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  8. 34
    26 أكتوبر, 2016 , 6:15 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    من كلامه واضح يتمنى المده تخلص واتوقع شاف مافيه فايده بالاقتصاد والشعب جاع لذلك يقول الجيش ينتشر في ٦ ساعات بدا الخوف يدب في نفسه الله يستر
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  9. 33
    26 أكتوبر, 2016 , 6:14 ص

    فارس الزهراني

    اول كان عنده ثلاجه وفيها مويه فقط اما اليوم فلديه اسطول برادات وجايه من جارته اللي بعد قطاع غزه ؟؟؟؟؟
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  10. 32
    26 أكتوبر, 2016 , 6:12 ص

    فارس الزهراني

    معقوله وصل الدولار عشرين جنيه .. اما ذي فضيحه بجلاجل وين راحت مليارات الخليج يابتاع الثلاجه ..
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  11. 31
    26 أكتوبر, 2016 , 6:11 ص

    اوباما

    السيسي تصفه الصحافة العالمية بالرئيس ****، نعم رئيس في احدى مقابلاته يعرض نفسة للبيع !!!
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  12. 30
    26 أكتوبر, 2016 , 6:11 ص

    المصري هذا ****والمصاريه ماعد يصدقونه
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  13. 29
    26 أكتوبر, 2016 , 6:11 ص

    زائر

    هو صادق
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  14. 28
    26 أكتوبر, 2016 , 6:10 ص

    فارس الزهراني

    يافتاح ياعليم يارزاق ياكريم اللهم اعطنا خير هذا اليوم .. كان الافتتاح بالسيسي ؟؟؟؟؟
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  15. 27
    26 أكتوبر, 2016 , 6:09 ص

    سلمان العمري

    والحين بشر انشالله عبيت الثلاجه
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  16. 26
    26 أكتوبر, 2016 , 6:09 ص

    مسمار

    يااااااه يولداااه عشر سنين كتييير. ولا حتة قبنه اريش!! معليش حاولت اعديها وابلعها ماجات ممكن شوية ميه ياريس من التلاجه
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  17. 25
    26 أكتوبر, 2016 , 6:08 ص

    ابو منصور

    مع أنها كبيرة أوب!!. لكن يمكن نصدقه لأنه كان في الصفوف الخلفية المهمشة ومحدش دريان عنه..الله يرحمه اللي انتزعه وجعله على سدة الحكم
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  18. 24
    26 أكتوبر, 2016 , 6:07 ص

    فارس الزهراني

    وديت الرز فين يافخامة الريس .. جعل السوس ياكله
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  19. 23
    26 أكتوبر, 2016 , 6:07 ص

    سمراء.

    لا تعليق يا سيسي قويييييييه.
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  20. 22
    26 أكتوبر, 2016 , 6:06 ص

    مـ،ـاݛــے

    شيوخ ****قبل كم سنه اللهم انصر فلسطين كبرنا توسعت شوي الدعوه وضمت دول كبرنا اكثر صارت الدعوة اللهم انصر اخواننا ف كل مكان هههاا
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  21. 21
    26 أكتوبر, 2016 , 6:06 ص

    سمراء.

    لا تعليق يا سيسي قويييييييه.
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  22. 20
    26 أكتوبر, 2016 , 6:05 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    الحمد لله الدولار يكسر حاجز 20 جنية وجمهورية العسكر ستسقط بأيدي العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب أصبح يدفع ضريبة رفاهية أبناء العسكر11*11
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  23. 19
    26 أكتوبر, 2016 , 6:05 ص

    فارس الزهراني

    وفي عهدك الميمون اتعبت ثلاجات ***
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  24. 18
    26 أكتوبر, 2016 , 6:04 ص

    سعيد

    مخالف
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  25. 17
    26 أكتوبر, 2016 , 6:03 ص

    فارس الزهراني

    قدر يلعب على الجميع وليس غريبه عليه .. انما هذا اللي يصلح لمصر رغم كرهي له
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  26. 16
    26 أكتوبر, 2016 , 6:02 ص

    مـ،ـاݛــے

    لغز من اسره غنيه وماعنده غير موية قوية عشر سنين ماذاق غير ماء بدأ يستعطف الناس ويتحسس رقبته كان غيرك اشطر
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  27. 15
    26 أكتوبر, 2016 , 6:02 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    يجب ان لا ينسى كل مسلم وعربي موقف حكام جمهورية العسكر من القضايا السعودية في اليمن وسوريا والعراق وليبيا والتقارب من الثورة المجوسية والموعد 11*11
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  28. 14
    26 أكتوبر, 2016 , 6:01 ص

    عبدالله بن مسعود

    كل يوم تزيد ***يالسيسي
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  29. 13
    26 أكتوبر, 2016 , 6:01 ص

    مسافر

    الهده الدرجه تريد ان تستغفل شعبا باكمله
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  30. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 6:01 ص

    فارس الزهراني

    عليه افضل الصلاة والسلام
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  31. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 6:00 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    زين يافندم ميه بارده دا طعام ممكن الواحد يعيش عليه بدون سكر ،، وحيسمع الشعب كلامك ياكلو ثلج ويشربو ميه ههههههههههه
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  32. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 6:00 ص

    سلووم

    الرجل البرمائي ههههههه
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  33. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 6:00 ص

    مسافر

    الله لك بالمرصاد شعب مصر ليس بالغبي حتى تمر عليه مثل تلك الاكذوبات
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  34. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 6:00 ص

    أبو صالح

    حتى نحن ياسيسي ثلاجاتنا مافيها إلا ميه لأنها برادات مصنوعه للميه بس. ههههههههههههه ضحكتني يا سعت البيه. بس فأستك مش كده.
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  35. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 6:00 ص

    فارس الزهراني

    ههههههههههههههههه يكذب ويصدق نفسه .. طيب ياسيسي والحين كم رصبدك داخليا وخارجيا .... مش هتقول ياريس
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  36. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 5:59 ص

    الحب في الله

    اذكار الصباح والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  37. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 5:57 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    الله يعين■ خروج
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  38. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 5:54 ص

    هتان

    ***************
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  39. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 5:53 ص

    ابو عبدالعزيز

    السيسي** يلعب على جميع الوترات مع ايران والخليج وامريكا وروسيا ما ينفع تحالف مع وخليك ضد وموقف واضح بس** ينكشف
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  40. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 5:50 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    صحيح اعرف ناس أهلهم أغنياء لكن مايعطون ابناءهم يقولون اعتمد على نفسك رغم أنه موظف ومتزوج وامكانياته ضعيفة ولايساعده هذا بخل
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  41. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 5:48 ص

    الـزعــيــم

    **************
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