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بالفيديو: السيسي ينسى أنه على الهواء ويطلب عدم إذاعة كلامه بعد سخريته من أحد الدول!

26 أكتوبر, 2016 , 7:02 ص
بالفيديو: السيسي ينسى أنه على الهواء ويطلب عدم إذاعة كلامه بعد سخريته من أحد الدول!
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صحيفة المرصد-متابعات : طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعلاميين والقائمين على تنظيم مؤتمر الشباب اليوم بمدينة شرم الشيخ، بعدم إذاعة «كل كلامه»، خاصة بعد تطرقه في حديثه إلى إحدى الدول العربية بصيغة المجهول حتى لا يعرف أحد عمن يتحدث.

وتناسى السيس أن حديثه يذاع على الهواء مباشرة، وقال بعد نهاية حديثه عن تلك الدولة التي تحدث عنها:«أرجو إن مش كل البيانات تتطلع لأن اللى أنا قولته ده لو طلع هيتعرف أنا بتكلم على مين».

وجاء نص كلام «السيسي» في هذه الفقرة :« اللى فى مصر دول ولادي وعايزهم أحسن حاجه فى الدنيا»، متسائلًا : أعمل كده إزاي؟». وتابع :« الدول اللى بتتكلموا عنها كان دولة منهم 2 مليون نسمة ومساحة أرضهم 700 متر- قبل أن يتراجع ويقول 700 كيلو- وهم فى قمة التخلف..اتحط البرنامج والناس ماشية وكان فيه عنف إن محدش يتكلم أقدر أعمل أنا كده؟»

وتابع :«لمدة 20 سنه الكلام ده.. أرجوا إن مش كل البيانات تتطلع لأن اللى أنا قولته ده لو طلع هيتعرف أنا بتكلم على مين». من جانبهم أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة سخرية من حديث الرئيس لتناسيه أنه على الهواء وطالب بعدم إذاعة كل كلامه، فيما أشار بعضهم إلى أن «السيسي» يقصد في كلامه عن مواصفات تلك الدولة بأنها مملكة «البحرين»، حيث تبلغ مساحتها 765 كيلو، بينما قال أخرون أنه يقصد دولة قطر ولكنه أخطأ في تقدير المعلومات عنها. وانطلق اليوم الثلاثاء، المؤتمر الوطني الأول للشباب تحت عنوان “ابدع.. انطلق” برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ والذي يستمر إلى 27 أكتوبر الجاري.



تعليقات ( 64 )

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  1. 64
    26 أكتوبر, 2016 , 8:28 ص

    كيف

    مسافه السكه !!
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  2. 63
    26 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    هوا فيه ايه

    بص لنفسك انت عملت ايه بالثمانين مليون نسمه وارض من ذهب وانهار غير الموارد الأخرى ومساحات بالاف الكيلومترات ..دمرتالبلد للأسف خساره مصر تنحكم بمثالك
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  3. 62
    26 أكتوبر, 2016 , 8:25 ص

    العالمي شعار شبه الجزيرة العربية بلون أرضي الاصفر وبلون بحري الازرق

    الفرعوني المنقرض ابوحضارة سبعة آلاف ملطوش يبغالوه فرمته براسوه وتنزيل بيانات صحيحة ليعرف ان هذه الدول اللي مسحها وريثة حضارة بأربع مية الف سنة وزيادة
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  4. 61
    26 أكتوبر, 2016 , 8:24 ص

    بندر

    مفطر فول
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  5. 60
    26 أكتوبر, 2016 , 8:24 ص

    دنيا عجيبة

    اعتقد أنها لعبة سياسة ذكية ما يحدث بين مصر ودول الخليج من خلاف لأن لو ظهر للعالم الغربي وإسرائيل وحدتنا حيزيد الضغط على مصر ويحاربوها في أقتصادها
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  6. 59
    26 أكتوبر, 2016 , 8:22 ص
    عدد التعليقات:461

    ابونواف...

    مصر الذي افضل علمائها تتخاطفهم الدول لم تجدسوى هذا ليكون رئيس ابيطو
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  7. 58
    26 أكتوبر, 2016 , 8:22 ص

    بحر 1

    ضاعت مصر ****هاذ يماجد تاريخ مصر لى ضاع على يده وباذن الله رايح تكون*** بس ودع الكرسي يا ابو فلتر قال الكلام عندي يتفلتر وبرضو يجيب العيد
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  8. 57
    26 أكتوبر, 2016 , 8:21 ص

    سمر العازمي

    فيه ايه يا سي سيسي فكرك محنا عارفين من تقصد .البحرين عصية علي كل عدو مادام خادم الحرمين رأسة يشم الهواء ربي يطول في عمره وعمر الملك حمد روح اللعب بعد
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  9. 56
    26 أكتوبر, 2016 , 8:21 ص

    عبدالعزيز//

    للاسف بدا ***يطرطش بالكلام انت الخسران ***والجاي اسوا خلي الروس وبشار وايران ينفعوك
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  10. 55
    26 أكتوبر, 2016 , 8:20 ص

    أبو سحاااب

    مخالف
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  11. 54
    26 أكتوبر, 2016 , 8:18 ص
    عدد التعليقات:461

    ابونواف...

    هذا ماينضر به اغلب من يعملون لدينا فقط مصدر للمال ولايريدون لنا رأى اوكلمة ويجترون الماضي بكسوة الكعبه والتكية رغم انهافي الدوله العثمانية ناكرين
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  12. 53
    26 أكتوبر, 2016 , 8:14 ص

    أبو سحاااب - لا خلاق له

    سواء البحرين أو قطر أو الكويت أو أي دوله خليجيه هذه الدول بنت نفسها وأخلاقها ف تعاملها مع إخوانها العرب ولا تتطاول على أي دوله ولكن الإساءة تأتي ممن
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  13. 52
    26 أكتوبر, 2016 , 8:14 ص

    ابوخالد الدمام

    في كل حديث له يطلع بطرفه امس يقول عشر سنين ثلاجته مافيها الا ماء صراحه أشفق عليه ومصر تستحق أفضل
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  14. 51
    26 أكتوبر, 2016 , 8:13 ص

    علي

    مو عيب إللي كان فقير ومتخلف وأصبح متعلم وأغناه الله ويتصدق عليك يا سيسي ولكن الكارثة إللي كان متعلم وغني وأصبح ***وفقير وشحاذ .
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  15. 50
    26 أكتوبر, 2016 , 8:09 ص

    دنت أبدعت خلاااااص
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  16. 49
    26 أكتوبر, 2016 , 8:08 ص

    الهمداني

    هذا تحدي ومتحان للسيسي اذا عدى ماحد بيوقف في وجهه واذا رسب ستركع مصر كلها
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  17. 48
    26 أكتوبر, 2016 , 8:08 ص

    المحقق كوسة

    هههههههههه عاجبني هالسيس
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  18. 47
    26 أكتوبر, 2016 , 8:07 ص

    سبحان الله اللي فضح هذا السيسي وهتك ستره وبين حقده ع الخليج زيه زي غالبية المصريين. شهامة طفل خليجي تسوى مصر بمن فيها
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  19. 46
    26 أكتوبر, 2016 , 7:59 ص

    فيصلاوي

    المصاريه واعلامهم الرخيص بقيادة السيسي لسانهم طويل على الخليج العربي. . ولكن أمام إثيوبيا ما تسمع منهم نفس وهي من ذلتهم بسد النهضة العظيم
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  20. 45
    26 أكتوبر, 2016 , 7:59 ص

    قطر ابرك منك الف مره يا سي السيسي لا تتكلم بامجاد الماضي لا نكم كمنتم مستعمرين وطوركم الاستعمار قارن الان بين وضع مصر وقطر وانت تعرف ازاي يا بتاع الرز
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  21. 44
    26 أكتوبر, 2016 , 7:58 ص

    ابراهيم السرحاني

    متوقع نهايته اليمه عند الصين
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  22. 43
    26 أكتوبر, 2016 , 7:56 ص

    الوردة البيضاء

    قل خيرآ او اتصمت لا تظهر الشماته بأخيك فيرحمه الله ويبتليك
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  23. 42
    26 أكتوبر, 2016 , 7:55 ص

    الصابره

    حسبنا الله ونعم الوكيل .... الله يحفظ بلادنا ودول الخليج من كل سوء ومن كل حاقد ... وأدم علينا نعمة الأمن والأمان وأعز الإسلام والمسلمين في كل مكان .
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  24. 41
    26 أكتوبر, 2016 , 7:51 ص

    الدول لا تقاس بمساحتها وتعداد سكانها

    بل تقاس بما وصلت اليه من تقدم وحضارة من تصفها بالتخلف تفوق بلدك بمراحل عديدة بل انه لا تجوز المقارنة بين تخلف بلدك وتقدم تلك الدولة الصغيرة.
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  25. 40
    26 أكتوبر, 2016 , 7:50 ص

    الحق يقال

    دائما حجة الفاشلين بالدول الكبيرة لتبرير فشله مقابل نجاح بعض دول الخليج ( سكانهم قليل مساحتهم قليله ) ونسي ان موارده كثيرة وطاقته البشرية اكبر
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  26. 39
    26 أكتوبر, 2016 , 7:49 ص

    هههههه

    المصريين ***رئيسهم السيسي ويقلولو يا ***
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  27. 38
    26 أكتوبر, 2016 , 7:48 ص

    عاصم

    متخفش ياريس اولادك المتواجدين في الخليج حيرجعو ليك كد عليهم وورينا حتعمل أيه غيور مخه انظربة بعد قرار أرامكو و لسا ياريس حتشوف العجب قريبا.حتندم ياريس
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  28. 37
    26 أكتوبر, 2016 , 7:47 ص

    سلمان

    السيس باي باي وخنبوقة باي باي
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  29. 36
    26 أكتوبر, 2016 , 7:46 ص

    الى ضب ياكل خنبوقه

    خنبوقة سوط الحق قلم ابكذب يعلق زي الذليل قلنالك قبل مريض نفسي وانفصام بشخصيتك رح تعالج ياابو معرفات وخذ معاك ***
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  30. 35
    26 أكتوبر, 2016 , 7:45 ص

    Zayer007

    لك الله يا منصر إن كان هذا ***هو الذي سوف يقودك في هذا الوقت الراهن الحالك السواد و منعدم الرؤية. عليه العوض ومنه العوض في مصر. و حسبنا الله.
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  31. 34
    26 أكتوبر, 2016 , 7:43 ص

    برا برا ياسيسي اطلع برا ياسيسي
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  32. 33
    26 أكتوبر, 2016 , 7:41 ص

    ؟؟؟

    دا رئيسس ***بجد
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  33. 32
    26 أكتوبر, 2016 , 7:39 ص

    بقايا مشاعر

    سبحان الله الله فضحه بلسانه ان كان يقضد قطر قطر تسوى طوايفه ****
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  34. 31
    26 أكتوبر, 2016 , 7:38 ص

    طلال

    يسخر من دولة عربيه. . ولايستطيع حتى أن يرفع عينه في إثيوبيا أو حتى يجيب سيرتها من بعيد. . رغم أنها ستقطع عنهم الماء والكهرباء عاشت إثيوبيا وسدها 😂😂
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  35. 30
    26 أكتوبر, 2016 , 7:37 ص

    مـ،ـاݛــے

    دليل الفشل الذريع يقول ازاي ماهو عارف ازاي اتركها للي عارف ازاي مزرقن ليه
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  36. 29
    26 أكتوبر, 2016 , 7:37 ص

    السيسي انتهى وهو في اخر عهده السياسي ومن كان يعول عليه يشبع واللي مايشتري يتفرج - عموما السيسي شيئ ومصر وشعبها شيئ اخر فيجب عدم الخلط
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  37. 28
    26 أكتوبر, 2016 , 7:36 ص

    محب آل البيت

    السيسي يقود مصر للهاوية أن لم يوقفه الشعب المصري البطل عند حده
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  38. 27
    26 أكتوبر, 2016 , 7:35 ص

    طلال

    الأخوة المصريين. . الراقل ده بيسرح بيكم 😂😂
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  39. 26
    26 أكتوبر, 2016 , 7:34 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    السيسي بيتكلم عن حرية التعبير في مصر وأمس ساحبين مذيعه مصريه من داخل اﻷستيديو عشان قالت الرئيس اﻷسبق محمد مرسي .
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  40. 25
    26 أكتوبر, 2016 , 7:33 ص

    دننت ****بججد ياريس ياابتااع الرزز والفووول والكففته واالمساافه
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  41. 24
    26 أكتوبر, 2016 , 7:33 ص

    اللهم احفظنا بحفظك

    هيا ياقلم همتك يابطل صاحبك في امس الحاجة لأمثالك الفاهمين للكرامة بالمقلوب
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  42. 23
    26 أكتوبر, 2016 , 7:33 ص

    رئيس ****لا يفقه شيئا لا يستطيع تركيب جملة مفيدة من أربع كلمات لغة ركيكة من يهزأ بهم بلغوا من المجد والرفعة والتقدم ما لم تبلغه مصر في عهده.
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  43. 22
    26 أكتوبر, 2016 , 7:31 ص

    مجرد تعليق

    **** والله انه من المخجل أن دوله يحكمها سيسي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 21
    26 أكتوبر, 2016 , 7:29 ص

    الحق يقال

    لاعجب كل المصريين ينظرون لاهل الخليج بتعالي وهم اللي اكلونا ولبسونا وعلمونا وكل حاقة ههههههه وهذا ماجعلهم يستمروا بتخلفهم
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  45. 20
    26 أكتوبر, 2016 , 7:29 ص

    طلال

    الأخوة المصريين اسمعوا نصيحتي وأعتذرو لحسني مبارك. . على الأقل الرجل كان عليه القيمه وشكله رئيس جمهورية 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 19
    26 أكتوبر, 2016 , 7:27 ص

    مرصداوي قديم

    هههههههههههه هذا منتهي الله لا يبلانا
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  47. 18
    26 أكتوبر, 2016 , 7:26 ص

    ali

    انا قلت لكم من قبل هذا ***
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  48. 17
    26 أكتوبر, 2016 , 7:25 ص

    خالد

    هذة الدولة التي تسخر منها. .لم تتسول من الشعوب الأخرى هذة الدولة عازه شعبها وتحتاج إلى 7 آلاف سنه ***حتى تصل إلى مستواهم اليوم
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  49. 16
    26 أكتوبر, 2016 , 7:24 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    اكيد الجميع تسأل لماذا المكان شرم الشيخ ؟؟ الجواب: لانه امن مكان بجمهورية العسكر لان *** تضمن الامن هناك جو وبحر وارضاً *** الموعد 11*
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  50. 15
    26 أكتوبر, 2016 , 7:21 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    الحضور كلهم من كليات الامن والشرطة والجيش** ولكن السؤال اين امن مكان بجمهورية العسكر اكيد شرم الشيخ لن عصابة الصهاينة تضمن الامن والسلام في سيناء
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  51. 14
    26 أكتوبر, 2016 , 7:21 ص

    مـ،ـاݛــے

    مجمع ابناء حاشيته ويقول شباب مصر ؟ طيب انت عندك كل المقومات والثروات والطاقه البشرية عملتو ايه بتشحت من الدول الصغيرة دي
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  52. 13
    26 أكتوبر, 2016 , 7:20 ص

    موجود

    هذا لو كان جاري كان هجيت من الحاره كلها بل من المدينه بأكملها شكله من الناس اللي يطلطلون من ذا موتره ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 12
    26 أكتوبر, 2016 , 7:19 ص

    سوط الحق

    تتشدقون ليل نهار بأن السيسي لا يُقدم ولا يؤخر !ولا تدعون خبرا كبيرا أو تافها إلا أورتموه عنه ! تناقض غبي جدا . هناك ما هو أهم من ذلك . السنة تُبااااد
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  54. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 7:19 ص

    محمد العمري

    مرعوب من 11/11 وبدأ مرتبكا خائفا مما سيحدث لا شك سيقتلعه الشعب المصري
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  55. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 7:18 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    عقلية العسكر لا تتغير مع الزمن والمكان الدولار اليوم يكسر حاجز 20 وثورة ستظرب ثكنات العسكر والموعد 11*11 بور سعيد الابطال والسويس والاسكندرية
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  56. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 7:17 ص

    الرأي العام

    قطر والبحرين فخر للامة الاسلامية لم تخون العهود والمواثيق حفظ الله الخليج العربي من حاسد مارق
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  57. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 7:14 ص

    سوط الحق

    شغلكم الشاغل فقط السيسي مع أن كلامه صحيح .. ستظل مصر قلب العروبة بالسيسي أو بغيره .. الأهم من هذا ( الموصل ) مكون سنة العراق لكنم تبحثون عن القشوووور!
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  58. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 7:13 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    السيسي مخه فيه هلوسه .
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  59. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 7:11 ص

    طلال

    *** . ولا يوم من أيامك ياعم حسني 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 7:09 ص

    الصارم

    مخالف للنشر
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  61. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 7:08 ص

    انشر التعليق

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 7:07 ص

    الطعميه ذا مووووووشكله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 7:07 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    زغردي يا انشراااااااااااااح ههههههههه .. والله اصبح هذا**** .. مملكة البحرين او قطر يكفيهم فخراً لم يخونوا احداً
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  64. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 7:06 ص

    طلال

    أجمل ما في السيسي أنه عوض العرب عن غياب القذافي 😂😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)

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