والد مدرب المنتخب “سعد الشهري” يتحدث عن ابنه ويكشف أسرار تألقه في مسيرته الرياضية

صحيفة المرصد :زادت شهرة المدرب الوطني سعد الشهري مدرب منتخب الشباب عندما قاد الأخضر لنهائيات كأس العالم للشباب التي ستقام في كوريا الجنوبية بعد أن قاد نفس المنتخب كلاعب في كأس العالم في نيجيريا عام 1997 في فترة زمنية قصيرة تصل إلى 19 عاما فقط وعمره لم يتجاوز 37 عاما.

وبحسب صحيفة “عكاظ” بعد تواصلها مع أسرة اللاعب فى مدينة الخبر التي شهدت طفولة سعد وبداياته كلاعب حتى أصبح اليوم مدربا يشار له بالبنان، وكشف والده جزءا من أسرار تألقه كلاعب ثم كمدرب.

وقال الشهري : أبارك للوطن والقيادة الحكيمة وجميع الرياضيين والشعب السعودي كاملا بكامل أطيافه، والإنجاز الذي حدث فخر للجميع وليس لأسرة المدرب فقط ويجير لجميع الرياضيين في المملكة. وأضاف «الحمد لله هذا التأهل هو الثامن لمنتخب الشباب فالإنجازات ليست غريبة على هذا الوطن».

وأضاف الوالد حول بداية ابنه فى الملاعب :«سعد بدأ كلاعب في الاتفاق ثم النصر ثم القادسية، وبعد اعتزاله اتجه للتدريب كمدرب في شباب القادسية واستطاع أن يصعد بهم إلى الممتاز، ثم درب شباب النصر وحقق معهم بطولة الدوري، وبعد هذه الإنجازات رأى الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه يستحق تدريب منتخب الشباب وووفق معهم ولله الحمد».

وأكمل حديثه “الآن يخوض غمار نهائيات كأس العالم المقامة في البحرين وحسب متابعتي أرى أن المنتخبات مستوياتها متقاربة وأتوقع وأتمنى أن يتجاوزوا منتخب إيران يوم (الخميس) وبإذن الله سيكون الكأس من نصيبنا، خصوصا وأن أقوى الفرق المشاركة وهي المنتخب الكوري استطعنا تجاوزه ولله الحمد، مع العلم أن الطموح كان هو التأهل لكأس العالم وهو ماتحقق والآن أصبح طموحنا الكأس”ز

وكشف الشهري مفاجأة عندما أكد أن سعد لن يستمر مع منتخب الشباب فالخطة الموضوعة من الاتحاد السعودي لكرة القدم تقتضي أن يذهب للمنتخب الأوليمبي بعد نهاية هذه البطولة، ولا أعلم الآن هل سيستمر الآن مع منتخب الشباب بعد التأهل لكأس العالم أم لا.

وضحك قائلا «دائما مايطلب منا الدعاء وأنا حقيقة لا أذهب للملعب رغم قرب البحرين منا بحكم وجودنا في الخبر ودائما أتابع المباريات عبر التلفزيون وإذا رأيت أي ملاحظات أرسل له رسائل خصوصا عندما أرى نقطة ضعف أو قوة في أي لاعب من الخصم المقابل وأعطيه رقم اللاعب المقصود في المنتخب المقابل لأني لا أعرف الأسماء».

وكشف الشهري عن أن عائلته رياضية بأكملها قائلا “أنا كنت لاعب تنس أرضي سابقا والآن عمري 66 وأمارس رياضة المشي، وابني الأكبر ياسر كان لاعبا في الاتفاق وانتقل لنادي الرياض عندما كان في الممتاز وعاد مرة أخرى إلى الاتفاق ، وكذلك ابني خالد كان رياضيا ولكنه اتجه للعسكرية مما حرمه من إكمال مسيرته الرياضية، وبالنسبة لسعد فهو اتجه للرياضة لأنه بالأصل كان متخرجا من كلية التربية الرياضية تخصص تربية بدنية وهذا ساعده كثيرا على أن يكون لاعبا ثم مدربا “