“الشورى”: وقف «بدل خارج الدوام» داخلي… كيف تسرب؟

صحيفة المرصد :جاء رد مصدر رفيع المستوى بمجلس الشورى متعجبا لما قيل عن إلغاء بدل خارج الدوام لموظفي المجلس – من «تسريب» إجراء داخلي يتعلق بموظفي المجلس.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” قال المصدر : «هذا إجراء لمراعاة كيفية الصرف في نهاية الميزانية، كما هو الحال في جميع قطاعات الدولة».

وقال إن هذا الإجراء يتم نهاية كل عام، ويعود بداية العام الذي يليه. وأضاف: «مثل هذا الإجراء لا يجب أن يخرج عبر وسائل الإعلام». وزاد: «ما فهم من خلال ما نشرته صحيفة هو إلغاء خارج الدوام لجميع الأجهزة الحكومية، والصحيح أنه إجراء داخلي يتعلق بالصرف عند نهاية الميزانية بحسب التعليمات».