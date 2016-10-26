“الشورى”: وقف «بدل خارج الدوام» داخلي… كيف تسرب؟

صحيفة المرصد :جاء رد مصدر رفيع المستوى بمجلس الشورى متعجبا لما قيل عن إلغاء بدل خارج الدوام لموظفي المجلس – من «تسريب» إجراء داخلي يتعلق بموظفي المجلس.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” قال المصدر : «هذا إجراء لمراعاة كيفية الصرف في نهاية الميزانية، كما هو الحال في جميع قطاعات الدولة».
وقال إن هذا الإجراء يتم نهاية كل عام، ويعود بداية العام الذي يليه. وأضاف: «مثل هذا الإجراء لا يجب أن يخرج عبر وسائل الإعلام». وزاد: «ما فهم من خلال ما نشرته صحيفة هو إلغاء خارج الدوام لجميع الأجهزة الحكومية، والصحيح أنه إجراء داخلي يتعلق بالصرف عند نهاية الميزانية بحسب التعليمات».
تعليقات ( 11 )
زائرالا زيادة سن التقاعد ويش صار عليه
فهدالجويانماخصر الدوله الا اعضاء وموظفين الشوراء لانه لانفع منهم لايهشون ولا يوشون خسارة رواتب وانتدابات وسفريات وكهرباء وماء وجوالات ***وحسد وحقد على الشعب
ابومحمد9111اعتقد ان حتى الرواتب والمميزات التي تحصلون عليها تحتاج مراجعه..!!
زائرالمفروض يلغون المجلس ويحولونه صالة افراح خيرية
منهج غريبومثل منهج الأساء لا تجهده الا في اناس قلوبها مريضة
منهج غريبمنهج غريب لناس ليس لها من هم الا الإساءة وتشويه سمعة الآخرين
عليياخذون خارد دوام من جد ؟هي جلسة وهي صدق جلسة والله من كثر الشغل لا وفيهم إذا تذكرون العضو النايم الله يستر لا يكون هذاك اليوم كان مكلف خارج دوام .
خلك بعيد حبك يزيد 😊والله لو *** داخل المجلس بعد ثواني الناس كلها تدري .
ههههههنطالب بالغاء المجلس كله لانه بدون فائدة رواتب ومصاريف على الفاضي
الكنقخبر لايفيد المجتمتع ولا المتلقى .. نعم هو اجراء داخلي فقط وتنظيم اداري متبع في كل الوزارات نهاية كل سنة مالية