بالفيديو: السيسي ينسى أنه على الهواء ويطلب عدم إذاعة كلامه بعد سخريته من أحد الدول!

صحيفة المرصد-متابعات : طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الإعلاميين والقائمين على تنظيم مؤتمر الشباب اليوم بمدينة شرم الشيخ، بعدم إذاعة «كل كلامه»، خاصة بعد تطرقه في حديثه إلى إحدى الدول العربية بصيغة المجهول حتى لا يعرف أحد عمن يتحدث.

وتناسى السيس أن حديثه يذاع على الهواء مباشرة، وقال بعد نهاية حديثه عن تلك الدولة التي تحدث عنها:«أرجو إن مش كل البيانات تتطلع لأن اللى أنا قولته ده لو طلع هيتعرف أنا بتكلم على مين».

وجاء نص كلام «السيسي» في هذه الفقرة :« اللى فى مصر دول ولادي وعايزهم أحسن حاجه فى الدنيا»، متسائلًا : أعمل كده إزاي؟». وتابع :« الدول اللى بتتكلموا عنها كان دولة منهم 2 مليون نسمة ومساحة أرضهم 700 متر- قبل أن يتراجع ويقول 700 كيلو- وهم فى قمة التخلف..اتحط البرنامج والناس ماشية وكان فيه عنف إن محدش يتكلم أقدر أعمل أنا كده؟»

وتابع :«لمدة 20 سنه الكلام ده.. أرجوا إن مش كل البيانات تتطلع لأن اللى أنا قولته ده لو طلع هيتعرف أنا بتكلم على مين». من جانبهم أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة سخرية من حديث الرئيس لتناسيه أنه على الهواء وطالب بعدم إذاعة كل كلامه، فيما أشار بعضهم إلى أن «السيسي» يقصد في كلامه عن مواصفات تلك الدولة بأنها مملكة «البحرين»، حيث تبلغ مساحتها 765 كيلو، بينما قال أخرون أنه يقصد دولة قطر ولكنه أخطأ في تقدير المعلومات عنها. وانطلق اليوم الثلاثاء، المؤتمر الوطني الأول للشباب تحت عنوان “ابدع.. انطلق” برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ والذي يستمر إلى 27 أكتوبر الجاري.

