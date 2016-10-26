السعوديون يسألون:أين وزير التخطيط؟

صحيفة المرصد :قالت صحيفة محلية في يوم 8 يونيو 2016، وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه (58 عاماً)، يتحدث في مؤتمر صحفي بمشاركة عدد من الوزراء عن برنامج التحول الوطني 2020، ومبادرات وزارته وخططها لمواكبة رؤية المملكة 2030، ومنذ ذلك التاريخ لم يصرح.
وأشارت صحيفة “عكاظ ” إلى أن السعوديين أصبحوا يسألون أين وزير الاقتصاد والتخطيط؟!وأشارت الصحيفة بأن هذا ليس إعلانا عن وزير مفقود، بل تساؤل يدور في أذهان أغلب السعوديين، وسط انشغالهم بتقاذف كرة الجدل المتشكلة نتيجة لتصريحات صادمة خرجت من أفواه وزراء يمثلون ثلاث وزارات محورية، حول مستقبل بلادهم الاقتصادي.
زيادة وتيرة تداول هذا السؤال بين السعوديين والبحث في خفاياها، ربطه البعض بتصريح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، المؤرق للمضاجع، الذي أكد فيه اقتراب المملكة من خطر الإفلاس إذا استمرت في تطبيق سياسات الصرف السابقة، وعلى رغم تراجعه واتهامه للتعبير بالخيانة في كلمة «إفلاس»، إلا أن الكاتب الاقتصادي غسان بادكوك لم يقتنع وتساءل في تغريدة على حسابه في (تويتر) عن غياب الوزير، نصها: «ملفت جداً غياب الوزير عادل فقيه عن كل هذه النقاشات الدائرة حول القرارات الأخيرة وبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030»، وزاد: «هل معاليه مسافر أم مشغول؟».
هذا الغياب يصفه كثير من المراقبين بـ«غير المؤثر» خصوصاً على تطبيق التحول الوطني 2020 أو الوصول بسلام إلى محطة رؤية 2030، نظراً لأن كل هذا الملف يحظى باهتمام خاص ورعاية مباشرة من ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لكنهم يرون أن فقيه أدخل الوزارة في حال ركود وسبات تام، مدللين على ذلك بأن آخر خبر يخص الوزارة، تم إدراجه في الموقع الرسمي لها بتاريخ 7 فبراير الماضي، أي قبل أكثر من تسعة أشهر.
وختمت عكاظ حدثها قائلة إلى أن حالة الركود والسبات الجديدة، ستضاف لمسلسل ممل من السبات الطويل عاشته وزارة الاقتصاد والتخطيط منذ أعوام، ولتعيد المطالبات الهادفة إلى إنعاشها ومحاولة تطويرها بشكل يضمن تحقيقها للأهداف المرسومة، والقيام بدورها على أكمل وجه، في رؤية المملكة 2030.
تعليقات ( 29 )
منهج غريبفي ساعة انتاجية لم يكن (( هدفهم )) معالجة الموضوع بل جعلوا من انتاجيتهم نموذجا يحتذا !!
لي صاحبن كنت احبهشكلة مشغول بموضوع****
منهج غريبفي ساعة انتاجية لم يكن (( هدفهم )) كيف نزيد من انتاجيتنا لخدمة وطننا وشعبنا
كيفصدق من قال ( جحا مضيع ربعه )
فأر تجاربجالس يفكر بعبارة جديده واقوى من عبارات غيره من الوزراء لرفع المعنويات في البلد الوطن صاير مختبر والشعب فئران تجرى عليهم التجارب والخطط المستقبلية
أ د صالح بن سبعانأعظم مُصِيبه في الحياة هي : أن يمُوت الخوُف مِن الله و نحنُ على قيدِ الحـياه .. "نسال الله لنا ولكم حسن الخاتمة "
فهدالجويانمخالف للنشر
بندرحفظ الله ملكنا الملك سلمان ودولتنا
ابو معاذمخالف
العربيالوزراء اجتهدوا ولوا أن أحدا منا مكانهم لربما فعل الافاعيل ولكننا بالمدرجات نحلل ولا نعلم أسس التحليل وما بين ايديهم من دراسات ،، ارحموهم و..انفسكم،
البشري الجنوبياحسن انه ماطاع كان جاب العيد الكبير
عليلو عنده شيء يقوله كان شفناه بالرغم إني أرى أنه نجح في وزارة العمل نجاحاً باهراً بصدق أما التخطيط فإللي شفناه إلى الآن ما يبشر بالخير .
العويدالشق أكبر من الرقعة
منهج غريبمن انتاجيتهم ساعة يريد أن يجد وقتا يقضي فيه ما تبقى من وقته للأساءة للأخرين
منهج غريبمنهج غريب لا يعدوا الا أن يكون منهج مدرسة الأخوان في تصيد العثرات
منهج غريبوهل تريدون خروجه لتلوكوه بألسنتكم ويكثر الهرج والمرج وتقل انتاجيتكم أكثر وأكثر
أ د صالح بن سبعانعلى عتبات " الوطن "إجملوا عثراتكم و سُدوا منافذ الشحناء، الندم بداية جديده ،و الأعتذار ليس هزيمة، و المبادرة خير كثير ،و حسن الظن دليل لجمال معدنك !
أ د صالح بن سبعانإن حب الوطن يتجلي في العمل علي رفعته وتقدمه بإخلاص وتفانٍ دون منٍّ أو إنتظار مكافأة علي هذا العمل أو هذا الشعور.! رسالة محب لكل مواطن ومسؤول
محمد الحمرانيالمهندس عادل فقيه شخصية قيادية فذة وله انجازات في مسيرته العملية (امانة جدة -وزارة العمل ووزارة الصحة وحاليا في وزارة التحطيط
عليتشبع اعلامي المهم الحصاد! خلف الكواليس يخطط لا يرغب في الظهور لسان حاله الأعمال التي يجب ان تخرج للناس! تعاقد مع مكينزي ولا زال في الجعبة الكثير!
رحيملماذا لا نعتبر تصريحات التويجري صائبة في ظل الفساد المستشري*** ؟ او على اقل تقدير نجعلها من ضمن الاحتمالات ونعمل لتلافيها
أ د صالح بن سبعانالتاريخ يعلم الإنسان الدروس ويجعله أكثر وعياً واقدر على اتخاذ الخطوات المناسبة ,, وهو الحصيلة الإجمالية لأشياء كان من الممكن تفاديها !!
عدد التعليقات:1169
نبرااسمن قال اصلا ان فيه تخطيط ماشين على البركه.
احباطنسمع عن خطط عشرية والفية ولم نشاهد شي الا غير الاحباط
ظامي اليلمشغول.****
الشنفرهخلاص ياعمي ماعاد فيه تخطيط ***هي اللي تخطط وهي اللي تقرر
ابو سجىلا تستعجلو عليه قاعد يخطط
محب مرصدمخالف للنشر