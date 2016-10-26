بالفيديو: السيسي ينسى أنه على الهواء ويطلب عدم إذاعة كلامه بعد سخريته من أحد الدول!

صحيفة المرصد-متابعات : طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعلاميين والقائمين على تنظيم مؤتمر الشباب اليوم بمدينة شرم الشيخ، بعدم إذاعة «كل كلامه»، خاصة بعد تطرقه في حديثه إلى إحدى الدول العربية بصيغة المجهول حتى لا يعرف أحد عمن يتحدث.
وتناسى السيس أن حديثه يذاع على الهواء مباشرة، وقال بعد نهاية حديثه عن تلك الدولة التي تحدث عنها:«أرجو إن مش كل البيانات تتطلع لأن اللى أنا قولته ده لو طلع هيتعرف أنا بتكلم على مين».
وجاء نص كلام «السيسي» في هذه الفقرة :« اللى فى مصر دول ولادي وعايزهم أحسن حاجه فى الدنيا»، متسائلًا : أعمل كده إزاي؟». وتابع :« الدول اللى بتتكلموا عنها كان دولة منهم 2 مليون نسمة ومساحة أرضهم 700 متر- قبل أن يتراجع ويقول 700 كيلو- وهم فى قمة التخلف..اتحط البرنامج والناس ماشية وكان فيه عنف إن محدش يتكلم أقدر أعمل أنا كده؟»
وتابع :«لمدة 20 سنه الكلام ده.. أرجوا إن مش كل البيانات تتطلع لأن اللى أنا قولته ده لو طلع هيتعرف أنا بتكلم على مين». من جانبهم أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة سخرية من حديث الرئيس لتناسيه أنه على الهواء وطالب بعدم إذاعة كل كلامه، فيما أشار بعضهم إلى أن «السيسي» يقصد في كلامه عن مواصفات تلك الدولة بأنها مملكة «البحرين»، حيث تبلغ مساحتها 765 كيلو، بينما قال أخرون أنه يقصد دولة قطر ولكنه أخطأ في تقدير المعلومات عنها. وانطلق اليوم الثلاثاء، المؤتمر الوطني الأول للشباب تحت عنوان “ابدع.. انطلق” برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ والذي يستمر إلى 27 أكتوبر الجاري.
تعليقات ( 64 )
كيفمسافه السكه !!
هوا فيه ايهبص لنفسك انت عملت ايه بالثمانين مليون نسمه وارض من ذهب وانهار غير الموارد الأخرى ومساحات بالاف الكيلومترات ..دمرتالبلد للأسف خساره مصر تنحكم بمثالك
العالمي شعار شبه الجزيرة العربية بلون أرضي الاصفر وبلون بحري الازرقالفرعوني المنقرض ابوحضارة سبعة آلاف ملطوش يبغالوه فرمته براسوه وتنزيل بيانات صحيحة ليعرف ان هذه الدول اللي مسحها وريثة حضارة بأربع مية الف سنة وزيادة
بندرمفطر فول
دنيا عجيبةاعتقد أنها لعبة سياسة ذكية ما يحدث بين مصر ودول الخليج من خلاف لأن لو ظهر للعالم الغربي وإسرائيل وحدتنا حيزيد الضغط على مصر ويحاربوها في أقتصادها
عدد التعليقات:461
ابونواف...مصر الذي افضل علمائها تتخاطفهم الدول لم تجدسوى هذا ليكون رئيس ابيطو
بحر 1ضاعت مصر ****هاذ يماجد تاريخ مصر لى ضاع على يده وباذن الله رايح تكون*** بس ودع الكرسي يا ابو فلتر قال الكلام عندي يتفلتر وبرضو يجيب العيد
سمر العازميفيه ايه يا سي سيسي فكرك محنا عارفين من تقصد .البحرين عصية علي كل عدو مادام خادم الحرمين رأسة يشم الهواء ربي يطول في عمره وعمر الملك حمد روح اللعب بعد
عبدالعزيز//للاسف بدا ***يطرطش بالكلام انت الخسران ***والجاي اسوا خلي الروس وبشار وايران ينفعوك
أبو سحااابمخالف
عدد التعليقات:461
ابونواف...هذا ماينضر به اغلب من يعملون لدينا فقط مصدر للمال ولايريدون لنا رأى اوكلمة ويجترون الماضي بكسوة الكعبه والتكية رغم انهافي الدوله العثمانية ناكرين
أبو سحاااب - لا خلاق لهسواء البحرين أو قطر أو الكويت أو أي دوله خليجيه هذه الدول بنت نفسها وأخلاقها ف تعاملها مع إخوانها العرب ولا تتطاول على أي دوله ولكن الإساءة تأتي ممن
ابوخالد الدمامفي كل حديث له يطلع بطرفه امس يقول عشر سنين ثلاجته مافيها الا ماء صراحه أشفق عليه ومصر تستحق أفضل
عليمو عيب إللي كان فقير ومتخلف وأصبح متعلم وأغناه الله ويتصدق عليك يا سيسي ولكن الكارثة إللي كان متعلم وغني وأصبح ***وفقير وشحاذ .
الهمدانيهذا تحدي ومتحان للسيسي اذا عدى ماحد بيوقف في وجهه واذا رسب ستركع مصر كلها
المحقق كوسةهههههههههه عاجبني هالسيس
فيصلاويالمصاريه واعلامهم الرخيص بقيادة السيسي لسانهم طويل على الخليج العربي. . ولكن أمام إثيوبيا ما تسمع منهم نفس وهي من ذلتهم بسد النهضة العظيم
ابراهيم السرحانيمتوقع نهايته اليمه عند الصين
الوردة البيضاءقل خيرآ او اتصمت لا تظهر الشماته بأخيك فيرحمه الله ويبتليك
الصابرهحسبنا الله ونعم الوكيل .... الله يحفظ بلادنا ودول الخليج من كل سوء ومن كل حاقد ... وأدم علينا نعمة الأمن والأمان وأعز الإسلام والمسلمين في كل مكان .
الدول لا تقاس بمساحتها وتعداد سكانهابل تقاس بما وصلت اليه من تقدم وحضارة من تصفها بالتخلف تفوق بلدك بمراحل عديدة بل انه لا تجوز المقارنة بين تخلف بلدك وتقدم تلك الدولة الصغيرة.
الحق يقالدائما حجة الفاشلين بالدول الكبيرة لتبرير فشله مقابل نجاح بعض دول الخليج ( سكانهم قليل مساحتهم قليله ) ونسي ان موارده كثيرة وطاقته البشرية اكبر
ههههههالمصريين ***رئيسهم السيسي ويقلولو يا ***
عاصممتخفش ياريس اولادك المتواجدين في الخليج حيرجعو ليك كد عليهم وورينا حتعمل أيه غيور مخه انظربة بعد قرار أرامكو و لسا ياريس حتشوف العجب قريبا.حتندم ياريس
سلمانالسيس باي باي وخنبوقة باي باي
الى ضب ياكل خنبوقهخنبوقة سوط الحق قلم ابكذب يعلق زي الذليل قلنالك قبل مريض نفسي وانفصام بشخصيتك رح تعالج ياابو معرفات وخذ معاك ***
Zayer007لك الله يا منصر إن كان هذا ***هو الذي سوف يقودك في هذا الوقت الراهن الحالك السواد و منعدم الرؤية. عليه العوض ومنه العوض في مصر. و حسبنا الله.
؟؟؟دا رئيسس ***بجد
بقايا مشاعرسبحان الله الله فضحه بلسانه ان كان يقضد قطر قطر تسوى طوايفه ****
طلاليسخر من دولة عربيه. . ولايستطيع حتى أن يرفع عينه في إثيوبيا أو حتى يجيب سيرتها من بعيد. . رغم أنها ستقطع عنهم الماء والكهرباء عاشت إثيوبيا وسدها 😂😂
مـ،ـاݛــےدليل الفشل الذريع يقول ازاي ماهو عارف ازاي اتركها للي عارف ازاي مزرقن ليه
محب آل البيتالسيسي يقود مصر للهاوية أن لم يوقفه الشعب المصري البطل عند حده
طلالالأخوة المصريين. . الراقل ده بيسرح بيكم 😂😂
خلك بعيد حبك يزيد 😊السيسي بيتكلم عن حرية التعبير في مصر وأمس ساحبين مذيعه مصريه من داخل اﻷستيديو عشان قالت الرئيس اﻷسبق محمد مرسي .
اللهم احفظنا بحفظكهيا ياقلم همتك يابطل صاحبك في امس الحاجة لأمثالك الفاهمين للكرامة بالمقلوب
مجرد تعليق**** والله انه من المخجل أن دوله يحكمها سيسي
الحق يقاللاعجب كل المصريين ينظرون لاهل الخليج بتعالي وهم اللي اكلونا ولبسونا وعلمونا وكل حاقة ههههههه وهذا ماجعلهم يستمروا بتخلفهم
طلالالأخوة المصريين اسمعوا نصيحتي وأعتذرو لحسني مبارك. . على الأقل الرجل كان عليه القيمه وشكله رئيس جمهورية 😂😂😂
مرصداوي قديمهههههههههههه هذا منتهي الله لا يبلانا
aliانا قلت لكم من قبل هذا ***
خالدهذة الدولة التي تسخر منها. .لم تتسول من الشعوب الأخرى هذة الدولة عازه شعبها وتحتاج إلى 7 آلاف سنه ***حتى تصل إلى مستواهم اليوم
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكراكيد الجميع تسأل لماذا المكان شرم الشيخ ؟؟ الجواب: لانه امن مكان بجمهورية العسكر لان *** تضمن الامن هناك جو وبحر وارضاً *** الموعد 11*
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكرالحضور كلهم من كليات الامن والشرطة والجيش** ولكن السؤال اين امن مكان بجمهورية العسكر اكيد شرم الشيخ لن عصابة الصهاينة تضمن الامن والسلام في سيناء
مـ،ـاݛــےمجمع ابناء حاشيته ويقول شباب مصر ؟ طيب انت عندك كل المقومات والثروات والطاقه البشرية عملتو ايه بتشحت من الدول الصغيرة دي
موجودهذا لو كان جاري كان هجيت من الحاره كلها بل من المدينه بأكملها شكله من الناس اللي يطلطلون من ذا موتره ههههههه
سوط الحقتتشدقون ليل نهار بأن السيسي لا يُقدم ولا يؤخر !ولا تدعون خبرا كبيرا أو تافها إلا أورتموه عنه ! تناقض غبي جدا . هناك ما هو أهم من ذلك . السنة تُبااااد
محمد العمريمرعوب من 11/11 وبدأ مرتبكا خائفا مما سيحدث لا شك سيقتلعه الشعب المصري
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكرعقلية العسكر لا تتغير مع الزمن والمكان الدولار اليوم يكسر حاجز 20 وثورة ستظرب ثكنات العسكر والموعد 11*11 بور سعيد الابطال والسويس والاسكندرية
الرأي العامقطر والبحرين فخر للامة الاسلامية لم تخون العهود والمواثيق حفظ الله الخليج العربي من حاسد مارق
سوط الحقشغلكم الشاغل فقط السيسي مع أن كلامه صحيح .. ستظل مصر قلب العروبة بالسيسي أو بغيره .. الأهم من هذا ( الموصل ) مكون سنة العراق لكنم تبحثون عن القشوووور!
خلك بعيد حبك يزيد 😊السيسي مخه فيه هلوسه .
طلال*** . ولا يوم من أيامك ياعم حسني 😂😂😂
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7هالطعميه ذا مووووووشكله
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتزغردي يا انشراااااااااااااح ههههههههه .. والله اصبح هذا**** .. مملكة البحرين او قطر يكفيهم فخراً لم يخونوا احداً
طلالأجمل ما في السيسي أنه عوض العرب عن غياب القذافي 😂😂😂