  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

“الشورى”: وقف «بدل خارج الدوام» داخلي… كيف تسرب؟

26 أكتوبر, 2016 , 7:50 ص
“الشورى”: وقف «بدل خارج الدوام» داخلي… كيف تسرب؟
  • 1٬495
  • 11
  • حجم الخط

صحيفة المرصد :جاء رد مصدر رفيع المستوى بمجلس الشورى متعجبا لما قيل عن إلغاء بدل خارج الدوام لموظفي المجلس – من «تسريب» إجراء داخلي يتعلق بموظفي المجلس.
ووفقا لصحيفة “عكاظ” قال المصدر : «هذا إجراء لمراعاة كيفية الصرف في نهاية الميزانية، كما هو الحال في جميع قطاعات الدولة».

وقال إن هذا الإجراء يتم نهاية كل عام، ويعود بداية العام الذي يليه. وأضاف: «مثل هذا الإجراء لا يجب أن يخرج عبر وسائل الإعلام». وزاد: «ما فهم من خلال ما نشرته صحيفة هو إلغاء خارج الدوام لجميع الأجهزة الحكومية، والصحيح أنه إجراء داخلي يتعلق بالصرف عند نهاية الميزانية بحسب التعليمات».



تعليقات ( 11 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 11
    26 أكتوبر, 2016 , 8:31 ص

    زائر

    الا زيادة سن التقاعد ويش صار عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 10
    26 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    فهدالجويان

    ماخصر الدوله الا اعضاء وموظفين الشوراء لانه لانفع منهم لايهشون ولا يوشون خسارة رواتب وانتدابات وسفريات وكهرباء وماء وجوالات ***وحسد وحقد على الشعب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 9
    26 أكتوبر, 2016 , 8:19 ص

    ابومحمد9111

    اعتقد ان حتى الرواتب والمميزات التي تحصلون عليها تحتاج مراجعه..!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 8
    26 أكتوبر, 2016 , 8:18 ص

    زائر

    المفروض يلغون المجلس ويحولونه صالة افراح خيرية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 7
    26 أكتوبر, 2016 , 8:08 ص

    المفروض يلغى بدل خارج الدوام لجميع الموظفين وأعضاء الشورى أسوة بالغاء البدلات هذا هو العدل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 6
    26 أكتوبر, 2016 , 8:04 ص

    منهج غريب

    ومثل منهج الأساء لا تجهده الا في اناس قلوبها مريضة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 5
    26 أكتوبر, 2016 , 8:02 ص

    منهج غريب

    منهج غريب لناس ليس لها من هم الا الإساءة وتشويه سمعة الآخرين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 4
    26 أكتوبر, 2016 , 7:54 ص

    علي

    ياخذون خارد دوام من جد ؟هي جلسة وهي صدق جلسة والله من كثر الشغل لا وفيهم إذا تذكرون العضو النايم الله يستر لا يكون هذاك اليوم كان مكلف خارج دوام .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 3
    26 أكتوبر, 2016 , 7:53 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    والله لو *** داخل المجلس بعد ثواني الناس كلها تدري .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 2
    26 أكتوبر, 2016 , 7:52 ص

    هههههه

    نطالب بالغاء المجلس كله لانه بدون فائدة رواتب ومصاريف على الفاضي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 1
    26 أكتوبر, 2016 , 7:52 ص

    الكنق

    خبر لايفيد المجتمتع ولا المتلقى .. نعم هو اجراء داخلي فقط وتنظيم اداري متبع في كل الوزارات نهاية كل سنة مالية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم