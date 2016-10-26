فيديو.. السيسي: قعدت 10 سنين تلاجتي مكنش فيها إلا “مية” !

صحيفة المرصد: طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي المصريين بعدم التخلي عن بلدهم، قائلًا: «ما تتخلوش عن بلدكم، كان ممكن أخلص الفترة الباقية وتعدي وشكرا وأسلمكم للمجهول بعد كده، وأنا اخترت الطريق الصعب».

وجاء تصريح السيسي خلال حضوره ندوة «السياسات النقدية وأزمة سعر الصرف.. الأسباب والحلول»، وذلك ضمن فعالياتالمؤتمر الوطني الأول للشباب المنعقد في شرم الشيخ.

ولفت السيسي إلى أنه تمت مطالبة كثير من الاقتصاديين للعمل على حل مشكلات مصر ، لكنهم رفضوا لـ«أسباب أنا بحترمها.. عِظم المشكلة والتحدي، وكمان الحالة اللي موجودة فيها بلدنا»، حسب تعبيره. وقال السيسي: «طيب والله العظيم.. والله العظيم.. قعدت عشر سنين تلاجتي كان فيها مية بس وماحدش سمع صوتي.. 10 سنين تلاجتي كان فيها مية بس.. ماحدش سمع صوتي، وأنا من أسرة غنية جدًا وأنا آسف إني بقول كده عن نفسي.. الموضوع أكبر من كده بكثير.. عزة النفس وعفة النفس.. ده أمر ما بيجيش بالسهل.. إن أنت تعتمد على نفسك بس أمر مش سهل».

